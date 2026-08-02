IX век: появление русов, Карл Великий и хазары. Синхронная история, часть 1 / Егор Яковлев
Представляем новый цикл «Цифровой истории» — «Синхронная история России и мира»!
Никто до нас в русскоязычном просвещении такого ещё не делал! Впервые мы соединяем судьбы разных цивилизаций в единую картину: от Ахенского дворца Карла Великого до Багдадского «Дома мудрости», от Ладожских курганов до Константинопольских соборов. Почему история России не может изучаться отдельно от мировой? Как Карл Великий, византийские императоры, хазарские каганы, арабские халифы и скандинавские викинги оказались связаны одной торговой сетью? И кто такие загадочные русы, впервые упомянутые в европейских хрониках?
В первом выпуске цикла Егор Яковлев рассказывает о событиях IX века — времени, когда на карте мира происходило то, что определило судьбу целых цивилизаций.
В этом видео:
— Империя Карла Великого: как король франков стал императором Запада и почему его держава распалась
— Византия в VIII–IX веках: иконоборчество, дворцовые перевороты и потеря былого величия
— Хазарский каганат: кто такие хазары и как контролировали торговлю
— Русы при дворе Людовика Благочестивого: загадка посольства 839 года и споры о происхождении Руси
— Викинги: от набегов на монастыри до основания торговых поселений на востоке
— Арабский халифат: Золотой век ислама, алгебра Аль-Хорезми и поэзия Абу Нуваса
— Взаимосвязь цивилизаций: как скандинавы, славяне, хазары и арабы оказались связаны одной торговой сетью
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#КарлВеликий #Византия #Викинги
00:00 – Новый цикл и почему история полна скрытых связей
03:23 – Империя Карла Великого
26:39 – Византия: упадок, иконоборчество и репрессии
39:55 – Хазарский каганат: власть, иудаизм и контроль над Волжским путём
47:31 – Загадка посольства русов в 839 году
01:09:23 – Викинги: набеги на Англию и восточный путь
01:20:00 – Арабский халифат: Золотой век ислама и Дом мудрости
01:30:03 – Смотрите в следующей серии!
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции история IX века показана синхронно: Русь, Франкская империя, Византия, Хазария, арабский халифат и эпоха викингов рассматриваются как части единого исторического процесса. - Карл Великий создал огромную империю, опираясь на военную силу, административные реформы и союз с церковью. - Империя Карла держалась во многом на личной верности и силе личности правителя, поэтому после его смерти быстро начался распад. - Верденский договор 843 года оформил раздел державы Каролингов на несколько частей — важный этап будущего формирования Западной Европы. - Византия в VIII–IX веках переживала тяжелый внутренний конфликт — иконоборчество, за которым стояли не только религиозные, но и социально-политические причины. - 843 год на Востоке — это Торжество православия, окончательное восстановление иконопочитания. - Хазарский каганат в IX веке был мощной державой, контролировавшей ключевые торговые маршруты между Востоком, степью, Волгой, Доном и Черным морем. - Хазары выступали как политический посредник между Византией, степными народами, славянами и торговцами северного происхождения. - Важнейшая линия лекции — ранние русы появляются в источниках прежде всего в связи с Хазарией, Византией и международной торговлей. - Первое достоверное упоминание русов в западноевропейском источнике — Бертинские анналы под 839 годом. - Лектор подчеркивает: вопрос происхождения русов сложен, и поздняя летописная схема о «призвании варягов» не объясняет всей картины. - Предлагается синтетическая гипотеза: русы изначально могли быть не «народом» в простом смысле, а профессионально-военной и торговой корпорацией, в которой заметную роль сыграли скандинавские переселенцы, быстро славянизировавшиеся на юге Восточной Европы. - Скандинавы в VIII–IX веках действовали не только на Западе, грабя Англию и Франкию, но и на Востоке — по путям к Волге, Хазарии, Византии и халифату. - Арабский халифат в это же время был не только военной державой, но и центром науки, переводов, математики, астрономии и культуры. - Таким образом, появление русов объясняется не изолированной «местной легендой», а включенностью Восточной Европы в большую евразийскую систему обмена, войн и политических союзов.
Подробный выводВ этом видео особенно важна сама оптика взгляда на прошлое. Лекция не просто рассказывает о русах, Карле Великом или хазарах по отдельности. Она ломает привычную школьную полку, где «история России» стоит отдельно от «всемирной истории». И это, пожалуй, главный методологический тезис: Русь возникала не в пустоте.
1. Карл Великий как пример силы личности и слабости конструкцииИстория Карла Великого здесь подана не как житие великого государя, а как разбор механизма власти. Он был выдающимся завоевателем и организатором, сумел построить почти универсальную западную империю, создал управленческую модель, расширил влияние церкви, оформил имперскую идею как альтернативу Византии. Но в этом же был и предел его проекта. Империя держалась на: - военном превосходстве, - личной преданности, - харизме правителя, - постоянной экспансии. Такой порядок напоминает сложную систему, устойчивую лишь при постоянной подаче энергии. Пока «двигатель» в лице Карла работал — всё вращалось. После его смерти началась естественная энтропия: сыновья, группировки, амбиции, распад. Это очень по-человечески и очень исторично: люди склонны принимать устойчивость эпохи за вечный порядок, хотя часто это просто временно удерживаемое равновесие.
2. Византия: религиозный спор как форма борьбы за обществоРазбор иконоборчества ценен тем, что показывает: религиозные конфликты редко бывают только о догматах. За спорами об иконах стояли: - противоречия между столицей и провинцией, - борьба армии и церковной элиты, - культурный разрыв между антично-городской и более суровой военной периферией, - стремление императоров подчинить церковную сферу государству. То есть спор об иконе — это спор о том, что считать легитимным образом мира. В этом смысле история Византии очень современна: люди часто думают, что спорят об идеях, а на деле спорят о власти, статусе и праве определять норму. Иконоборцы видели в иконах почти идолопоклонство; иконопочитатели — живую опору веры. У каждого была своя внутренняя правда, но итог решил не только богословский аргумент, а политическая устойчивость той или иной коалиции.
3. Хазария как забытый центр силыОдна из самых сильных линий лекции — возвращение Хазарии на историческую карту не как «фона для Руси», а как самостоятельной державы. Хазарский каганат: - контролировал важные пути, - собирал дань, - выступал посредником, - сдерживал арабскую экспансию, - взаимодействовал с Византией, - влиял на судьбу восточноевропейской торговли. Часто в массовом сознании Хазария существует как некий полумифический сосед из летописи, которого потом «отомстил Олег». Но в реальности это было большое и сложное государство, без понимания которого раннюю Русь понять трудно. И это хороший пример того, как позднейшие национальные narratives упрощают прошлое: мы любим представлять начало своей истории как самостоятельное и самодовлеющее, но обычно истоки гораздо более смешанные, зависимые и сетевые.
4. Русы: не чистая этничность, а живая смесь функций, маршрутов и людейНаиболее содержательная и спорная часть лекции — рассуждение о происхождении русов. Лектор осторожно дистанцируется от простых схем: - «русы = скандинавы», - «русы = только славяне», - «русы = один готовый народ с Балтики». Вместо этого предлагается более гибкая модель: русы изначально могли быть торгово-военной корпорацией, связанной с речными и морскими маршрутами, в которую входили скандинавские элементы, но которая очень быстро втягивала местное славянское население и переходила на славянскую языковую среду. Это выглядит убедительно именно потому, что соответствует логике пограничных пространств. На больших торговых путях идентичность нередко рождается не «по крови», а: - по занятию, - по военной функции, - по лояльности, - по маршруту, - по выгоде. Как в современных мегаполисах профессиональная среда может формировать человека сильнее, чем его региональное происхождение, так и в раннем Средневековье путь, рынок, дружина и война могли создавать новые общности. Не этнос в романтическом смысле, а сообщество действия. Потом уже такое сообщество обрастает мифом происхождения и превращается в «народ».
5. Почему важна связь русов с ХазариейЛектор настаивает, что первые русы в источниках особенно тесно связаны именно с Хазарией. Это важно не только для спора о норманнах или антинорманнах. Это меняет саму перспективу: - Русь появляется не как изолированное северное княжество, - а как участник международной торговли между Балтикой, степью, Каспием, Византией и халифатом; - не как замкнутая этническая община, - а как динамическая сила на стыке цивилизаций. В этом есть почти философский урок: реальность редко соответствует позднейшему удобному самоописанию. Люди любят ясные родословные, чистые начала и красивую преемственность. Но историческая действительность обычно рождается из смешения, компромисса, насилия, торговли, браков, переводов и случайностей.
6. Викинги и арабский мир как контекст появления РусиОчень правильно, что беседа помещает русов между двумя мощными мирами: - эпохой викингов, - золотым веком халифата. С одной стороны, скандинавская экспансия — это давление северной энергии: избыток воинственных мореходов, нехватка ресурсов, стремление к наживе и славе. С другой — арабский Восток с его серебром, рынками, наукой и богатством. Между ними Восточная Европа становится не периферией, а коридором возможностей. Реки здесь выступают почти как нервная система истории. Волга, Дон, позже Днепр — это не просто география, а каналы превращения локальных племен в участников мировой истории. Иногда кажется, что государство создают только меч и князь. Но не меньше его создают маршруты, пошлины, переводчики, посредники, склады и чужие рынки.
7. Главный смысл лекцииЕсли собрать всё воедино, главный вывод таков: Появление русов в IX веке — это результат включения Восточной Европы в большую евразийскую систему связей, где действовали Каролинги, Византия, Хазария, арабский халифат и скандинавские морские сети. Именно поэтому ранняя Русь выглядит такой неуловимой: - она еще не оформилась в привычное государство, - ее идентичность еще подвижна, - ее элита, язык, политическая роль и маршруты еще только складываются. Это состояние напоминает рождение личности: сначала человек существует как множество влияний, ролей, заимствований и реакций, а уже потом задним числом рассказывает себе историю о цельном происхождении. Так же и общества: они часто начинают не с чистоты, а со смешения.
ИтогВ данной лекции Егор Яковлев показывает IX век как эпоху, где: - на Западе возникает и распадается империя Карла Великого, - на Востоке Византия преодолевает иконоборчество, - Хазария удерживает стратегические торговые артерии, - арабский мир переживает культурный и научный расцвет, - а русы впервые проявляются в источниках как новая сила на перекрестке северных, степных и восточных путей. Самая ценная мысль здесь в том, что происхождение Руси нельзя понимать через упрощенный миф — ни сугубо летописный, ни сугубо идеологический. Ранняя Русь, по логике лектора, родилась из движения людей, товаров, языков и военной практики, а не из одной линейной «национальной» схемы. И это, возможно, самый зрелый взгляд на прошлое: не искать в нем удобную идеальную картинку, а увидеть, как из хаоса контактов постепенно возникает порядок, который потом начинает казаться естественным и вечным. Но если истоки любой общности столь смешанны и подвижны, то не стоит ли и нам осторожнее относиться к слишком простым истинам о собственном происхождении?