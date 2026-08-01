Диагноз

Основными проблемами во всем мире сейчас являются следующие:

- Рост долгов всех перед всеми, и мировой кризис перепроизводства товаров, услуг и долгов;

- исчерпание привычной ресурсной базы;

- кризис управления странами, корпорациями, в т.ч. религиозными объединениями в виду непрофессионализма их руководителей;

- отсутствие или слишком быстрая изменчивость шкалы добра и зла, которая лежит в основе всех поступков человека.

В России все эти неприятные черты выражены не так ярко, как во многих западных странах. Наша проблема упирается в то, что с 1991 года страна выстроила свою финансовую и налоговую политику в интересах экспортёров. В тот момент от нас требовалось только сырьё.

Капитализм привык решать свои кризисные проблемы через перезагрузку в виде очередной мировой войны. Однако в прежнем формате она никак не получается ввиду опасения скатывания к ядерной войне, и именно американские генералы понимают это лучше всех и явно удерживают своих политиков от катастрофических решений. При этом часть западных элит сатанинского толка действительно хотят ядерной войны, чтобы уменьшить население планеты процентов на 90, оставив лишь избранных и рабов для господ. Другие же стали активно изучать опыт социалистической экономики, чтобы найти там решение проблем в мировой экономике. Отсюда резкий всплеск как сатанизма в разных обличьях, так и левых партий, особенно троцкистского толка.

Напомню, что Ельцин ради мирного сосуществования с Западом и на условиях Запада и за счёт его кредитов ввёл нас в долги и согласился на «каренси борд» (валютное управление). Т.е наш ЦБ РФ не может самостоятельно печатать деньги, а только под валютную выручку, которую получили наши экспортёры. Национальная валюта страны полностью обеспечивается валютными резервами в иностранной валюте — чаще всего это доллар США, но может быть и евро, а нынче уже и китайский юань. Центральный банк берёт на себя обязательство: он не может выпустить больше национальной валюты, чем объём валютных резервов, и при этом обязан обменивать всю национальную валюту обратно на иностранную по фиксированному курсу. Здесь тоже есть особенности. Например, для того чтобы укрепить курс рубля можно заставить экспортёров продавать 100 % валютной выручки, превращая их в рубли. Это принесёт на определённом этапе облегчение в экономике, однако в страну хлынет много рублей, которые будут искать себе применения. А так как своих товаров у нас сильно меньше, чем иностранных, то рубли в итоге будут обратно превращены в валюту и уйдут за границу в качестве оплаты труда иностранных рабочих. Другие рубли могут ринуться в какую-то отрасль, как было со строительством, тогда владельцы валютной выручки стали скупать жилую недвижимость подъездами как вложение денег. В конце концов мы увидим высокие цены на недвижимость и пузырь на этом рынке. В настоящий момент, когда страна находится под страшным количеством санкций, и экспортно-импортные платежи затруднены, гораздо лучше не заводить валютную выручку со счетов в иностранных банков в Россию, а осуществлять платежи за пределами страны, в т.ч. и совершать взаимозачёты для третьих лиц. Иначе говоря, разрешение держать большую часть валютной выручки за рубежом – есть один из способов стерилизации излишней денежной массы от стимуляции ей инфляции, которая и так существует благодаря дорогим кредитам.

В девяностые в стране денег не было, бюджет пополнялся за счет займов через пирамиду ГКО, активно использовались векселя и различные взаимозачётные схемы. Напомню, что векселя это по сути своей эрзац- деньги. После дефолта 1998 года к руководству были призваны, правда ненадолго, великий русский банкир Виктор Геращенко и вице-премьер Юрий Маслюков, потом страну возглавил Владимир Путин. Так вот, успешными усилиями вначале вышеназванного дуэта, а потом и Путина, ключевая ставка с 65% была снижена вначале до 25%, а потом ещё ниже, курс валюты стабилизирован и в стране начался экономический рост. Сейчас ставка чуток опустилась до 14%, но роста особого нет, весь рост обусловлен только работой ВПК. Тогда высокие налоги и высокая ставка уравновешивались возможностью массовых схем по уходу от уплаты налогов. Из работавших примерно 2500 банков, все оказывали услуги своим клиентам по уходу от налогов, по выводу денег за границу, и по отмыву западных денег здесь – т.е. делали то, что сейчас на потоке делает для Запада Украина. Из этих 2500 банков минимум 35% работали только на «чернуху», т.е. на вывод денег за границу, на обналичку.

В позднем СССР банков было немного и почему-то их вполне хватало для функционирования всей финансовой системы страны.

По мере наведения порядка в налоговой и финансовой сферах, а также ввиду укрупнения, количество банков резко уменьшилось, сейчас их около 300.

Т.е. теперь банки должны заниматься нормальным кредитованием и оказывать иные финансовые услуги. Это в идеале. Но в нынешней ситуации кредитоваться под 20-25% могут только очень уверенные и сильные компании.

В настоящий момент уйти от налогов практически нереально, или стоит так дорого, что порой овчинка не стоит её выделки. Поэтому нынешняя ключевая ставка и нынешние проценты по кредитам не способствуют росту экономики, а только разгоняют инфляцию, т.к. кредиты включаются в конечную стоимость продукции заёмщика, и оплачивает весь этот праздник конечный покупатель. И как выйти из этого порочного круга?

Сейчас наши финансовые власти выстроили такую схему:

Высокая ключевая ставка даёт возможность банкам привлекать деньги вкладчиков, обещая сладкие проценты. На привлеченные деньги, например, под 20%, кредитовать промышленность нереально, – только торгашей и сетевые кофейни, фастфуд и пр. объекты предпринимательства, где оборот денег стремителен. Поэтому банки либо эти дорогие привлечённые деньги отправляют на депозит в ЦБ РФ, либо покупают на них наш госдолг в виде ОФЗ. Это рабочая схема, но Минфин потом должен где-то изыскать деньги чтобы заплатить по этим ОФЗ, а в условиях дефицита бюджета, он должен эти деньги у кого-то отнять, чтобы заплатить по ОФЗ. Так и растёт госдолг.

Из этой ловушки долга можно выйти, если изменить налоговую систему, а решиться на это очень страшно, т.к. перемены поломают привычную систему как для экспортеров, так и для ухода от налогов, в оформлении которого участвует огромное количество различных консалтинговых и финансовых структур. Например, можно уменьшить НДС до 10%, но оплачивать при совершении обычных платежей отдельной платёжкой сразу в бюджет, возвращать НДС только тем, кто экспортирует готовую продукцию, а не сырьё, вывести из-под налогов затраты на НИОКР, которые должны быть подтверждены реальными документами и патентами.

Развитие любой страны при высокой ключевой ставке всегда компенсировалось понижением налогов. Только так, а не иначе! Игра в то, сколько сегодня в России стоит доллар – это только вспомогательное средство, но не главное во всей этой истории. Главное это баланс между налогами и стоимостью кредитов, количеством и скоростью обращения денег в экономике. Однако в нашей стране в любом случае есть финансовое малокровие. Денег в обороте меньше, чем надо для роста. Но при этом вливание денег может вызвать рост инфляции.

Именно благодаря деятельности народного комиссара финансов СССР А.Г.Зверева, который умело регулируя своевременность изменения налогов, цен на товары, а также проводя опережающую эмиссию денег с учётом того, сколько денег будет в обороте через несколько лет, смог обеспечить функционирование экономики СССР в условиях войны и после.

Читаем его воспоминания внимательно. «Расходы на приобретение военного оборудования, включая большие системы вооружения, рассматриваются как валовое накопление основного капитала». Правильное регулирование того как, что и когда считать и учитывать – в этом и есть гений Зверева.

Как результат- восстановление страны более быстрыми темпами, чем в той же Англии.

Но есть одно «но». При Сталине и Звереве граждане не тратили рубли на покупку иностранных товаров, а покупали свои, чиновники не имели дворцов и счетов на Западе, а дети начальников воевали на фронте как все. Поэтому в нынешнем пуле управленцев нужна свежая кровь. Для прошедших СВО созданы все условия, чтобы они вливались в мирную управленческую жизнь, т.е. речь идёт о создании новых служивых современных дворян, которые могут свой опыт воплотить для решения проблем страны. Такие вот тихие ветра перемен.

Ветер

А роща вновь шепчется с ветром

О боли разлук, о сладости встреч.

О жизни на скуку столь щедрой,

О том, как к жизни рождается меч.

И ветер как прежде рисует

Из красок Земных узор облаков,

А кто-то глядит и толкует

Изменчивость линий, значение снов.

Припев:

Кудахчет прошедшее время,

Грядущее ломится в дверь.

Ждёт ногу железное стремя,

День, счастья немного отмерь!

Вот ветер на рощины плечи

Накинет тёплый Платок облаков,

Мы все в этом мире, как свечи,

Горящие сердцем в пламени слов.

Слова всё кружАт в поднебесье,

И где-то внизу ждёт их адресат.

Мир стремится блюсти равновесье,

У нас же лишь чувства идут нарасхват.

Припев:

Кудахчет прошедшее время,

Грядущее ломится в дверь.

Ждёт ногу железное стремя,

День, счастья немного отмерь!

Ломается лёд от движенья,

И плавится лёд пожаром любви.

Вся сила зеркал в отраженье,

И только рукой жива мощь тетивы.

Весь мир в одном сердце вмещая,

Как звёзды плывём в неясную даль.

Цветок на один день расцветая

День вечностью своей полагал.

Припев:

Кудахчет прошедшее время,

Грядущее ломится в дверь.

Ждёт ногу железное стремя,

День, счастья немного отмерь!

24.07.2026г. г. Москва

Накануне грандиозного теракта в США

Трамп на днях встречался в закрытом режиме по отдельности с Зеленским и Нетаньяху. О чём говорили неизвестно. Полагаю, что Трамп ищет путь как выйти из иранского тупика. США не удалось отрезать Китай от нефтегазовых ресурсов Ирана и поставить их под свой контроль. США не удалось в угоду Израилю сменить власть в Иране на послушную себе. США не смогли уничтожить военный потенциал Ирана. Всё, что удалось, так это заставить Иран бить по т.н. оффшорному филиалу лондонского Сити, т.е. по ОАЭ, чтобы деньги из Эмиратов перекочевали в США. Не в полной мере, но это получилось, т.к. часть денег всё же ушла в Азию, а не в США. Кроме того, чтобы нефтяной кризис не накрыл весь мир окончательно и бесповоротно, США вынуждены продавать свою нефть из своих стратегических запасов – продали уже половину. И времени на решение иранского проблемы у США всё меньше, ибо расходы на войну растут как снежный ком, запасы различных ракет, в первую очередь зенитных, истощаются с дикой скоростью. А Иран стал главной державой региона – уверенно контролирует Ормузский пролив и отпускать США с поля боя без огромных компенсаций не собирается. Американские базы потихоньку пустеют, т.к. авиация, иная техника и военнослужащие перебрасываться в Иорданию и Израиль. Исходя из этого расклада, республиканцы гарантированно проиграют осенью промежуточные выборы в Сенат. Поэтому Трамп должен либо срочно победить Иран, либо заставить Москву подписать мир с Украиной, либо сорвать выборы, что можно сделать только через масштабный теракт. Полагаю, что именно этот вопрос обсуждался с Зеленским, и Нетаньяху. Украина имеет в своих рядах прекрасно подготовленных диверсантов, боевых пловцов и прочих специалистов по таким операциям. Так что, если ничего не изменится, то через месяц ждём крупного теракта на территории США либо под российским, либо под иранским флагом. Скорее всего, второе. Это даст Трампу право нанести ограниченный ядерный удар по Ирану. И это единственный вариант закончить войну без компенсаций персам. Кроме того, именно на грандиозный теракт можно списать обрушение биржевого пузыря айти-компаний, увлечение которых инвестициями в развитие ИИ грозит некоторым из них банкротством.

Судьба нефтедоллара

После нефтяного кризиса 1972 года миру был явлен нефтедоллар. КСА стала продавать нефть за доллары, т.е. доллар, который лишился золотого обеспечения, а США отказались обменивать его на золото, доллар получил обеспечение в виде сделок за углеводороды. В обмен на это решение Саудовская Аравия получила самое современное оружие и американские военные базы на своей территории в качестве гарантий безопасности. Тогда же КСА пошло на союз с Израилем и экономическое с ним сотрудничество. В результате, когда Израиль заставил США атаковать Иран, КСА также выступило с ними против Ирана. Посему Иран нанёс удары как по военным объектам КСА, так и по американским базам на территории КСА. Казалось бы, время для КСА пересмотреть свои взгляды на будущее. Т.к. Ормузский пролив теперь под контролем Ирана, он не функционирует в прежнем свободном режиме, то саудовская нефть пошла по нефтепроводу на Красное море в порт Янбу.

Разумеется, это только треть всего объёма, который королевство добывало до войны. Как известно, в июле США опять возобновили удары по Ирану, в т.ч. с использованием авиабазы в КСА. Таким образом саудиты пусть и косвенно, но опять приняли участие в ударах по Ирану. И одновременно нанесли удар по йеменскому аэропорту в г.Сана. Хуситы Йемена ответили незамедлительно ударами по КСА, их удары вызвали поражение НПЗ в г.Джидда, где загорелись нефтехранилища. Одновременно хуситы, которые всегда поддерживались персами, закрыли Баб-эль-Мандебский пролив для флота КСА. Если США пришлют туда свои военные корабли, то вряд ли что изменится быстро, т.к. в эпоху ракет и беспилотников даже горстка хуситов может закрывать и открывать пролив по своему усмотрению. США и их союзники, помнится, не так давно уже пытались угомонить хуситов, но успеха в этом не имели. Если по итогам всех событий руководство КСА не изменит своей стратегии, то КСА ждут тяжелые времена. Однако если руководство КСА откажется от торговли за американские доллары и от военной помощи США и Израилю, то мир сильно изменится, т.к. США потеряют возможность печатать денег столько, сколько им надо, а значит и денег на содержание Израиля просто может не оказаться. В таком случае Израиль переформатируется в многонациональное государство Иудея, с территории государств Персидского залива исчезнут американские военные базы, мир в регионе будет поддерживаться новым арабско-персидским объединением.

Теперь про события на и вокруг Украины

Война на Украине – это война на истощение с блоком НАТО. Когда стало ясно, что Россия не встанет на колени, а вложения не окупятся, то США стали отползать от Украины и перестали её содержать. Помогать и содержать – разные понятия. Европа оказалась финансово не готова полностью нести на себе содержание Украины. В самой Европе ВПК оказался не готов к масштабному производству оружия даже для себя, а её генералы заказывают оружие уже несоответствующее будущим войнам, кроме разве что беспилотников.

Всё началось с того, что Зеленский в феврале 2022 года пригрозил нам и ЛДНР применением ядерной бомбы. Реакция России в начале СВО – занятие тех мест, где такая бомба или материалы для неё могли находиться: Харьков, Чернобыльская АЭС и Запорожская АЭС. Атаки ВСУ и диверсии на железной дороге в качестве ответа привели к ударам по ж/д инфраструктуре Украины. Удары Киева по российским НПЗ и нефтебазам привели к ответным ударам по энергетике Украины – по АЗС, Кременчугскому НПЗ, нефтехранилищам.

Сообщается, что российские ВС уничтожили около 250 АЗС на расстоянии аж до 200 км от линии боевого столкновения. Что логично, т.к. военный транспорт заправляется в первую очередь на гражданских АЗС. Это карта трёх трасс, полностью лишённых АЗС.

Удары ВСУ по российским судам или по иностранным судам, которые вышли из наших портов, в ответ привели к ударам по всем украинским портам, по всем судам, которые следуют туда или же вышли оттуда. А именно по морю Украина получает большую часть всего импорта, в т.ч. оружия и горючего. Горючее поступает в т.ч. из Румынии, но Румыния 63% всей нефти закупает у Казахстана, который отгружает её для румын в нашем Новороссийске. После ударов ВСУ по этим терминалам и судам Казахстан прекратил отгрузку нефти в Румынию. Американская корпорация «Шеврон» также не может экспортировать оттуда нефть для своих нужд, о чём уже пожаловались Трампу. Кстати, не менее 30% чернозёма Украины принадлежит американским корпорациям. И у них теперь тоже проблемы с вывозом зерна. Через море быстрее и удобнее, но судоходство пока прекращено. Таким образом война на Украине вступает в неприятную для Запада фазу, когда США погрязли в военном и финансовом плане в Иране, а Европа долго не может ни содержать Украину, ни производить для неё весь перечень оружия, в первую очередь зенитные ракеты. Германия ещё пару лет назад получила от США лицензию на производство зенитных ракет к «Пэтриотам». Однако до сих пор производство даже не начиналось, ибо слишком всё это сложно, особенно в условиях ссоры с Китаем. Как известно, США и ЕС принимают очередные санкции либо против нас, либо против нас и косвенно или прямо против Китая. В ответ и США, и ЕС уже лишились доступа к редкоземельным металлам и некоторым иным металлам и изделиям из Китая. А без этих дефицитных материалов быстро произвести современное оружие невозможно.

Тем временем в египетском порту в результате атаки беспилотника загорелось плавучее хранилище американского СПГ, пламя с него перекинулось на соседнее судно регазификации. Не надо было разрешать ВСУ атаковать наши танкеры в море. Дурной пример заразителен, Запад сам выпустил этого джина из бутылки. Нет больше в мире безопасного судоходства, ни для кого нет. Получите бумеранг назад.

***

Поэты, рождённые в этом месяце

Асеев Николай Николаевич (1889-1963)

Вот и кончается лето

Вот и кончается лето,

яростно рдеют цветы,

меньше становится света,

ближе приход темноты.

Но — темноте неподвластны,

солнца впитавши лучи, —

будем по-прежнему ясны,

искренни и горячи!

Игорь Нагаев