В чем правые близки к либеральным взглядам, и причем здесь проект "меморандум" архитектора перестройки Александра Яковлева? За что выступают люди, выдающие себя за российских националистов, монархистов и русских консерваторов? Когда зародилось правое славянофильское движение? Почему Жириновский не мог хвалить Советский Союз? Кто вкладывается в борьбу с антисоветизмом в России? Чем опасны попытки пересмотреть отношение к Ленину и Сталину? На чем прерывается традиция русского национализма?

О русских славянофилах, "белогвардейском романсе" и влиянии перестройки на современных националистов рассказывают Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов в программе "Ключи Захара" на радио Sputnik.

* Движение ЛГБТ, национал-большевистская партия (НБП), движение "Оккупай-педофиляй" – признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

* Андрей Рудой – признан в РФ иноагентом.

* Дмитрий Ярош – внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

* Сатанизм – движение признано экстремистским и запрещено в России.