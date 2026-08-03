Глобус военной истории Мединского: о новом учебнике
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Клим Жуков разбирает учебник военной истории под редакцией Владимира Мединского и сразу признаёт: сам предмет крайне важен и такой учебник действительно нужен. - Главная претензия: книга не выполняет функцию учебника — ни по структуре, ни по логике, ни по точности. - Автор ролика указывает, что во введении не определён сам объект исследования: что именно имеется в виду под «Россией» на протяжении тысячи лет. - Подчёркивается путаница с рамками: военная история Руси, Московского государства, Империи, СССР и народов, позже вошедших в состав России, не разведены концептуально. - Критикуется хаотичная подача материала: скачки между скифами, викингами, аварами, хазарами и Русью без ясной логики. - По мнению Жукова, в книге много фактических ошибок, устаревших представлений, небрежной терминологии и неверных датировок. - Особое возмущение вызывают: - ошибки в описании вооружения и тактики; - неточные или ложные утверждения о военных походах; - спорные трактовки происхождения Руси; - преувеличения численности войск; - неверные подписи к иллюстрациям. - Автор считает, что для школьного пособия подобные ошибки особенно опасны, потому что школьник ещё не умеет их распознавать. - Отдельная линия критики: подмена научной истории набором пафосных формул, которые звучат патриотично, но не проясняют предмет. - Итоговый вывод Жукова: в средневековой части это не учебник, а слабая популярная книга для чтения, причём и она выполнена небрежно.
Подробный выводВ данной лекции звучит не просто раздражение из-за отдельных ляпов, а более глубокая претензия к способу обращения с историей как таковой. Жуков, по сути, говорит о конфликте между идеологической задачей и научно-педагогической ответственностью. И это важный конфликт. С одной стороны, сама идея учебника военной истории действительно здравая. Военная история — не приложение к «настоящей» истории, а один из её каркасов. Через войны, организацию войска, логистику, мобилизацию, налогообложение, освоение территорий и борьбу за ресурсы раскрывается устройство общества. Если школьник не понимает, как вообще выглядели дружина, степная конница, щитовая стена, система дани или походная логистика, то для него Куликовская битва, Ледовое побоище или операция «Багратион» превращаются в набор стрелочек на карте. А это уже не история, а декоративная схема. Именно поэтому претензия к качеству такого учебника особенно серьёзна. Ошибка в академической монографии — это спор специалистов. Ошибка в школьном пособии — это уже формирование искажения в голове человека, который только собирает картину мира. Здесь Жуков мыслит вполне прагматично: учебник важнее статьи для узких экспертов, потому что именно он создаёт базовые ментальные модели. Главная мысль ролика: книга не задаёт ясных понятийных рамок. Это почти философская проблема. Нельзя рассказывать «военную историю России» за тысячу лет, не ответив сначала на вопрос: что такое Россия в разные эпохи? Где Русь, где Московия, где Империя, где СССР, где история народов, позже вошедших в общее государственное пространство? Без этого возникает иллюзия непрерывной, монолитной сущности, как будто историческое тело всегда было тем же самым. Но реальность устроена иначе: государства меняются, идентичности наслаиваются, территории собираются, распадаются и переосмысляются. Когда такую сложность скрывают, получается не история, а мифологическая лента непрерывности. И тут любопытен более широкий смысл. Люди вообще любят не реальность, а её сглаженный образ. В отношениях — идеализированного партнёра, в политике — идеализированную нацию, в истории — идеализированное прошлое. Учебник, о котором идёт речь, по версии Жукова, страдает именно этим: вместо того чтобы честно показать сложность, разрывы, неоднозначности и развитие, он создаёт удобный, патетический, но внутренне рыхлый образ. А всякая идеализация, если говорить почти по-йогически или по-христиански трезво, опасна тем, что рано или поздно сталкивается с фактом — и ломается. История, как и человек, требует не обожествления, а внимательного видения. Вторая важная линия — хаос структуры. Для учебника логика порядка не менее важна, чем набор фактов. Если ребёнку сначала дают кусок про скифов, потом про викингов, потом про сарматов, потом снова возвращаются к другим эпохам и контекстам, то знание перестаёт быть картой и становится свалкой. В когнитивном смысле это очень похоже на плохо обученную нейросеть: данные есть, но веса распределены хаотично, связи неустойчивы, обобщение выходит ложным. История в таком случае не обучает мышление, а засоряет его. Третья ключевая претензия — небрежность к деталям. Можно подумать, что спор о стременах, умбонах, датировках, щитах или типах мечей — это мелочи для узких специалистов. Но на самом деле в военной истории такие детали — это не косметика, а структура реальности. Вооружение определяет тактику, тактика влияет на социальную организацию, она — на политику, а политика — на судьбу государства. Если ты неверно описал щитовую тактику или приписал несуществующие характеристики оружию, ты уже меняешь картину войны, а значит — и картину истории. Особенно показательно, что Жуков много раз возвращается к теме терминов. Это выглядит почти филологично, но в этом есть глубокий смысл: термин — это дисциплина мышления. Когда вместо точного понятия используется бытовое или небрежное слово, начинается распад смысла. Учебник, особенно исторический, обязан приучать не просто к «патриотическому чувству», а к способности различать. Различать дань и налог, дружину и ополчение, государство и протогосударственное объединение, реконструкцию и источник, легенду и зафиксированный факт. Ещё одна сильная мысль ролика: в книге много утверждений без внятной опоры на источники и современную историографию. Это уже вопрос интеллектуальной этики. Можно спорить о норманнской теории, о датировках, о численности, о трактовках походов — история вообще живёт спором. Но спор должен быть честным: нужно показывать, где источник, где версия, где гипотеза, где консенсус, а где дискуссия. Если этого нет, у читателя складывается ложное ощущение, что историческое знание — это просто набор удобных утверждений, которые можно переставлять по вкусу. И здесь обнаруживается более широкий культурный симптом. Современный человек часто хочет не истины, а удобной связности. Чтобы всё было гордо, цельно, просто и без внутренних трещин. Но зрелость начинается там, где мы выдерживаем сложность. Настоящий патриотизм, если уж употреблять большое слово, строится не на лакировке, а на способности смотреть на свою историю без истерики — с уважением, но и с трезвостью. Любовь к реальности всегда труднее любви к собственному мифу. Итог Жукова жёсткий, но внутренне последовательный: книга важна по замыслу и слаба по исполнению. Она претендует на роль инструмента образования, но, по его мнению, не соответствует этой роли. То есть проблема не в том, что авторы ошиблись в паре мест, а в том, что сам принцип сборки текста не учебный: не определён предмет, не выдержана логика, не отфильтрованы ошибки, не настроен возрастной адресат, не выстроена научная добросовестность. Если свести всё к одному практическому выводу, то он будет таким: историю нельзя преподавать как смесь пафоса, случайных фактов и небрежных реконструкций. Потому что тогда вместо понимания прошлого мы производим культурную имитацию понимания. А имитация особенно опасна там, где человек ещё только учится думать. И тут остаётся, пожалуй, самый важный вопрос: что для нас ценнее в историческом образовании — утешительный миф о прошлом или трудная, местами некрасивая, но освобождающая близость к исторической правде?