Ирландская месть Британии: от Великого голода до подводного флота | Андрей Буровский
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Как борьба Ирландии против Британии привела к созданию современной подводной лодки? Андрей Буровский рассказывает историю сопротивления, эмиграции и технологического прорыва, который изменил военно-морскую войну. В выпуске — Ирландия как первая колония Британии, Великий голод, «корабли-гробы», эмиграция в США, антиирландские настроения, семья Кеннеди, движение фениев, рейды в Канаду, Джон Филип Холланд, подлодка как оружие против британского флота, реакция Лондона, пиратский флаг подводников и подлодки Первой мировой.
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00:00 Трагедия колонии: британский уклад, обнищание Ирландии и катастрофа Великого голода
12:08 «Корабли голода»: массовая эмиграция в США, формирование диаспоры и путь от нищеты к клану Кеннеди
21:41 Ирландское сопротивление: движение фениев, политический террор и попытки стравить США и Британию
26:48 Оружие возмездия: изобретатель Джон Филип Холланд, деньги радикалов и рождение первой боевой подводной лодки
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео автор связывает историю появления подводной лодки с ирландским национальным вопросом и колониальной политикой Британии. - Ирландия представлена как первая колония Британии, долгое время находившаяся в зависимом и уязвимом положении. - Особое внимание уделено Великому голоду XIX века: неурожаю картофеля, массовой смертности, выселениям и вывозу продовольствия из Ирландии даже на фоне голода. - Автор подчеркивает, что катастрофа была не только природной, но и социально-политической, связанной с системой лендлордов и отношением британских элит к ирландцам. - Массовая эмиграция ирландцев в США стала следствием голода; при этом путь в Америку был крайне опасным, а отношение к эмигрантам — часто враждебным. - В США ирландцы столкнулись с дискриминацией, унизительными стереотипами и образом «дикого», пьющего, агрессивного чужака. - Одновременно ирландская диаспора постепенно включалась в американскую жизнь: работала, богатела, шла в полицию, политику, бизнес. - Радикальная часть ирландцев организовывалась в движения вроде фениев, стремившихся бороться с Британией, в том числе террористическими и диверсионными методами. - Фении пытались втянуть США в войну с Британией, включая рейды в Канаду и акции саботажа. - На этом фоне инженер Джон Филип Холланд предложил идею подводной лодки как оружия против британского флота. - Его замысел состоял в том, чтобы использовать подлодку как асимметричный ответ морскому могуществу Британии. - Однако фении, по версии автора, в итоге поступили прагматично: построенную лодку продали правительству США, а не использовали для удара по Британии. - Дальше технология быстро вышла за рамки ирландского вопроса и стала частью глобальной военно-морской революции. - Британия, сначала осуждавшая подлодки как «пиратское оружие», затем сама начала активно их строить. - В итоге личная и национальная месть превратилась в технологический прорыв, изменивший характер морской войны.
Подробный выводВ данной лекции перед нами не просто рассказ о ранней подводной лодке, а попытка показать, как историческая травма может превращаться в технологическую идею. Это важный мотив. Обычно мы думаем, что техника развивается из «чистого прогресса»: инженер что-то придумал, государство внедрило, история пошла дальше. Но в реальности часто иначе: за изобретением стоит боль, унижение, желание уравнять силы. Подводная лодка в таком ракурсе — не просто машина, а инструмент слабого против сильного.
1. Ирландская история подается как источник политической энергииАвтор выстраивает логику так: колониальная зависимость → голод → массовое унижение → эмиграция → радикализация части народа → поиск нового оружия против империи. Это, конечно, не исчерпывающая историческая формула, но она убедительна как narrative-ось. Ирландцы здесь показаны народом, который долго не мог создать устойчивую государственность и потому оказался особенно уязвим перед централизованной, более организованной силой. В этом есть почти философский подтекст: слабая институциональность делает культуру богатой, но политику — беззащитной. Народ может иметь мифологию, язык, поэзию, воинскую традицию, но проигрывать тем, у кого лучше устроены армия, финансы и административная машина.
2. Великий голод трактуется как моральный провал империиСамая сильная часть беседы посвящена не подлодкам, а именно Ирландии XIX века. И это симптоматично. Автор словно говорит: чтобы понять изобретение, надо понять эмоциональную и цивилизационную почву, из которой оно выросло. Здесь Великий голод описан не как простая аграрная катастрофа, а как пример того, как идеология рынка, собственности и колониального превосходства может оказаться важнее человеческой жизни. Это напоминает старый спор между экономической рациональностью и нравственной реальностью. Формально можно говорить: «есть аренда, есть контракт, есть рынок». Но если рядом массово умирают люди, а еда продолжает вывозиться, то юридическая логика начинает выглядеть как разновидность моральной слепоты. В этом смысле лекция затрагивает очень современную тему: система может быть легальной и при этом бесчеловечной. И это не только про Британию XIX века. Это универсальный исторический мотив.
3. Эмиграция показана как спасение и как новая форма униженияАмериканская линия тоже подана неоднозначно. С одной стороны, США становятся пространством выживания. С другой — ирландцы там не встречены как братья, а скорее как полезный, но презираемый материал. Это типичный парадокс миграции: человек убегает от одного насилия и попадает в среду, где его не уничтожают физически, но унижают символически. Карикатуры на ирландцев, их образ как пьяниц, полуживотных, носителей хаоса — это важный фрагмент не только ирландской, но и вообще западной истории. Он показывает, как быстро «белая цивилизация» внутри себя создает иерархии, где одни европейцы объявляют других почти недочеловеками. Это полезное напоминание против наивной идеализации Запада как пространства автоматического гуманизма. История, увы, сложнее.
4. Фении как пример трагедии радикального сопротивленияАвтор не романтизирует ирландских радикалов полностью. Это ценно. Он показывает, что движение сопротивления легко переходит грань и начинает совершать жестокости уже не только против власти, но и против случайных людей. Это очень взрослый момент анализа. Угнетение не делает сопротивляющегося автоматически праведным. Боль может рождать не только достоинство, но и озлобление, а жажда справедливости — превращаться в месть без меры. Здесь можно провести параллель с психологией травмы: травмированный субъект ищет не просто освобождения, а восстановления нарушенного чувства контроля. Иногда именно поэтому насилие начинает казаться очищающим. Но оно редко исцеляет. Оно скорее заражает собой и жертву, и мстителя.
5. Подводная лодка как асимметричный ответСам технологический сюжет очень интересен в своей логике. Британия господствует на море благодаря огромному надводному флоту. Прямое соперничество с ней требует колоссальных ресурсов. Значит, нужен не симметричный ответ, а изменение правил игры. Подводная лодка — это именно такой ход. С философской точки зрения здесь проявляется важный принцип истории техники: слабый редко побеждает сильного его же методом; он ищет иной уровень борьбы. Так возникают: - партизанские войны против регулярных армий, - дешевые дроны против дорогой техники, - кибератаки против громоздкой инфраструктуры, - подлодки против линкоров. В этом смысле подводная лодка — почти метафора вытесненного, скрытого, подспудного. Империя доминирует на поверхности; ответ приходит из глубины. Очень ирландский образ, если смотреть символически: народ, лишенный полноценной власти, возвращается не фронтально, а обходным путем.
6. Ирония истории: личный замысел становится безличной технологиейОдин из самых интересных выводов лекции — то, что конкретная историческая мотивация в итоге растворяется. Холланд хотел оружие против Британии. Фении хотели мести. А вышло так, что технология ушла в большой мир и стала собственностью уже не травмы, а государства, промышленности и военной машины вообще. Это типичный исторический парадокс. Идея рождается как акт страсти, а затем становится элементом системы. Почти как в культуре: пророк говорит из боли, а потом его слова превращают в учебник, церковь, институт, бюрократию. Так и здесь: месть породила инструмент, а инструмент пережил месть.
7. Британия и лицемерие силыОтдельно показателен эпизод с тем, как Британия сначала называла подлодки «пиратским оружием», а потом сама стала их строить. Это не просто историческая деталь, а почти закон политики. Почти всякая держава считает аморальным то оружие, которое подрывает ее монополию, пока сама его не освоит. После этого моральная оценка резко меняется. Это напоминает, что политическая этика слишком часто строится не на принципах, а на позиции в системе силы. Когда средство выгодно — оно объявляется законным. Когда оно опасно для гегемона — его называют варварством. Тут полезно сохранять трезвость и не путать моральную риторику с моральной реальностью.
ИтогГлавная мысль видео в том, что подводный флот современного типа вырос не только из инженерного прогресса, но и из исторического конфликта, колониальной травмы и стремления слабого найти уязвимость сильного. Ирландская драма здесь оказывается важнее самой техники: без нее не было бы того психологического импульса, который сделал подлодку не просто изобретением, а оружейной идеей. При этом лекция показывает и нечто более универсальное: - империи часто кажутся несокрушимыми, пока не появляется новая логика войны; - страдание народа может породить как освобождение, так и террор; - технология редко сохраняет верность первоначальному моральному замыслу; - история не делится на «целиком правых» и «целиком виноватых», но масштаб ответственности все же различим. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Ирландии и Британии. Она о том, как унижение ищет форму, а человеческий ум превращает историческую боль в механизм действия. Иногда — в поэзию, иногда — в революцию, иногда — в машину для войны. И здесь остается почти неизбежный вопрос: когда человек или народ создает средство защиты от несправедливости, в какой момент это средство перестает служить правде и начинает служить лишь новой воле к власти?