Ключи Захара. Кому выгодна антисоветская пропаганда и откуда желание “вынести” Ленина?
В чем правые близки к либеральным взглядам, и причем здесь проект "меморандум" архитектора перестройки Александра Яковлева? За что выступают люди, выдающие себя за российских националистов, монархистов и русских консерваторов? Когда зародилось правое славянофильское движение? Почему Жириновский не мог хвалить Советский Союз? Кто вкладывается в борьбу с антисоветизмом в России? Чем опасны попытки пересмотреть отношение к Ленину и Сталину? На чем прерывается традиция русского национализма?
О русских славянофилах, "белогвардейском романсе" и влиянии перестройки на современных националистов рассказывают Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов в программе "Ключи Захара" на радио Sputnik.
* Движение ЛГБТ, национал-большевистская партия (НБП), движение "Оккупай-педофиляй" – признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
* Андрей Рудой – признан в РФ иноагентом.
* Дмитрий Ярош – внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* Сатанизм – движение признано экстремистским и запрещено в России.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — критика современного антисоветского дискурса и сомнение в полезности противопоставления «левых» и «правых» для России. - Звучит мысль, что в российской истории и политической культуре привычные западные категории «левое/правое» работают иначе: русские левые часто оказываются консерваторами, традиционалистами и государственниками. - Советское наследие, по мнению участников, давно стало частью русской национальной истории, а не чем-то внешним или чужим. - Антисоветская риторика рассматривается как не просто спор об истории, а как политический инструмент, способный раскалывать общество. - Особое внимание уделено атакам на Ленина, Сталина, Дзержинского и советские символы — участники видят в этом попытку не исторического анализа, а идеологической демонтажной работы. - Проводится параллель с перестройкой: сначала критика Сталина, затем Ленина, затем — разрушение доверия ко всему советскому проекту и переход к иному общественному строю. - Современный русский национализм в данной лекции описывается как во многом квазинационализм, который: - враждебен не только советскому периоду, - но и имперскому принципу России как многонационального государства. - Критике подвергается идея “однокомнатной национальной квартиры” — то есть концепция этнически однородной России. Авторы считают ее разрушительной и потенциально экстремистской. - Подчеркивается, что историческая Россия — и царская, и советская — строилась как большое многонациональное пространство, а не как замкнутый этнический проект. - Современные антисоветчики и часть монархистов, по мысли участников, во многом наследуют не русской консервативной традиции, а перестроечному и либеральному дискурсу 1980–1990-х. - Поднимается вопрос о выгодоприобретателях антисоветской пропаганды: в беседе высказывается тезис, что она объективно выгодна внешним противникам России, поскольку ослабляет внутреннее единство и осложняет отношения с союзниками. - Отдельно обсуждается международный контекст: Китай, КНДР, Вьетнам, Монголия и другие страны, важные для России, сохраняют уважительное отношение к социалистическому наследию. - Желание вынести Ленина из мавзолея интерпретируется как символическая акция, которой приписывается почти магическая сила: будто после этого “все исправится”. Авторы считают такой подход наивным и манипулятивным. - Финальный посыл беседы — необходимость бережного отношения ко всей русской истории: и к дореволюционной, и к советской, без политики взаимного уничтожения памяти.
Подробный выводВ данной лекции обсуждается не столько Ленин как конкретная фигура, сколько память как поле борьбы. И это важный момент. Когда спорят о мавзолее, памятниках, названиях улиц, кажется, будто речь идет о камне, граните, символах. Но в реальности спор идет о том, какую Россию считать своей. Участники беседы настаивают на том, что антисоветизм в современном виде — это не нейтральный исторический пересмотр, а идеологическая технология. Логика здесь довольно прозрачная: если вы объявляете целый советский век ошибкой, преступлением или чужеродным наростом, то вы отрезаете от страны не только Ленина или Сталина, но и: - индустриализацию, - победу в Великой Отечественной войне, - социальный опыт справедливости, - советскую культуру, - биографии миллионов людей. Именно поэтому такой подход воспринимается авторами беседы как опасный. Он бьет не по отдельным историческим персонажам, а по исторической непрерывности. А для большой страны потеря непрерывности — почти всегда начало внутреннего распада. Это похоже на психологию человека, который пытается исцелиться не интеграцией прошлого, а ампутацией памяти. Иногда боль действительно уменьшается на короткой дистанции, но личность становится беднее и слабее. Особенно интересна мысль о том, что в России левое и правое давно смешались иначе, чем на Западе. Это наблюдение не лишено смысла. В западной схеме левое часто связано с культурным радикализмом, а правое — с сохранением традиции. В России же значительная часть советского и постсоветского левого сознания вобрала в себя: - патриотизм, - государственность, - уважение к истории, - культурный консерватизм. Получается парадокс: те, кого называют левыми, могут защищать традицию, а те, кто называют себя правыми, могут фактически работать на деконструкцию исторической России. Здесь авторы беседы видят не просто политическую путаницу, а симптом более глубокой болезни: мы часто влюбляемся не в реальность, а в схему. Как в отношениях человек любит не живого другого, а придуманный образ, так и в политике нередко любят не Россию как она есть, а воображаемую Россию, очищенную от всего неудобного. В этом смысле критика современного национализма в видео построена на сильном тезисе: историческая Россия всегда была империей, а значит — многонациональным организмом. Это не комплимент и не оскорбление, а факт. И царская, и советская модели собирали пространство, а не сводили его к этнической комнате с плотно закрытой дверью. Поэтому идея построить “настоящую Россию” через отказ от многонациональности выглядит как попытка вырвать из дерева его корневую систему и ожидать, что оно станет крепче. Отсюда и ответ на вопрос, кому выгодна антисоветская пропаганда. В логике беседы она выгодна тем силам, которым полезна: - ослабленная Россия, - разделенная Россия, - Россия, спорящая сама с собой о прошлом вместо строительства будущего, - Россия, теряющая символический язык для диалога с союзниками вне Запада. Это не обязательно означает всегда прямой заговор в грубой форме. Иногда достаточно того, что определенная риторика структурно работает на интересы внешнего оппонента. Как в экономике: не всякий участник рынка действует из злого умысла, но объективный эффект его действий может усиливать кризис. Так и здесь — даже искренний антисоветчик, убежденный в своей правоте, может быть встроен в процесс, который в итоге разрушает устойчивость страны. Что касается желания вынести Ленина, беседа трактует это как символический жест, которому сторонники придают чрезмерное значение. В этом есть почти ритуальная вера: будто перемещение тела автоматически оздоровит общество. Это напоминает древнюю надежду решить внутреннюю проблему внешним действием. Но история, как и психика, устроена сложнее. Невозможно вылечить культурный разлом перестановкой символов, если сам разлом живет в сознании людей. При этом важно заметить: участники беседы не предлагают бездумного поклонения советскому прошлому. Их позиция скорее в том, что историю нельзя лечить ненавистью. Можно спорить о Ленине, критиковать репрессии, обсуждать трагедии XX века — это нормально и даже необходимо. Но одно дело — разбор, другое — ритуал изгнания собственного прошлого. Второе почти всегда делает общество более уязвимым. Фактически беседа защищает идею исторической целостности России. Не идеальности — именно целостности. Это зрелая мысль: любить свою страну — не значит считать каждую эпоху безупречной. Это значит уметь вместить противоречие. И царя, и комиссара. И храм, и завод. И трагедию, и подвиг. Народ жив не тогда, когда у него “правильное” прошлое, а тогда, когда он способен не разрывать себя на несовместимые половины. Если обобщить совсем кратко, то основной вывод беседы таков: И здесь возникает уже не политический, а почти философский вопрос: может ли народ сохранить внутреннюю свободу, если он пытается построить будущее, отрекаясь от значительной части собственной памяти?