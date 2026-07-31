Китай впервые отчитался о снижении доли угля в энергобалансе ниже 50%, шокировав мировой рынок амбициозным переходом на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В этом видео мы детально разберем, как на самом деле устроена энергетика Китая, и почему за красивым фасадом "зеленого перехода" скрывается рекордное строительство новых угольных электростанций. Вы узнаете скрытую правду про реальную выработку электричества, грандиозные проекты АЭС, импорт газа и то, как китайская экономика решает сложнейшие проблемы передачи энергии с запада на восток

00:00 Энергетика Китая: конец эпохи угля или фейк СМИ?

00:33 Реальная статистика: установленная мощность против выработки

01:30 Генерация электроэнергии: уголь, ГЭС и зеленая энергетика

02:00 Потребление газа в Китае: СПГ и химическая промышленность

03:26 Установленная мощность ВИЭ: почему солнечная энергия не спасает

04:15 Экономика Китая строит новые угольные ТЭЦ: скрытая статистика

05:30 Зеленый переход: проблемы ветровых и солнечных электростанций

06:30 Энергосистема Китая: сверхмощные ЛЭП и передача энергии на восток

07:50 Балансировка энергосети: маневренные угольные котлы против ВИЭ

10:30 АЭС Китая: мировой лидер по строительству атомных станций

11:20 Тепловая генерация: почему Китай не сможет отказаться от угля

12:00 Реальное будущее зеленой энергетики и энергобаланс Китая