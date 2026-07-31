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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео поговорим о том, почему вы годами ходите по одному и тому же кругу — работа, дом, одни и те же проблемы, которые возвращаются, как бы вы ни старались. Разберём, что за процесс идёт внутри вас прямо сейчас и определяет каждое ваше решение. И объясним, за какой рычаг тянуть, чтобы выйти из этого круга.

Досмотрите до конца — в конце получите три вопроса, с которых начинается настоящая перенастройка жизни. Их можно применить буквально сегодня вечером.

✍️ Напишите в комментариях: какой информационный поток мешает вам больше всего?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

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00:00 — Почему вы годами ходите по одному кругу?

03:23 — Закон информационного обмена

06:31 — Что происходит с тем, кто выпадает из обмена?

08:26 — Как вернуть управление жизнью в свои руки?

09:34 — Три вопроса для перенастройки жизни