Генерал-фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних сыграл огромную роль в истории России. Он пережил четырех императоров, запустил грандиозные реформы в армии, побывал на вершине власти и 20 лет провел в сибирской ссылке.

Как познакомились Миних и Петр I, и что из этого вышло?

В какой критический момент Миних спас Петербург и что сделал для города?

Когда и зачем появились конные, гусарские и кирасирские полки?

Какое сражение 1739 года принесло России славу при минимальных потерях?

За что хотели казнить Миниха и почему его помиловали?

Выясняем в подробностях в авторской программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» на радио Sputnik.

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