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Часть 50. Послевоенный СССР. 1945-1985 / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

57 5
Переслано от: Цифровая история

Послевоенный СССР — страна, поднявшаяся из руин и совершившая невероятный рывок. За 40 лет Советский Союз превратился из аграрной державы в урбанизированное общество с массовым образованием, доступной медициной и новыми стандартами жизни. Но что стало платой за этот рывок? Почему к концу 1970-х система потеряла темп и цели? И как поколение, воспитанное в идеалах коммунизма, оказалось не готово к реальности?

В этом выпуске цикла «История России — главное» историк Кирилл Назаренко рассказывает о послевоенном СССР — от восстановления экономики и хрущёвской «оттепели» до брежневского «застоя» и кризиса управления.

В этом видео:
— Восстановление страны: как к 1950 году промышленность превысила довоенные показатели
— Урбанизация и новые стандарты жизни: горячая вода, электричество, школы и детские сады
— Всеобщее среднее образование: почему школа стала главным социальным лифтом
— Испытание сытостью: что стало с обществом, когда исчезли голод и нужда
— Проблема отчуждения: дачи, гаражи и демонстративное потребление
— Косыгинская реформа и ОГАС: почему не удалось создать советскую систему управления будущего
— Хрущёв и Брежнев: два стиля управления и их последствия
— Карибский кризис и разрядка: как СССР сохранил лицо в холодной войне
— Поколение 1960-х: почему люди, выросшие в мире и достатке, оказались податливы к западной пропаганде
— Итоги: что СССР успел сделать и что не успел

Предыдущая часть: https://youtu.be/YX1MePrNo3E

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#Оттепель #ИсторияСССР #Назаренко

00:00 – Послевоенный СССР
04:30 – Урбанизация: 40% городов появились после войны
06:17 – Испытание сытостью и новые стандарты жизни
08:46 – Всеобщее среднее образование и изменение отношения к человеку
19:06 – Демонстративное потребление
22:10 – Дачи и гаражи как способ компенсации отчуждения
29:57 – Идеологический вакуум после Сталина
37:20 – Косыгинская реформа и нереализованный проект ОГАС
42:23 – Конфликт поколений в управлении
47:29 – Кубинская революция и дефицит романтики
55:23 – XX съезд КПСС и его последствия для коммунистического движения
01:06:29 – Карибский кризис и разрядка
01:10:30 – Поколение 1960-х: вера в идеалы и податливость к западной пропаганде
01:16:23 – Успехи СССР в 1960-е: космос, электростанции и городской образ жизни
01:19:51 – Потеря темпа и отсутствие великих целей
01:25:22 – Прогноз Ивана Ефремова и будущее человечества

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Война нанесла СССР колоссальный ущерб, но не привела к катастрофе: восстановление промышленности и сельского хозяйства прошло очень быстро. - Период 1945–1953 годов в беседе оценивается как время особенно эффективного управления советской экономикой. - Послевоенный СССР продолжал индустриализацию и урбанизацию: резко росло городское население, менялся сам образ жизни миллионов людей. - Главные бытовые стандарты современности — отдельное жильё, водопровод, электричество, асфальт, школы, детсады — массово пришли в жизнь людей именно в 1960–1970-е годы. - Переход от деревни к городу породил глубокие психологические и социальные проблемы: первое городское поколение ещё жило крестьянскими привычками и потребностями. - Советское общество столкнулось с “испытанием сытости”: после веков дефицита возникли новые проблемы — престижное потребление, демонстративный статус, культурная незрелость потребления. - Рост образования и массовость интеллигенции изменили общество, но часть интеллигенции продолжала воспринимать себя как элиту и болезненно переживала уравнивание статуса и доходов. - Одной из ключевых проблем стало отчуждение труда: индустриальное производство делало человека “частичным”, лишённым чувства цельности труда. - Дачи, гаражи, личное хозяйство рассматриваются как попытка компенсировать отчуждение и вернуть человеку ощущение собственного, целостного мира. - После смерти Сталина, по оценке спикера, ослабло стратегическое целеполагание и фактически прекратилось серьёзное развитие марксистской теории на уровне руководства. - Хрущёвская десталинизация представлена как политически мотивированный и во многом разрушительный шаг, ударивший по идеологической устойчивости СССР и мирового коммунистического движения. - Раскол с Китаем трактуется как в значительной степени объективный процесс, а не просто следствие ошибок Хрущёва. - Главная слабость позднего СССР — не избыток управления, а наоборот, его недостаточная глубина и системность в условиях общественной собственности. - Отказ от жёсткого контроля за себестоимостью и плановыми показателями привёл к инфляционным и структурным дисбалансам. - Косыгинская реформа интерпретируется как шаг к повышению комфорта номенклатуры, но не к оздоровлению экономики. - Идеи ОГАС (автоматизированной системы управления) названы упущенной возможностью, которая могла бы дать СССР качественно новый управленческий рывок. - Советское общество 1960–1980-х жило сразу в нескольких исторических слоях: от почти коммунистических практик до архаики, клановости и полуфеодальных форм. - Шестидесятники описываются как во многом искренние романтики социализма, но политически наивные и уязвимые к внешнему идеологическому влиянию. - Главный итог эпохи 1945–1985 — грандиозный социальный прогресс при нарастающем отставании управленческого и идеологического мышления от реальности.

Подробный вывод

В этом видео послевоенный СССР показан не как застывшая система, а как общество колоссального рывка, где одновременно происходили восстановление после войны, индустриальный рост, урбанизация, культурная революция повседневности и усложнение самого человека. Это важный акцент: нередко эпоху 1950–1980-х упрощают либо до схемы “золотого века”, либо до схемы “дороги к застою”. Здесь же звучит более интересная мысль: страна шла вперёд очень быстро, но платила за это внутренними противоречиями роста. Если смотреть трезво, главный нерв беседы в том, что СССР после войны не просто восстановил разрушенное. Он пересобрал саму ткань жизни. Миллионы людей вышли из мира крестьянской цикличности, нужды, бытовой грубости и вошли в мир городской квартиры, школы, техники, транспорта, образования, новых ожиданий от жизни. Это не косметическая перемена, а почти антропологическая. Человек, который вчера жил в избе без удобств, а сегодня получает отдельную квартиру с ванной и горячей водой, действительно переживает не просто улучшение быта — он переживает смену эпох внутри одной биографии. Но именно здесь рождается важный парадокс. Материальный прогресс сам по себе не гарантирует внутренней зрелости. Когда общество слишком быстро выходит из бедности, возникает то, что в беседе названо “испытанием сытости”. Человек освобождается от прежней нужды, но ещё не успевает выработать новые культурные формы свободы. Тогда появляются компенсаторные формы: престижное потребление, жажда редких вещей, символическая гонка за статусом. И это очень точное наблюдение: дефицит в таких условиях важен не только как экономическая проблема, но и как психологическая сцена, на которой человек пытается доказать себе и другим, что он “уже не там, где был раньше”. Ещё глубже в беседе раскрыта тема отчуждения. Это, пожалуй, одна из самых сильных линий анализа. Советский индустриальный мир, как и любой индустриальный мир XX века, делал производство эффективным, но одновременно дробил человека. Вчерашний крестьянин, при всех тяготах своей жизни, видел плоды труда как нечто цельное. Рабочий на конвейере — уже нет. Отсюда дача, гараж, ремонт своими руками, культ “своего угла” и “своего хозяйства” выглядят не просто бытовыми привычками, а формой возвращения утраченной субъектности. Человек хочет не только потреблять результат системы, но и узнавать себя в результате собственного действия. Это подводит к ещё одной важной мысли: многие слабости позднего СССР в лекции трактуются не как простая неэффективность, а как кризис управления обществом, которое стало сложнее, чем его управленческий язык. Пока страна решала задачи мобилизации, восстановления, первичной индустриализации, прежние методы работали. Но когда общество стало образованнее, тоньше, разнообразнее, когда возникли новые запросы — на участие, смысл, творчество, управление должно было стать тоже более сложным, интеллектуальным и гибким. А этого, по мысли спикера, не произошло. Отсюда критика послесталинского периода: не в том смысле, что всё после 1953 года было ошибкой, а в том, что ослабло стратегическое мышление. Особенно важен тезис об отказе от развития теории. Любая большая система живёт, пока способна осмыслять собственные противоречия. Когда теория превращается в ритуал, а практика — в инерцию, начинается расхождение между реальностью и языком, которым её описывают. Это почти общая закономерность истории: империи, церкви, партии, научные школы гибнут не сразу от внешнего удара, а сначала от того, что перестают понимать самих себя. Очень показателен и пассаж об ОГАС. Здесь особенно заметна междисциплинарная глубина разговора. По сути, высказывается мысль, что Советский Союз мог бы пойти по пути глубокой информационной интеграции управления задолго до цифровой эпохи. Это любопытно и философски: иногда цивилизации погибают не потому, что у них не было ресурсов, а потому, что они не успели распознать форму будущего, когда оно уже стучалось в дверь. Интересна и оценка шестидесятников. Она лишена как грубого осуждения, так и романтической идеализации. Они показаны как дети советского успеха — искренние, талантливые, но в значительной степени политически наивные. Это важное замечание: человек, выросший в сравнительно защищённой и морально упорядоченной среде, может оказаться плохо приспособлен к миру реальной идеологической борьбы. В этом есть почти античная ирония: система воспитала культурного человека, но не всегда воспитала в нём иммунитет к сложной исторической реальности. Если собрать всё вместе, то главный вывод беседы таков: послевоенный СССР был не историческим тупиком, а грандиозным, но незавершённым проектом модернизации человека и общества. Его проблемы были не только признаками слабости, но и следствием невероятной скорости изменений. Однако именно на высшем уровне системе не хватило способности переосмыслить саму себя, поставить новые большие цели, обновить механизмы управления и язык будущего. Здесь есть и более широкий, почти философский смысл. История редко рушится там, где “всё плохо”; чаще она ломается там, где старые формы уже недостаточны, а новые ещё не созданы. Поздний СССР в этом описании — именно такое пространство между мирами: уже не крестьянская страна, но ещё не общество зрелой свободы; уже не мир тотальной нужды, но ещё не мир осознанного изобилия; уже не эпоха мобилизации, но ещё не эпоха подлинного самоуправления. И, возможно, самый ценный мотив этой лекции — напоминание о том, что общественный прогресс не сводится ни к холодильникам, ни к лозунгам. Он требует одновременно материального роста, культурного взросления, психологической гигиены и ясного образа будущего. Когда одно из этих измерений отстаёт, возникают трещины, даже если внешне всё ещё выглядит устойчиво. В каком-то смысле беседа заставляет задуматься не только о Советском Союзе, но и о любом современном обществе: если технический прогресс идёт быстрее нравственного и управленческого взросления, не воспроизводим ли мы вновь ту же самую драму — только в другой оболочке? И тогда вопрос уже не только исторический: может ли общество действительно двигаться к более высокой форме жизни, если оно не успевает осмыслить собственный успех?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/471a6b867d12f55eea3024bd2ac4aa2f/
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 2438 2110
    Valeriy Bondarik сегодня в 06:38

      ,..,PrrriveTT…..

      Думаю,что БОЛЬШЕНСТВО,живших В-ТО Время – ПОДДЕРЖАТ меня в том,
      что ИМЕННО ТО Время – было САМОЕ Жизненное,когда ВСЁ Развивалось…
      * и именно ОНО,как самое Качественное – в Памяти НАШЕЙ Осталось…
      (но мы,ТОГДА живущие в ТАМошнем СССР,НЕ знали МНОГОЕ СКРЫВАЕМОЕ…)
      (то Время,ОДНОВРЕМЁННО,было И…временем РАЗРУШЕНИЯ Нашего СССР…)
      :-(а “ИНСТРУМЕНТОМ” разрушения БЫЛА…КПСС и правящий(в Москве)аппарат…
      :-(именно ПРАВЯЩАЯ СВОРА = КПСС – и была РАЗРУШИТЕЛЕМ Нашего СССР…
      :-(шла БИТВА за-власть,между ЧЛЕНами ЦК и…АНДРОПОВцами…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Бюджет СССР – РАСХИЩАЛСЯ правящИМИ ЧЛЕНАМИ ЦК КПСС…
      (нечно ПОДОБНОЕ,во-МНОГО-раз УВЕЛИЧЕННОЕ – происходит и НЫНЕ…)

      -> ТОГДА,партия(ЦК КПСС),ПОВСЕМЕСТНО – занималась ХАПУНом=ВОРОвствоМ,,,
      -> а НЫНЕ,тех ПРЕВЗОШЛИ,нынешние ЧЛЕНЫ=”едро$$sы” – ПОВСЕМЕСТНО в РФ-ii!
      (Богатейшую страну Мира = Русь,РАЗГРАБЛЯЮТ ЧЛЕНЫ “едро$$ni”…)
      (именно “ОНИ” – СПОСОБСТВУЮТ обнищанию Руси и ЗАПРЕЩАЮТ говорить Правду)
      (Живущие в России и там “правящие” – две ВРАЖДЕБНЫЕ стороны…)

      —> В России Нужно НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” – Срочно МЕНЯТЬ!
      —> В России Нужно Власть – Русским Возвращать!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ….а ЧТО было в России,при РАЗНЫХ правителях Хорошо ОПИСАНО в Книге:

      Игорь Бунич.ПЯТИСОТЛЕТНЯЯ война в России.
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      !…НЫНЕшней России,НЕ так опасны разные ИЗ-ВНЕ…
      !…как ТО(ТЕ),что УЖЕ НАХОДЯТСЯ в-стране…
      !…именно эта,ОРДА-чужИХ…сМОГУТ ДЕСТАБИЛИЗОВАТЬ Русь ИЗ НУТРИ…
      !…очень МНОГИЕ,из правящИХ…”едро$$ni” – этому СПОСОБСТВУЮТ…
      !!!…скорее всего,где-то ПО-ОСЕНИ…пока погода – НАЧНУТся ВОЛНЕНИЯ…
      (и РАЗНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ – готовят К-ЭТОМУ – в России население…)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      -> v России – НЕТ полит-идеологии,СКРЕПЛЯЮЩЕЙ тамошний социум…..
      а посредством РЕЛИГИИ=ФАЛЬШiвые потугi – лишь ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТ массы…
      ! Религи(i)я(НАВЯЗЫВАЕМАЯ)- НЕ может консолидировать массы!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Ныне в России,ВСЕ,Т.Н.”оппозиционные” партии – СЛУЖАТ Т.Н.”едро$$ne”…
      * сплошное МЕСТЯЧКОВОЕ,ЗАЖРАВШЕЕСЯ БУРЖУИНСТВО…вместе С Т.Н.РПЦ…
      ——————————————————————–

      …о как – комментировать-то ринулись=ЛОМАНУЛИ…
      …ВСЕМ “окормлённым-И-посвящённым” – НЕ верещать…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 30-7-26

      1
      1
      • 33410 31118
        SvoyValeriy Bondarik сегодня в 11:02

          Я , Валера, дополню.
          Это всё произошло при массовой безучастности и равнодушии населения, армии, флота и внутренних органов.
          Потом мы все получили кагал-шайку алкаша Боги Эльцина.
          С младо-реформаторами от паразитов-охотников и полным набором (с войной) повадок..
          Снова при полном безучастии стада (населения).
          Итог ты описал.

          1
          1
          • 21554 19796
            KTSvoy сегодня в 12:58

              https://www.youtube.com/watch?v=WSAznn_QKiI&list=RDWSAznn_QKiI&start_radio=1

              1
              1
              • 35345 30199
                маринаKT сегодня в 13:35

                  постарел Серега ,оброс недвигой ,деньгами -не удалось ему тряхнуть стариной при последнем выходе из долгого отпуска..
                  А сюжетов куча и для тебя тоже и твоей души :
                  “Ирония судьбы
                  Компания, которая 30 лет кормила страну майонезом, решила освоить оборонку. И освоила — только не производством, а схемами.

                  При этом «Эфко» — это не какой-то подвал. Это третий по величине игрок в пищевой отрасли России с выручкой 344 миллиарда рублей в 2025 году. Миллиардер Кустов — 144-е место в рейтинге Forbes.

                  И вот этот «столп» экономики сидит в СИЗО.

                  Вместе с замминистра. И с невесткой. И с гендиректором.”
                  “Стоимость реального дрона — 1,2 миллиона. Стоимость такого же, но с биркой «Эфко» — 8 миллионов. Разница — 566% наценки. И это не работа торговой сети — это госзаказ на оборону.

                  Вы удивитесь, но дроны, которые должны были защищать наших солдат, оказались просто перекрашенными китайскими агродронами. А человек, который их продавал, стал 144-м в списке Forbes.

                  И да, он производит майонез.

                  30 июля 2026 года Мещанский суд Москвы отправил под арест сразу несколько фигур, связанных с агропромышленной группой «Эфко». В списке:

                  Валерий Кустов — основатель и основной владелец «Эфко», миллиардер с состоянием $1,1 млрд. Срок — два месяца в СИЗО.
                  Евгений Ляшенко — генеральный директор компании.
                  Екатерина Кустова — замдиректора по развитию, невестка Валерия.
                  Владислав Романцев — директор по развитию.
                  Алла Половченя — замначальника управления беспилотных систем Минпромторга.
                  Им вменяют статьи о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

                  Схема: как «китайское» стало «русским»
                  Выглядит это примерно так.

                  Компания получает субсидии на разработку «отечественных» беспилотников. Вместо того чтобы что-то создавать, она закупает готовые китайские дроны. Затем — перемаркировка, «российский обвес» — и отправка в Минобороны.

                  Самый смак — цена.

                  Одна такая единица уходила военным за 8 миллионов рублей. При этом реальная стоимость аппарата — около 1,2 миллиона. Пульт управления — ещё 50–70 тысяч. Итоговая наценка — 566%. Маржа — около 85%.

                  По документам — это были отечественные дроны Vampire. По факту — переоборудованные агродроны, которые в Китае штампуют сотнями тысяч.”
                  п.с. А машины в РБ -Джили -чья схема,А Москвичи и Волги в РФ -чья..А что ?-Китаю с Порше,Ауди -можно ,а остальным нельзя ?Порше и Ауди -Китаю подарил и разрешил КИСА с Лондоном ,Москвичи и Джили -сами назовете..А это тетка Алла -Кустову сама дала деньги ,посмотрите её рожу тупой девки..https://vizitnlo.ru/sud-arestoval-zamnachalnika-upravleniya-bespilotnyh-sistem-i-robototehniki-minpromtorga-rossii-allu-polovchenyu/
                  п.п.с. но должна же быть Глобальная Идея всего этого ,типа Хаоса -ковид,голод,Ормуз,Одесса ,черные в ЕС -так смотрите за чем Охота (кем -не важно)=Макфа,Майонез,Рыба ,Креветки с крабами,Бремор ,редкоземы в 404..А далее по списку ФОРБС..
                  Так что КТ с доХтуром -не имеете вы Идеи ,Сан Саныч ,если что ,вас не поддержит ,да и вы не согласитесь терять заработанное -маленькую конторку,пару авто,пару коттеджей ,службу у МИ6,5..
                  Если что??-то в РФ голодного и безработного пролетариата и крестьянства -НЭМА ,пока нет -передайте там своим на Запад..Спросите Питерского Женечку ,сына красного директора ,он не соврет вам…пока нет бифуркации ,кроме ожиревших либеров и скучающих необольшевичков,забегающих на ЯП поржать
                  П.П.С. Боюсь ,что БЕЛГОРОД -ПАЛ ..не дожил Жирик ,но сынов юристов в РФ полно,держался дольше многих..

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                  1
            • 35345 30199
              маринаValeriy Bondarik сегодня в 12:43

                Ого ,Валерик -ребенком отплыл из советской,красивой РБ в денежную,баптистскую Канаду ,а текст -то кто тебе наваял про тот период?? Может доХтур жорик и пишет??Ему не хватает поддержки ,бьётся один тут ежедневно 24х7..Ты там о проценте похлопочи -вас там змагарохохлячая “советская” диаспора уже очеееень большая ..Так кого ставить в Кремль решили “славяне” -Лжедмитрия ,как триста лет назад ?Он тут недавно китель пошил,аля шапиро..Новых идей тоже НЕМА ??
                Вы смехотворны здесь все Мечтатели ..Не заметили ,что фарс уже заканчивается ,вас уносят и приготовили следующих..

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