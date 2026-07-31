Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

Ozon https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

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Что на самом деле скрывает свита Воланда — мистику или зашифрованную историю литературной Москвы? Сергей Дмитриев и Александр Разумов разбирают «Мастера и Маргариту» как автобиографический и религиозно-философский роман Булгакова. По версии Разумова, Воланд связан с самим автором, Коровьев-Фагот — с Мандельштамом, Гелла — с Ахматовой, а Бегемот — с Пастернаком. В выпуске — гонения на церковь, МХАТ, Станиславский, Немирович-Данченко, аресты, ссылка, ЧК, Алексей Толстой и главный вопрос: какой была вера Булгакова?

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00:00 Вступление: гонения на Церковь, мистика романа и Воланд как альтер-эго Михаила Булгакова

13:10 Тайна Коровьева-Фагота: Осип Мандельштам, роковое стихотворение о Сталине и скрытые связи с ЧК

41:15 Прототипы свиты и МХАТ: Анна Ахматова в образе Геллы, загадка кота Бегемота и Азазелло-чекист

47:37 Литературная элита и власть: звонок Сталина Пастернаку, конфликт с поэтами и Варенуха как второй образ Мандельштама

01:00:43 Религиозный контекст: вера Булгакова, линия черта в русской литературе и подлинная суть романа

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