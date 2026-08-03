9 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г. Описание: В этом видео мы обсуждаем острые вопросы выживания и процветания в современных реалиях.

Почему старые методы накопления больше не работают? Как инфляция и перемены «высасывают» личные сбережения?

Алексей Орлов делится своим видением и конкретным опытом участия в инвестиционном деловом клубе и создания кооперативов, которые могут обеспечить. Мы разберем, как объединение усилий и создание общего продукта помогают не только сохранить, но и приумножить достаток для себя и своих детей.

Тайм-коды:

00:00 — Почему важно было «складываться» еще 8 лет назад

01:11 — Проблема восприятия: почему люди слышат слова, но не видят образ

03:40 — Законные варианты получения средств для общего дела

04:52 — Что такое настоящий кооператив и комплексное развитие территорий

06:02 — Принцип «десятины» для будущего ваших детей

06:58 — Личная история: опыт в инвестиционном деловом клубе

08:35 — Ответ на главный вопрос: пирамида или реальный сектор?

10:55 — Примеры поддержки предпринимателей внутри клуба

Продолжение смотрите в следующей 10 части «Как работают современные биржи»

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