Кризис мировой торговли и блокада России, как главные цели США | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
В чем разница между эскалацией и открытой войной и почему Россия выбирает первое? О поездке Зеленского в США, о военно-технических возможностях Вашингтона, об угрозе глобального энергетического кризиса и стратегии разрушения мировой торговли, о блокаде Россией морских портов Украины и ракете, ударившей по территории Польши, об ударах ВСУ по Каспийскому трубопроводу и тому, как это влияет на российско-казахстанские отношения, о концепции блокады России и отъему российских активов в Армении говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой беседе визит Зеленского в США оценивается не как полноценный дипломатический прорыв, а скорее как эпизод без реальных решений. - Главная проблема Запада, по мысли Ростислава Ищенко, — не отсутствие желания помогать Украине, а физическая нехватка систем ПВО, ракет и времени на восстановление арсеналов. - Ближний Восток для США и Запада в целом выглядит приоритетнее Украины, потому что там решается вопрос глобального баланса, энергопотоков и давления на Китай. - Удары по иранскому судну на Каспии интерпретируются как попытка Украины втянуть в единый контур конфликты против России и Ирана, но без готовности США реально разделить риски. - Россия, по оценке спикера, перешла к более жесткой фазе эскалации, демонстрируя рост собственных возможностей по нанесению ударов и блокированию логистики. - Особо подчеркивается фактическая блокада украинских портов и изменение поведения западных судоходных компаний, которые начинают учитывать военную реальность, а не политические декларации. - Удары по КТК и Новороссийску трактуются как попытка Украины нанести ущерб не только России, но и всей связанной с ней экспортной инфраструктуре, независимо от того, чья именно нефть проходит через терминалы. - Казахстан, Турция и другие средние державы, по логике беседы, пытаются сохранить маневр между центрами силы, но пространство для такой многовекторности сужается. - Ключевой стратегический тезис: США якобы движутся к разрушению мировой торговли как способу ослабления сначала Китая, а затем и России. - На этом фоне возможен энергетический и затем более широкий экономический кризис, связанный с уязвимостью морских артерий и общей деградацией глобальной логистики. - Армения рассматривается как пример страны, пытающейся усидеть между Россией и Западом, но, по мнению Ищенко, в условиях жесткого противостояния это становится все менее возможным. - Общий вывод беседы: мир входит в фазу долгой системной перестройки, где старые схемы баланса, торговли и дипломатической двусмысленности постепенно разрушаются.
Подробный выводВ данной лекции просматривается одна сквозная идея: нынешний конфликт уже нельзя понимать только как войну вокруг Украины. Украина здесь представлена не как центр, а как один из фронтов более масштабного процесса — борьбы за устройство мира, торговые маршруты, энергетические потоки и право определять правила глобальной системы.
1. Украина как инструмент, а не субъектОдин из самых важных акцентов беседы — представление Украины как зависимого инструмента, возможности которого ограничены ресурсами хозяев. Это жесткая, но логичная для данной аналитической рамки мысль: если у США и союзников нет достаточного запаса ракет, ПВО и производственных мощностей, то никакие политические обещания не превращаются в реальную силу. Здесь хорошо видна старая геополитическая истина: воля без материальной базы — это уже не стратегия, а риторика. Можно много говорить о поддержке, но если военный склад пустеет быстрее, чем завод способен его наполнить, то политика начинает проигрывать логистике.
2. Ближний Восток важнее как узел мировой системыОчень показательно, что Ближний Восток в беседе ставится выше Украины по значимости для США. Это не просто спор о приоритетах. Это указание на то, что в мировой политике ценность территории определяется не моральными лозунгами, а ее положением в системе потоков — нефти, торговли, военной проекции, контроля над морем. В некотором смысле здесь работает почти биологическая аналогия: если Украина — это воспаленный участок, то Ближний Восток — это артерия. Воспаление можно долго терпеть, но пережатая артерия меняет состояние всего организма.
3. Разрушение мировой торговли как стратегияСамый сильный и одновременно самый спорный тезис беседы — утверждение, что США фактически движутся к демонтажу мировой торговли, рассчитывая пережить этот кризис лучше Китая и России. Это очень серьезная гипотеза. Она строится на логике: если невозможно бесконечно удерживать гегемонию в открытой глобализации, то можно сделать мир менее связным и тем самым ударить по более экспортозависимым конкурентам. Здесь возникает любопытный философский парадокс: система, которая десятилетиями строила глобальный рынок, теперь может быть заинтересована в его частичном разрушении, чтобы сохранить свое положение. Так бывает и в личной жизни, и в истории империй: человек или государство иногда готовы ломать общий дом, лишь бы не допустить в нем равноправного сосуществования с новым хозяином. Но в этой логике есть и слабое место, о котором сам спикер косвенно говорит: разрушение мировой торговли бьет и по самому Западу. То есть это уже не операция хирурга, а скорее поведение игрока, который, проигрывая партию, готов опрокинуть доску.
4. Россия как сторона, делающая ставку на затяжное давлениеВ беседе Россия представлена как игрок, который не стремится к немедленной апокалиптической развязке, а использует лестницу эскалации. Это важный образ. Не сразу крайняя мера, а постепенное повышение ставки, чтобы противник сам пришел к выводу о бессмысленности дальнейшего давления. Это близко и к военной теории, и к психологии: человека или систему ломает не только удар, но и последовательное разрушение уверенности в собственных возможностях. Когда противник понимает, что твой ресурс не разовый, а воспроизводимый, он начинает пересчитывать свою картину мира. Именно поэтому тема арсеналов, производства, портов, логистики и морской блокады в беседе важнее идеологических заявлений. Материя войны снова становится важнее ее мифа.
5. Средние державы и конец многовекторной иллюзииОчень интересна линия про Казахстан, Турцию, Армению и вообще средние государства. Ведущий в конце точно подмечает: у таких стран был исторический момент, когда можно было маневрировать между центрами силы. Но, по мысли участников беседы, это окно сужается. Это напоминает ситуацию, когда река спокойна — и маленькие лодки свободно выбирают траекторию. Но когда начинается шторм, значение приобретает не столько искусство маневра, сколько принадлежность к большому, устойчивому корпусу. Многовекторность в мирное время — дипломатическое искусство. В эпоху системного раскола она может превратиться в форму запоздалого самообмана.
6. Армения как пример болезненного выбораРазбор армянского сюжета в этом видео важен не только сам по себе, но и как модель. Здесь подчеркивается, что желание общества уйти от старой зависимости часто питается не столько реальной альтернативой, сколько усталостью, разочарованием и идеализацией другого полюса. Это очень человеческий сюжет. Люди нередко уходят не к реальности, а к образу спасения. Как в отношениях: кажется, что проблема не в тебе и не в структуре ситуации, а лишь в том, что рядом не тот партнер. Но потом выясняется, что новый союз тоже предъявляет счет — иногда еще жестче. Так и здесь: европейский выбор для части армянского общества мыслится как выход из тупика, но в логике беседы он представлен скорее как путь в еще большую зависимость и уязвимость. Верно это или нет в полном объеме — отдельный вопрос, но сама структура аргумента очень понятна: идеализированная альтернатива часто притягательнее сложной, несовершенной, но реальной опоры.
7. Энергетика как нерв будущего кризисаОтдельно чувствуется тревога по поводу надвигающегося энергетического и финансового кризиса. Здесь логика проста: если нарушаются ключевые морские артерии, то это бьет не только по нефти, но и по самой ткани мировой торговли. А когда торговля начинает задыхаться, финансовые рынки обычно первыми показывают симптомы. Это похоже на нервную систему организма: боль сначала ощущается не там, где возникла причина, а там, где система наиболее чувствительна. Биржи в таком смысле — это психика глобального капитализма. Они реагируют раньше, чем заводы останавливаются, а полки пустеют.
ИтогГлавный смысл этой беседы — показать, что мир входит в период, где: - военные конфликты соединяются с торговыми, - логистика становится формой геополитики, - ресурсы важнее деклараций, - а многовекторность малых и средних стран постепенно сталкивается с необходимостью более жесткого выбора. Если смотреть глубже, то в этом видео звучит не только анализ событий, но и более широкое предупреждение: эпоха, в которой можно было жить за счет глобальной взаимосвязанности, не принимая окончательных решений, подходит к пределу. И государствам, как и людям, приходится расплачиваться за иллюзию, будто можно бесконечно откладывать определение собственной позиции. Но здесь остается открытым самый важный вопрос: если старая мировая система разрушается, то новая будет построена на более справедливом равновесии — или лишь на иной форме силы, которую мы снова назовем порядком?