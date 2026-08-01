Галина Иванкина: «Небеса обетованные» – фильм-реквием
Социальную драму Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» (1991) я впервые увидела не в год выхода на экраны, когда о ней много писали, а на излёте 1993-го – этот момент важен. Лично для меня. Дата. Но об этом – позже. Этот фильм часто описывают как трагикомическое повествование о бомжах. Дескать, Рязанов уцепился за актуальную тему – в начале 1990-х бродяг стало реально много, причём не только бородатых пьяниц, но и беспризорных детей.
Однако «Небеса…» не о бомжах, как таковых – о потерянных, обездоленных людях, зачастую интеллигентных. Некоторые главные герои – интеллектуалы. Олег Басилашвили играет пианиста, ныне охраняющего чью-то барскую дачу, Лия Ахеджакова – художницу, Роман Карцев – скрипача, Валентин Гафт – и вовсе бывшего партработника, ставшего когда-то диссидентом, да ещё экстрасенсом. Есть и персонажи, не входящие в круг бомжей, но такие же «ненужные» системе.
Например, рьяная – и бедная – коммунистка Аглая (Светлана Немоляева) или отставной полковник Семён Ефремович (Леонид Броневой). Когда говорят или пишут, что Рязанов ненавидел СССР, я в то слабо верю. Потому что он снял самую пронзительную кинокартину о советских гражданах, выброшенных на свалку в прямом смысле этого слова. Допускаю, что автор так «переел» плодов Перестройки, что ему сделалось дурно.
Потому что в «Небесах…» никто не бранит советскую эпоху – там всё пылает ненавистью к новых хозяйчикам, всё запродающим Америке. Даже территорию, обжитую нищими, и ту собираются очистить для возведения совместного с USA проекта. Это – сюжет, критикующий алчность, ставшую чуть не добродетелью. Шикарно сыграна история Фёдора Степановича, того самого пианиста на чужой даче, который влюбился в юную красавицу (Наталья Щукина).
Он даже не представлял, что девушка Жанна запала не на его эффектные беседы, а на ту самую дачу. Мол, при таком загородном имении каким же должен быть доход старого хмыря? Всё финализировало печально – на дачу является хозяин и разгоняет непрошенных гостей. Забавна и грустна тема Кати (Ольга Волкова). Когда-то она служила поварихой и горничной при номенклатурных боссах, даже сыновей от них родила!
Но всё изменилось – Катя состарилась, дети оказались гадами и вот – всё та же свалка и дружба с Фимой (которая Лия Ахеджакова). Что характерно, Катя отказалась возвращаться к сыну, который её нашёл средь помойки. Лучше быть с нормальными людьми, чем с таким дитятком. Да, при чём тут конец 1993 года? Помните фрагмент, когда экипированные воины и танки (!) прибыли разгонять и уничтожать свалку, двинулись на нищих, а персонаж Броневого вышел вперёд и закричал: «Своих давишь?!»
Я такое же наблюдала в октябре 1993 года, когда люди, не вписавшиеся в грязно-воровской рыночек, пришли защищать Дом Советов, льстиво именуемый в прессе Белым Домом. Да, мы тогда были молоды и бесстрашны – нас обзывали «красно-коричневыми», потому что коммунисты, монархисты и националисты выступили вместе против Бориса Николаича и его подобострастной дружбы с Западом.
Лично у меня материальных претензий не было (я по жизни самостоятельна и рациональна) – только социальные и духовные. Да, к Дому Советов пришло много людей старших поколений, в том числе и совсем пожилых. Там тоже были костры и палаточный городок. И вот эти прожектора, вопли из мегафонов и «защитники демократии», прущие на …своих, которые, на деле – чужие. Потому что реально своими для них сделались денежные тузы.
Герои «Небес обетованных» улетели куда-то в иные миры, а мы – остались. Их отлёт казался финалом времён и перечёркиванием всего того, что было создано в СССР. Это был фильм-реквием, который звучал на обломках великой цивилизации. Мне без разницы, что там наговорил Рязанов о советской власти – важно то, что он создавал. После «Небес…» у него были сплошные провалы, ибо говорить стало не о чем, да и незачем.
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кино разрушение ссср рязанов фильмы октябрь 1993 девяностыеГалина Иванкина
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Фильм “Небеса обетованные” трактуется автором не как история о бомжах, а как драма о выброшенных людях. - Герои картины — не просто маргиналы, а часто интеллигентные, культурные, “бывшие” советские люди. - По мнению автора, фильм направлен не против СССР, а против новой постсоветской реальности 1990-х. - Главный объект критики — алчность, коммерциализация и “новые хозяева”, распродающие всё, включая человеческую жизнь и память. - Отдельные сюжетные линии показывают разрушение достоинства, иллюзий и социальных связей. - Сцена разгона свалки с военными вызывает у автора прямую ассоциацию с октябрём 1993 года и разгоном защитников Дома Советов. - Фильм воспринимается как реквием по советской цивилизации и людям, не нашедшим места в новой эпохе. - Позднее творчество Рязанова автор считает слабее, потому что “после реквиема” говорить уже стало не о чем.
Анализ статьиТекст Галины Иванкиной интересен тем, что он построен не только как киноведческое высказывание, но и как личное свидетельство эпохи. Это важно: здесь фильм рассматривается не “сам по себе”, а как оптика для понимания катастрофы 1990-х. И в этом смысле статья говорит не только о кино — она говорит о памяти, политическом опыте и травме исторического перелома.
1. Не “о бомжах”, а о людях, выпавших из историиАвтор сразу спорит с поверхностным прочтением фильма: будто бы это просто трагикомедия о бездомных. Это, действительно, слишком плоское определение. Бездомность в фильме — не социальная категория, а симптом цивилизационного слома. Люди оказываются на свалке не потому, что “опустились”, а потому, что мир, в котором их навыки, культура, биография и достоинство имели смысл, исчез. Это очень важное различие. В социологическом смысле человек может быть бездомным. Но в экзистенциальном смысле он может быть лишён дома как мира, как системы координат, где его существование оправдано и понятно. Рязанов, если следовать логике статьи, показывает именно это. Здесь возникает почти философский мотив: И это делает фильм глубже обычной социальной драмы.
2. Интеллигенция на свалке как образ распада эпохиПеречисление персонажей — пианист, художница, скрипач, бывший партработник-диссидент, полковник, бедная коммунистка — не случайно. Автор подчеркивает: это не “дно” в привычном бытовом понимании. Это осколки прежней структуры общества, где даже при всех изъянах советского строя существовали роли, иерархии, смыслы, формы признания. В этом есть историческая ирония. Часто в 1990-е обещали, что свобода и рынок освободят личность. Но на практике многие личности оказались не освобождены, а обесценены. Человек культуры, человек службы, человек идеи — все они внезапно стали экономически не нужны. Если провести междисциплинарную аналогию, это похоже на ситуацию, когда нейросеть обучали под одну задачу, а потом резко поменяли среду и метрику качества. То, что вчера считалось оптимальным, сегодня считается шумом. Но в отличие от алгоритма человек переживает это как боль, унижение и потерю себя. И фильм, судя по статье, фиксирует именно этот момент: смена системы оценки разрушает не только институты, но и внутренний мир людей.
3. Рязанов и СССР: ненависть или скорбь?Одна из центральных мыслей статьи — сомнение в том, что Рязанов “ненавидел СССР”. Автор не спорит с его публичными высказываниями напрямую, но предлагает иной критерий истины: важно не то, что художник говорил, а то, что он создал. Это тонкий момент. Иногда произведение оказывается глубже и честнее деклараций автора. Человек может рационально считать себя сторонником перемен, но художественная интуиция выдаёт его подлинную эмоциональную правду — скорбь по разрушенному миру. В этом смысле статья предлагает читать фильм как неосознанное или полусознательное признание ценности советской общности, по крайней мере ценности тех людей, которых эта общность удерживала. Здесь нет идеализации СССР как безупречного порядка. И это важно сохранить. Скорее речь о том, что новая реальность оказалась не освобождением, а рынком утилизации людей. Старое могло быть тяжёлым, противоречивым, несвободным — но новое оказалось хищным, холодным и циничным. Такое прочтение очень по-человечески понятно. Исторические системы редко сменяют друг друга как “тьма” и “свет”. Чаще одна несовершенная форма жизни уступает место другой — ещё более жестокой для конкретного человека.
4. Алчность как новая моральАвтор точно замечает, что в фильме всё пронизано ненавистью к “новым хозяйчикам”, для которых всё становится объектом купли-продажи. Это уже не просто социальный конфликт, а смена этики. В позднем СССР было много лицемерия, дефицита, идеологических ритуалов. Но в 1990-е, как следует из статьи, произошло другое: алчность перестала быть пороком и стала почти добродетелью. Успех начал измеряться не вкладом, не служением, не культурой, а способностью урвать, приватизировать, присвоить. Это болезненно для любого общества, потому что меняется не только экономика — меняется антропологический идеал. Кого начинают уважать? Кому завидуют? Кто считается “сильным”? Если прежде достоинство хотя бы формально связывали с трудом, знанием, службой или идейностью, то теперь — с доступом к собственности и потокам выгоды. Фильм в таком чтении становится не просто жалобой на бедность, а обвинением новой системы ценностей.
5. Частные сюжетные линии как разрушение иллюзийОсобенно выразителен в статье эпизод с пианистом и девушкой Жанной. Это не только история стареющего человека, обманутого молодостью и корыстью. Это сюжет о столкновении культуры и рынка, где утончённость, беседа, обаяние — уже ничего не значат без собственности. Любовь здесь растворяется в имущественном расчёте. Схожим образом линия Кати показывает, как интимные и семейные связи тоже оказываются не спасением. Она рожала сыновей от “важных людей”, обслуживала элиту, жила рядом с властью — но в итоге всё это не превратилось ни в защиту, ни в благодарность, ни в дом. Это почти античная ясность: близость к сильным мира не спасает, если ты сам для них не человек, а функция. И её отказ возвращаться к сыну — важный нравственный жест. Он говорит о том, что даже на свалке можно сохранить критерий человеческого. Иногда социально “падшие” оказываются нравственно выше тех, кто благополучен. Это одна из старых, почти евангельских инверсий: последние могут быть первыми.
6. Октябрь 1993 года как ключ к восприятию фильмаСамая сильная часть статьи — личная привязка к концу 1993 года. Здесь фильм перестаёт быть просто картиной и превращается в политико-экзистенциальный документ времени. Автор видит в сцене разгона свалки прямую параллель с событиями октября 1993 года. Даже если читатель не разделяет политическую позицию автора, важно увидеть психологическую правду её восприятия: для неё это был момент, когда государство пошло на “своих”. И фраза “Своих давишь?!” становится почти метафизическим вопросом власти к самой себе. В сущности, этот вопрос выходит далеко за пределы конкретного исторического эпизода. Любая система, которая во имя модернизации, реформы, прогресса или демократии готова перемалывать собственных слабых, рано или поздно сталкивается с этим зеркалом: кого ты считаешь своими? Это один из главных моральных тестов цивилизации. Не то, как она обращается с сильными, успешными и полезными, а то, что она делает с теми, кто мешает её новому мифу эффективности.
7. “Фильм-реквием” как точное определениеСлово “реквием” здесь, пожалуй, самое точное. Реквием — это не просто скорбь, а оформленная, осмысленная скорбь. Это попытка дать распаду форму, чтобы не сойти с ума от хаоса. В этом смысле “Небеса обетованные” действительно можно понять как прощание не только с государством, но и с определённым типом человека, с целой моральной вселенной. При этом важно не впасть в идеализацию утраченного. Любая ностальгия склонна любить не реальность, а её очищенный образ. Автор статьи явно переживает подлинную боль, и в этой боли есть правда. Но есть и риск: перепутать скорбь по разрушенному человеческому миру со скорбью по всей системе целиком, включая её реальные пороки. Это не упрёк, а скорее напоминание о сложности истины. Мы часто оплакиваем не режим, не строй и не экономику, а чувство укоренённости, которое с ними было связано. А потом переносим это чувство на всю эпоху, как будто она была цельно благой. Но человеческая память вообще устроена монтажно: она вырезает часть кадров и усиливает другие. И всё же статья ценна именно тем, что не холодно анализирует, а свидетельствует. Иногда личная правда не исчерпывает всю историческую истину, но без неё историческая истина становится мёртвой.
Подробный выводСтатья Галины Иванкиной — это не просто отзыв на фильм Эльдара Рязанова, а манифест памяти о людях, которых исторический перелом сделал лишними. Её главная сила в том, что она отказывается от поверхностного социального ярлыка “кино о бомжах” и видит в “Небесах обетованных” более глубокий сюжет: трагедию культурного, нравственного и человеческого выбрасывания. Автор убеждает, что фильм следует понимать как произведение о советских людях, не вписавшихся в новую мораль 1990-х, где достоинство уступило место выгоде, а человек — собственности. В этом прочтении свалка становится метафорой постсоветского мира: туда отправляют не только мусор, но и тех, чья биография, профессия, верность, культура и старость перестали иметь рыночную ценность. Особую глубину тексту придаёт личный опыт автора, связывающей фильм с октябрём 1993 года. Благодаря этому “Небеса обетованные” предстают не как абстрактная притча, а как нерв эпохи, как художественное эхо реального насилия над “своими”. Именно здесь статья выходит на уровень подлинной историко-философской интуиции: цивилизация рушится не тогда, когда меняется флаг или строй, а тогда, когда она перестаёт узнавать в слабом, проигравшем, старом и ненужном — человека. При этом текст Иванкиной не лишён субъективности, и в этом его уязвимость, но и его правда. Он не претендует на беспристрастную академичность; он написан из раны. А рана, хотя и не даёт полной истины, часто показывает то, что сухой анализ прячет за терминами. В каком-то смысле статья сама устроена как реквием: она оплакивает не только фильмовую реальность, но и собственную утрату мира, где существовали общие символы, социальная плотность и историческая сопричастность. Если смотреть шире, “Небеса обетованные” в таком чтении — это напоминание о том, что модернизация без милосердия превращается в расчистку территории, а свобода без солидарности — в рынок одиночества. И потому фильм важен не только как документ 1990-х, но и как предупреждение любой эпохе, которая слишком быстро начинает считать людей “отработанным материалом”. Возможно, главный вопрос здесь даже не о СССР, не о Рязанове и не о 1993 годе. Главный вопрос — по каким признакам общество решает, кто ещё свой, а кто уже подлежит выносу за скобки истории?