США ГОТОВЯТ УДАР ПО РОССИИ: НАЧАЛО НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ? | Константин Сивков и Андрей Бакланов
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Может ли новый виток вокруг Ирана перерасти в большую морскую войну за Ормузский пролив? Константин Сивков и Андрей Бакланов разбирают удары по инфраструктуре Катара, риск закрытия Ормуза, нефтяной рынок и стратегию США на Ближнем Востоке. В выпуске — Иран, Израиль, арабские монархии, Пакистан, закрытые переговоры, компрадорские элиты, американский флот, «линкоры Трампа», беспилотники, ПВО, потери Израиля, Сирия, алавиты, газовые месторождения и главный вопрос: кто контролирует энергобезопасность региона?
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00:00 Вступление: конфликт США и Ирана, контроль над Ормузским проливом и рынком нефти
13:12 Глобальная стратегия США: сдерживание Ближнего Востока, глубокое государство и формирование компрадорских элит
33:52 Внутренние вызовы и геополитика: уроки для России, утрата компетенций в США и втягивание арабских стран в войну
47:11 Война за океан: новый американский флот, беспилотные технологии и морской театр как альтернатива ядерному конфликту
01:02:29 Израильский фактор: оценка потерь ПВО, энергетическая безопасность и стратегические цели Нетаньяху
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обострение вокруг Ирана, США и стран Персидского залива трактуется не как локальный эпизод, а как часть более широкой борьбы за контроль над Ближним Востоком и морскими коммуникациями. - Авторы считают, что главная цель США — не просто давление на Иран, а контроль над нефтяными потоками, транспортными узлами и политическим поведением всего региона. - Перекрытие Ормузского пролива рассматривается как фактор глобального влияния на нефтяной рынок, поскольку через него проходит значительная доля мировой нефти. - Высказывается мысль, что конфликт используется США и их союзниками как инструмент дисциплинирования арабских стран, чтобы ограничить их самостоятельность, технологический рост и сближение с альтернативными центрами силы вроде БРИКС и ШОС. - Подчеркивается, что современная борьба идет не только за территории, но и за проливы, морские пути, безопасность судоходства и даже за право взимать плату за контроль логистики. - Обсуждается идея, что XXI век может стать эпохой масштабного соперничества именно на морских и океанских театрах. - Участники полагают, что США извлекают из кризиса не только риски, но и практический опыт: отработка механизмов контроля морских пространств, политического давления и управления конфликтами. - Отдельно затрагивается тема создания внутри стран «компрадорских» или зависимых групп влияния через закрытые каналы связи, экономические стимулы и работу с элитами. - Израиль в беседе представлен как игрок с долгосрочной стратегией, но в текущий момент — как сторона, временно снизившая активность из-за собственных потерь, истощения ресурсов ПВО и внутренней усталости общества. - Делается акцент на том, что война все чаще бьет не только по военным, но и по гражданским, инфраструктурным и технологическим объектам, то есть по будущему целых стран. - Затрагивается тезис о слабостях США: деиндустриализация, зависимость от финансовых элит, ошибки глобализации, внутренние уязвимости. - При этом собеседники предупреждают: недооценивать США опасно, важнее изучать не их нелепости, а их реальные сильные и опасные возможности. - Обсуждается необходимость для России серьезнее относиться к вопросам стратегического анализа, информационной политики, национальной ориентации и институционального управления. - Отдельный блок посвящен будущему войны: предполагается, что новые крупные конфликты могут быть в большей степени морскими, чем сухопутными. - Тема беспилотников подается как пример того, как недооцененные простые технологии радикально меняют характер войны.
Подробный выводВ этом видео просматривается важная логика: участники пытаются вывести разговор из уровня новостной реакции — «кто куда ударил сегодня» — на уровень большой стратегии. Это, пожалуй, главный нерв всей беседы. События вокруг Ирана здесь понимаются не как случайная эскалация, а как симптом перехода мира в новую фазу борьбы — за ресурсы, маршруты, управляемость регионов и архитектуру будущего мирового порядка.
1. Конфликт вокруг Ирана трактуется как борьба не столько с Ираном, сколько за регион целикомЗвучит мысль, что Иран важен не сам по себе, а как узел. Через него и рядом с ним проходят: - нефтяные интересы, - политическое влияние, - транспортные маршруты, - логика подчинения или неподчинения региона США. Это реалистичный, даже циничный взгляд на международную политику. В нем нет романтики: государства, особенно великие державы, редко действуют ради лозунгов. Обычно за лозунгами стоят контроль, логистика, цена ресурса и управляемость элит. В этом смысле беседа довольно прагматична.
2. Ормузский пролив показан как модель будущих конфликтовОчень интересна мысль, что Ормуз — это не только точка кризиса, но и «полигон будущего». То есть здесь якобы отрабатываются: - способы контроля морских узлов, - право вмешательства в судоходство, - форматы военно-морского давления, - механизмы монетизации безопасности. Это важное наблюдение. История часто показывает: сначала появляется частный конфликт, потом он становится шаблоном. Так было с колониальными войнами, так было с воздушными кампаниями, так было с санкциями. Теперь, возможно, такой шаблон формируется вокруг морских коридоров. Если раньше море было в массовом сознании чем-то «нейтральным», то теперь оно все больше становится пространством администрируемого доступа: кто проходит, на каких условиях, под чьим наблюдением и за какую цену. Это уже не просто география — это политическая экономика силы.
3. Участники видят в происходящем попытку затормозить рост арабского мираЗдесь беседа выходит за рамки чисто военной аналитики и затрагивает более тонкий мотив: страх перед самостоятельным развитием региона. Звучит тезис, что богатые арабские страны начали: - усиливаться технологически, - притягивать специалистов, - строить города будущего, - мыслить себя не только сырьевыми придатками, но и центрами науки, капитала, логистики. И вот это, по мысли собеседников, могло стать скрытым раздражителем для США и их союзников. Это спорная, но любопытная идея. В истории действительно нередко бывает так, что допустимая зависимая периферия устраивает центр, а вот периферия, которая хочет стать самостоятельным субъектом, — уже нет. Иными словами, проблема не в том, что кто-то богат, а в том, что он хочет распоряжаться богатством сам.
4. Война смещается от фронта к инфраструктуре и психологииОсобенно важно замечание о целях ударов: не только военные базы, но и электростанции, опреснители, технологические центры, деловые объекты. Это показывает сдвиг в природе войны. Сегодня удар по водоснабжению, энергии, логистике или научному кластеру может быть стратегически важнее, чем удар по батальону. Потому что современное государство живет не только армией, а сложной сетью жизнеобеспечения. В каком-то смысле это похоже на устройство нейросети: не обязательно уничтожать весь «мозг», достаточно нарушить критические связи, и система начинает деградировать. Так и с государством — война все чаще идет по узлам связности.
5. США одновременно критикуются и признаются опасным, обучающимся игрокомЭто один из самых зрелых моментов беседы. Собеседники не ограничиваются привычным «у них все плохо». Напротив, они подчеркивают: - у США есть ошибки, - есть внутренние слабости, - есть проблемы деиндустриализации, - есть зависимость от финансовых элит. Но при этом США умеют учиться, адаптироваться и извлекать выгоду даже из неидеального кризиса. Это важная интеллектуальная честность. Идеализация врага так же вредна, как и его карикатуризация. Когда противника считают всемогущим — рождается паралич. Когда его считают глупым — рождается самообман. Реальность обычно сложнее: крупные системы часто одновременно и тяжеловесны, и опасны.
6. Морская война XXI века — центральная гипотеза беседыПожалуй, самый сильный стратегический сюжет — идея, что будущая большая война может быть преимущественно морской. Аргумент строится так: - сухопутные войны между ядерными державами слишком опасны; - морские столкновения позволяют дозировать конфликт; - контроль коммуникаций дает колоссальный эффект без прямой оккупации; - экономическое удушение через море может оказаться эффективнее фронтального удара. Это выглядит логично. Морская мощь — это не просто флот, а способность: - контролировать торговлю, - защищать или разрушать логистику, - обеспечивать присутствие далеко от своей территории, - навязывать режим доступа к ресурсам. В философском смысле это переход от войны за землю к войне за потоки. А современный мир и есть мир потоков: нефти, контейнеров, данных, капитала, энергии.
7. Беспилотники как пример того, как история делает поворот через «несерьезное»Очень показателен фрагмент о дронах. Мысль здесь проста: революцию делают не всегда сложнейшие технологии; иногда ее делают игрушки, на которые долго не смотрели всерьез. Это почти исторический закон. Часто крупные системы терпят трудности не из-за того, что не знают о существовании новой вещи, а из-за того, что считают ее недостойной внимания. Так когда-то недооценивали пулемет, подлодку, танк, радиосвязь. Теперь — массовый дешевый беспилотник. Это напоминает и психологию человека: мы часто боимся больших угроз и пропускаем маленькие привычки, которые в итоге радикально меняют жизнь. Большое не всегда приходит в виде большого.
8. Израиль в беседе представлен как стратегически дальновидный, но тактически осторожный игрокИзраиль, по мысли участников, сейчас не выпадает из игры, а временно смещает режим действия: - есть потери, - есть истощение ресурсов, - есть напряжение внутри общества, - есть необходимость восстановить устойчивость. То есть молчание или сдержанность трактуются не как слабость, а как пауза для сохранения системы. Это довольно трезвый взгляд. В международной политике активность не всегда означает силу, а пауза не всегда означает отступление. Иногда самая рациональная стратегия — не бросаться в каждую фазу конфликта, а беречь ресурс для следующей.
9. Сквозная тема — влияние элит, сетей и скрытых каналовВ беседе многократно подчеркивается, что реальная политика идет не только через официальные заявления, но и через: - закрытые каналы связи, - контакты с элитами, - давление на уязвимые группы, - экономические интересы, - работу с внутренними расколами. Это важное напоминание: государства редко рушатся только от внешнего удара. Обычно разрушение становится возможным там, где уже есть внутренние трещины. Война лишь вставляет клин в готовую щель. И здесь беседа перекликается с классической политической философией: сила государства определяется не только армией, но и качеством элиты, лояльностью институтов, наличием общего смысла. Где нет внутреннего единства, там внешнее давление действует эффективнее.
10. Для России главный урок беседы — не смеяться над противником, а изучать его сильные стороныЭто, возможно, самый практичный вывод видео. Собеседники прямо говорят: опасно увлекаться высмеиванием США и поиском только их слабостей. Такой подход психологически приятен, но стратегически бесполезен. Полезнее спрашивать: - где они реально усиливаются; - какие модели войны они отрабатывают; - как они учатся на кризисах; - какие институты им позволяют сохранять управляемость; - какие формы давления они готовят на будущее. Это зрелая позиция. Любая цивилизация деградирует, когда предпочитает самоуспокоение анализу.
Итоговая оценкаБеседа посвящена не столько отдельным ударам и эпизодам, сколько попытке увидеть за ними форму будущего мира. Ее главная мысль такова: нынешние кризисы на Ближнем Востоке — это не просто региональные вспышки, а лаборатория новой геополитики, где решается вопрос о контроле над ресурсами, морскими путями, элитами, технологиями и самим правом определять правила доступа к глобальным потокам. При этом в рассуждениях участников есть и сильные, и уязвимые стороны.
Сильные стороны:- стремление мыслить стратегически, а не новостно; - понимание связи войны, экономики, логистики и технологий; - отказ от недооценки противника; - внимание к морскому измерению будущих конфликтов; - акцент на инфраструктурной и психологической войне.
Уязвимые стороны:- ряд тезисов строится на предположениях, а не на верифицируемых данных; - заметна склонность объяснять слишком многое единым замыслом США; - некоторые оценки региональных процессов подаются в жесткой геополитической оптике, где внутренние причины у местных обществ могут уходить на второй план. Но даже с этими оговорками разговор полезен как интеллектуальная карта. Он напоминает, что история почти никогда не движется по поверхности событий. На поверхности — танкер, база, ракета, пролив. В глубине — борьба за архитектуру зависимости и свободы. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: если современный мир все больше становится войной за потоки, маршруты и сознание, то где сегодня проходит настоящая граница силы — в оружии, в инфраструктуре или в способности народа не отдать другому право определять смысл собственной реальности?