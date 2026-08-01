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Как борьба Ирландии против Британии привела к созданию современной подводной лодки? Андрей Буровский рассказывает историю сопротивления, эмиграции и технологического прорыва, который изменил военно-морскую войну. В выпуске — Ирландия как первая колония Британии, Великий голод, «корабли-гробы», эмиграция в США, антиирландские настроения, семья Кеннеди, движение фениев, рейды в Канаду, Джон Филип Холланд, подлодка как оружие против британского флота, реакция Лондона, пиратский флаг подводников и подлодки Первой мировой.

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00:00 Трагедия колонии: британский уклад, обнищание Ирландии и катастрофа Великого голода

12:08 «Корабли голода»: массовая эмиграция в США, формирование диаспоры и путь от нищеты к клану Кеннеди

21:41 Ирландское сопротивление: движение фениев, политический террор и попытки стравить США и Британию

26:48 Оружие возмездия: изобретатель Джон Филип Холланд, деньги радикалов и рождение первой боевой подводной лодки

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