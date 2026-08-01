Почему мы профукали наследие предков? Честный разговор или Тест на осознанность = Кто ты в этом мире? Бог не поможет, пока ты сидишь на диване.

Доклад Алексея Орлова 15 июля 2026 года на «Совете согласия».

В этом остром и глубоком докладе Алексей Анатольевич Орлов, основатель «Народного Славянского радио», поднимает вопросы, которые многие предпочитают обходить стороной. Почему пустые слова о любви и гордость за великих предков не меняют нашу жизнь? Как дрессировать своё «животное начало», чтобы оно служило Вышнему Я?

Алексей Орлов призывает перейти от слов к реальным делам: созданию общин, артелей и производств. Только через совместный труд и ответственность мы сможем восстановить Рода славян на Земле. Пройдите этот тест на взрослость и осознанность вместе с нами.

А также разбираются темы: БОЖЕСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ НАШИМИ РУКАМИ. ПО ДЕЛАМ СУДИТЕ. Как перестать быть рабом и стать человеком. Выход из морока: Как на самом деле строится жизнь. Дела или забвение?

Быть ДОБРУ!

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