Телеграм канал Олега Царёва: https://t.me/s/olegtsarov

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Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

Ozon httpswww.ozon.ruproductv-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries httpswww.wildberries.rucatalog683956358detail.aspx

Что на самом деле стоит за перестановками в Киеве — борьба за власть или контроль над западными деньгами? Олег Царёв разбирает украинскую политику как конфликт вокруг финансовых потоков, военных контрактов и внешнего управления. В выпуске — Зеленский, Ермак, Арахамия, Фёдоров, Умеров, НАБУ, европейские кредиты, «коалиция желающих», Palantir, Пентагон, ЦРУ, возможное отстранение Зеленского, Залужный, *Буданов, визит к Трампу, Patriot, удар по иранскому судну и вопрос: кому выгодно продолжение войны?

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

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00:00 Вступление: два центра власти в Киеве, контроль над Минобороны и западными траншами

12:10 Война элит и «картонный майдан»: давление Запада, конфликт вокруг Арахамии и план лишения Зеленского полномочий

32:04 Внутренний фронт: нейтрализация Залужного и Буданова, запасные политические проекты и страх мобилизации

47:50 Внешний контур: попытки угодить Трампу провокациями против Ирана и конкуренция с Израилем за ресурсы США

#ОлегЦарёв #МаксимНевенчанный #Украина #Зеленский #Ермак #Арахамия #Фёдоров #Умеров #НАБУ #Palantir #Пентагон #ЦРУ #Трамп #Иран #Patriot #Залужный #Европа #Израиль #коррупция #КнижныйДень

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов