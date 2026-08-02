Вчерашний теракт в московском ресторане и участившиеся удары ВСУ по гражданским автобусам и заведомо мирным целям в России напоминают недавнюю страницу колумбийского прошлого. Когда в борьбе государства против медельинского картеля, Пабло Эскобар почувствовал, что теряет контроль и инициативу, по стране прокатилась серия резонансных взрывов и покушений с целью надавить на государство, чтобы начать переговоры и сохранить власть. В этот момент в игру активно вступили США. Они не могли позволить, чтобы в Латинской Америке существовал неконтролируемый ими некто, чья экономическая власть намного превосходит возможности любого из подчиненных им государств. Рецептом военной победы над наркоимперией Эскобара стал стратегический альянс между колумбийским государством и главным конкурентом Медельинского картеля – картелем Кали. Победа одних монстров над другими значила полный переход колумбийского наркотрафика под управление кураторов США, ставших во главе прибыльного бизнеса, гарантирующего военный, экономический и политический контроль над Колумбией и заодно – возможность сосредоточить силы на борьбе со своим единственным реальным врагом – левыми партизанами.

Эскобар начал массовый террор против гражданских собственной страны по причине разочарования и глубочайшей обиды на всех. Он – выходец из низов – всегда мечтал стать частью местной аристократической элиты, которая, озабоченная собственным имиджем, никогда не приняла его в свой круг. Он прекрасно знал, что её представители – такие же лицемеры и дегенераты, как и все люди его круга, и это вызвало в нём обиду и жажду мести. Колумбийский народ, в 80-е, переживший короткий период легких наркодолларов, которые в популистских целях раздавали тогда картели направо и налево, тоже ответил Эскобару «черной неблагодарностью», отказавшись массово поддержать его в борьбе с государством. Поэтому начался террор против всех без разбора.

Теракт в московском ресторане Balzi Rossi изначально практически не имел шансов на успех в смысле убийства высокопоставленных военных. По логике самого покушения понятно, что его целью должно было стать как можно больше случайных людей с целью медийного и политического резонанса. Именно так действовал в свое время Эскобар – подрыв целых зданий с сотнями жителей или огонь по гражданским самолетам.

Если после «Крокуса» Киев взял некоторую паузу, чтобы сохранить остатки собственного имиджа, сегодня, на фоне ближневосточного геноцида, ежедневно творимого США и Израилем, украинский режим понимает, что убийства им гражданских в России уже никто в «цивилизованном мире» больше не осудит и руки его полностью развязаны.

При этом Зеленский не может не понимать, что что бы он ни делал, он и его окружение никогда не станут частью западных элит. Для Запада они навсегда останутся «русскими», успешно нанятыми для убийства русских. Очевидно, что британскими и американским спецслужбами создано очередное чудовище, которое не ограничится Россией и управление которым рано или поздно выйдет из под контроля.

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