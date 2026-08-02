ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ КИТАЙ: Цянь Сюэсэнь и Пси архивы ЦРУ – ВЕРСАДОКО
В 1955 году, в атмосфере маккартизма в Америке, одного учёного с семьёй посадили на корабль и отправили обратно в Китай.
Звали его Цянь Сюэсэнь.
Пятью годами ранее он имел высший допуск к государственной тайне. Был частью Манхэттенского проекта. Стоял у истоков Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).
Но вскоре всё это перестало что-либо значить.
В итоге, Китаю достался один из немногих учёных на планете, способных создать ракетно-космическую программу с нуля. И меньше чем за десять лет он её создал.
Это известная часть истории. Она есть в учебниках.
А вот чего там нет, так это рассказа о том, чему этот выдающийся учёный посвятил всю оставшуюся жизнь.
Потому что в какой-то момент отец китайского ракетостроения обратился к совершенно другой теме: той, которую ЦРУ сочло настолько опасной, что засекретило на следующие двадцать лет.
#Сюэсэнь #Цигун #Пси #Паранормальное #Китай
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Источники:
Цянь Сюэсэнь вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%8E%D1%8D%D1%81%D1%8D%D0%BD%D1%8C
The Existence and Significance of Parapsychological Functions
Kongzhi Song - https://www.jstage.jst.go.jp/article/islis/17/1/17_KJ00001512732/_article/-char/en
Interview with scientist from 507th Research Institute program Song Kongzhi - https://youtu.be/dAd51F2rtUE
Leping Zha and Tron McConnell, “Parapsychology in the People’s Republic of China: 1979–1989.” https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000300270007-9
Challenging Problem to Modern Physics - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000200130001-1
Study of Paranormal Phenomena by means of Experiments at Microscopic Level - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000300370001-4
Letter to the editor Nature - https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00792R000200650001-4.pdf
The Establishing Of The Human Body Science - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000200520002-7
Annie Jacobsen,
Phenomena: The Secret History of the U.S. Government's Investigations into ESP
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