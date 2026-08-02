В чем разница между эскалацией и открытой войной и почему Россия выбирает первое? О поездке Зеленского в США, о военно-технических возможностях Вашингтона, об угрозе глобального энергетического кризиса и стратегии разрушения мировой торговли, о блокаде Россией морских портов Украины и ракете, ударившей по территории Польши, об ударах ВСУ по Каспийскому трубопроводу и тому, как это влияет на российско-казахстанские отношения, о концепции блокады России и отъему российских активов в Армении говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров

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