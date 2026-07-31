Еженедельный обзор событий СВО с Ильей Мощанским. Выпуск от 29.07.2026
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В видео главным военным событием названа выход российских войск к Дружковке; это подается как более быстрый, чем ожидалось, подход к линии Дружковка — Краматорск — Славянск. - Значительная часть беседы посвящена внешнеполитическим сюжетам: санкциям ЕС и США, визиту Зеленского в США, американской внутриполитической борьбе вокруг антироссийских мер. - Отдельно обсуждаются атаки по инфраструктуре и логистике с обеих сторон: удары по складам, НПЗ, портам, судам, зерновой логистике. - Ведущий и гость подчеркивают, что конфликт все больше приобретает характер войны на истощение, где важны не только фронтовые бои, но и промышленность, ПВО, дроны, логистика и фортификация. - Много внимания уделено эволюции тактики: применению бронегрупп, КАЗ на танках, FPV-дронов, новых ударных средств, дальнобойных авиабомб и беспилотных платформ. - Утверждается, что Украина усиливает мобилизацию, перестройку бригад и фортификаций, а Россия — численность армии, строительные подразделения и военную бюрократию под задачи длительной войны. - Автор беседы прямо говорит, что быстрого завершения не видно, но считает, что на земле инициатива сейчас у России. - В рассуждениях звучит важная мысль: первоначальный расчет на быструю кампанию не оправдался, однако сама война трактуется как почти неизбежная при сложившейся конфигурации отношений. - В оценке международной обстановки делается вывод о снижении управляемости мира со стороны США, на фоне кризисов вокруг Ирана, Ормузского пролива и ближневосточной эскалации. - Финальный акцент — на том, что основной ресурс обеих сторон сейчас не лозунги, а люди, техника, устойчивость экономики и способность адаптироваться.
Подробный вывод
1. Общий смысл беседыВ данной лекции обзор событий строится не как сухой перечень новостей, а как попытка связать фронт, дипломатию, санкции, военную промышленность и психологию власти в единую картину. Это важно: современная война уже давно не сводится к линии окопов. Она напоминает нейросеть, где изменение одного узла — например, поставок топлива, санкционного режима или спутниковой связи — меняет поведение всей системы. Главный эмоциональный центр видео — сообщение о выходе российских сил к Дружковке. Для автора это не просто локальный тактический эпизод, а знак того, что фронт подошел к важному укрепленному поясу Донбасса быстрее прогнозов. В логике спикера это свидетельство того, что динамика на земле изменилась в пользу России.
2. Политическая часть: санкции как ритуал и инструментРазговор о санкциях подан скептически. Звучит мысль, что новые пакеты ЕС и возможные американские меры — это уже не столько средство изменить ход войны, сколько элемент внутренней политики Запада. Такой взгляд прагматичен: санкции часто работают не как мгновенный удар, а как долгий износ. Но и их символическая роль огромна — они показывают лояльность союзов, обозначают рамки «своих» и «чужих». Здесь проявляется типичная иллюзия политического мышления: многим кажется, что можно одним «адским пакетом» обрушить реальность противника. Но реальность упрямее идеологии. Как в личной жизни человек часто любит не другого человека, а собственный образ о нем, так и государства нередко воюют не с реальным противником, а с его упрощенной схемой. В беседе эта мысль звучит косвенно: санкций много, а война продолжается.
3. США и Запад: признаки усталости системыСША в беседе описываются как сила, которая хочет управлять несколькими кризисами одновременно, но уже не удерживает их в полной мере. В частности, упоминаются: - санкционная борьба против России; - поддержка Украины; - напряженность с Ираном; - проблемы вокруг Ормузского пролива; - сложности с запасами ракет ПВО и перераспределением военных ресурсов. Это подается как симптом системной перегрузки. С философской точки зрения здесь любопытна старая имперская ловушка: центр привыкает считать свою волю эквивалентом реальности. Но мир не обязан быть послушным. Как в психологии человека чрезмерный контроль рождает внутренний распад, так и в геополитике переизбыток обязательств истощает контрольный контур.
4. Переосмысление причин войныОдин из самых содержательных фрагментов — рассуждение о том, что быстрая операция не удалась, но при этом сама война, по мнению спикера, была почти неизбежной. Он объясняет это: - ростом украинской армии; - подготовкой Украины к реваншу; - усилением ракетного компонента; - опасением удара по Донбассу и последующего давления на Крым. Это уже не новостной комментарий, а попытка ретроспективного оправдания стратегии. И тут полезно сохранять двойную оптику. С одной стороны, у любого государства есть логика превентивного мышления: если угроза воспринимается как нарастающая, появляется соблазн ударить раньше. С другой — именно превентивные решения часто становятся точкой, где субъективная оценка угрозы превращается в объективную катастрофу. То есть в беседе слышна важная человеческая правда власти: решения принимаются не из знания абсолютной истины, а из ограниченного прогноза под давлением времени. И потому даже рационально мотивированное решение может породить колоссальную цену.
5. Война как соревнование адаптацийОчень сильная линия этого видео — техническая и организационная адаптация сторон. Обсуждаются: - новые FPV-системы; - использование КАЗ на бронетехнике; - дальнобойные авиабомбы; - новые БПЛА; - гексакоптеры с тяжелой полезной нагрузкой; - средства РЭБ и противодействия Starlink; - перестройка флота и даже странные импровизации в защите судов. Если отойти от иронии спикеров, смысл ясен: война стала лабораторией форсированной эволюции. Кто быстрее учится, тот живет дольше. Это почти дарвинистская среда, но ускоренная технологиями. Вчерашняя норма сегодня уже уязвимость. Здесь напрашивается аналогия с обучением модели машинного обучения: если среда меняется, старая архитектура быстро теряет адекватность. Нужны новые параметры, новые данные, новая настройка. То же самое с армиями. Не идеология выигрывает сама по себе, а способность превращать опыт потерь в изменение практики.
6. Логистика и тыл как подлинный фронтОдин из практических выводов беседы: удары по тыловой инфраструктуре становятся не дополнением к войне, а ее сердцем. Склады, НПЗ, порты, суда, мосты, энергетика, спутниковая связь — все это равноценно батальонам. Это разрушает романтический образ войны как столкновения героических масс. Реальная война XXI века — это борьба цепочек снабжения. Если угодно, не «битва мечей», а «битва протоколов». Кто нарушает поток топлива, снарядов, связи и пополнения — тот меняет фронт без прямого штурма. В этом есть почти стоическая ясность: на больших дистанциях побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, у кого лучше организован быт войны.
7. Мобилизация и человеческий пределВ беседе многократно поднимается тема пополнения армии и качества личного состава. Подчеркивается: - Украина усиливает мобилизацию и перестраивает соединения; - Россия увеличивает допустимую численность армии; - обе стороны сталкиваются с проблемой пехоты; - особенно тяжело обстоит дело с мотивацией людей для штурмовых задач. Это, пожалуй, самый важный и самый горький слой разговора. Технологии меняются быстро, но человек остается узким местом любой системы. Можно произвести дрон, ракету, РЭБ, но нельзя так же быстро произвести мотивированного, обученного, психологически устойчивого бойца. И тут особенно заметно столкновение идеала и реальности. Политические элиты любят мыслить категориями карт, стрелок, корпусов и пакетов помощи. Но в основании всего — конкретный человек, которого нужно привести, обучить, обеспечить, удержать от распада, страха, бегства или выгорания. Любая пропаганда рано или поздно упирается в физиологию и психику.
8. Военная инициатива и ограничения успехаПо мнению спикера, текущая ситуация на фронте говорит о российской инициативе, особенно на направлениях Дружковки, Доброполья, Константиновки, а также в ряде участков северного фронта. Однако даже при позитивной для него оценке видно, что речь не идет о стремительном обрушении всей системы обороны противника. И это принципиально. Между «есть продвижение» и «война близка к завершению» — огромная дистанция. Война все больше напоминает не прорыв плотины, а медленное продавливание камня водой. Да, можно брать населенные пункты, разрушать логистику, вынуждать противника к перегруппировке. Но цена каждого следующего шага обычно растет. Это отрезвляющий момент. История часто наказывает за преждевременное чувство окончательной правоты.
9. Тон видео: ирония как способ переносить тяжестьБеседа насыщена сарказмом, грубыми оценками, насмешками над политиками и военными противника. Это можно воспринимать по-разному, но психологически это тоже часть военного дискурса. Ирония здесь работает как защита от ужаса, неопределенности и затянутости конфликта. Человек редко выдерживает слишком много трагического в чистом виде. Поэтому появляется смех, цинизм, гротеск. Но за этим смехом в видео постоянно просвечивает другое: понимание, что конфликт стал тяжелым, долгим и структурным.
10. Главный итогЕсли собрать все вместе, то главный вывод этого видео такой: - военная инициатива, по мнению автора, сейчас за Россией; - Украина пытается компенсировать это мобилизацией, фортификацией, ударами по тылу и ставкой на технологическое истощение противника; - Запад продолжает поддержку, но сам все больше связан собственными кризисами и внутренними ограничениями; - война окончательно превратилась в длительное противостояние систем адаптации, промышленности и человеческой выносливости. И это, пожалуй, наиболее трезвый слой беседы. Не отдельный флаг, не громкое заявление, не очередной санкционный пакет, а именно способность жить в длинной реальности конфликта становится решающим фактором.
Итоговое осмыслениеВ этом видео чувствуется характерный парадокс любой большой войны: стороны продолжают говорить языком победы, а сама реальность уже давно говорит языком износа. Одни верят в санкционное удушение, другие — в фронтовое продавливание, третьи — в технологическое чудо. Но жизнь обычно не любит чистых схем. Она смешивает все: амбиции, ошибки, адаптацию, упрямство, страх и инерцию. Поэтому самый зрелый вывод из этой беседы не в том, кто громче объявил перелом, а в том, что конфликт все глубже обнажает пределы политических иллюзий. И, возможно, главный вопрос здесь не только в том, кто сейчас сильнее на конкретном участке фронта, а в том, какая часть любой воюющей правды вообще выдерживает встречу с реальностью, когда идеология заканчивается, а остается только цена?