Угольная “лихорадка” в Якутии: Экспорт в Китай, рекорды добычи и новые мегапроекты
Пока угольная отрасль России переживает кризис, добыча угля в Якутии бьет все исторические рекорды и выводит регион в безоговорочные лидеры. В этом выпуске Борис Марцинкевич детально разбирает феномен Эльгинского месторождения, триумф компании «Эльгауголь», а также временные трудности гигантов «Колмар» и «Мечел». Вы узнаете, как масштабные инфраструктурные проекты, включая Транссиб, Малый БАМ и новый мост через Амур, навсегда изменят экспорт угля в Китай
00:00 Добыча угля в России: экономический феномен Якутии
01:00 Месторождение Эльга: лидер угольной промышленности
01:15 Проблемы Колмар и Мечел: падение объемов добычи
02:44 Прогноз угольной отрасли: Якутия догоняет Кузбасс
03:33 Новые проекты СУЭК: Кабактинский угольный разрез
05:10 Инфраструктура Дальнего Востока: Малый БАМ и Транссиб
06:01 Логистика экспорта: судоходство по Амуру и проекты Газпрома
07:42 Экспорт угля в Китай: железнодорожный мост Джалинда-Мохэ
09:48 Борис Марцинкевич: поддержка канала Геоэнергетика ИНФО
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Якутия уверенно наращивает добычу угля, несмотря на кризисные явления в российской угольной отрасли в целом. - Регион вышел на второе место в России по добыче угля после Кузбасса. - В 2025 году в Якутии добыто около 52 млн тонн, и есть ожидания, что в следующем периоде показатель может приблизиться к 60 млн тонн. - Главный драйвер роста — компания “Эльгауголь”, которая последовательно увеличивает добычу: - в прошлом году — 35,1 млн тонн; - в планах — рост до 45 млн тонн. - “Колмар” в прошлом году просел по добыче примерно на 21%, до 10,8 млн тонн, но рассчитывает восстановить прежние объемы. - “Якутуголь” (структура “Мечела”) показал еще более сильное снижение — примерно на 36%, до 2,9 млн тонн, но также рассчитывает на восстановление. - В республике запущен новый разрез “Кабактинский” компании СУЭК: - старт добычи — летом прошлого года; - за неполный год — 320 тыс. тонн; - в текущем году планируется около 750 тыс. тонн. - У месторождения относительно скромные подтвержденные запасы, но очень значительные прогнозные ресурсы, что открывает возможность дальнейшего роста после доразведки. - Один из ключевых факторов успеха Якутии — логистическая близость к дальневосточным портам и китайскому рынку по сравнению с Кузбассом. - Важную роль играет железнодорожная инфраструктура, прежде всего линия от Нерюнгри до Тынды (“малый БАМ”). - Большие надежды связаны с восстановлением железнодорожного выхода к станции Рейново на Амуре: - это может сократить маршрут более чем на 2000 км; - снизить транспортные издержки; - усилить экспортный потенциал угля из Якутии. - Китайская сторона, по словам спикера, заинтересована в развитии этого направления, а при росте грузооборота возможен и переход к строительству железнодорожного моста. - Общий вывод лекции: Якутия превращается в один из самых динамичных угольных регионов России, и ее рост держится не на чуде, а на сочетании ресурсов, инфраструктуры и близости к азиатскому спросу.
Подробный выводВ этом видео показан очень характерный для современной экономики сюжет: общий кризис отрасли не означает одинаковый упадок для всех регионов. Наоборот, именно в периоды напряжения особенно ясно видно, где есть реальные конкурентные преимущества, а где прежняя модель роста уже выдыхается.
1. Почему Якутия растет, когда отрасль в целом испытывает трудностиНа первый взгляд ситуация кажется парадоксальной: российский угольный сектор сталкивается с трудностями, но Якутия демонстрирует рост. Однако здесь нет никакой мистики. Причина вполне материальна и даже банальна в хорошем смысле слова: география, логистика и качество проекта управления. Если упростить, уголь — это не просто “добыть из земли”. Уголь становится товаром только тогда, когда: 1. его можно стабильно добывать, 2. его можно выгодно вывезти, 3. на него есть покупатель. Якутия сейчас выигрывает прежде всего по третьему и второму пункту: рядом находится Китай и азиатское направление, а логистическое плечо до Дальнего Востока зачастую выгоднее, чем у традиционных центров вроде Кузбасса. Экономика сырья всегда очень чувствительна к расстоянию. Иногда судьбу месторождения решает не качество угля как такового, а разница в маршруте в тысячу–две тысячи километров. Это жесткая, но честная реальность.
2. Рост региона держится не на одном игроке, но лидер очевиденИз сказанного в лекции видно, что “Эльгауголь” стал системообразующим локомотивом угольной промышленности Якутии. Компания не просто наращивает добычу — она делает это последовательно, без чрезмерного пиара, через выполнение ранее намеченных планов. Это важный момент. В экономике часто любят говорить о “прорывах”, “рывках”, “сенсациях”, но устойчивость обычно строится иначе: не через громкие обещания, а через повторяемость результата. На этом фоне спад у “Колмара” и “Якутугля” не отменяет общую положительную картину, а скорее показывает, что региональный рост пока неравномерен. Это тоже нормальная картина для живой экономики. Не все компании движутся синхронно: у одних проблемы операционного характера, у других — рыночные, у третьих — инфраструктурные. Но если крупные игроки действительно восстановят объемы, а лидер продолжит рост, Якутия может укрепить свои позиции очень серьезно.
3. Новый разрез — это не просто прибавка по тоннажу, а сигналЗапуск Кабактинского разреза важен не столько самими первыми сотнями тысяч тонн, сколько самим фактом запуска нового проекта. Когда в отрасли кризис, а где-то начинают открываться новые объекты, это означает, что инвестор видит долгосрочную экономическую логику, а не краткосрочную спекуляцию. Особенно показательно, что речь идет о коксующемся угле. Это уже не просто топливо для сжигания, а важный ресурс для металлургии. А значит, проект завязан не только на текущую конъюнктуру, но и на более широкий промышленный цикл. В некотором смысле это похоже на психологию человека: в период общей тревоги одни сжимаются и замирают, а другие начинают строить фундамент на будущее. Не потому что они “смелее” в романтическом смысле, а потому что у них есть опора в расчетах. В экономике такая опора — это ресурсы, транспорт и рынок.
4. Главная тема — логистика как судьба регионаСамая глубокая мысль беседы, на мой взгляд, в том, что угольный успех Якутии — это в не меньшей степени история о железных дорогах, чем о недрах. Часто в массовом сознании богатство региона связывают с тем, что “там много полезных ископаемых”. Но само по себе наличие ресурсов — еще не богатство. История знает множество территорий, где запасы огромны, а развития нет. Ресурс без инфраструктуры — это потенциальность, а не экономика. Именно поэтому в видео так много внимания уделено: - линии Нерюнгри — Тында, - дальневосточному направлению, - проекту восстановления ветки к Рейново, - возможности увеличения грузооборота через Амур. Здесь проявляется почти философская истина: ценность объекта определяется не только его внутренними свойствами, но и его связями с миром. Так и с углем: его рыночная ценность рождается не только в пласте, но и в рельсах, станциях, портах, переправах, договорах и международной кооперации.
5. Проект Рейново — пример того, как история может вернутьсяОтдельно интересен сюжет с Рейново. Это хороший пример того, как инфраструктура иногда исчезает не потому, что она навсегда потеряла смысл, а потому что в определенный момент ее значение было недооценено. Тогда казалось, что товарооборот падает и ветка не нужна. Сегодня ситуация изменилась, и старая логика уже не работает. История вообще редко движется по прямой. То, что вчера считалось лишним, завтра оказывается стратегическим. Это касается не только железных дорог, но и идей, институтов, даже человеческих отношений. Мы часто отказываемся от чего-то не потому, что оно бесполезно по сути, а потому, что в конкретный момент не видим его будущей функции. Если восстановление направления к Рейново действительно сократит путь более чем на 2000 км, это будет уже не региональная новость, а серьезное изменение экономики поставок. А в сырьевых отраслях такие сокращения расстояний — это почти эквивалент открытия нового месторождения, потому что они меняют себестоимость и конкурентоспособность.
6. Китайский фактор: не абсолютное спасение, а прагматичный рынокВ беседе Китай выступает как главный потенциальный покупатель и партнер по логистике. Это реалистично, но здесь важно не впадать в идеализацию. Китай — не “друг” в сентиментальном смысле и не “спаситель” отрасли. Это большой прагматичный рынок, который будет покупать там, где: - удобно, - выгодно, - надежно, - инфраструктурно обеспечено. То есть успех Якутии зависит не просто от географической близости к Китаю, а от способности превратить эту близость в устойчивый торговый контур. В этом и отличие зрелого взгляда от наивного: не достаточно сказать “рядом Китай”, нужно еще построить все звенья цепи. Люди, как и государства, любят влюбляться в идеальные образы: “огромный рынок все купит”, “ресурсы сами пробьют дорогу”, “стройка автоматически принесет процветание”. Но реальность всегда сложнее. Она требует дисциплины, точности и долгого сопровождения проекта. В этом смысле инфраструктура — почти аскеза экономики: много бетона, стали, расчетов и мало романтики, но именно она создает основу для будущего.
7. Что это значит для ЯкутииЕсли суммировать, у Якутии сейчас формируется редкое сочетание факторов: - крупная ресурсная база; - сильный ведущий игрок; - восстановление части просевших компаний; - запуск новых проектов; - близость к азиатским рынкам; - шанс на улучшение транспортной схемы. Это делает регион не просто добывающей территорией, а потенциальным узлом новой восточной экспортной географии России. Но здесь важно не спутать потенциал с гарантией. Потенциал — это возможность, а не свершившийся факт. Все будет зависеть от того: - удастся ли удержать темпы добычи, - будут ли решены транспортные ограничения, - насколько устойчивым останется внешний спрос, - найдутся ли долгосрочные партнеры, - не окажется ли часть проектов переоцененной.
ИтогГлавная мысль данной лекции проста и сильна: успех Якутии в угольной сфере объясняется не чудом, а совпадением ресурсов, логистики и рынка. Регион растет не вопреки экономике, а именно по ее законам. Там, где есть короткое плечо до потребителя, крупный инвестор, новые мощности и шанс на развитие инфраструктуры, даже кризисная отрасль может показывать впечатляющий результат. Это хороший урок и шире угольной темы. Реальность почти всегда сильнее идеологий. Одни будут говорить, что “все пропало”, другие — что “все прекрасно”. Но правда, как часто бывает, лежит в конкретике: в тоннах, километрах, станциях, налогах, запасах, спросе. И, возможно, именно такая приземленная конкретика и есть наиболее честная форма истины в экономике. Но тогда возникает более широкий вопрос: что на самом деле определяет ценность — сам ресурс, который лежит в земле, или сеть связей, смыслов и дорог, которая делает его нужным миру?