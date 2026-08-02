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Классовая солидарность «деловых людей»

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Переслано от: Игорь Шишкин

Классовая солидарность «деловых людей»   «Деловая Россия» выступила в защиту миллиардера Кустова (владелец ГК «Эфко») и его эффективных менеджеров, которые, по данным следствия, поставляли российской армии копеечные китайские БПЛА, набивая на них свои шильдики, и за этот титанический труд взвинчивая цену на пятьсот с лишним процентов. Ущерб военному бюджету России оценивается предварительно в 8,6 млрд руб. Скольких беспилотников из-за этого не смогла приобрести российская армия и сколько крови российских солдат и гражданских лиц из-за этого пролилось не сообщается.   Все это совершенно не помешало «Деловой России», объединению «деловых людей» России, видным представителем которых был и остается г-н Кустов, заявить:   «Акционеры и руководство «Эфко» вносят большой вклад в развитие экономики страны. Надеемся, следствием и судом будет принят во внимание принцип предпринимательского иммунитета при избрании меры пресечения»   Наглядный образчик классовой солидарности «деловых людей»   Особо впечатлил тезис о «предпринимательском иммунитете».   «Деловых людей» не тронь. Это тебе не какое-то быдло, ворующее что-то с полки магазина. Здесь государство и всех его граждан обворовывают на миллиарды. А потому – руки прочь от эффективных собственников и их эффективных менеджеров. У них – «предпринимательский иммунитет».   https://www.rbc.ru/society/31/07/2026/6a6c57299a7947d391b9a72a

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор текста возмущён тем, что «Деловая Россия» публично вступилась за владельца ГК «Эфко» и менеджмент компании. - Суть обвинения: по данным следствия, для армии поставлялись дешёвые китайские БПЛА под российскими шильдиками, при этом цена allegedly завышалась более чем на 500%. - Предварительно заявленный ущерб бюджету — 8,6 млрд рублей. - Автор делает морально-политический акцент: коррупция в военной сфере — это не просто экономическое преступление, а вопрос человеческих жизней. - Особенно резко критикуется формулировка о «предпринимательском иммунитете»: она подаётся как символ неформальной привилегированности крупного бизнеса. - Главный вывод автора: это пример классовой солидарности элит, когда представители делового слоя защищают друг друга даже на фоне тяжёлых обвинений.

Разбор и смысл текста

В этом высказывании важно отделить фактический слой от оценочного.

1. Фактический слой

Есть несколько элементов, которые автор берёт как исходные: - существует уголовное или следственное дело; - фигурируют обвинения в поставках БПЛА по завышенным ценам; - называется сумма ущерба; - бизнес-объединение выступило с заявлением в защиту фигурантов; - в заявлении упоминается принцип «предпринимательского иммунитета». Но здесь есть важная оговорка: обвинение следствия — ещё не судебно установленный факт. Это не отменяет серьёзности обвинений, но требует аккуратности. В правовом смысле истина тут пока не завершена: есть версия следствия, есть публичная защита, а окончательная картина должна складываться в суде. Это важный момент, потому что общественное возмущение может быть вполне оправданным, но правовая процедура нужна именно затем, чтобы не подменять доказанность эмоцией.

2. Эмоционально-нравственный слой

Автор сознательно усиливает текст, связывая финансовый ущерб с возможной кровью солдат и гражданских. Это очень сильный риторический ход. И, по сути, он справедлив в одном фундаментальном смысле: если в военное время кто-то действительно наживается на военных закупках, то это уже не просто «экономическая эффективность» и не просто «схема», а эксплуатация предельной уязвимости государства и общества. Здесь экономика переходит в этику. В мирной сфере завышенная цена — это коррупция и хищение. В военной сфере — это ещё и потенциальная цена человеческой жизни.

3. Почему автора так задел «предпринимательский иммунитет»

Само выражение звучит как попытка перенести на предпринимателя особый статус — почти кастовую защиту. Возможно, составители заявления имели в виду не безнаказанность, а более мягкую меру пресечения, презумпцию добросовестности бизнеса, недопустимость избыточного давления на предпринимательство. В нормальной экономике это обсуждаемо: государство действительно нередко злоупотребляет уголовным преследованием бизнеса. Но проблема в том, что контекст меняет смысл слов. Когда речь идёт не о налоговом споре и не о хозяйственном конфликте, а о вероятном ущербе обороне, фраза про иммунитет звучит почти как:
«Есть люди, которых нельзя трогать так же, как остальных».
И вот тут вскрывается не просто юридическая, а социально-психологическая правда: многие институты начинают защищать не принцип, а своих. Это и есть то, что автор называет классовой солидарностью.

Почему это воспринимается как классовая солидарность

Здесь есть интересный социологический момент. Любая группа — бизнес, бюрократия, силовики, академия, медиа, даже религиозные сообщества — склонна вырабатывать внутреннюю лояльность. Это почти как у нейросети: система усиливает те связи, которые уже встроены в её архитектуру. Человеческие институты делают то же самое — подкрепляют связи внутри своего слоя. Поэтому «классовая солидарность» в данном случае — не обязательно марксистская формула, а вполне наблюдаемая реальность: - «свои» получают язык оправдания; - к ним применяют более сложную мораль; - их проступки объясняют вкладом в экономику, статусом, значимостью; - к «чужим» применяют язык грубой вины и наказания. Именно это возмущает автора: мелкий вор — преступник, крупный фигурант — “уважаемый предприниматель, внёсший вклад в развитие страны”. Это старый цивилизационный перекос. В истории он встречался постоянно: элиты нередко трактовали свои преступления как ошибки управления, а преступления низших классов — как моральную испорченность. И здесь текст бьёт именно в эту болезненную асимметрию.

Критический взгляд: где текст силён, а где уязвим

Сильные стороны текста

- Он поднимает важный вопрос: есть ли в обществе реальные равные правила для всех? - Он точно фиксирует моральный диссонанс между тяжестью обвинений и публичной защитой обвиняемых. - Он показывает, как язык элит может маскировать привилегию под «принцип».

Уязвимые стороны текста

- В нём заметно предварительное вынесение приговора до решения суда. - Используется сильная эмоциональная риторика, которая усиливает воздействие, но может упростить фактическую сложность дела. - Понятие «классовая солидарность» здесь, возможно, верно как метафора, но требует доказательности, если рассматривать его строго аналитически. То есть текст прав в интуиции, но может быть не до конца точен в юридическом регистре. А это важное различие: моральная правдоподобность не равна судебной доказанности. Однако и обратное верно: формальная недоказанность не отменяет симптоматичности поведения элит.

Подробный вывод

Перед нами не просто эмоциональный пост о конкретном деле, а сжатая критика социальной иерархии, в которой статус пытается стать щитом от ответственности. Главная тема здесь даже не БПЛА и не конкретный миллиардер, а более фундаментальный вопрос: может ли экономическая полезность служить моральной индульгенцией? Если человек или компания действительно внесли вклад в экономику — это важно. Но в правовом и нравственном смысле прошлые заслуги не должны превращаться в иммунитет от расследования тяжёлых обвинений. Иначе общество начинает жить по двойному стандарту: - одним — закон, - другим — репутационный кредит, - третьим — фактическая неприкосновенность. Особенно разрушительно это выглядит в теме обороны. Потому что там цинизм бизнеса, если он доказан, уже нельзя списать на обычную жадность рынка. Это не просто «маржа», не просто «схема поставки», не просто «оптимизация». Это вторжение частного интереса в зону, где цена ошибки измеряется не только рублём, но и жизнью. При этом важно сохранить интеллектуальную честность: даже самые возмутительные обвинения должны проходить через процедуру доказательства. Иначе, борясь с привилегией, можно скатиться в другой перекос — в правосудие аффекта. Но и защита «своих» под разговорами об инвестиционном климате тоже разрушает доверие к институтам. По сути, этот текст напоминает о неприятной, но очень реальной вещи: люди часто защищают не истину, а образ своего класса, своей корпорации, своей среды. Как в личных отношениях мы нередко любим не человека, а свою идеализацию о нём, так и социальные группы часто отстаивают не справедливость, а красивую легенду о собственной полезности и исключительности. Зрелая позиция здесь, вероятно, такая: - не верить автоматически ни обвинению, ни защите; - смотреть на факты, процедуру и контекст; - не позволять ни богатству, ни статусу становиться заменой закона; - помнить, что в критических сферах общества коррупция — это не бухгалтерское отклонение, а деформация самой ткани общего доверия. И, возможно, самый неудобный вопрос здесь не о конкретном бизнесмене, а о нас самих: когда мы говорим о справедливости, мы действительно хотим одной меры для всех — или только для тех, кого не считаем своими?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/isshishkin/6521
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9506 7962
    Женечка два часа назад

      Бизнес, в котором задействовано более 17 тысяч сотрудников плюс не знаю скока смежников просто напросто встанут, если двух ключевых руководителей упечь в СИЗО. Подписание доков, передача печатей, ключей, избрание и введение в курс дела преемников и т.п. – именно это “предпринимательский иммунитет”, а не то что в статье обсуждается.

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