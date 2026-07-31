ЛИКВИДАЦИЯ ТРОЦКОГО | Александр Колпакиди и Олег Шишкин
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Кем был Мустафа Голубич — легендой советской разведки или ключом к самым закрытым операциям XX века? Александр Колпакиди и Олег Шишкин обсуждают исторические расследования, конспирологию и границу между фактами, мифами и засекреченными архивами. В выпуске — MK-Ultra, Эпштейн, Максвелл, Балканы, Распутин, Жорес, «Чёрная рука», Сараево, Франц Фердинанд, Коминтерн, ГРУ, Рамон Меркадер, операция против Троцкого, Александр Орлов, Зорге, югославский переворот 1941 года и вопрос: почему дело Голубича до сих пор не рассекречено?
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00:00 Вступление: грань между историческим расследованием и конспирологией, тайные операции спецслужб и «глубинное государство»
10:52 Балканский пороховой погреб: исторические связи с Россией, «Чёрная рука» и формирование коммунистического подполья
22:48 «Югославский Зорге»: путь Мустафы Голубича, Коминтерн, военная разведка и антифашистский переворот 1941 года
37:27 Охота на Троцкого: подготовка покушения, роль Рамона Меркадера и последствия репрессий для профессиональной разведки
57:09 Историческая память: загадка секретных архивов ГРУ, эффективность нелегалов накануне ВОВ и призыв к рассекречиванию личных дел
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — фигура Мустафы Голубича как одного из самых загадочных деятелей балканского и советского подполья. - Авторы противопоставляют серьезное историческое расследование поверхностной «криптоистории» и псевдосенсациям. - Подчеркивается, что заговоры и тайные операции — реальная часть истории, а не обязательно выдумка. - Большой блок посвящен Балканам как ключевому узлу европейской истории: от Османской империи и Первой мировой до Второй мировой. - Высказывается мысль, что русофильские и просоветские настроения на Балканах имели глубокие исторические корни. - Мустафа Голубич представлен как человек, связанный: - с балканским революционным подпольем, - с югославской средой, - с Коминтерном, - с советской военной разведкой, - предположительно с операцией по ликвидации Троцкого. - Отдельно обсуждается его возможная роль в перевороте в Югославии 1941 года, который, по логике собеседников, помог оттянуть нападение Германии на СССР. - Звучит тезис, что Голубич был не просто агентом, а крупной харизматической фигурой, сопоставимой по масштабу с Зорге. - Обсуждается версия, что Голубич мог быть Героем Советского Союза, но документы о его награждении остаются засекреченными. - Важный мотив беседы — критика недооценки Коминтерна и роли международных коммунистических сетей в борьбе с фашизмом. - Подчеркивается, что многие участники этих сетей были идеалистами, интеллектуалами и самоотверженными людьми, а не карикатурными «агентами из пропаганды». - Сквозная мысль: огромный пласт подлинной истории до сих пор закрыт архивами, и без их открытия невозможно восстановить реальные биографии и связи.
Подробный выводВ этом видео обсуждение строится не столько вокруг одной биографии, сколько вокруг самой природы скрытой истории. Мустафа Голубич здесь выступает как символ человека, который жил не на поверхности событий, а в их подземном течении. Это очень важный образ: официальная история чаще любит парадные фасады — государства, армии, договора, вождей. А такие фигуры показывают, что реальная история нередко движется через сети, посредников, тайные переговоры, подпольные структуры, личную храбрость и скрытые решения.
1. Главный смысл беседы — вернуть объем исторической реальностиСобеседники пытаются показать, что прошлое нельзя сводить к школьной схеме. Между «чистой наукой» и «дикой конспирологией» есть сложная зона, где действительно существуют: - тайные союзы, - разведывательные операции, - политические убийства, - закрытые каналы влияния, - неафишируемые международные связи. Это важное замечание. История — не только хроника документов, но и хроника того, что долго не хотели показывать. Однако здесь нужна дисциплина мысли: не каждая недосказанность — заговор, но и не каждый заговор — фантазия. В этом смысле беседа пытается защитить право на расследование как на форму исторического мышления.
2. Мустафа Голубич показан как узел нескольких эпохГолубич в рассказе — не просто разведчик. Он соединяет: - Балканский национально-революционный мир начала XX века; - атмосферу политических заговоров вокруг Первой мировой войны; - международные структуры Коминтерна; - советскую разведывательную деятельность; - борьбу против фашизма; - и даже сюжет с устранением Троцкого. То есть перед нами человек-переход. А такие люди особенно неудобны для упрощенной истории, потому что они ломают привычные ярлыки. Он не укладывается в образ: - только сербского националиста, - только коммуниста, - только диверсанта, - только романтического героя. Он одновременно и продукт своей эпохи, и ее инструмент, и в чем-то ее жертва. Если проводить аналогию, то Голубич в этом разговоре похож на нейрон в глубокой сети: сам по себе малозаметен, но через него проходят сигналы между разными уровнями системы. Если убрать такой узел, вся карта причинно-следственных связей становится беднее и лживее.
3. Балканы показаны как не периферия, а нерв ЕвропыОчень содержательная линия беседы — мысль о том, что Балканы нельзя воспринимать как «второстепенный регион». В европейской истории они выступают как сейсмическая зона: - здесь сталкивались империи, - здесь обострялись национальные движения, - здесь религия, язык и политика переплетались особенно плотно, - здесь локальное событие могло запускать континентальную катастрофу. Это справедливый взгляд. Балканы действительно были не окраиной, а местом, где концентрировались противоречия модерна: империя и нация, традиция и революция, православие и западный проект, локальная идентичность и наднациональные схемы. В беседе эта линия особенно важна потому, что она позволяет понять: судьба Голубича — не исключение, а порождение среды, где человек почти неизбежно становился участником больших исторических разломов.
4. Идеал и реальность: Коминтерн не как миф, а как живая сеть людейОдин из самых сильных моментов — защита памяти тех, кто работал в международном коммунистическом движении. Здесь собеседники подчеркивают, что за абстрактным словом «Коминтерн» стояли не только кабинеты и лозунги, но и: - конкретные подпольщики, - связные, - организаторы, - бойцы, - журналисты, - интеллектуалы, - люди, которые рисковали жизнью. Это важное смещение акцента. Часто идеологические структуры рассматривают либо в апологетике, либо в демонизации. Но в реальности любая большая историческая система состоит из живых людей, чьи мотивы сложнее официальных формул. Кто-то шел из веры в справедливость, кто-то из ненависти к фашизму, кто-то из чувства долга, кто-то из личной трагедии. Здесь возникает философски интересная вещь: идеология почти всегда беднее человека, который ей служит. И в этом смысле разговор о Голубиче — это попытка увидеть не только функцию, но и личность.
5. Ликвидация Троцкого как точка пересечения личного и государственногоСюжет об устранении Троцкого в беседе подан как операция, где пересеклись: - личная ненависть, - внутрипартийная борьба, - международная политика, - опыт Испанской гражданской войны, - работа спецслужб, - судьбы конкретных исполнителей. Это очень показательно. История почти никогда не движется одной причиной. Там, где публицистика ищет «главный мотив», реальность обычно устроена как многослойная конструкция. У Сталина могли быть и политические, и стратегические, и личные основания. У Меркадера — и идеологическая мотивация, и личная дисциплина, и влияние среды. У Голубича — и функциональная роль, и собственная биография подпольщика. Такой взгляд полезен, потому что он избавляет от детской привычки делить все на «черное» и «белое». История спецопераций особенно показывает: даже когда действие конкретно — вот жертва, вот исполнитель, — смысл события все равно распадается на множество уровней.
6. Трагический нерв беседы — архивное молчаниеСамое ощутимое чувство после этой лекции — не только интерес, но и фрустрация перед закрытостью источников. Собеседники постоянно возвращаются к мысли, что: - документы есть, - личные дела существуют, - материалы, вероятно, лежат в архивах, - но исследователь не может собрать полную картину. Это создает почти экзистенциальный эффект. Мы как будто видим контуры фигуры, но не лицо; слышим эхо поступков, но не их документальную плоть. В каком-то смысле это похоже на археологию сознания: есть фрагменты, есть догадки, есть следы, но нет целого. Здесь, однако, важно держать баланс. Закрытость архивов действительно калечит историческое знание. Но и соблазн достраивать пробелы воображением тоже опасен. Иначе исследователь незаметно начинает любить не реального человека, а собственную легенду о нем. А это уже та самая идеализация, против которой полезно быть настороже.
7. Голубич как анти-мифический геройЛюбопытно, что собеседники явно восхищаются Голубичем, но при этом ценность этой фигуры не в безупречности, а в масштабе жизненного напряжения. Он интересен не как святой, а как человек предельной включенности в эпоху. Такие биографии напоминают, что история делается не только кабинетными решениями, но и людьми, которые: - умеют молчать, - выдерживают пытки, - работают в тени, - соединяют разные миры, - принимают решения, последствия которых сами до конца не видят. Это почти античный мотив: герой не владеет всей истиной о своей роли, но его поступки становятся частью судьбы больших систем. Тут есть что-то и от трагедии, и от военной хроники, и от политического романа.
8. Практический итог беседыЕсли убрать эмоцию и оставить сухой остаток, то основной вывод таков: - история международного коммунистического подполья и советской разведки еще далеко не написана полноценно; - Мустафа Голубич — фигура, которая может существенно изменить понимание: - балканской политики, - связей между национальными революционными кругами и СССР, - механизмов антифашистской борьбы, - подготовки отдельных крупных операций; - для серьезного разговора нужны рассекречивание документов, публикация дел, работа с югославскими, российскими и, возможно, западными архивами. Иначе мы остаемся в промежуточном состоянии: между историей и легендой.
Итоговая оценкаБеседа производит впечатление разговора людей, которых по-настоящему мучает не сенсация, а неполнота исторической правды. Да, в ней есть спорные гипотезы, интонационная резкость, местами предположения звучат сильнее, чем хотелось бы строгому академическому слуху. Но при этом в ней есть живая энергия подлинного поиска: желание не выдумать красивую схему, а нащупать скрытую архитектуру прошлого. Если смотреть глубже, разговор о Голубиче — это еще и разговор о том, как мы вообще относимся к прошлому. Мы хотим удобных героев, простых формул и морализаторской ясности. Но реальная история упрямо сложнее. Она полна людей, которые были и идеалистами, и инструментами системы; и смелыми, и опасными; и благородными, и втянутыми в темные механизмы власти. Принять это — значит отказаться от инфантильной любви к мифу и попробовать увидеть человека внутри эпохи, а эпоху — внутри человека. И, пожалуй, здесь встает самый интересный вопрос: что для нас ближе к истине — безупречная официальная версия прошлого или несовершенное, но честное движение к реальности, даже если эта реальность остается неполной и тревожной?