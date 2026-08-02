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ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ КИТАЙ: Цянь Сюэсэнь и Пси архивы ЦРУ – ВЕРСАДОКО

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В 1955 году, в атмосфере маккартизма в Америке, одного учёного с семьёй посадили на корабль и отправили обратно в Китай.

Звали его Цянь Сюэсэнь.

Пятью годами ранее он имел высший допуск к государственной тайне. Был частью Манхэттенского проекта. Стоял у истоков Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

Но вскоре всё это перестало что-либо значить.

В итоге, Китаю достался один из немногих учёных на планете, способных создать ракетно-космическую программу с нуля. И меньше чем за десять лет он её создал.

Это известная часть истории. Она есть в учебниках.

А вот чего там нет, так это рассказа о том, чему этот выдающийся учёный посвятил всю оставшуюся жизнь.

Потому что в какой-то момент отец китайского ракетостроения обратился к совершенно другой теме: той, которую ЦРУ сочло настолько опасной, что засекретило на следующие двадцать лет.

#Сюэсэнь #Цигун #Пси #Паранормальное #Китай

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Источники:
Цянь Сюэсэнь вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%8E%D1%8D%D1%81%D1%8D%D0%BD%D1%8C

The Existence and Significance of Parapsychological Functions
Kongzhi Song - https://www.jstage.jst.go.jp/article/islis/17/1/17_KJ00001512732/_article/-char/en

Interview with scientist from 507th Research Institute program Song Kongzhi - https://youtu.be/dAd51F2rtUE

Leping Zha and Tron McConnell, “Parapsychology in the People’s Republic of China: 1979–1989.” https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000300270007-9

Challenging Problem to Modern Physics - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000200130001-1

Study of Paranormal Phenomena by means of Experiments at Microscopic Level - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000300370001-4

Letter to the editor Nature - https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00792R000200650001-4.pdf

The Establishing Of The Human Body Science - https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00792r000200520002-7

Annie Jacobsen,
Phenomena: The Secret History of the U.S. Government's Investigations into ESP

Комментарий репостера

В 1955 году, в атмосфере маккартизма в Америке, одного учёного с семьёй посадили на корабль и отправили обратно в Китай. Звали его Цянь Сюэсэнь. Пятью годами ранее он имел высший допуск к государственной тайне. Был частью Манхэттенского проекта. Стоял у истоков Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). Но вскоре всё это перестало что-либо значить. В итоге, Китаю достался один из немногих учёных на планете, способных создать ракетно-космическую программу с нуля. И меньше чем за десять лет он её создал. Это известная часть истории. Она есть в учебниках. А вот чего там нет, так это рассказа о том, чему этот выдающийся учёный посвятил всю оставшуюся жизнь. Потому что в какой-то момент отец китайского ракетостроения обратился к совершенно другой теме: той, которую ЦРУ сочло настолько опасной, что засекретило на следующие двадцать лет.
Репостер: KT

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео рассказывается о Цяне Сюэсэне — выдающемся ученом, стоявшем у истоков американской ракетной программы, сооснователе JPL и участнике стратегических военных проектов США. - На волне антикоммунистической истерии в США его лишили допуска к секретам и в 1955 году обменяли на американских военнопленных, фактически отправив в Китай. - После возвращения в КНР Цянь сыграл ключевую роль в создании китайской ракетной, ядерной и космической программы, резко усилив позиции Китая в холодной войне. - Позднее его интерес сместился к исследованию пси-феноменов, цигун и так называемых «экстраординарных способностей человеческого тела». - В конце 70-х — 80-х годов в Китае началась волна сообщений о детях и взрослых с необычными способностями, включая «чтение ушами», «кожное зрение» и психокинетические эффекты. - Эти явления были не просто маргинальной темой: ими занимались официальные научные и военные структуры, в том числе 507-й НИИ, связанный с космической медициной. - ЦРУ и американская разведка внимательно следили за этим не обязательно потому, что верили в феномен, а потому, что нельзя игнорировать то, во что геополитический соперник вкладывает ресурсы. - Особое внимание уделено фигуре Чжан Баошэна, вокруг которого проводились эксперименты по прохождению предметов через запечатанные сосуды без видимого повреждения материала. - Китайские ученые, включая физиков-ядерщиков, утверждали, что наблюдали аномальные эффекты и пытались исследовать их приборами экспериментальной физики. - При этом в самих исследованиях были методологические слабости и спорные моменты, например зависимость успешности опыта от наличия отверстий, щелей или иных дефектов в контейнерах. - Видео предлагает гипотетическую интерпретацию через идеи когерентной материи и экзотических вакуумных объектов Кена Шолдерса, но это уже спекулятивная часть, а не установленный научный факт. - Внутри самого Китая не было единодушия: часть научного сообщества считала эти исследования перспективными, часть — псевдонаукой и следствием самообмана или мошенничества. - Главная линия беседы: даже если значительная часть подобных случаев сомнительна, остается вопрос, можно ли автоматически свести все к обману, особенно если некоторые наблюдения кажутся устойчивыми и институционально задокументированными.

Подробный вывод

В данной лекции соединяются сразу несколько пластов: история науки, политика холодной войны, психология веры, культурные различия и вечный человеческий соблазн выйти за пределы известного. И это делает материал интересным не только как рассказ о «паранормальном Китае», но и как размышление о том, где заканчивается наука и где начинается ее собственная слепая зона.

1. История Цяня Сюэсэна как урок политической близорукости

Самая приземленная и при этом, возможно, самая важная истина этой истории: государства нередко проигрывают не из-за нехватки талантов, а из-за страха. США сначала воспитали, допустили к сверхсекретным проектам и использовали одного из крупнейших умов своего времени, а затем под воздействием политической паранойи вытолкнули его из своей системы. Итог оказался почти символическим: человек, которого Америка отвергла, помог ее стратегическому сопернику сделать рывок в ракетной и космической сфере. Здесь есть почти античная ирония. Система, которая хотела защитить себя от угрозы, сама же эту угрозу усилила. Это хороший пример того, как идеология может ослепить даже технически развитую цивилизацию. История науки вообще часто показывает: факты любят точность, а политика — подозрение. И когда подозрение начинает управлять отношением к фактам, цена ошибки становится исторической.

2. Почему пси-тема вообще могла заинтересовать серьезного ученого

На первый взгляд переход от ракетостроения к цигун и пси-исследованиям выглядит как падение из строгой науки в область фантазий. Но в логике самого Цяня это выглядело иначе. Для него вопрос, по сути, стоял не так: «верю ли я в чудеса?», а так: «не отвергаем ли мы аномалии лишь потому, что у нас нет подходящей теории?» Это очень научная мысль — в лучшем смысле слова. Наука развивается не только за счет подтверждения нормы, но и за счет встречи с тем, что норму нарушает. Другое дело, что здесь всегда есть опасность: рядом с подлинной аномалией почти неизбежно возникает шум — ошибки, иллюзии, подтасовки, внушение, культурные ожидания, мошенничество. То есть зрелая позиция здесь не в том, чтобы все принять или все отвергнуть, а в том, чтобы разделять удивление и доверчивость. Цянь, судя по подаче видео, пытался удержаться именно в этой точке: не принимать без проверки, но и не закрывать тему заранее только потому, что она нарушает привычный образ мира.

3. Китайский контекст: не только наука, но и цивилизационная память

Одна из сильных идей видео — мысль о том, что китайская традиция исторически не так жестко разводила сознание, тело и материю, как это сделала западная картезианская схема. Это не означает автоматически, что китайские представления верны, но означает, что культура задает рамку допустимого вопроса. Западный материализм часто считает себя свободным от метафизики, хотя на деле он просто привык к собственной метафизике и перестал ее замечать. В этом смысле и крайний скептик, и крайний мистик бывают удивительно похожи: оба слишком рано уверены, что уже знают, как устроен мир. Один говорит: «такого не может быть, потому что не может быть никогда», другой — «это точно духовная истина, потому что я чувствую». Оба идеализируют свою картину. Китайская перспектива, как она показана в видео, интересна тем, что пыталась встроить древние практики в язык современной системной науки. Это рискованный, но любопытный шаг. Он может привести либо к новой области знания, либо к новой форме интеллектуальной самоиллюзии. Но сам этот жест понять можно: если в культуре веками накапливались наблюдения о теле, дыхании, внимании, состояниях сознания, то естественно попытаться спросить — нет ли там эмпирического ядра, скрытого под символическим языком.

4. Эксперименты с Чжан Баошэном: между аномалией и сомнением

Самая напряженная часть лекции — описания опытов, где предметы якобы проходили через стекло, конверты или запечатанные сосуды. Это звучит эффектно и даже почти мифологично: материя проходит сквозь материю, не разрушая ее. Но как только мы выходим из режима восхищения и включаем аналитическое мышление, сразу появляются вопросы. И они серьезные: - почему эффект зависел от наличия щелей, отверстий, пробок? - насколько надежно был исключен трюк? - были ли эксперименты по-настоящему воспроизводимы независимыми группами? - как контролировались все каналы возможной подмены? - если эффект реален, почему он не стал устойчиво демонстрируемой технологией? Это важный момент. Наука отличается от легенды не тем, что не допускает странного, а тем, что странное должно пережить метод. Если явление не выдерживает независимой проверки, оно остается на границе свидетельства, а не переходит в область установленного знания. Однако и другая сторона не так проста. В видео подчеркивается, что китайские исследователи не скрывали неудобных деталей, а наоборот выносили их в поле обсуждения. Это делает картину чуть сложнее, чем обычный сценарий «наивные люди поверили в чудо». Похоже, по крайней мере часть ученых действительно сталкивалась с наблюдениями, которые не укладывались в их ожидания, и пыталась их осмыслить. Не факт, что успешно. Но и не факт, что полностью недобросовестно.

5. Разведка и прагматическая истина

Пожалуй, самый земной и разумный аспект всей истории — позиция разведки. Для спецслужб вопрос звучит не «истинно ли это в философском смысле?», а «может ли это стать фактором силы?». Это почти инженерный взгляд на истину: если противник считает нечто полезным и инвестирует в это ресурсы, то это уже объект внимания — даже если феномен потом окажется ложным. Это напоминает, что истина бывает разных уровней. Есть метафизическая истина о природе явления. Есть эмпирическая истина о том, что именно наблюдали в лаборатории. Есть социальная истина о том, что институции в это поверили. И есть стратегическая истина о том, что эта вера уже влияет на распределение ресурсов, приоритеты исследований и политические решения. Иногда феномен может быть физически ложным, но исторически реальным по своим последствиям. И это тоже форма реальности.

6. Гипотеза о когерентной материи: мост между научным языком и жаждой чуда

Видео предлагает модель, опирающуюся на идеи Кена Шолдерса об экзотических вакуумных объектах и когерентной материи. Это интересная попытка не просто сказать «магия существует», а перевести обсуждение в термины поля, плазмы, согласованности, взаимодействий заряда и материи. Интеллектуально такой ход понятен. Человеку трудно долго жить с «чистым чудом»; ум ищет структуру, механизм, схему. Но здесь нужна осторожность. Аналогия с физикой не равна доказательству. Очень часто на границах науки возникает особый стиль речи: звучит научно, использует реальные термины, но перепрыгивает через пропасть между гипотезой и подтверждением. Это не обязательно обман — иногда это просто преждевременная теориязация. Если говорить честно, то такая гипотеза может быть: - либо зародышем нового направления, - либо красивой интеллектуальной упаковкой для нереплицируемых наблюдений. На текущем уровне, по материалу видео, это остается именно возможной интерпретацией, а не выводом.

7. Главная философская нить: люди любят не реальность, а ее удобный образ

В этой истории особенно заметно, как разные стороны привязываются к своим идеализированным версиям мира. - Скептик идеализирует уже известную науку, будто она почти завершена и за ее пределами нет ничего существенного. - Энтузиаст идеализирует аномалию, будто каждое странное наблюдение — уже дверь в новую космологию. - Государство идеализирует контроль и думает, что исключение подозрительного элемента укрепляет безопасность, хотя иногда лишь разрушает собственное будущее. - Культура идеализирует свои древние знания и легко путает символическую мудрость с буквальной физикой. - Запад идеализирует рациональность, Восток — глубину традиции; и оба могут ошибаться, если теряют самокритику. Это и есть человеческая слабость: мы часто любим не то, что есть, а то, что красиво ложится в нашу картину мира. Но реальность редко обязана быть удобной. Иногда она банальнее, чем нам хочется. Иногда — страннее.

8. Итоговая оценка

Если отбросить сенсационный слой, в сухом остатке остаются три сильные мысли. Первая: история Цяня Сюэсэна — это исторический пример того, как научный талант и политическая слепота могут столкнуться с огромными последствиями. Вторая: пси-исследования в Китае были не просто курьезом, а частью более широкой попытки осмыслить человеческий потенциал на стыке древней традиции, системной науки и государственных интересов. Третья: по представленным материалам нельзя честно сказать, что паранормальные феномены доказаны в строгом современном научном смысле. Но также не совсем честно сводить всю тему к насмешке, не разбирая конкретику, документы, контекст и мотивы участников. Зрелая позиция здесь — не вера и не цинизм, а дисциплинированная открытость. То есть готовность сказать: - да, здесь много поводов для сомнения; - да, здесь были методологические дыры; - да, здесь могли быть фокусы и самообман; - но если даже малая часть наблюдений была подлинной, то вопрос остается по-настоящему большим. И, может быть, в этом главный нерв всей беседы: настоящая наука начинается не там, где мы уверены, а там, где мы способны долго и честно выдерживать неопределенность.

Заключительный вопрос

Если нечто противоречит нашей картине мира, что ближе к истине — сразу отвергнуть это как невозможное или признать, что иногда границы реальности проходят не там, где заканчивается наша теория?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aT38jajG-4A
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