Хорошая монополия Valve ч.1 – Как закалялся пар // ЛКМ
“Если монополии это плохо, то почему игровая платформа Стим не несет тех же угроз для конечного пользователя, что и другие монополии.” – как-то раз спросили в тг канале Простых Чисел.
И это отличный повод поговорить сразу про:
1) монополии в жизни и на бумаге
2) выручку на душу сотрудника, разницу между “компаниями, принадлежащими работникам” и кооперативами
3) плохие и хорошие компаний
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Steam рассматривается не как “добрая монополия”, а как продукт конкретных рыночных условий, удачи, технического чутья и жесткой борьбы. - Автор предостерегает от морализаторства: компании не “хорошие” и не “плохие” в человеческом смысле, они действуют в логике извлечения прибыли. - Valve выросла из студии, основанной бывшими сотрудниками Microsoft, и рано сделала ставку на моддерское сообщество как источник идей и кадров. - Успех Valve во многом строился на умении: - покупать и интегрировать удачные моды и команды, - замечать перспективные проекты, - превращать пользовательское творчество в коммерчески сильные продукты. - Важнейший этап — конфликт с Sierra/Vivendi: - невыгодный контракт, - незаконное лицензирование Counter-Strike, - давление встречными исками, - судебная победа Valve, позволившая вернуть контроль над дистрибуцией и прибылью. - Steam возник не из абстрактной “гениальной идеи”, а из практической необходимости: - уйти от издательской зависимости, - решить проблему физической дистрибуции, - ускорить выпуск патчей и обновлений. - На момент запуска Steam идея цифрового магазина была крайне рискованной: - слабый интернет, - непривычность онлайн-покупок, - желание пользователей владеть физической копией. - Half-Life 2 фактически протолкнул Steam на рынок: пользователи терпели неудобства ради выдающейся игры. - Сила Steam сложилась из сочетания: - огромного трафика, - удобства для пользователей, - DRM-контроля, - инфраструктуры продаж, обновлений, отзывов, возвратов, облачных сохранений, модов и социальных функций. - Упрощение публикации игр в Steam демократизировало доступ, но одновременно привело к перенасыщению низкокачественными проектами. - Алгоритмы Steam стали ключевым механизмом отбора видимости: - помогают пользователю, - но ставят разработчиков в зависимость от непрозрачной платформенной логики. - Комиссия Steam в 30% подается как “норма”, но автор показывает, что для инди-разработчиков это очень тяжелая нагрузка. - Снижение комиссии для сверхуспешных игр демонстрирует, что система выгоднее крупным игрокам, чем малым. - Steam дает разработчикам доступ к огромной аудитории, но не решает их базовую проблему — финансирование разработки. - Valve ограничивает выдачу ключей, когда продажи обходят Steam через Kickstarter и другие схемы, то есть защищает свою платформенную ренту. - Для разработчиков Steam далек от идеала: - раздробленная инфраструктура, - устаревшие интерфейсы, - баги, - слабая удобность некоторых внутренних инструментов. - Несмотря на это, Steam остается самым удобным магазином на ПК, а его конкуренты либо функционально слабее, либо нишевее. - Конкуренты Steam: - Epic Games Store — ниже комиссия, но слабый функционал; - GOG — DRM-free и сильный фокус на сохранении старых игр; - itch.io — гибкая комиссия и инди-направленность; - Microsoft Store/Game Pass — спорная модель для разработчиков и не самый удобный опыт. - По оценке автора, Steam контролирует до 80% рынка ПК-игр, что и подводит к разговору об угрозах монополизации.
Подробный выводВ данной лекции Steam показан не как чудо “хорошего капитализма”, а как очень характерный пример того, как рыночная власть рождается из смеси инновации, насилия структуры и исторического момента. Это важное различие. Людям нравится превращать крупные компании в мифологические фигуры: одни — злодеи, другие — спасители. Но реальность обычно грубее и интереснее. Valve действительно создала удобную и во многом выдающуюся экосистему. Но из этого не следует, что сама концентрация власти безопасна или морально нейтральна.
1. Valve выросла не просто из таланта, а из правильного положения в историиИстория Valve здесь выглядит почти как эволюционный скачок. Компания оказалась в точке, где старая модель индустрии уже трещала, а новая еще не оформилась. Физическая дистрибуция, издательский контроль, медленная доставка патчей, невыгодные контракты — все это создавало для разработчиков почти феодальную зависимость. Steam стал ответом на системную боль. Это напоминает более широкий исторический сюжет: монополии часто возникают не только потому, что кто-то “лучше”, а потому что кто-то первым строит мост в момент, когда все остальные еще спорят, нужен ли мост вообще. В этом смысле Valve была не просто умнее, а синхроннее эпохе.
2. “Хорошая компания” — опасная иллюзияОдна из самых сильных мыслей видео: не стоит переносить человеческую мораль на корпорации. Это звучит жестко, но в этом есть дисциплина мысли. Компания может быть удобной, эффективной, сравнительно менее хищной на фоне других — но это не делает ее нравственным субъектом в привычном смысле. Здесь есть почти философская ловушка: когда пользователь любит продукт, он начинает любить и структуру, которая этот продукт контролирует. Так человек привязывается не к реальности, а к ее комфортной версии. Steam удобен — и потому возникает соблазн считать, что его доминирование “заслуженно” и “неопасно”. Но удобство не отменяет зависимости. Иногда оно ее маскирует.
3. Комфорт пользователя и зависимость разработчика — две стороны одной системыSteam победил не только потому, что продавал игры, а потому, что собрал вокруг продажи целую среду: - обновления, - библиотеку, - рекомендации, - возвраты, - облачные сохранения, - социальные функции, - Workshop. Для игрока это почти органичная экосистема. Как хороший город: не просто магазин, а место, где все связано со всем. Но для разработчика эта же среда становится инфраструктурой, без которой все труднее выжить. А любая инфраструктура, ставшая незаменимой, постепенно превращается в власть. Это похоже на нейросети или большие информационные платформы: сначала они решают проблему трения, потом становятся средой, внутри которой уже формируется само поведение участников. Steam не просто продает игры — он влияет на то, какие игры увидят, купят и вообще сочтут существующими.
4. Алгоритмы Steam — это не только сервис, но и невидимая политикаАлгоритмы в видео поданы как одно из главных преимуществ платформы. И это верно. Они помогают пользователю не утонуть в море релизов. Но алгоритм — это всегда скрытый редактор реальности. Он не нейтрален. Он сортирует внимание, а значит сортирует шансы. В биологии это похоже на искусственный отбор среды: выживает не только сильнейший, а тот, чьи свойства совпали с критериями фильтрации. Если игра не попала в рекомендации, для рынка она почти не существует. Формально вход открыт всем, фактически видимость распределяется неравномерно. Так монополия нового типа уже не выглядит как старый железный трест, который просто закрывает дверь. Она выглядит как платформа, которая говорит: “Дверь открыта для всех”, — но свет в коридоре включается не для каждого.
5. 30% комиссии — не абстрактная цифра, а вопрос властиОчень важен разбор комиссии Steam. На бумаге 30% часто оправдывают инфраструктурой, серверами, платежами, удобством. И это не совсем ложь. Но цифра становится особенно проблемной, если посмотреть на нее глазами маленькой команды, а не глобального рынка. Для крупного издателя 30% — это предмет торга. Для инди-разработчика — это удар по выживанию. Особенно показательно, что льготы получает тот, кто и так уже успешен. Здесь автор метко указывает на структурную солидарность капитала: скидка дается не слабым, а сильным. Это важный момент. Платформа может выглядеть одинаковой для всех, но фактически ее логика часто усиливает уже успешных.
6. Steam как монополия удобстваСамая любопытная мысль — люди готовы купить игру в Steam, даже если могли бы получить ее бесплатно на другой площадке. Это почти философски красиво и тревожно одновременно. Значит, власть Steam основана не только на принуждении, а на привычке, доверии, снижении когнитивных издержек. То есть это монополия не кнута, а комфорта. А комфорт — одна из самых сильных форм современной привязки. Человек редко замечает, в какой момент удобство превращается в зависимость. Не потому, что его обманули, а потому, что система действительно делает жизнь проще. Здесь и возникает тонкая проблема: то, что полезно на уровне опыта, может быть опасно на уровне структуры.
7. Конкуренты Steam слабы не только технологически, но и экосистемноВидео хорошо показывает, что конкурировать с Steam трудно не из-за одной функции, а из-за эффекта накопленного целого. Epic может снизить комиссию, GOG может предложить DRM-free, itch.io может быть гибче к инди-разработчикам — но у Steam есть инерция экосистемы. Это как в истории религий, государств или языков: побеждает не всегда “лучшая” система, а та, которая уже встроилась в повседневность. У нее есть ритуалы, память, привычка, сеть связей. Steam стал не просто магазином, а культурной нормой ПК-гейминга.
8. Главный нерв беседы: монополия может быть приятной, но не перестает быть монополиейИ вот здесь проходит центральная мысль. Steam действительно удобен. Valve действительно сделала много вещей лучше конкурентов. Платформа действительно принесла реальную пользу игрокам и разработчикам. Но все это не отменяет базовой экономической истины: когда один посредник становится почти обязательным, он получает возможность диктовать правила. Пока эти правила сравнительно терпимы, пользователь этого почти не чувствует. Но структура важнее текущих намерений. Сегодня монополист вежлив, завтра он может быть ленив, послезавтра — агрессивен. Проблема не в моральном облике владельца, а в самой концентрации рычагов. В этом смысле разговор о Steam полезен шире самой игровой индустрии. Он показывает, как современная власть все реже выглядит как грубый запрет и все чаще — как незаменимый сервис. Не “ты обязан”, а “тебе ведь так удобнее”. И человек охотно соглашается.
ИтогВ этом видео Valve предстает как компания, которая: - выросла на технологической интуиции, - умело работала с сообществами и моддерами, - выиграла критически важную войну за независимость, - создала инфраструктуру, радикально изменившую рынок ПК-игр. Но одновременно Steam показан как платформа, чье удобство не должно заслонять ее структурную власть. Это, пожалуй, самый зрелый взгляд: не демонизировать и не обожествлять. Признавать заслуги, не забывая о рисках. Потому что реальность почти всегда сложнее идеального образа — а люди, как и общества, слишком легко влюбляются именно в образ. И здесь остается открытый вопрос: если система делает нашу жизнь заметно удобнее, в какой момент мы перестаем быть ее пользователями и становимся ее зависимыми участниками — и как вообще распознать эту границу, пока она не стала новой “нормой”?