Следы ВСУ в Ираке: украинцы БЬЮТ по Саудам! | Вячеслав Матузов и Игорь Шишкин
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«Пока официальная пропаганда транслирует американо-израильские нарративы о расколе исламского мира, Эр-Рияд, Каир и Тегеран ведут тонкую геополитическую игру, отказываясь становиться пешками в руках Вашингтона». Дипломат, специалист по Ближнему Востоку и США Вячеслав Николаевич Матузов в жестком и эмоциональном эфире с Игорем Сергеевичем разбирает истинные механизмы работы западных спецслужб в Персидском заливе. Каким образом Вашингтон и Тель-Авив пытаются реализовать «Сделку века», расчищая территорию сектора Газа и Западного берега Иордана под строительство Третьего храма и проект «Великой Хазарии»?
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00:00 — Религиозные корни
02:03 — Авраамические соглашения
04:05 — Уроки Кувейта
06:03 — Сделка века
08:43 — Провокации Арамко
10:20 — Украинский след
11:03 — Визит Халида
13:22 — Атака газовоза
15:31 — Удар Киева
17:06 — Тройственный союз
19:49 — Судьба олигархов
21:30 — Ошибки дипломатии
23:52 — Остров Бойс
26:41 — Наследие Примакова
31:30 — Связи Ливана
34:28 — Великая Хазария
35:38 — Чистки МИД
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе утверждается, что сообщения о прямом участии Саудовской Аравии в ударах против Ирана и шиитских сил могут быть частью информационной провокации. - Основная мысль собеседника: США и Израиль якобы стремятся втянуть Саудовскую Аравию в антииранский союз и навязать ей присоединение к «авраамическим соглашениям». - Подчёркивается, что Эр-Рияд, по мнению выступающего, до сих пор сопротивляется этому давлению и пытается, наоборот, сдержать эскалацию. - Отдельно акцентируется тема Ирака: говорится о недоказанности обвинений против проиранских шиитских формирований и упоминается версия о присутствии украинских специалистов по беспилотникам. - Лейтмотив лекции — недоверие к официальным западным и частично российским информационным потокам, которые, как считает спикер, транслируют выгодную США и Израилю картину. - В качестве исторических аналогий приводятся Кувейт, Ирак, Саддам Хусейн, события вокруг Газы — всё это подаётся как примеры политики провокации. - Прозвучала жёсткая критика многовекторности российской внешней политики: она рассматривается как размывание стратегической линии и как источник уязвимости. - Автор позиции настаивает, что Россия должна яснее и жёстче выстраивать отношения с арабским и исламским миром, а также критически пересмотреть подход к Израилю. - В беседе присутствует идея, что реальные геополитические решения принимаются не в публичной риторике, а в закрытых переговорах, где информационные кампании служат прикрытием. - Общий вывод спикера: Ближний Восток — это пространство многоуровневой борьбы, где военные действия, религиозные противоречия, спецоперации и медийные конструкции тесно переплетены.
Подробный выводВ этом видео представлен взгляд на ближневосточный кризис как на систему управляемых конфликтов, где информационный шум не просто сопровождает события, а является одним из главных инструментов войны. Это важный тезис: в современном мире удар наносят не только ракетой, но и интерпретацией. Сначала создаётся образ виновного, затем формируется моральное оправдание, и лишь после этого силовое действие получает политическую упаковку. В этом смысле медиа становятся не зеркалом войны, а её продолжением. Центральная линия рассуждения — Саудовская Аравия пока не стала тем антииранским тараном, которым её хотели бы видеть США и Израиль. Если принять эту логику, то многие сообщения о «саудовском участии» в ударах должны восприниматься не как факт, а как элемент давления. Это похоже на психологическую операцию: сначала общественному сознанию предъявляют новую реальность, а затем вынуждают политических акторов ей соответствовать. Так часто работает власть образа — сначала создаётся миф, а потом под него подгоняется поведение. Не менее важен второй узел беседы: попытка представить конфликт как неизбежное столкновение суннитов и шиитов, арабов и персов. Здесь звучит мысль, что религиозные различия не просто существуют сами по себе, а инструментализируются. Это очень характерно для всей истории региона. Различие между реальной верой и политическим использованием веры примерно такое же, как различие между живым человеком и его плакатным портретом. Идеология любит схемы, а реальность почти всегда сложнее. Люди нередко воюют не за Бога, а за интересы, замаскированные под Бога. Отдельного внимания заслуживает критика российской внешнеполитической многовекторности. Спикер видит в ней не гибкость, а расплывчатость, не дипломатию, а отсутствие стержня. Это спорная, но серьёзная мысль. Действительно, в международной политике стремление «сохранить отношения со всеми» выглядит мудро лишь до тех пор, пока противостоящие стороны не переходят в фазу прямого конфликта. Тогда неопределённость начинает считываться как слабость. Но и обратная крайность опасна: жёсткая однополярная ставка тоже может привести к стратегической слепоте. Истина, как это часто бывает, лежит не в лозунге, а в точной настройке курса. Беседа также показывает тип мышления, в котором история рассматривается как последовательность повторяющихся схем: провокация, обвинение, легитимация удара, передел пространства. Такой взгляд привлекателен своей цельностью: он связывает Ирак, Газу, Иран, Украину в единую логику. Это даёт ощущение смыслового порядка в хаосе событий. Но здесь полезно сохранять интеллектуальную осторожность: когда слишком многое начинает складываться в одну всеобъясняющую конструкцию, возникает риск заменить анализ большой, красивой, но частично идеализированной схемой. Человеческий ум любит цельные картины — иногда даже больше, чем саму реальность. И всё же в позиции спикера есть сильная практическая интуиция: Ближний Восток нельзя понимать по верхним новостным слоям. Регион действительно живёт одновременно в нескольких измерениях: - племенном, - религиозном, - государственном, - энергетическом, - цивилизационном, - и внешнеуправляемом. Если смотреть только на один уровень, например на официальные заявления, то картина будет ложной. Это как пытаться понять человека по его словам, игнорируя его страхи, выгоды, память и травмы. Государства, как и люди, часто говорят одно, думают другое, а делают третье. Самый содержательный нерв лекции — призыв различать реальность и навязанный образ реальности. Это вообще один из фундаментальных навыков политического мышления. Мы часто привязываемся не к фактам, а к уже готовым ролям: «агрессор», «союзник», «жертва», «миротворец». Но эти роли создаются не только поступками, а ещё и мощностью медиамашины. В этом смысле современная геополитика сродни театру теней: фигуры видны, движение заметно, но источник света обычно скрыт.
ИтогСмысл данной лекции можно свести к следующему: происходящее на Ближнем Востоке нельзя понимать буквально; за видимыми ударами, обвинениями и дипломатическими сигналами спикер усматривает борьбу за перекройку всего исламского пространства, втягивание региональных держав в чужую стратегию и использование информационных провокаций как инструмента войны. При этом главный практический посыл адресован России: по мнению выступающего, ей необходимо отказаться от иллюзий, яснее определить стратегических партнёров и перестать смотреть на регион глазами чужих интерпретаций. И здесь возникает более широкий вопрос: если каждая сторона строит свою картину событий, а доступ к полной истине всегда ограничен, то как отличить трезвое видение реальности от ещё одной убедительной, но удобной для нас версии мира?