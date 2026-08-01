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Какую схему выстроили наши финансовые власти, как Трамп сорвёт выборы в США и причём тут Зеленский?

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Переслано от: День ТВ

В студии канала «День» аналитик Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции автор связывает мировые кризисы с ростом долгов, перепроизводством, истощением ресурсов и кризисом управления. - Для России ключевая проблема, по его мнению, в том, что с 1990-х была выстроена финансово-налоговая модель в интересах сырьевого экспорта, а не промышленного развития. - Объясняется логика валютной зависимости рубля: приток валютной выручки может укреплять рубль, но одновременно разгонять инфляцию и импорт, а удержание выручки за рубежом — наоборот, ослабляет курс, но частично сдерживает денежную массу. - Автор считает, что нынешняя финансовая схема в России основана на связке: высокая ключевая ставка → приток денег в банки → размещение в ЦБ и ОФЗ, что поддерживает систему, но усиливает долговую нагрузку и не дает полноценного экономического роста. - В качестве альтернативы предлагаются налоговые реформы, снижение НДС, стимулирование экспорта готовой продукции и освобождение НИОКР от части налоговой нагрузки. - В видео положительно оценивается опыт советского финансиста Арсения Зверева как пример стратегического финансового управления, особенно в военные и послевоенные годы. - Автор связывает внутренние перемены в России с приходом новой управленческой элиты, в том числе из среды участников СВО. - Существенная часть беседы посвящена международной политике: автор утверждает, что США зашли в тупик по Ирану, а Трамп якобы вынужден искать резкий сценарий выхода из кризиса. - Высказывается предположение, что ради внутриполитических целей в США может быть использован сценарий крупного теракта “под чужим флагом”, который позволил бы сорвать выборы или оправдать резкую эскалацию. - Зеленский в этой логике упоминается как возможный элемент такой схемы, поскольку Украина, по версии автора, располагает подготовленными специалистами для диверсионных операций. - Большое внимание уделено Саудовской Аравии: автор считает, что от ее решений зависит судьба нефтедоллара, региональный баланс сил и устойчивость американского влияния. - Отдельно подчеркивается, что конфликт вокруг Украины вошел в фазу истощения Запада, где США отвлечены Ближним Востоком, а Европа не готова в полной мере заменить американскую поддержку. - Затрагивается тема разрушения прежней безопасности морской торговли: беспилотники, удары по портам и попытки конфискации судов, по мнению автора, подрывают международное морское право. - Завершается лекция размышлением о необходимости искренности, внутренней ясности и более содержательного образа будущего.

Подробный вывод

В этом видео собрана довольно характерная для геополитического публицистического жанра картина мира, где экономика, война, элитные интересы, финансовая архитектура и идеология рассматриваются как части одной большой системы. Это сильная сторона такой оптики: она напоминает, что события редко существуют изолированно. Курс валюты, военные конфликты, торговые маршруты, долговая модель, дефицит бюджета, выборы в США — действительно взаимосвязаны. В этом смысле беседа полезна как попытка увидеть не отдельные новости, а общий рисунок эпохи. При этом важно различать два уровня содержания.

1. Сильная и рациональная часть рассуждения

Наиболее убедительно звучит экономический блок. Автор, по сути, говорит о старой, но фундаментальной проблеме: финансовая система может поддерживать стабильность, но не создавать развитие. Это важное различие. Экономика может внешне быть собранной — банки работают, бюджет сводится, облигации размещаются, инфляцию пытаются держать — но при этом промышленность, наука и длинные инвестиции задыхаются от дорогого кредита. Здесь мысль автора вполне практична: если деньги выгоднее держать в финансовом контуре, чем вкладывать в реальное производство, то экономика начинает жить не логикой созидания, а логикой обслуживания самой себя. Это почти как в психике человека: если вся энергия уходит на самозащиту, тревогу и поддержание внутреннего равновесия, то на творчество и рост сил уже не остается. Интересен и тезис о том, что главная проблема не столько в самом курсе доллара, сколько в балансе между налогами, кредитом, денежной массой и скоростью обращения денег. Это зрелая мысль. Общество часто идеализирует один показатель — курс, ставку, цену нефти — как будто в нем скрыта вся правда. Но реальность сложнее: экономика — это не икона одного числа, а экосистема взаимосвязей. Также показателен пример с Арсением Зверевым. Здесь автор апеллирует не просто к ностальгии по СССР, а к идее системного государственного мышления, которое способно смотреть на несколько лет вперед. Это уже не про “вернуться в прошлое”, а про тоску по утраченной компетентности. И в этом есть почти философская нота: люди часто спорят об идеологиях, забывая, что цивилизации рушатся не только из-за злых намерений, но и из-за дефицита качества мышления и управления.

2. Спорная и уязвимая часть рассуждения

В международном блоке автор переходит от анализа к жестким гипотезам, часть которых носит откровенно конспирологический характер. Особенно это касается утверждений о возможном теракте в США, координации Трампа, Зеленского и Нетаньяху, а также сценарии ядерной провокации. Здесь нужно быть особенно осторожным. Подобные версии могут звучать эффектно, потому что они собирают хаос в драматичную сюжетную линию. Человеческому сознанию вообще свойственно искать не просто причины, а режиссера. Нам легче принять трагедию как чью-то схему, чем как смесь интересов, ошибок, страха, конкуренции и случайностей. Но именно в этом месте аналитика часто превращается в мифологию. Это не значит, что закулисных расчетов не существует. История знает немало примеров, когда официальные мотивы были лишь оболочкой. Однако честный анализ обязан отделять: - подтвержденные факты, - вероятные сценарии, - и предположения, построенные на логической связке, но без надежной доказательной базы. Иначе возникает интеллектуальный соблазн: объяснить мир слишком целостно. А слишком целостные объяснения часто красивее истины, но слабее ее.

О Зеленском и Трампе в логике автора

Если свести сказанное к сути, то автор видит такую схему: - Трамп находится под давлением внешних кризисов и внутренних политических рисков. - Победы в Иране нет, украинский конфликт не решен, времени мало. - Следовательно, ему нужен внештатный сценарий, который позволит изменить политическую повестку. - Зеленский в этой версии выступает не как самостоятельная фигура, а как инструмент более широких силовых комбинаций. Это типичный взгляд, в котором малые и средние игроки мировой политики трактуются как функции больших стратегий. В этом есть доля истины: зависимые государства действительно часто становятся ареной чужих интересов. Но здесь важно не впасть в другую крайность — не превратить всех акторов в марионеток. Реальная политика сложнее: даже зависимый лидер обычно не просто исполняет волю извне, а еще и преследует собственное выживание, амбиции, страхи, идеологию и инерцию системы.

Тема Саудовской Аравии и нефтедоллара

Этот фрагмент особенно интересен как пример того, как валюта держится не только на экономике, но и на доверии, маршрутах торговли, военной защите и институциональной привычке. Автор справедливо подчеркивает: доллар — не просто бумага и не только финансовый инструмент, а узел огромной мировой конструкции. Если Саудовская Аравия действительно радикально пересмотрела бы правила игры, последствия могли бы быть значительными. Но и здесь важно не преувеличивать линейность: большие системы редко падают по одному щелчку. Даже если фундамент трещит, инерция колоссальна. Мировые валютные режимы живут не только за счет нефти, но и за счет рынков капитала, военно-политических союзов, юридической инфраструктуры, доверия инвесторов и отсутствия полноценной альтернативы. То есть автор указывает на реальный нерв, но, возможно, несколько драматизирует скорость возможного перелома.

Украина как война на истощение

В этом разделе звучит, пожалуй, самая реалистичная часть геополитического анализа: автор описывает конфликт как войну ресурсов, логистики, производства и выносливости, а не только линий фронта. Это важный акцент. Современные войны действительно все меньше похожи на романтические карты наступлений и все больше — на борьбу складов, заводов, цепочек поставок, топлива, ПВО, промышленной дисциплины и политической устойчивости обществ. Особенно важен тезис о том, что беспилотники меняют саму ткань безопасности. Здесь автор затрагивает уже не только Украину, а более широкий цивилизационный сдвиг: дешевая технология начинает угрожать дорогой инфраструктуре. Это напоминает асимметрию, знакомую и в цифровом мире: маленький код может обрушить огромную систему, дешевая атака — нанести ущерб очень дорогой защите. Так и с дронами: мир, построенный под эпоху крупных армий и больших платформ, сталкивается с роями дешевых и трудно перехватываемых средств поражения.

Более глубокий смысл лекции

Если отойти от частных прогнозов, в беседе звучит одна сквозная мысль: старые системы управления миром и экономикой больше не справляются с реальностью, которую сами же и породили. - Финансовая система накапливает долг быстрее, чем создает развитие. - Политические элиты теряют стратегическое мышление. - Военная сила перестает гарантировать контроль. - Международное право слабеет, когда сильные сами его нарушают. - Технологии удешевляют разрушение и усложняют безопасность. - Идеологические фасады больше не скрывают усталость исторических конструкций. Это почти не только политэкономия, но и философия упадка формы. Когда форма еще существует, но ее внутренний смысл уже истощен. Как в человеческой жизни: внешне все может стоять — статус, привычки, речь, ритуалы, — а внутри система давно исчерпала способность к обновлению. Тогда она либо трансформируется, либо начинает жить через кризис.

Итоговая оценка

Лекция сочетает: - сильный экономический инстинкт, - интересную критику финансовой модели, - попытку связать внутреннюю и внешнюю политику, - но одновременно и склонность к максимально жестким геополитическим гипотезам, которые требуют гораздо более серьезной доказательной базы, чем представлено. Иными словами, ценность этого видео — не столько в буквальной достоверности всех прогнозов, сколько в том, что оно заставляет задуматься о механизмах власти, денег и войны. Но принимать такие выводы стоит не как готовую истину, а как одну из интерпретаций реальности, местами меткую, местами спорную, местами чрезмерно цельную. Пожалуй, главный практический вывод здесь таков: если государство строит экономику вокруг обслуживания финансовой схемы, а не вокруг развития человека, производства и знания, то рано или поздно любая внешняя буря превращается во внутреннюю слабость. А если мировые игроки начинают слишком верить в собственную безнаказанность, то они сами разрушают те правила, на которых держался порядок. И здесь возникает уже не политический, а человеческий вопрос: в какой момент стремление контролировать историю превращается в неспособность видеть реальность такой, какова она есть на самом деле?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/bda8fd15e79f48cbfa43405137ad47fd/
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