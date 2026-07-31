Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Может ли новый виток вокруг Ирана перерасти в большую морскую войну за Ормузский пролив? Константин Сивков и Андрей Бакланов разбирают удары по инфраструктуре Катара, риск закрытия Ормуза, нефтяной рынок и стратегию США на Ближнем Востоке. В выпуске — Иран, Израиль, арабские монархии, Пакистан, закрытые переговоры, компрадорские элиты, американский флот, «линкоры Трампа», беспилотники, ПВО, потери Израиля, Сирия, алавиты, газовые месторождения и главный вопрос: кто контролирует энергобезопасность региона?

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00:00 Вступление: конфликт США и Ирана, контроль над Ормузским проливом и рынком нефти

13:12 Глобальная стратегия США: сдерживание Ближнего Востока, глубокое государство и формирование компрадорских элит

33:52 Внутренние вызовы и геополитика: уроки для России, утрата компетенций в США и втягивание арабских стран в войну

47:11 Война за океан: новый американский флот, беспилотные технологии и морской театр как альтернатива ядерному конфликту

01:02:29 Израильский фактор: оценка потерь ПВО, энергетическая безопасность и стратегические цели Нетаньяху

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