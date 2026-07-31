Может ли общество существовать без раскола?

Почему форма социального проекта иногда становится важнее содержания?

И можно ли найти общее дело, способное преодолеть раскол?

Вместе с политологом и философом Павлом Щелиным поговорили о природе общественных расколов, кризисе государственного управления, разрыве между формой и содержанием, поиске общего дела и о том, почему без ответа на вопрос «зачем» даже самые масштабные преобразования могут остаться лишь внешней формой.

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Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00:00 Введение

00:00:58 Понятие раскола: исторический, политический и философский смысл

00:06:43 Раскол как условие смуты и способы его преодоления

00:13:23 Жертва, Евхаристия и единство общества

00:16:27 Слава, власть и государство в православной традиции

00:23:07 Государство, форма и содержание

00:27:00 Проектное управление и кризис государственных целей

00:30:53 Инновации, модернизация и копирование западных моделей

00:42:30 Ложные и подлинные цели развития государства

00:45:34 Старообрядческий раскол и его исторические последствия

00:55:16 Современные проявления раскола между государством и обществом

01:01:15 Раскол, модернизация и революции

01:08:39 Государство, капитализм и западнизация России

01:15:03 Коммунизм, СССР и новые расколы XX века

01:19:33 Государство, народ и цели развития России

01:25:03 Преодоление раскола через целостное мировоззрение

01:31:32 СВО, народная субъектность и обновление институтов

01:40:35 Лидерство, идеология и роль личности в государстве

01:47:18 Ложные способы преодоления раскола

01:49:43 Западная модель преодоления раскола и духовное противостояние

01:57:02 Когнитивные войны и современные технологии раскола

02:01:33 Преодоление раскола через смысл и единство

02:03:27 Уязвимость, язык и исторические уроки

02:10:32 Личность как главный философский вопрос

02:11:31 Заключение

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050

ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru

ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon

«Чистота понимания» в ВК:

https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261

«Чистота понимания» на RUTUBE:

https://rutube.ru/plst/720201

Павел Щелин:

ТГ-канал: https://t.me/common_sen

ВК-сообщество: https://vk.com/pavel_shchelin

Rutube: https://rutube.ru/u/pavelshchelin/

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