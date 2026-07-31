Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Читать книгу бесплатно: https://delib.ru/shop?Keyword=na-svyazi-s-rihardom-zorge

Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

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Кем был Мустафа Голубич — легендой советской разведки или ключом к самым закрытым операциям XX века? Александр Колпакиди и Олег Шишкин обсуждают исторические расследования, конспирологию и границу между фактами, мифами и засекреченными архивами. В выпуске — MK-Ultra, Эпштейн, Максвелл, Балканы, Распутин, Жорес, «Чёрная рука», Сараево, Франц Фердинанд, Коминтерн, ГРУ, Рамон Меркадер, операция против Троцкого, Александр Орлов, Зорге, югославский переворот 1941 года и вопрос: почему дело Голубича до сих пор не рассекречено?

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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00:00 Вступление: грань между историческим расследованием и конспирологией, тайные операции спецслужб и «глубинное государство»

10:52 Балканский пороховой погреб: исторические связи с Россией, «Чёрная рука» и формирование коммунистического подполья

22:48 «Югославский Зорге»: путь Мустафы Голубича, Коминтерн, военная разведка и антифашистский переворот 1941 года

37:27 Охота на Троцкого: подготовка покушения, роль Рамона Меркадера и последствия репрессий для профессиональной разведки

57:09 Историческая память: загадка секретных архивов ГРУ, эффективность нелегалов накануне ВОВ и призыв к рассекречиванию личных дел

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