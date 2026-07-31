Много раскольников на одну старушку. Павел Щелин, Алексей Чадаев, Семён Уралов | Чистота понимания
Может ли общество существовать без раскола?
Почему форма социального проекта иногда становится важнее содержания?
И можно ли найти общее дело, способное преодолеть раскол?
Вместе с политологом и философом Павлом Щелиным поговорили о природе общественных расколов, кризисе государственного управления, разрыве между формой и содержанием, поиске общего дела и о том, почему без ответа на вопрос «зачем» даже самые масштабные преобразования могут остаться лишь внешней формой.
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Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00:00 Введение
00:00:58 Понятие раскола: исторический, политический и философский смысл
00:06:43 Раскол как условие смуты и способы его преодоления
00:13:23 Жертва, Евхаристия и единство общества
00:16:27 Слава, власть и государство в православной традиции
00:23:07 Государство, форма и содержание
00:27:00 Проектное управление и кризис государственных целей
00:30:53 Инновации, модернизация и копирование западных моделей
00:42:30 Ложные и подлинные цели развития государства
00:45:34 Старообрядческий раскол и его исторические последствия
00:55:16 Современные проявления раскола между государством и обществом
01:01:15 Раскол, модернизация и революции
01:08:39 Государство, капитализм и западнизация России
01:15:03 Коммунизм, СССР и новые расколы XX века
01:19:33 Государство, народ и цели развития России
01:25:03 Преодоление раскола через целостное мировоззрение
01:31:32 СВО, народная субъектность и обновление институтов
01:40:35 Лидерство, идеология и роль личности в государстве
01:47:18 Ложные способы преодоления раскола
01:49:43 Западная модель преодоления раскола и духовное противостояние
01:57:02 Когнитивные войны и современные технологии раскола
02:01:33 Преодоление раскола через смысл и единство
02:03:27 Уязвимость, язык и исторические уроки
02:10:32 Личность как главный философский вопрос
02:11:31 Заключение
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ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Раскол в беседе понимается не узко как церковное явление, а как более широкое — политическое, социальное и даже бытийственное состояние. - Участники различают раскол, смуту, разброд и откол: - раскол — это разделение целого на крупные противостоящие части; - смута — уже фаза хаотического распада; - разброд — множественность разнонаправленных сил; - откол — отделение меньшей части. - Высказывается мысль, что смуте почти всегда предшествует раскол: сначала возникает глубинное мировоззренческое разделение, потом — политический и социальный обвал. - Центральным историческим примером становится церковный раскол XVII века, который рассматривается как ключ к пониманию многих последующих русских противоречий. - По версии Павла Щелина, раскол — это прежде всего разрыв между формой и содержанием, между государством и народом, между внешней оболочкой и внутренним смыслом. - Прозвучал важный образ: государство как “кожаные одежды” народа — не высшая святыня, но необходимая защита в падшем и опасном мире. - При этом проблема начинается тогда, когда государственная форма начинает жить ради самой себя, теряя связь с тем, ради чего она существует. - В обсуждении старообрядческого раскола высказан сложный тезис: - государство было право, что России нужно было выходить в более крупную историческую, имперскую фазу; - народ был прав, что это нельзя делать ценой уничтожения собственного предания и живой духовной формы. - Отсюда вывод: трагедия XVII века в том, что обе стороны были правы наполовину и неправы наполовину. - Раскол XVII века породил длительное отчуждение элиты, государства, народа и церкви, которое в разных формах продолжается до сих пор. - Модернизация в России неоднократно происходила как заимствование чужих форм без ясного понимания собственного содержания. - На примере позднесоветского и постсоветского управления обсуждается, как государство копирует чужие организационные модели — проектное управление, институты развития, инновационные кластеры — но часто без ответа на вопрос: “зачем?” - Важная критика: слово “инновации” может превращаться в пустую форму, если не встроено в более высокую цель. - Прозвучала мысль, что у России одна из ключевых проблем — отсутствие ясной иерархии целей, а значит, и единой логики государственного действия. - Обсуждается, что западная модерность часто приносит не только технологии, но и антропологию, ценности, образ человека и общества. - Отдельно поднимается вопрос: можно ли брать науку и технику, не заимствуя разрушительные культурные формы? - Участники считают этот вопрос одним из главных для русской мысли XXI века. - В разговоре о нынешней ситуации и СВО подчеркивается: - государство ведет государственную войну, а не в полном смысле народную; - для превращения ее в подлинно общенародное усилие потребовалось бы изменение отношений между государством и народом; - но государство этого боится или к этому не готово. - Возникает важная формула: России нужно включить народную энергию, не разрушив при этом собственные институты. - В качестве одного из глубинных решений предлагается восстановление языка целостного описания реальности — такого языка, который снова свяжет народ, государство, историю, веру, цель и действие. - Без такого языка, по мысли участников, страна рискует снова и снова бегать по кругу одних и тех же расколов.
Подробный выводВ этой беседе раскол рассматривается не как эпизод истории и не как частный церковный конфликт, а как повторяющаяся русская судьба. Это важный сдвиг. Обычно раскол понимают внешне: кто-то с кем-то не согласился, возникло разделение, началась борьба. Здесь же звучит более глубокая мысль: раскол — это не просто спор, а утрата внутренней собранности целого. Если говорить почти физиологически, общество может жить с конфликтами, с различием мнений, даже с острой полемикой. Но оно начинает болеть тогда, когда его части перестают чувствовать друг друга как части одного тела. Тогда уже не просто спорят о средствах — начинают по-разному понимать, что вообще есть это “мы”.
1. Раскол как преддверие смутыОдна из самых сильных линий разговора — различение раскола и смуты. Это очень практичное различие. - Смута — это уже распад механики власти и порядка. - Раскол — более раннее и более опасное состояние, потому что внешне система еще может стоять, но внутри уже разрушена связность. То есть смута — это пожар, а раскол — это когда дом уже прогнил изнутри, хотя фасад еще на месте. Это наблюдение важно и исторически, и психологически. В личной жизни то же самое: отношения рушатся не в момент громкой ссоры, а в тот момент, когда два человека уже перестали переживать себя как общее пространство смысла. С обществами, цивилизациями и государствами — аналогично.
2. Трагедия XVII века как архетипЦерковный раскол XVII века в беседе подан не как “спор о двух или трех перстах”, а как симптом гораздо более крупного перелома. Суть позиции Павла Щелина можно передать так: Россия вошла в момент, когда старой формы существования уже не хватало. Государство ощущало необходимость исторического рывка — выхода в большую геополитическую и цивилизационную фазу. В этом был его резон. Но осуществлялось это через ломку живого предания, через заимствование внешних норм и образцов как будто бы “более правильных”. И здесь возникает трагический парадокс: - государство чувствовало реальную историческую задачу; - народ чувствовал реальную ценность собственного способа жить и верить. Оба чувствовали нечто подлинное. Но ни одна из сторон не смогла вместить правду другой. Это, пожалуй, и есть один из самых русских сюжетов: содержание не доверяет форме, а форма презирает содержание. Народ думает: “отстаньте, не трогайте живое”. Государство думает: “если не изменимся, нас раздавят”. И оба по-своему правы. Но когда нет языка соединения, правда каждой стороны превращается в оружие против целого.
3. Государство как необходимая, но не абсолютная формаИнтересная и точная мысль беседы — в православно-философской интерпретации государства как “кожаных одежд”. То есть государство не обожествляется. Оно не мыслится как высшая метафизическая ценность. Это не Юпитер, не абсолютный разум истории, не сакральная машина справедливости. Но и анархизм здесь отвергается. Без государства нельзя. Без формы, закона, защиты, аппарата принуждения и координации общество в реальном мире не выживает. Человеку, как и народу, в несовершенном мире нужна защита. Проблема начинается там, где одежда забывает, что она одежда, и начинает считать себя телом. Это блестящая метафора. В ней много объясняется и про русскую бюрократию, и про позднесоветский аппарат, и про современное управление: форма живет, отчетность идет, регламенты множатся, а связь с живой целью ускользает. Это вообще общечеловеческая болезнь сложных систем. Нейросеть, бюрократия, религиозный институт, корпорация — все они могут начать оптимизировать форму вместо служения смыслу. Когда метрика подменяет задачу, система вырождается. В этом смысле разговор про проектное управление и “инновации” — не технический, а философский.
4. Русская модернизация как копирование формыВ беседе много критики адресовано российской привычке брать внешнюю форму успеха и надеяться, что содержание “как-нибудь приложится”. Это касается и Петровских реформ, и позднесоветских управленческих мод, и постсоветских практик “инновационного развития”. Идея очень простая: если у других работает, мы скопируем структуру, институт, терминологию, процедуру — и у нас заработает тоже. Но форма без среды, без культуры, без образа человека, без цели — это часто пустая оболочка. Как в биологии: пересаженный орган не приживется, если организм его отвергает или если не восстановлена вся система связей. Как в программировании: нельзя просто скопировать интерфейс без архитектуры и ожидать того же поведения системы. Здесь участники осторожно подводят к важной мысли: Запад экспортирует не только технологии, но и скрытую антропологию. То есть за любой успешной институциональной формой стоит представление о человеке, обществе, желании, норме, свободе, теле, власти. И если брать форму вслепую, неизбежно подтягивается и кусок этого невидимого мировоззрения. Отсюда и главный вопрос: можно ли взять технологию, не взяв вместе с ней разрушительный культурный код? Это не праздная метафизика. Это практический вопрос выживания. Потому что если ответ “нет”, то любое развитие будет саморазрушением. Если ответ “да”, то нужен иной тип мышления, который способен различать инструмент и дух, форму и содержание, средство и цель.
5. Раскол как разрыв между “общим” и “коллективным”Очень сильная линия у Щелина — различение общего и коллективного. Коллективное — это обезличенная масса, где часто “ответственны все”, а значит по факту не отвечает никто. Общее — это пространство, в котором личности соединены в задаче, которую никто в одиночку решить не может. Это тонкое различие. Оно важно и для политики, и для культуры. Потому что раскол часто растет там, где общество либо разваливается на атомизированных индивидов, либо насильно спаивается в безликий коллектив. И то и другое мертво. Живое общее требует и личности, и связи. В каком-то смысле это и есть соборность, если убрать из слова декоративность и вернуть ему функциональный смысл: не “красивое церковное слово”, а форма соединения свободы и единства.
6. Почему расколы так живучиБеседа подводит к довольно суровому выводу: русская история не столько не знает пути преодоления раскола, сколько не умеет его до конца осмыслить. Часто проблема не проживается, а заметается. Временно “склеивается” за счет чрезвычайного напряжения, общего врага, мобилизации, жертвы. Но затем возвращается в новой форме. Это как травма, которую не интегрировали. Она не исчезает — она меняет маски. Поэтому раскол XVII века не остался в XVII веке. Он перекочевывает дальше: - в разрыв элиты и народа; - в борьбу западников и почвенников; - в революционные расколы; - в советские внутрипартийные линии; - в постсоветский разлом идентичности; - в украинский конфликт как в особенно острую форму цивилизационного разделения. Здесь чувствуется почти юнгианский мотив: неинтегрированное возвращается. История, которую не поняли, становится структурой повторения.
7. Современность: между необходимостью мобилизации и страхом перед народомВ части разговора о текущей ситуации звучит особенно нервная и практическая тема. Государству нужна народная энергия, но оно опасается полноценной субъектности народа. Это почти классическая русская развилка. С одной стороны, без внутреннего включения общества трудно вести долгий исторический конфликт. С другой — подлинная мобилизация меняет саму структуру отношений между властью и народом. А это означает риск непредсказуемости. Здесь очень точно обозначен парадокс: стране нужно, чтобы люди были не просто населением, а участниками общего дела. Но как только они действительно становятся участниками, у них появляется голос, достоинство, претензия на смысл, память о жертве и право спрашивать “зачем?”. И именно этого аппарат боится. Это очень старый узел. В нем слышится и XVII век, и 1812-й, и 1917-й, и 1945-й, и все позднейшие колебания между мобилизацией и административным контролем.
8. Что может быть выходомПрямого готового рецепта беседа не дает, и в этом есть честность. Но несколько контуров решения намечены.
Во-первых, нужно вернуть вопрос о целиНе “как эффективнее управлять”, а зачем вообще существует форма. Без этого любой институт со временем начинает обслуживать себя.
Во-вторых, нужен язык целостностиНе аналитический язык расчленения, а язык, который способен связать: - народ, - государство, - традицию, - технологию, - войну, - развитие, - веру, - историческое предназначение. Это не означает отказаться от рациональности. Скорее наоборот: означает перестать путать рациональность с фрагментацией. Настоящий разум умеет не только разделять, но и собирать.
В-третьих, требуется модернизация без самоотреченияТо есть движение вперед не через презрение к своему, а через раскрытие собственного содержания в новых формах. Это самая трудная часть. Потому что копировать чужое проще, чем выращивать свое.
В-четвертых, нужно признать трагичность историиНе существует стерильного пути. Любое большое преодоление связано с издержками, отщеплением, конфликтом, риском. Но одно дело — чистка ради чистки и насилие ради контроля. И другое — болезненное, но осмысленное собирание целого.
Итоговая мысльГлавный нерв этой беседы в том, что раскол — не случайная авария русской истории, а симптом незавершенного самоопределения. Россия снова и снова пытается соединить несоединимое: силу государства и свободу живого народа, технологическое развитие и культурную самотождественность, историческую необходимость и внутреннюю правду предания. Иногда ей удается временно собрать это в моменты великого напряжения. Но устойчивого синтеза пока не найдено. С философской точки зрения здесь встает почти вечный вопрос: что важнее — сохранение формы или верность содержанию? Но жизнь жестче философии: без формы содержание гибнет, а без содержания форма превращается в мертвую броню. Пожалуй, самый практичный вывод из беседы таков: преодоление раскола начинается не с административных решений и не с символических жестов, а с восстановления связи между тем, кто мы есть, и тем, как мы устроены. Пока эта связь не названа, любая реформа рискует стать новым витком старой трещины. И здесь остается открытый, но, возможно, самый важный вопрос: может ли общество обрести подлинное единство, не пожертвовав ни правдой живого предания, ни необходимостью исторического действия?