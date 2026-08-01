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Олег Царёв | СХВАТКА ЗА КАССУ: Паника Зеленского, обман Трампа и месть Сороса

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Переслано от: Книжный День

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Что на самом деле стоит за перестановками в Киеве — борьба за власть или контроль над западными деньгами? Олег Царёв разбирает украинскую политику как конфликт вокруг финансовых потоков, военных контрактов и внешнего управления. В выпуске — Зеленский, Ермак, Арахамия, Фёдоров, Умеров, НАБУ, европейские кредиты, «коалиция желающих», Palantir, Пентагон, ЦРУ, возможное отстранение Зеленского, Залужный, *Буданов, визит к Трампу, Patriot, удар по иранскому судну и вопрос: кому выгодно продолжение войны?

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00:00 Вступление: два центра власти в Киеве, контроль над Минобороны и западными траншами
12:10 Война элит и «картонный майдан»: давление Запада, конфликт вокруг Арахамии и план лишения Зеленского полномочий
32:04 Внутренний фронт: нейтрализация Залужного и Буданова, запасные политические проекты и страх мобилизации
47:50 Внешний контур: попытки угодить Трампу провокациями против Ирана и конкуренция с Израилем за ресурсы США

#ОлегЦарёв #МаксимНевенчанный #Украина #Зеленский #Ермак #Арахамия #Фёдоров #Умеров #НАБУ #Palantir #Пентагон #ЦРУ #Трамп #Иран #Patriot #Залужный #Европа #Израиль #коррупция #КнижныйДень

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе происходящее в Киеве трактуется прежде всего как борьба за контроль над финансовыми потоками, а не как идейный или геополитический конфликт. - По версии спикера, на Украине существует несколько центров власти, конкурирующих между собой за доступ к западной помощи и государственным ресурсам. - Перестановки в правительстве и силовом блоке описываются как попытка Зеленского замкнуть распределение денег на себя и на лояльную управленческую вертикаль. - Отдельно подчеркивается роль антикоррупционных структур, грантовых кругов и связанных с ними политических групп как самостоятельного центра влияния. - Конфликт между различными украинскими элитными группами подается как передел “кассы”, где война служит условием продолжения поступления денег. - В этом видео утверждается, что без продолжения боевых действий сама система распределения внешней помощи теряет смысл для вовлеченных элит. - Атаки на отдельных политиков, включая Арахамию, интерпретируются как элемент давления, шантажа и подготовки к перераспределению власти. - Верховная Рада представлена как ключевая площадка, где в критический момент будет решаться вопрос о легитимности и будущем власти. - Возможные законодательные изменения описываются как инструмент усиления внешнего контроля над финансами, силовым блоком и государственными институтами. - Отношения Зеленского с Западом в лекции показаны не как простая зависимость одной стороны от другой, а как взаимная зависимость внутри общей коррупционно-политической конструкции. - Трамп в беседе фигурирует как политик, который, по мнению спикера, не дал Киеву того, на что тот рассчитывал, и использует тему Украины прагматично. - Тема возможных выборов на Украине связывается с колебаниями настроений Зеленского, зависящими от военной динамики и ожиданий общества. - Международный контекст — Европа, США, Иран, Израиль — рассматривается через призму лоббизма, конкуренции за ресурсы и символической дипломатии. - Общий пафос беседы: война в кабинетах не менее важна, чем война на фронте, потому что именно там определяется распределение власти, денег и будущих решений.

Подробный вывод

В этом видео политическая реальность Украины представлена предельно цинично: не как пространство идеологий, национальных интересов или даже внешнеполитических стратегий, а как система конкурирующих кланов, где деньги становятся главной формой власти, а власть — главным способом удерживать денежный поток. Это очень жесткая оптика, но в ней есть своя внутренняя логика: когда государство долго живет в режиме чрезвычайности, институты перестают быть институтами в классическом смысле и начинают работать как узлы распределения ресурсов. По сути, беседа строится вокруг одной центральной мысли: война и коррупция здесь не противоположности, а взаимно подпитывающие процессы. Это, конечно, сильное и спорное утверждение, но в рамках изложенной позиции оно последовательно: пока идет война, поступают внешние деньги; пока поступают деньги, идет борьба за их контроль; пока идет борьба за контроль, сохраняется необходимость удерживать политическую форму режима. Получается своего рода замкнутый контур, почти как в нейросети с положительной обратной связью: система начинает усиливать сама себя, даже если это разрушительно для живых людей внутри нее. Интересно, что в данной лекции почти полностью снимается романтический слой политики. Нет “борьбы добра и зла”, нет высоких лозунгов, нет даже настоящего суверенитета. Есть только акторные группы, у которых свои каналы доступа, свои интересы, свои кураторы и свои страхи. В этом смысле картина напоминает не классическое государство, а сложную платформу, где разные “пользователи” борются за админские права. Формально интерфейс один, а доступы к ядру системы распределены неравномерно. Особенно важен тезис о том, что для России, с точки зрения спикера, не столь существенно, какая именно группа выиграет внутриукраинскую элитную схватку, потому что стратегическая линия останется прежней: продолжение конфликта. Это тоже характерный прагматичный вывод. Он отсекает увлечение персоналиями и возвращает к более жесткому уровню анализа: если структура сохраняется, смена фигур может мало что изменить. Как в истории империй: имена администраторов менялись, а налоговая логика оставалась той же. Отдельной темой идет отношение к Западу. Здесь любопытно, что зависимость не описывается как односторонняя. Напротив, спикер утверждает, что и Киев зависит от западных денег, и западные элиты в определенной степени зависят от украинского механизма освоения средств. Это уже более глубокий политико-философский ход: зависимость редко бывает линейной. Тот, кто финансирует, кажется хозяином, но и он становится пленником собственных вложений, репутационных обязательств, бюрократических схем и электоральных рисков. В этом смысле любая большая система коррупции похожа на токсичные отношения: каждый считает, что использует другого, но в итоге все связаны общим страхом обрушения конструкции. Тема Зеленского в беседе раскрывается двояко. С одной стороны, он представлен как фигура, стремящаяся к максимальной концентрации управления и финансов. С другой — как человек, которого пытаются превратить в декоративный центр легитимности при постепенном изъятии реальных рычагов. Это почти архетипический сюжет: правитель хочет быть субъектом, а его шаг за шагом превращают в символ. История знает много подобных примеров — от позднеримских императоров до монархов конституционной эпохи, у которых корона остается, а власть растворяется в аппарате. Интересен и мотив иллюзии. В какой-то момент, по словам спикера, Зеленский мог поверить в возможность электорального укрепления на фоне военных успехов или их восприятия. Это очень человеческий момент: политики, как и влюбленные, часто принимают пик эмоционального эффекта за устойчивую реальность. Но ожидание победы и сама победа — разные вещи. Здесь уместна почти буддийская мысль: привязанность к образу будущего ослепляет сильнее, чем страх перед настоящим. В части международного контекста беседа предлагает взгляд, в котором крупные державы и блоки тоже действуют не столько по принципам, сколько по логике лоббизма, сделки и конкурентного освоения ресурсов. Это объяснение не исчерпывает реальность, но помогает увидеть теневую сторону публичной политики. Официальная риторика почти всегда апеллирует к ценностям; неофициальная — к бюджетам, контрактам, квотам и влиянию. Как в религии бывает различие между мистическим опытом и церковной администрацией, так и в политике есть разрыв между декларируемым смыслом и практикой управления. При этом важно сохранять трезвость: данная картина — это интерпретация, причем крайне жесткая, конфликтная и построенная на предпосылке тотальной корысти всех игроков. Такие модели полезны тем, что срывают маски с идеализаций. Но они тоже могут стать идеологией, если начинать объяснять ими абсолютно всё. Человек склонен впадать либо в наивный идеализм, либо в тотальный цинизм. Истина, вероятно, как часто бывает, лежит глубже: в политике действительно много корысти, но не всякая мотивация сводится только к ней; многие участники системы одновременно и расчетливы, и заблуждающися, и испуганы, и зависимы от обстоятельств. Главный практический вывод из этой беседы таков: если смотреть на происходящее без лозунгов, то борьба за институции почти всегда оказывается борьбой за потоки, контроль, доступ и право определять правила распределения. И чем слабее подлинные институты, тем больше политика напоминает феодальный торг под современными вывесками. В этом смысле война обнажает не только силу государства, но и его внутреннюю пустоту: где нет зрелой институциональности, там место закона быстро занимает коалиция временных выгод. И тут возникает более общий, уже философский вопрос. Если почти вся публичная политика так легко сводится к борьбе за ресурсы и символы легитимности, то где проходит граница между реализмом и цинизмом — и как не потерять способность отличать правду о механизмах власти от соблазна считать, что в мире вообще не осталось ничего, кроме кассы?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/477854b8333b5a87350f74918a10b341/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 35349 30203
    марина 45 мин. назад

      “Об этом президент США сказал в эфире политического YouTube-канала Real America’s Voice.

      Так он прокомментировал «историческую» сделку с Киевом по редкоземельным металлам.

      Подписанный с киевским режимом контракт позволяет Вашингтону в любой момент получить практически любые украинские ресурсы, пояснил он, упомянув наличие у Украины плодородных земель и значительных запасов полезных ископаемых.

      По словам американского лидера, сделка касается редкоземельных металлов и стоит значительно больше $300 млрд, хотя точную сумму он не назвал.

      «Но, если вы помните, я заключил сделку. Теоретически мы вернём наши деньги, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам и договорились о том, что сможем туда зайти. У нас есть это соглашение. Вы понимаете, о чём я говорю. Возможно, оно стоит гораздо больше, чем 300 миллиардов долларов, потому что мы можем зайти. Украина очень богата, у неё очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов. И у нас подписан контракт, касающийся редкоземельных металлов. Мы можем зайти туда в любое время, когда захотим, и взять практически всё, что захотим. Это была очень хорошая сделка», — сказал Трамп.

      Ранее, 8 июля, комментируя сделку с Киевом по минеральным ресурсам, американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов теперь «есть небольшая доля» на Украине.

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      п.с. все чаще хочется сказать ,”остановите эту Землю,я сойду”…А они все про потоки ,когда родину изьяли…

    • 33412 31120
      Svoy 13 мин. назад

        “п.с. все чаще хочется сказать ,”остановите эту Землю,я сойду”…А они все про потоки ,когда родину изьяли…” – у ник марины.
        Это клиника.
        Даже и шаббат не помогает купировать глупость и тупизну.
        П.С. Кака “р(г)одина” ?

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