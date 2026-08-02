Интенсив «Лидеры Новой Эпохи»
https://newleaders.team — Записаться на образовательный интенсив Александра Усанина «Лидеры Новой Эпохи» в горах Краснодарского края.
Документальный фильм о первом потоке интенсива «Лидеры Новой Эпохи», который прошёл с 28 июня по 4 июля 2026 года.
Человечеству необходимо перейти на новый эволюционный уровень.
Тех, кто готов стать проводником позитивных изменений в обществе, приглашаем на 7-дневный образовательный интенсив Александра Усанина.
Это уникальное пространство в горах Краснодарского края, где собираются предприниматели, управленцы и лидеры, чтобы выйти на новый уровень мышления, обрести сильное окружение и найти решения, способные изменить будущее.
Это не просто отдых и не очередное обучение. Это глубокий интенсив, где рождаются новые идеи, стратегические решения, сильные партнерства и энергия для следующего рывка в жизни и деле.
Если вам важно развиваться в кругу сильных людей, расширять горизонты и формировать будущее осознанно – вам необходимо быть здесь.
Забронируйте участие прямо сейчас: https://newleaders.team
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Благодарность за фильм Эльдару Темязову – https://instagram.com/temyazzov
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем его новую книгу "Высший вкус жизни. Выход из матрицы", которая доступна по ссылке: https://usanin.com/ads/vysshij-vkus-zhizni-vykhod-iz-matritsy ; книги «Альтернативный глобализационный сценарий» , "Пропуск в третье тысячелетие" и др.
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»: https://xn--b1aedaacgehd6alijb5a.xn--p1ai/
Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и «Пропуск в третье тысячелетие»; эти книги в бумажной версии можно приобрести через ozon или Wildberries.
Оказать личную адресную финансовую помощь Александру Усанину можно благотворительным денежным переводом на его карту Т/банка: 2200701720218012
Подборка избранных материалов и видео Александра Усанина: https://usanin.com/usefull/podborka-poleznykh-materialov
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/
alexanderusanin
Группа Александра Усанина в МАХ «Эволюция нравственности»: https://max.ru/id230831222303_biz
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции и сопровождающем рассказе об интенсиве центральная тема — формирование лидеров, чувствующих ответственность за общество, страну и будущее планеты. - Участники подчеркивают, что главное открытие — они не одни: существует сообщество единомышленников, готовых действовать, а не только рассуждать. - Интенсив построен как синтез знаний, дисциплины, природы, общения и телесных практик: - ранние подъемы; - йога, цигун, славянские практики; - походы в горы, каньоны, пещеры, к водопадам; - вечерние беседы у костра; - лекции о судьбе общества, кризисах, ценностях и личной ответственности. - Особое значение придается временному отказу от мобильных телефонов как способу вернуть внимание к реальности, людям и себе. - Многократно звучит мысль, что лидерство начинается с самодисциплины и преодоления себя: страха высоты, усталости, внутренней инерции. - Природа описывается как пространство очищения, восстановления и внутренней перенастройки. - Участники воспринимают происходящее не как отдых в обычном смысле, а как трансформационный опыт. - Важная линия беседы — социальная и гражданская ответственность: - общество меняется не само; - власть и судьба страны зависят от народа; - нравственные ценности требуют не деклараций, а практического воплощения. - Подчеркивается ценность трезвого образа жизни, ясности ума, собранности и осознанного отношения к своему пути. - Интенсив дает не только эмоции, но и структурирование уже имеющихся знаний, ощущение направления и понимание: «что делать дальше».
Подробный выводВ этом видео показан не просто выездной семинар, а попытка создать модель целостного воспитания человека, где лидерство понимается не как навык управления другими, а как способность сначала управлять собой. Это важное различие. В современном мире слово «лидер» часто связывают с влиянием, карьерой, публичностью, харизмой. Здесь же акцент иной: лидер — это тот, кто берет ответственность, умеет дисциплинировать себя, выдерживать физическую и психологическую нагрузку, видеть общую картину и действовать в интересах чего-то большего, чем личный комфорт. По сути, беседа посвящена собиранию человека воедино. И это видно по самой структуре интенсива. Лекции дают мировоззренческий каркас. Практики утром возвращают тело в состояние включенности. Походы в горы и к водопадам сталкивают человека с его пределами. Общение у костра разрушает социальные маски. Отказ от телефона символически и практически вырывает участника из привычной цифровой зависимости. Всё это работает как единая система. Если смотреть глубже, здесь проявляется очень древняя логика воспитания: истинное знание не усваивается только интеллектуально. Оно должно пройти через тело, эмоции, опыт, трудность, общение, молчание и даже усталость. В этом смысле интенсив напоминает одновременно: - философскую школу античности, где важен был образ жизни, а не только теория; - духовную практику, где дисциплина и внимание формируют внутренний стержень; - современный тренинг, где групповая динамика усиливает личные изменения. Интересно и то, что участники постоянно говорят о единомышленниках. Это очень человеческий момент. Часто человек живет с ощущением, что его ценности, тревоги и стремление к чему-то большему — частная странность. Когда он встречает других, кто чувствует похожее, возникает эффект внутреннего подтверждения: «со мной все в порядке, я не один». Это почти психологическая реабилитация. Потому что одиночество в ценностях подтачивает волю, а сообщество, напротив, ее собирает. При этом здесь можно увидеть и некоторую уязвимость подобных форматов. Когда люди попадают в сильную эмоциональную среду — красивая природа, общая идея, вдохновляющий ведущий, коллективное переживание — легко возникает идеализация опыта. А идеализация, как это часто бывает, способна заслонить реальность. Человек может перепутать краткосрочный эмоциональный подъем с устойчивой внутренней трансформацией. Но в данном случае важный противовес этой опасности — постоянный акцент на дисциплине, личной работе и последующих действиях. То есть не просто «почувствовал», а «что теперь делать мне?». Это уже более зрелая постановка вопроса. Отдельно стоит отметить линию про социальное здоровье и нравственные ценности. Здесь участники и ведущий не ограничиваются личностным ростом в узком смысле. Они говорят о стране, обществе, детях, будущем. Это расширяет горизонт: внутреннее развитие не ради самовосхищения, а ради служения. Такой подход сегодня редок, потому что культура часто предлагает либо индивидуализм, либо абстрактную идеологию. А здесь предпринимается попытка соединить личное пробуждение с общественной ответственностью. Очень показателен мотив преодоления страха в горах. С одной стороны, это буквально физический эпизод. С другой — почти прозрачная метафора: человек боится, дрожит, сомневается, но идет благодаря команде и внутреннему решению. Так формируется не героический пафос, а реальный опыт: «я могу больше, чем думал». Психология знает, что именно такие переживания повышают самоэффективность — не чужие советы, а прожитое преодоление. И потому горы здесь выступают не декорацией, а инструментом внутренней работы. Любопытен и отказ от музыки в походах в пользу звуков природы. Это не просто эстетика. Это почти философский жест против перегрузки сознания. Современный человек непрерывно заполняет тишину контентом, как будто боится прямого контакта с бытием. А здесь предлагается вернуться к первичной реальности: шум реки, ветер, шаг, дыхание. Иногда именно в этом — не в великой теории, а в восстановлении способности слышать простое — и начинается настоящая перенастройка человека. В целом это видео производит впечатление опыта, в котором соединяются: - образовательная функция — участникам дают концепции, объяснения, литературу, направление; - психологическая функция — человек получает принятие, поддержку и ощущение общности; - телесная функция — через практики и походы включается энергия и дисциплина; - экзистенциальная функция — человек задает себе вопрос о смысле, долге, пути и предназначении. Самое ценное в этой истории, пожалуй, не громкие формулировки о новой эпохе, а более простая и честная мысль: изменения начинаются там, где человек перестает быть пассивным наблюдателем своей жизни и мира. Необязательно сразу спасать планету. Но можно стать более собранным, трезвым, внимательным, полезным, смелым и ответственным. А уже из этого складывается и семья, и сообщество, и общество. И здесь возникает важный философский нюанс. Мы часто любим идею преобразования мира, но реальность меняется не через красивые лозунги, а через последовательные малые действия. В этом смысле интенсив выглядит сильным именно там, где он возвращает людей из абстракций в практику: проснуться в 5:30, сделать упражнение, пройти маршрут, выслушать другого, выдержать спор, отказаться от телефона, подумать, что именно зависит от тебя. Истина в таких вещах часто не возвышенная, а очень земная. Можно сказать, что в данной лекции лидер новой эпохи — это не сверхчеловек и не идеологический герой, а человек, который учится соединять внутреннюю ясность, дисциплину, любовь к людям и готовность действовать. Это довольно трезвый и одновременно вдохновляющий образ. Но, может быть, самый важный вопрос после такого опыта не в том, насколько сильным был сам интенсив, а в другом: что из пережитого останется с человеком тогда, когда исчезнет атмосфера места силы, поддержка группы и вдохновение момента — и где в этот момент окажется его личная истина?