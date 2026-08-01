Какую схему выстроили наши финансовые власти, как Трамп сорвёт выборы в США и причём тут Зеленский?
В студии канала «День» аналитик Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции автор связывает мировые кризисы с ростом долгов, перепроизводством, истощением ресурсов и кризисом управления. - Для России ключевая проблема, по его мнению, в том, что с 1990-х была выстроена финансово-налоговая модель в интересах сырьевого экспорта, а не промышленного развития. - Объясняется логика валютной зависимости рубля: приток валютной выручки может укреплять рубль, но одновременно разгонять инфляцию и импорт, а удержание выручки за рубежом — наоборот, ослабляет курс, но частично сдерживает денежную массу. - Автор считает, что нынешняя финансовая схема в России основана на связке: высокая ключевая ставка → приток денег в банки → размещение в ЦБ и ОФЗ, что поддерживает систему, но усиливает долговую нагрузку и не дает полноценного экономического роста. - В качестве альтернативы предлагаются налоговые реформы, снижение НДС, стимулирование экспорта готовой продукции и освобождение НИОКР от части налоговой нагрузки. - В видео положительно оценивается опыт советского финансиста Арсения Зверева как пример стратегического финансового управления, особенно в военные и послевоенные годы. - Автор связывает внутренние перемены в России с приходом новой управленческой элиты, в том числе из среды участников СВО. - Существенная часть беседы посвящена международной политике: автор утверждает, что США зашли в тупик по Ирану, а Трамп якобы вынужден искать резкий сценарий выхода из кризиса. - Высказывается предположение, что ради внутриполитических целей в США может быть использован сценарий крупного теракта “под чужим флагом”, который позволил бы сорвать выборы или оправдать резкую эскалацию. - Зеленский в этой логике упоминается как возможный элемент такой схемы, поскольку Украина, по версии автора, располагает подготовленными специалистами для диверсионных операций. - Большое внимание уделено Саудовской Аравии: автор считает, что от ее решений зависит судьба нефтедоллара, региональный баланс сил и устойчивость американского влияния. - Отдельно подчеркивается, что конфликт вокруг Украины вошел в фазу истощения Запада, где США отвлечены Ближним Востоком, а Европа не готова в полной мере заменить американскую поддержку. - Затрагивается тема разрушения прежней безопасности морской торговли: беспилотники, удары по портам и попытки конфискации судов, по мнению автора, подрывают международное морское право. - Завершается лекция размышлением о необходимости искренности, внутренней ясности и более содержательного образа будущего.
Подробный выводВ этом видео собрана довольно характерная для геополитического публицистического жанра картина мира, где экономика, война, элитные интересы, финансовая архитектура и идеология рассматриваются как части одной большой системы. Это сильная сторона такой оптики: она напоминает, что события редко существуют изолированно. Курс валюты, военные конфликты, торговые маршруты, долговая модель, дефицит бюджета, выборы в США — действительно взаимосвязаны. В этом смысле беседа полезна как попытка увидеть не отдельные новости, а общий рисунок эпохи. При этом важно различать два уровня содержания.
1. Сильная и рациональная часть рассужденияНаиболее убедительно звучит экономический блок. Автор, по сути, говорит о старой, но фундаментальной проблеме: финансовая система может поддерживать стабильность, но не создавать развитие. Это важное различие. Экономика может внешне быть собранной — банки работают, бюджет сводится, облигации размещаются, инфляцию пытаются держать — но при этом промышленность, наука и длинные инвестиции задыхаются от дорогого кредита. Здесь мысль автора вполне практична: если деньги выгоднее держать в финансовом контуре, чем вкладывать в реальное производство, то экономика начинает жить не логикой созидания, а логикой обслуживания самой себя. Это почти как в психике человека: если вся энергия уходит на самозащиту, тревогу и поддержание внутреннего равновесия, то на творчество и рост сил уже не остается. Интересен и тезис о том, что главная проблема не столько в самом курсе доллара, сколько в балансе между налогами, кредитом, денежной массой и скоростью обращения денег. Это зрелая мысль. Общество часто идеализирует один показатель — курс, ставку, цену нефти — как будто в нем скрыта вся правда. Но реальность сложнее: экономика — это не икона одного числа, а экосистема взаимосвязей. Также показателен пример с Арсением Зверевым. Здесь автор апеллирует не просто к ностальгии по СССР, а к идее системного государственного мышления, которое способно смотреть на несколько лет вперед. Это уже не про “вернуться в прошлое”, а про тоску по утраченной компетентности. И в этом есть почти философская нота: люди часто спорят об идеологиях, забывая, что цивилизации рушатся не только из-за злых намерений, но и из-за дефицита качества мышления и управления.
2. Спорная и уязвимая часть рассужденияВ международном блоке автор переходит от анализа к жестким гипотезам, часть которых носит откровенно конспирологический характер. Особенно это касается утверждений о возможном теракте в США, координации Трампа, Зеленского и Нетаньяху, а также сценарии ядерной провокации. Здесь нужно быть особенно осторожным. Подобные версии могут звучать эффектно, потому что они собирают хаос в драматичную сюжетную линию. Человеческому сознанию вообще свойственно искать не просто причины, а режиссера. Нам легче принять трагедию как чью-то схему, чем как смесь интересов, ошибок, страха, конкуренции и случайностей. Но именно в этом месте аналитика часто превращается в мифологию. Это не значит, что закулисных расчетов не существует. История знает немало примеров, когда официальные мотивы были лишь оболочкой. Однако честный анализ обязан отделять: - подтвержденные факты, - вероятные сценарии, - и предположения, построенные на логической связке, но без надежной доказательной базы. Иначе возникает интеллектуальный соблазн: объяснить мир слишком целостно. А слишком целостные объяснения часто красивее истины, но слабее ее.
О Зеленском и Трампе в логике автораЕсли свести сказанное к сути, то автор видит такую схему: - Трамп находится под давлением внешних кризисов и внутренних политических рисков. - Победы в Иране нет, украинский конфликт не решен, времени мало. - Следовательно, ему нужен внештатный сценарий, который позволит изменить политическую повестку. - Зеленский в этой версии выступает не как самостоятельная фигура, а как инструмент более широких силовых комбинаций. Это типичный взгляд, в котором малые и средние игроки мировой политики трактуются как функции больших стратегий. В этом есть доля истины: зависимые государства действительно часто становятся ареной чужих интересов. Но здесь важно не впасть в другую крайность — не превратить всех акторов в марионеток. Реальная политика сложнее: даже зависимый лидер обычно не просто исполняет волю извне, а еще и преследует собственное выживание, амбиции, страхи, идеологию и инерцию системы.
Тема Саудовской Аравии и нефтедоллараЭтот фрагмент особенно интересен как пример того, как валюта держится не только на экономике, но и на доверии, маршрутах торговли, военной защите и институциональной привычке. Автор справедливо подчеркивает: доллар — не просто бумага и не только финансовый инструмент, а узел огромной мировой конструкции. Если Саудовская Аравия действительно радикально пересмотрела бы правила игры, последствия могли бы быть значительными. Но и здесь важно не преувеличивать линейность: большие системы редко падают по одному щелчку. Даже если фундамент трещит, инерция колоссальна. Мировые валютные режимы живут не только за счет нефти, но и за счет рынков капитала, военно-политических союзов, юридической инфраструктуры, доверия инвесторов и отсутствия полноценной альтернативы. То есть автор указывает на реальный нерв, но, возможно, несколько драматизирует скорость возможного перелома.
Украина как война на истощениеВ этом разделе звучит, пожалуй, самая реалистичная часть геополитического анализа: автор описывает конфликт как войну ресурсов, логистики, производства и выносливости, а не только линий фронта. Это важный акцент. Современные войны действительно все меньше похожи на романтические карты наступлений и все больше — на борьбу складов, заводов, цепочек поставок, топлива, ПВО, промышленной дисциплины и политической устойчивости обществ. Особенно важен тезис о том, что беспилотники меняют саму ткань безопасности. Здесь автор затрагивает уже не только Украину, а более широкий цивилизационный сдвиг: дешевая технология начинает угрожать дорогой инфраструктуре. Это напоминает асимметрию, знакомую и в цифровом мире: маленький код может обрушить огромную систему, дешевая атака — нанести ущерб очень дорогой защите. Так и с дронами: мир, построенный под эпоху крупных армий и больших платформ, сталкивается с роями дешевых и трудно перехватываемых средств поражения.
Более глубокий смысл лекцииЕсли отойти от частных прогнозов, в беседе звучит одна сквозная мысль: старые системы управления миром и экономикой больше не справляются с реальностью, которую сами же и породили. - Финансовая система накапливает долг быстрее, чем создает развитие. - Политические элиты теряют стратегическое мышление. - Военная сила перестает гарантировать контроль. - Международное право слабеет, когда сильные сами его нарушают. - Технологии удешевляют разрушение и усложняют безопасность. - Идеологические фасады больше не скрывают усталость исторических конструкций. Это почти не только политэкономия, но и философия упадка формы. Когда форма еще существует, но ее внутренний смысл уже истощен. Как в человеческой жизни: внешне все может стоять — статус, привычки, речь, ритуалы, — а внутри система давно исчерпала способность к обновлению. Тогда она либо трансформируется, либо начинает жить через кризис.
Итоговая оценкаЛекция сочетает: - сильный экономический инстинкт, - интересную критику финансовой модели, - попытку связать внутреннюю и внешнюю политику, - но одновременно и склонность к максимально жестким геополитическим гипотезам, которые требуют гораздо более серьезной доказательной базы, чем представлено. Иными словами, ценность этого видео — не столько в буквальной достоверности всех прогнозов, сколько в том, что оно заставляет задуматься о механизмах власти, денег и войны. Но принимать такие выводы стоит не как готовую истину, а как одну из интерпретаций реальности, местами меткую, местами спорную, местами чрезмерно цельную. Пожалуй, главный практический вывод здесь таков: если государство строит экономику вокруг обслуживания финансовой схемы, а не вокруг развития человека, производства и знания, то рано или поздно любая внешняя буря превращается во внутреннюю слабость. А если мировые игроки начинают слишком верить в собственную безнаказанность, то они сами разрушают те правила, на которых держался порядок. И здесь возникает уже не политический, а человеческий вопрос: в какой момент стремление контролировать историю превращается в неспособность видеть реальность такой, какова она есть на самом деле?