В этом видео Борис Марцинкевич разбирает грандиозный Эльгинский угольный комплекс в Якутии и феноменальное строительство частной Тихоокеанской железной дороги всего за два года. Вы узнаете, почему этот российский мегапроект привлек внимание китайских СМИ и как государственная программа геологоразведки «Возрождение легенды» кардинально меняет экономику Дальнего Востока. Мы детально разберем секреты рекордной добычи угля, масштабы строительства нового аэропорта и причины, по которым этот современный инфраструктурный прорыв опередил даже масштабные советские планы

00:00 Китайские СМИ про Эльгинский угольный комплекс

01:08 Тихоокеанская железная дорога: стройка века за 2 года

02:22 Геологоразведка в Якутии и программа «Возрождение легенды»

04:09 Освоение Дальнего Востока и расширение БАМа

06:06 Рекордная добыча угля и новые обогатительные фабрики

08:29 Почему компания «Мечел» продала Эльгинское месторождение

10:13 Новый аэропорт в Якутии и логистика для вахтовиков

11:00 Мегапроект, который не смог реализовать СССР

12:30 Железная руда в Нерюнгри и металлургия России

13:00 Строительство нового города на 20 тысяч человек

15:00 Энергетика региона и нехватка государственной поддержки

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