Олег Царёв | СХВАТКА ЗА КАССУ: Паника Зеленского, обман Трампа и месть Сороса
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Что на самом деле стоит за перестановками в Киеве — борьба за власть или контроль над западными деньгами? Олег Царёв разбирает украинскую политику как конфликт вокруг финансовых потоков, военных контрактов и внешнего управления. В выпуске — Зеленский, Ермак, Арахамия, Фёдоров, Умеров, НАБУ, европейские кредиты, «коалиция желающих», Palantir, Пентагон, ЦРУ, возможное отстранение Зеленского, Залужный, *Буданов, визит к Трампу, Patriot, удар по иранскому судну и вопрос: кому выгодно продолжение войны?
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00:00 Вступление: два центра власти в Киеве, контроль над Минобороны и западными траншами
12:10 Война элит и «картонный майдан»: давление Запада, конфликт вокруг Арахамии и план лишения Зеленского полномочий
32:04 Внутренний фронт: нейтрализация Залужного и Буданова, запасные политические проекты и страх мобилизации
47:50 Внешний контур: попытки угодить Трампу провокациями против Ирана и конкуренция с Израилем за ресурсы США
#ОлегЦарёв #МаксимНевенчанный #Украина #Зеленский #Ермак #Арахамия #Фёдоров #Умеров #НАБУ #Palantir #Пентагон #ЦРУ #Трамп #Иран #Patriot #Залужный #Европа #Израиль #коррупция #КнижныйДень
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
“Об этом президент США сказал в эфире политического YouTube-канала Real America’s Voice.
Так он прокомментировал «историческую» сделку с Киевом по редкоземельным металлам.
Подписанный с киевским режимом контракт позволяет Вашингтону в любой момент получить практически любые украинские ресурсы, пояснил он, упомянув наличие у Украины плодородных земель и значительных запасов полезных ископаемых.
По словам американского лидера, сделка касается редкоземельных металлов и стоит значительно больше $300 млрд, хотя точную сумму он не назвал.
«Но, если вы помните, я заключил сделку. Теоретически мы вернём наши деньги, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам и договорились о том, что сможем туда зайти. У нас есть это соглашение. Вы понимаете, о чём я говорю. Возможно, оно стоит гораздо больше, чем 300 миллиардов долларов, потому что мы можем зайти. Украина очень богата, у неё очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов. И у нас подписан контракт, касающийся редкоземельных металлов. Мы можем зайти туда в любое время, когда захотим, и взять практически всё, что захотим. Это была очень хорошая сделка», — сказал Трамп.
Ранее, 8 июля, комментируя сделку с Киевом по минеральным ресурсам, американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов теперь «есть небольшая доля» на Украине.
«Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля», — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским в Турции на саммите НАТО.
На Украине в американо-украинском инвестиционном фонде отводится роль донора, отмечал ранее экс–премьер страны Николай Азаров, комментируя подробности условий договора по недрам между Украиной и США, подписанного Владимиром Зеленским и теперь уже бывшим премьером Юлией Свириденко….”https://cont.ws/@MishterGitter/3319018
п.с. все чаще хочется сказать ,”остановите эту Землю,я сойду”…А они все про потоки ,когда родину изьяли…
“п.с. все чаще хочется сказать ,”остановите эту Землю,я сойду”…А они все про потоки ,когда родину изьяли…” – у ник марины.
Это клиника.
Даже и шаббат не помогает купировать глупость и тупизну.
П.С. Кака “р(г)одина” ?