Лестница эскалации: дойдет ли до ударов по базам НАТО в Есропе
На канале "Книжный день" беседа с Андреем Михайловичем Ильницким, старшим научным сотрудником Военного университета, действительным государственным советником 3-го класса.
На канале "Книжный день" беседа с Андреем Михайловичем Ильницким, старшим научным сотрудником Военного университета, действительным государственным советником 3-го класса.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается идея «лестницы эскалации» как ответа России на нарастающую эскалацию со стороны Запада. - Главная мысль: победа определяется не только фронтом, но и выведением из строя критической инфраструктуры Украины, обеспечивающей ее функционирование как «антироссии». - Спикер считает, что ключевыми целями являются: - порты, - логистические узлы, - железнодорожные мосты и переправы, - энергетическая инфраструктура, - металлургические предприятия, - объекты, поддерживающие военную экономику. - Подчеркивается различие между: - полным уничтожением объекта, - и выводом его из строя, что значительно проще и эффективнее. - По оценке собеседника, Россия уже начала движение по этой логике, нанося удары по портовой и инфраструктурной системе Украины. - Озвучивается тезис, что Украина встроена в стратегию НАТО как долгосрочный антироссийский инструмент, а не как временный проект. - Саммит НАТО интерпретируется как подтверждение того, что курс на стратегическое поражение России не снят, а наоборот институционализирован. - Особое внимание уделено глубинным ударам по территории России: они рассматриваются не столько как военный, сколько как психологический и когнитивный инструмент давления. - Цель этих ударов, по мысли участников, — посеять внутреннюю смуту, недоверие к власти, социальную нервозность. - Важный тезис беседы: Запад делает ставку не на победу на поле боя, а на разрушение внутренней устойчивости России. - Проводятся исторические параллели с: - февралем 1917 года, - распадом СССР, - технологиями давления через элиты, дефицит, управляемую дестабилизацию. - Спикер отдельно говорит о Крыме и Севастополе: - жители адаптированы к жизни в режиме угрозы, - сохраняют спокойствие, - местные власти и структуры гражданской обороны в целом действуют собранно, - однако информационное воздействие на население и туризм заметно. - Различаются три уровня противоборства: - информационная война — борьба за информационное пространство, - когнитивная война — борьба за интерпретации и настроения, - ментальная война — подрыв доверия, единства и идентичности общества. - По мнению спикера, если первых этапов инфраструктурного давления окажется недостаточно, следующими ступенями могут стать: - удары по объектам восточного присутствия НАТО, - затем — по логистическим узлам поставок в Европе. - В финале подчеркивается необходимость мобилизации элит, дисциплины и отказа от иллюзий о скором «нормализующем компромиссе» с Западом.
Подробный выводВ этом видео выстраивается цельная, хотя и жесткая картина конфликта: война понимается не как локальное столкновение армий, а как многоуровневое противоборство государств, инфраструктур, экономик, технологий и сознаний. Это важный сдвиг в оптике. Если смотреть только на линию фронта, многое кажется хаотичным. Но если смотреть шире — через логику систем, то становится понятнее, почему в беседе так много внимания уделено не окопам, а портам, энергетике, логистике, медиаэффектам и психологической устойчивости общества.
1. Главный нерв беседы: война — это уже не только фронтСпикер проводит мысль, что военная победа сама по себе недостаточна, если сохраняется государственный и инфраструктурный каркас противника. Это логика не столько тактическая, сколько системная. Можно занять территорию, можно продвинуться на фронте, но если у противника остаются: - каналы снабжения, - экспортные доходы, - энергетическая база, - работающие транспортные узлы, - поддержка внешнего военно-политического центра, то конфликт будет воспроизводиться. В этом есть холодный прагматизм. Он напоминает не столько классическую фронтовую войну XX века, сколько логику нарушения экосистемы противника: не обязательно ломать каждый элемент, достаточно разорвать связи между ними. Почти как в теории сложных сетей: иногда не нужно уничтожать всю сеть, достаточно вывести из строя несколько ключевых узлов.
2. Почему акцент на инфраструктуреОдна из наиболее последовательных линий беседы — различие между физическим уничтожением и функциональным параличом. Это важная мысль. В реальности войны часто решает не зрелищность разрушения, а то, может ли объект выполнять свою функцию. Это очень трезвый тезис. Завод можно не стереть с лица земли, но если у него нет энергии, логистики, сырья и возможности отгрузки, он уже выключен из процесса. Электростанцию можно не разрушать до фундамента, но если сеть разорвана — эффект достигнут. Здесь рассуждение близко к инженерному мышлению: важен не образ руин, а потеря операционной способности. Такой подход, кстати, перекликается и с психологией. Человека редко ломает один сильный удар; чаще его истощает серия попаданий по опорным функциям — сну, доверию, смыслу, рутине, безопасности. С государствами, похоже, работает аналогичная логика.
3. Запад как субъект когнитивной и ментальной войныВ беседе настойчиво проводится различие между военным и психологическим эффектом ударов по России. Мысль проста: эти удары не обязательно должны менять ситуацию на фронте, чтобы считаться успешными. Их задача — менять настроение, провоцировать тревогу, размывать доверие к управлению, порождать вопрос: «почему власть не способна защитить?» Это уже не просто разговор о ракетах и дронах, а о том, как насилие превращается в сообщение. Каждый удар — это не только материальный ущерб, но и символический текст. Он адресован не столько армии, сколько обществу. Спикер описывает это через три уровня: - информационный, - когнитивный, - ментальный. Это полезное различение. Потому что информация сама по себе еще не меняет общество. Она становится силой, когда встраивается в интерпретацию, а затем — в самоощущение людей. Иначе говоря: - сначала событие, - потом его трактовка, - затем — изменение внутреннего состояния общества. В этом смысле разговор довольно глубокий: он показывает, что современная война идет за нейронные связи общества, за его коллективные рефлексы, страхи и ожидания. Почти как обучение нейросети: если достаточно долго подавать определенные сигналы, модель начинает иначе предсказывать реальность. Общество тоже обучаемо — и, увы, травмируемо.
4. Исторические параллели: 1917 и 1991 как предупреждениеУчастники несколько раз возвращаются к двум травматическим сюжетам русской истории: - февраль 1917 года, - распад СССР. Здесь важен не вопрос буквальной идентичности ситуаций — история никогда не повторяется механически. Важнее другое: в обоих случаях внешнее давление сочеталось с внутренним разложением доверия, элитным кризисом и управленческим расслоением. Именно это и подается как главный риск настоящего. Это спорный, но сильный тезис: государство чаще рушится не тогда, когда его «побеждают снаружи», а когда оно теряет внутреннюю связность. В этом есть и политическая, и почти экзистенциальная истина. Человек тоже рушится не всегда от внешней беды; чаще — когда внутри исчезает смысловая опора.
5. Крым как пример адаптации к войнеФрагмент о поездке в Крым делает беседу менее абстрактной. Здесь появляется важный практический мотив: общество способно адаптироваться к угрозе, если есть: - понятная организация, - реальная работа местной власти, - ритм жизни, - ощущение, что ситуация хоть и тяжела, но не брошена на самотек. Это тонкий момент. Паника чаще возникает не от опасности как таковой, а от чувства хаоса и беспомощности. Когда же люди видят дизели, воду, патрули, понятные действия, тогда даже тяжелая ситуация оказывается переносимой. То есть устойчивость рождается не из лозунгов, а из организованной повседневности. И здесь беседа неожиданно выходит на почти философский уровень: подлинная стойкость — это не отсутствие страха, а способность жить, действовать и сохранять порядок посреди неопределенности.
6. Роль элит: критика иллюзий и удобных самообмановОчень заметна линия критики в адрес части российской элиты и медиасреды, которые, по мнению участников, продолжают жить в логике иллюзий: - что Запад вот-вот «одумается», - что конфронтация не носит стратегического характера, - что можно пересидеть, обойтись полумерами, дождаться «окна договоренности». Это, пожалуй, один из самых философски значимых мотивов беседы: люди и группы часто цепляются не за реальность, а за желаемый образ реальности. Это касается и отношений, и политики, и истории. Мы любим не мир каков он есть, а мир, каким нам удобнее его представлять. В этом смысле разговор выходит за рамки геополитики. Он о старом человеческом соблазне — заменить действительное воображаемым. Но реальность за такую подмену обычно берет высокую цену.
7. Технологический аспект: ИИ, дроны и де-гуманизация решенийИнтересен и технологический пласт. Спикер связывает новые формы войны с внедрением ИИ-систем в управление боем и целеуказание. Даже если часть конкретных оценок нуждается в отдельной проверке, сама постановка вопроса важна: технологии уменьшают дистанцию между обнаружением, решением и ударом, а значит ускоряют эскалацию. Когда решение делегируется алгоритмам, возникает риск того, что война становится не только быстрой, но и менее человеческой — не в моральном, а в процедурном смысле. Человек хотя бы колеблется; система оптимизирует. А оптимизация без этики — это часто просто более эффективное насилие. Это одна из самых тревожных линий беседы. Современная война все больше напоминает пересечение: - логистики, - кода, - нейросетей, - финансовых потоков, - медиавоздействия. То есть это уже не просто война армий, а война платформ.
8. Общий смысл позицииЕсли собрать все сказанное воедино, то позиция в беседе такова: 1. Запад не отказался от стратегической конфронтации с Россией. 2. Украина рассматривается как встроенный инструмент этой стратегии. 3. Главная опасность для России — не только военная, но и внутренняя психологическая дестабилизация. 4. Ответ должен быть не реактивным, а системным: - разрушение функциональной способности противника, - укрепление собственной гражданской устойчивости, - работа с общественным сознанием, - отказ от самоуспокоения и политических иллюзий. 5. Вопрос будущего решается не только армией, но и качеством внутренней собранности государства и общества.
Итоговая оценкаБеседа построена в жесткой мобилизационной рамке, местами очень категоричной, но в ней есть несколько действительно существенных идей. Наиболее сильные из них: - война не сводится к фронту; - инфраструктура важнее символических жестов; - психологическая устойчивость общества — стратегический ресурс; - иллюзии элит могут быть не менее опасны, чем удары противника; - современный конфликт все больше становится гибридом военного, технологического и когнитивного противостояния. При этом важно сохранять трезвость: любые оценки эскалации, тем более касающиеся ударов по объектам НАТО, требуют предельной осторожности, потому что на этом уровне ошибка уже перестает быть просто аналитической — она становится цивилизационной. Лестница эскалации легко мыслится на бумаге, но в реальности каждая следующая ступень меняет саму природу конфликта. И здесь, возможно, главный скрытый вопрос этой беседы не в том, дойдет ли эскалация до тех или иных ударов, а в том, способно ли общество видеть реальность раньше, чем реальность заставит его видеть себя через катастрофу. А где, на ваш взгляд, проходит граница между необходимой жесткостью в защите государства и той точкой, после которой сама логика эскалации начинает подчинять себе смысл войны?