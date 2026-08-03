Удары беспилотников по нефтяным танкерам в Черном море поставили под критическую угрозу бесперебойную работу КТК и весь экспорт нефти из Казахстана. Борис Марцинкевич детально разбирает, как атаки Украины на морскую логистику бьют по доходам крупнейших западных корпораций и почему глобальный нефтяной рынок оказался на пороге нового ценового шока. Узнайте, кому на самом деле выгоден этот масштабный энергетический передел и сможет ли Каспийский трубопроводный консорциум гарантировать безопасность дальнейших отгрузок сырья. Подробнее в новом видео

00:00 Казахстанская нефть и проблемы КТК: дефицит топлива в Европе

04:30 Блокада Красного моря и хуситы: Суэцкий канал теряет нефтяные танкеры

07:56 Кризис СПГ поставок: аварии на газовозах и проблемы на Ближнем Востоке

08:50 Глобальный логистический коллапс: дефицит судов и резкий рост цен на фрахт

13:16 Северный морской путь (СМП): новая логистика Китая в обход санкций

15:56 Цена на нефть Urals: как доходы России превысили бюджетные ожидания

17:23 Запорожская АЭС (ЗАЭС): атака дронов, ядерная угроза и реакция МАГАТЭ

22:27 Ситуация на других АЭС Украины и риски западного ядерного топлива

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