Классовая солидарность «деловых людей»
Классовая солидарность «деловых людей» «Деловая Россия» выступила в защиту миллиардера Кустова (владелец ГК «Эфко») и его эффективных менеджеров, которые, по данным следствия, поставляли российской армии копеечные китайские БПЛА, набивая на них свои шильдики, и за этот титанический труд взвинчивая цену на пятьсот с лишним процентов. Ущерб военному бюджету России оценивается предварительно в 8,6 млрд руб. Скольких беспилотников из-за этого не смогла приобрести российская армия и сколько крови российских солдат и гражданских лиц из-за этого пролилось не сообщается. Все это совершенно не помешало «Деловой России», объединению «деловых людей» России, видным представителем которых был и остается г-н Кустов, заявить: «Акционеры и руководство «Эфко» вносят большой вклад в развитие экономики страны. Надеемся, следствием и судом будет принят во внимание принцип предпринимательского иммунитета при избрании меры пресечения» Наглядный образчик классовой солидарности «деловых людей» Особо впечатлил тезис о «предпринимательском иммунитете». «Деловых людей» не тронь. Это тебе не какое-то быдло, ворующее что-то с полки магазина. Здесь государство и всех его граждан обворовывают на миллиарды. А потому – руки прочь от эффективных собственников и их эффективных менеджеров. У них – «предпринимательский иммунитет». https://www.rbc.ru/society/31/07/2026/6a6c57299a7947d391b9a72a
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор текста возмущён тем, что «Деловая Россия» публично вступилась за владельца ГК «Эфко» и менеджмент компании. - Суть обвинения: по данным следствия, для армии поставлялись дешёвые китайские БПЛА под российскими шильдиками, при этом цена allegedly завышалась более чем на 500%. - Предварительно заявленный ущерб бюджету — 8,6 млрд рублей. - Автор делает морально-политический акцент: коррупция в военной сфере — это не просто экономическое преступление, а вопрос человеческих жизней. - Особенно резко критикуется формулировка о «предпринимательском иммунитете»: она подаётся как символ неформальной привилегированности крупного бизнеса. - Главный вывод автора: это пример классовой солидарности элит, когда представители делового слоя защищают друг друга даже на фоне тяжёлых обвинений.
Разбор и смысл текстаВ этом высказывании важно отделить фактический слой от оценочного.
1. Фактический слойЕсть несколько элементов, которые автор берёт как исходные: - существует уголовное или следственное дело; - фигурируют обвинения в поставках БПЛА по завышенным ценам; - называется сумма ущерба; - бизнес-объединение выступило с заявлением в защиту фигурантов; - в заявлении упоминается принцип «предпринимательского иммунитета». Но здесь есть важная оговорка: обвинение следствия — ещё не судебно установленный факт. Это не отменяет серьёзности обвинений, но требует аккуратности. В правовом смысле истина тут пока не завершена: есть версия следствия, есть публичная защита, а окончательная картина должна складываться в суде. Это важный момент, потому что общественное возмущение может быть вполне оправданным, но правовая процедура нужна именно затем, чтобы не подменять доказанность эмоцией.
2. Эмоционально-нравственный слойАвтор сознательно усиливает текст, связывая финансовый ущерб с возможной кровью солдат и гражданских. Это очень сильный риторический ход. И, по сути, он справедлив в одном фундаментальном смысле: если в военное время кто-то действительно наживается на военных закупках, то это уже не просто «экономическая эффективность» и не просто «схема», а эксплуатация предельной уязвимости государства и общества. Здесь экономика переходит в этику. В мирной сфере завышенная цена — это коррупция и хищение. В военной сфере — это ещё и потенциальная цена человеческой жизни.
3. Почему автора так задел «предпринимательский иммунитет»Само выражение звучит как попытка перенести на предпринимателя особый статус — почти кастовую защиту. Возможно, составители заявления имели в виду не безнаказанность, а более мягкую меру пресечения, презумпцию добросовестности бизнеса, недопустимость избыточного давления на предпринимательство. В нормальной экономике это обсуждаемо: государство действительно нередко злоупотребляет уголовным преследованием бизнеса. Но проблема в том, что контекст меняет смысл слов. Когда речь идёт не о налоговом споре и не о хозяйственном конфликте, а о вероятном ущербе обороне, фраза про иммунитет звучит почти как:
«Есть люди, которых нельзя трогать так же, как остальных».И вот тут вскрывается не просто юридическая, а социально-психологическая правда: многие институты начинают защищать не принцип, а своих. Это и есть то, что автор называет классовой солидарностью.
Бизнес, в котором задействовано более 17 тысяч сотрудников плюс не знаю скока смежников просто напросто встанут, если двух ключевых руководителей упечь в СИЗО. Подписание доков, передача печатей, ключей, избрание и введение в курс дела преемников и т.п. – именно это “предпринимательский иммунитет”, а не то что в статье обсуждается.