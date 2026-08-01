Не судите нас строго за претенциозность. Да, конечно, роман Булгакова читали все, и разобран он тысячи раз. Ну какие еще неизведанные смыслы, не смешите наши примусы.

Тем не менее, осмелимся утверждать, что массовое восприятие романа крайне далеко от смыслов, которые считали в нем как обычные люди, так и маститые режиссеры. И, собственно, непонимание истинной природы героев сделало все экранизации такими ходульными и несуразными.

Но если знать, из какой семьи родом Булгаков, и какие амбициозные цели он ставил перед собой, содержание «Мастера и Маргариты» раскрывается с неожиданного ракурса. И четко показывает, что зло добрым не бывает, что креатуры зла не несут в себе ничего святого, а положительных героев в книге нет. Да и читатель у нее планировался поначалу всего один. Зато какой…

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