Главная » Видео, Творчество

Дядя Вова о фильме “Властелины вселенной”

8 0
Переслано от: Дмитрий Пучков

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/mastersoftheuniverse.mp3

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео обсуждается фильм «Властелины вселенной / Masters of the Universe» как яркий, но крайне слабый по содержанию летний блокбастер. - Собеседники отмечают, что визуально фильм сделан бодро: экшен, монстры, полеты, музыка, спецэффекты, общий драйв. - При этом почти все остальное, по их мнению, страдает: - сюжет нелепый и детский, - логика событий разваливается, - главный герой выглядит глупым и инфантильным, - мотивация персонажей слабо проработана. - Фильм постоянно сравнивают со «Звездными войнами», указывая на явные заимствования по эстетике, реквизиту и общей структуре приключения. - Отдельно высмеивается: - потеря и последующий «случайный» поиск меча, - странное поведение героев, - тюремная линия, - нелепая физика боевых сцен, - карикатурность злодея Скелетора. - Отмечается, что картина местами ощущается как смесь детской сказки, кэмпа и пародии, но непонятно, осознанно ли это сделано. - Звучит мысль, что фильм мог бы понравиться: - либо совсем маленьким детям, - либо взрослым фанатам старого мультсериала, у которых есть ностальгическая связь с вселенной. - Отдельная линия беседы уходит в критику современной массовой культуры: - американских шаблонов, - «тимбилдинга», - мягкой корпоративной риторики, - общего упрощения кинематографа. - В финале делается вывод: серьезно воспринимать фильм не стоит; смотреть его можно разве что ради картинки, динамики и как курьез.

Подробный вывод

В данной лекции фильм рассматривается не просто как неудачное кино, а как симптом более широкой культурной проблемы. Формально перед нами фантастическое приключение: древнее зло, избранный герой, магический меч, борьба за мир. Но собеседники видят в этом не миф и не эпос, а скорее упаковку без содержательного ядра. И это важная мысль.

1. Внешняя сила без внутренней опоры

Главная претензия к фильму — не в том, что он «сказочный». Сказка может быть очень глубокой. Проблема в другом: здесь, по мнению обсуждающих, форма не поддержана смыслом. Картинка яркая, звук мощный, движения много, а внутренней связности почти нет. Это вообще характерно для части современного блокбастерного мышления: создать поток стимулов, чтобы зритель не успевал задавать вопросы. Как в психологии внимания — если человека постоянно бомбардировать событиями, он меньше замечает логические дыры. Но как только темп снижается, проявляется пустота конструкции.

2. Герой как не субъект, а функция сценария

Главный герой в беседе многократно описывается как наивный, слабый, неуклюжий и местами откровенно глупый. Это раздражает не потому, что герой обязан быть идеальным, а потому что он не производит впечатления внутренне растущего человека. Он не проходит путь в подлинном смысле — он просто перемещается от сцены к сцене. Здесь есть любопытный философский момент. В хорошем мифе артефакт — меч, корона, кольцо, посох — не просто предмет силы, а символ зрелости. В этом видео как раз подмечается странная идея фильма: в финале оказывается, что сила была не в мече, а в самом герое. На уровне замысла это даже неплохо: истина не вовне, а внутри. Но реализация, по мнению собеседников, делает этот поворот не откровением, а нелепостью. И это показательно: правильная идея без убедительного пути к ней не работает. Мудрость нельзя просто объявить. Ее нужно драматургически заслужить.

3. Карикатурный злодей и обесценивание конфликта

Скелетор описывается как театральный, гипертрофированный, почти комический злодей. Иногда это может быть достоинством — в жанре кэмпа или стилизованной сказки это работает. Но тут возникает вопрос меры. Если злодей слишком гротескен, а герои слишком несерьезны, конфликт перестает иметь вес. В истории, религии, эпосе зло страшно не потому, что громко смеется, а потому что умеет соблазнять, подчинять, искажать истину. Настоящий антагонист — это всегда еще и испытание сознания. Здесь же зло, судя по обсуждению, сводится к визуальному образу и позе. То есть фильм показывает маску зла, но не его глубину.

4. Американская корпоративность как объект насмешки

Любопытно, что обсуждение фильма постоянно уходит в сторону тимбилдинга, корпоративной культуры, искусственной «дружелюбности» и западных социальных ритуалов. На первый взгляд это отступление от темы, но на самом деле нет. Собеседники интуитивно связывают фильм с идеологией искусственной эмоциональной упаковки: - вместо живого общения — прописанные жесты; - вместо органической близости — формулы сплочения; - вместо характера — правильный поведенческий шаблон. То есть претензия к фильму глубже, чем «глупо снято». Их раздражает ощущение, что перед ними не мир, а сконструированный продукт, где эмоции и смыслы имитируются. Это очень современная проблема: люди часто устают не от фальши как таковой, а от ее навязчивой доброжелательной формы. Когда тебе предлагают не правду, а «правильное переживание». И кино, и корпоративная культура, и публичная коммуникация начинают работать по одной модели.

5. Ностальгия против качества

Звучит важный и трезвый тезис: возможно, тем, кто вырос на старом мультсериале, фильм может понравиться. Это признание субъективности опыта. То, что для одного — бессмыслица, для другого — возвращение к детскому культурному коду. Здесь стоит быть аккуратным. Ностальгия — не ложь, но она часто идеализирует объект. Мы любим не всегда сам фильм, а свое состояние рядом с ним. Это как в отношениях с прошлым: человеку кажется, что раньше было лучше, хотя нередко лучше была не эпоха, а молодость, здоровье, открытость восприятию. В этом смысле беседа невольно касается важной истины: мы часто привязываемся не к реальности, а к ее внутреннему образу. И если фильм держится только на этом, без собственных художественных оснований, он быстро рассыпается.

6. Кризис большого кино

Один из лейтмотивов видео — ощущение, что сильное голливудское кино осталось в прошлом, а энергия ушла в сериалы. Это можно понимать не как абсолютную истину, а как симптом зрительского разочарования. Почему так воспринимается? Потому что сериал как форма сегодня лучше переносит сложность: - больше времени на мотивацию, - больше места для характера, - выше шанс на нюансы, - меньше давления «впихнуть все в два часа экшена». Блокбастер же все чаще становится похож на аттракцион. А аттракцион по определению краткосрочен: он дает импульс, но редко оставляет внутренний след. В этом и состоит скрытая печаль беседы — не просто «фильм плохой», а искусство уступает место индустрии впечатлений.

Итог

Если свести все к сути, то в этом видео фильм оценивается так: - визуально эффектно, - музыкально бодро, - местами забавно, - но сюжетно слабо, логически рыхло и эмоционально пустовато. С практической точки зрения вывод простой: смотреть это кино можно только в определенном настроении — как шумное, красочное, почти абсурдное развлечение без ожидания глубины. Если же искать в фантастике миф, драму, характеры и внутреннюю правду, то разочарование почти неизбежно. И, пожалуй, здесь возникает более широкий вопрос: что для нас важнее в искусстве — блеск формы, узнаваемость архетипов или та редкая внутренняя правда, без которой даже самый красивый мир остается пустой декорацией?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/58c6a919cf4a1bbc31f39cf1b6506b38/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Жить не по лжи?: Фильм Викинг - кто и зачем показывает наших предков дикарями
Кин-дза-дза (1986) — путешествие из царства СВОБОДЫ в дивный мир жёлтых штанов...
По новостям и событиям: "Волчья стая"
И снова о Нём, или жизнь простого инженера в 1952—60 годах
Фронтовые заметки из Новороссии. Часть 1
Политические браконьеры добывают детскую икру
Десять лучших, но малоизвестных детских фильмов
Киссинджер предложил Путину дырку от бублика

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru