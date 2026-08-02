Миних. Оклеветанный генерал. Эпоха Дворцовых переворотов: личности / Егор Яковлев
Генерал-фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних сыграл огромную роль в истории России. Он пережил четырех императоров, запустил грандиозные реформы в армии, побывал на вершине власти и 20 лет провел в сибирской ссылке.
Как познакомились Миних и Петр I, и что из этого вышло?
В какой критический момент Миних спас Петербург и что сделал для города?
Когда и зачем появились конные, гусарские и кирасирские полки?
Какое сражение 1739 года принесло России славу при минимальных потерях?
За что хотели казнить Миниха и почему его помиловали?
Выясняем в подробностях в авторской программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» на радио Sputnik.
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#ИсторияРоссии #XVIIIвек #ЕгорЯковлев
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Егор Яковлев рассматривает фигуру Бурхарда Христофора Миниха как одного из ключевых, но незаслуженно полузабытых деятелей эпохи дворцовых переворотов. - Главная мысль беседы: негативный образ Миниха во многом сформирован позднейшей пропагандой, прежде всего елизаветинского времени, а не реальной оценкой его заслуг. - Миних был немцем по происхождению, но значительную часть жизни отдал России и служил именно ее государственным интересам. - Он представлен как человек “петровского призыва”, продолжатель духа реформ Петра I. - Одно из его крупнейших достижений — завершение Ладожского канала, важнейшего гидротехнического проекта для снабжения Петербурга. - В период запустения Петербурга при Петре II Миних фактически удерживал город от упадка и продолжал развивать его инфраструктуру. - При Анне Иоанновне он стал президентом Военной коллегии и провел важные реформы армии: - создание новых гвардейских и кавалерийских частей; - развитие коннозаводства; - учреждение Шляхетского кадетского корпуса; - уравнивание жалования русских и иностранных офицеров; - ограничение рекрутских наборов для семей, где был единственный кормилец. - Миних проявил себя и как полководец: - в войне за польское наследство; - в русско-турецкой войне 1735–1739 годов; - при взятии Азова; - в походе в Крым; - в победе при Ставучанах. - Его слабое место — полное неумение жить по законам двора: он проигрывал интриги, потому что был не мастером придворной игры, а человеком дела. - После переворотов он пережил опалу, смертный приговор, замененный ссылкой, и провел около 20 лет в Пелыме. - Даже в ссылке Миних не сломался: он продолжал разрабатывать проекты и предлагать идеи для пользы государства. - При Петре III был возвращен, а во время переворота 1762 года сохранил верность законному государю, проявив личное мужество. - Екатерина II, оценив его стойкость, не уничтожила его политически, а оставила на службе. - Финальный акцент лекции: Миних достоин памяти, памятников и более справедливого места в русской истории.
Подробный выводВ этом видео показана очень важная для исторического сознания вещь: история часто запоминает не того, кто больше сделал, а того, чей образ оказался удобнее для последующего политического мифа. Судьба Миниха — почти учебный пример такой несправедливости. С одной стороны, перед нами типичный “чужой” для поверхностного взгляда персонаж: немец, придворный эпохи Анны Иоанновны, участник интриг, человек времени, которое в русской памяти часто окрашено в темные тона. Но если снять этот слой пропагандистской краски, мы увидим иную фигуру — крупного инженера, реформатора, организатора, военачальника и государственного служаку редкой выносливости. Здесь возникает почти философский парадокс. Человек может быть чужим по происхождению, но своим по делу. И наоборот: можно быть “своим” по крови, но внутренне не служить ничему, кроме личной выгоды. Лекция как раз подталкивает к этой мысли: историческая принадлежность определяется не фамилией, а вектором усилий. Миних работал не на абстрактную “немецкую партию”, а на укрепление Российской империи — через армию, инфраструктуру, стратегию, управление. Особенно важен образ Миниха как наследника Петра не по титулу, а по типу мышления. Он продолжал не буквальные инструкции Петра, а саму логику его эпохи: - строить, - организовывать, - усиливать государство, - мыслить стратегически, - превращать замысел в систему. В этом смысле он напоминает хороший механизм или, если угодно, сильный алгоритм: не слишком чувствителен к шуму вокруг, зато устойчив в задаче. Но тут же проявляется и человеческая цена такого устройства личности. Миних проигрывал там, где выигрывают гибкие интриганы. Он был силен в реальности, но слаб в театре власти. А двор — это как раз театр, где нередко побеждает не тот, кто строит канал, а тот, кто умеет вовремя улыбнуться нужному человеку. В этом есть почти трагическая закономерность многих больших администраторов. Не менее важен и другой мотив: стойкость как форма внутренней свободы. Миних прошел через карьерный взлет, политическую борьбу, смертный приговор, ссылку почти на полярный круг и возвращение. Но, как подчеркивает лектор, его дух не был сломлен. Это делает его фигуру не просто исторически значимой, но и экзистенциально сильной. Некоторые люди живут, пока им благоволит судьба. Другие — сохраняют себя и в благополучии, и в изгнании. Миних относится ко вторым. Его верность Петру III тоже показана не как наивность, а как рыцарское качество. Тут можно спорить о политической разумности, но трудно не увидеть нравственное ядро: он сохранил верность тому, кто вернул его из ссылки. В мире дворцовых переворотов, где все легко меняли сторону, это выглядело почти архаично — а потому особенно значимо. Иногда именно “непрактичный” поступок лучше всего раскрывает масштаб личности. Лекция также разрушает упрощенный штамп о “немецком засилье”. Это полезное напоминание: исторические ярлыки удобны, но редко точны. Когда мы говорим “засилье”, мы перестаем различать людей, мотивы и результаты. А между тем один и тот же ярлык может скрывать и хищного временщика, и талантливого государственного деятеля. История вообще не любит слишком ровных схем: в ней “свои” могут разрушать, а “чужие” — строить. В практическом смысле вывод лекции прост и весом: Миних был одним из тех, кто помог России удержать и развить петровское наследие в крайне нестабильную эпоху. Он не только воевал, но и создавал долгие структуры — каналы, учреждения, армейские реформы, административные решения. А ведь именно такие вещи и образуют подлинную ткань государства. Победа в сражении может дать славу, но канал, школа, корпус, логистика и реформа дают историческую долговечность. И потому финальный пафос беседы понятен: забытое имя Миниха — это не просто пробел в памяти. Это симптом того, как легко общество влюбляется в удобные легенды и как неохотно смотрит на сложную реальность. Мы часто любим не историю, а ее упрощенный портрет. Но зрелое отношение к прошлому начинается там, где мы готовы признать заслугу даже у фигуры неудобной, чужой по происхождению или не вписывающейся в национальный миф. Если так, то возникает более широкий вопрос: что для исторической истины важнее — происхождение человека, сложившийся миф о нем или реальные плоды его служения?