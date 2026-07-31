7 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г.

В этом фрагменте семинара Алексей Орлов поднимает острые вопросы демографии, выживания народа и роли общины. Почему современная модель семьи с 1-2 детьми ведет к исчезновению нации? В чем секрет успеха приезжих и как нам вернуть свои традиции многодетности?

Обсуждаем концепцию «общего котла», синергию в общине и сложные вопросы многоженства как способа продления рода в условиях дефицита мужчин.

А также: Как выжить и сохранить род в трудные времена? Многодетность и община: единственный путь к спасению. Сила синергии: как выжить вместе, когда поодиночке нельзя.

Тайм-коды:

00:00 — Демографический кризис: почему 1-2 ребенка — это путь в никуда

01:59 — Как организованы другие: примеры из жизни

02:56 — Многоженство по любви и согласию: условия и смысл

04:44 — Финансовый тупик и эффект синергии в общине

06:44 — Дефицит достойных мужчин и кризис ответственности

07:59 — Последствия разводов и «мстительный» матриархат

10:55 — Древние коны славяно-русов о семье и продлении рода

12:05 — Наложницы и жены: в чем принципиальная разница

15:10 — Многодетность как ответ на трудные времена

19:00 — Кто будет окружать ваших детей через 30 лет?

20:15 — Пример организации общинной казны и взаимопомощи

22:50 — Под каждым ребенком дается ресурс: личный опыт участников

Продолжение смотрите в следующей 8 части «Где брать средства. От идеи к делу».

Группы Алексея Орлова

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Быть добру!

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