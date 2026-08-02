Представляем новый цикл «Цифровой истории» — «Синхронная история России и мира»!

Никто до нас в русскоязычном просвещении такого ещё не делал! Впервые мы соединяем судьбы разных цивилизаций в единую картину: от Ахенского дворца Карла Великого до Багдадского «Дома мудрости», от Ладожских курганов до Константинопольских соборов. Почему история России не может изучаться отдельно от мировой? Как Карл Великий, византийские императоры, хазарские каганы, арабские халифы и скандинавские викинги оказались связаны одной торговой сетью? И кто такие загадочные русы, впервые упомянутые в европейских хрониках?

В первом выпуске цикла Егор Яковлев рассказывает о событиях IX века — времени, когда на карте мира происходило то, что определило судьбу целых цивилизаций.

В этом видео:

— Империя Карла Великого: как король франков стал императором Запада и почему его держава распалась

— Византия в VIII–IX веках: иконоборчество, дворцовые перевороты и потеря былого величия

— Хазарский каганат: кто такие хазары и как контролировали торговлю

— Русы при дворе Людовика Благочестивого: загадка посольства 839 года и споры о происхождении Руси

— Викинги: от набегов на монастыри до основания торговых поселений на востоке

— Арабский халифат: Золотой век ислама, алгебра Аль-Хорезми и поэзия Абу Нуваса

— Взаимосвязь цивилизаций: как скандинавы, славяне, хазары и арабы оказались связаны одной торговой сетью

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XXIV фестиваль проекта «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/4085458/

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#КарлВеликий #Византия #Викинги

00:00 – Новый цикл и почему история полна скрытых связей

03:23 – Империя Карла Великого

26:39 – Византия: упадок, иконоборчество и репрессии

39:55 – Хазарский каганат: власть, иудаизм и контроль над Волжским путём

47:31 – Загадка посольства русов в 839 году

01:09:23 – Викинги: набеги на Англию и восточный путь

01:20:00 – Арабский халифат: Золотой век ислама и Дом мудрости

01:30:03 – Смотрите в следующей серии!