Часть 50. Послевоенный СССР. 1945-1985 / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Послевоенный СССР — страна, поднявшаяся из руин и совершившая невероятный рывок. За 40 лет Советский Союз превратился из аграрной державы в урбанизированное общество с массовым образованием, доступной медициной и новыми стандартами жизни. Но что стало платой за этот рывок? Почему к концу 1970-х система потеряла темп и цели? И как поколение, воспитанное в идеалах коммунизма, оказалось не готово к реальности?
В этом выпуске цикла «История России — главное» историк Кирилл Назаренко рассказывает о послевоенном СССР — от восстановления экономики и хрущёвской «оттепели» до брежневского «застоя» и кризиса управления.
В этом видео:
— Восстановление страны: как к 1950 году промышленность превысила довоенные показатели
— Урбанизация и новые стандарты жизни: горячая вода, электричество, школы и детские сады
— Всеобщее среднее образование: почему школа стала главным социальным лифтом
— Испытание сытостью: что стало с обществом, когда исчезли голод и нужда
— Проблема отчуждения: дачи, гаражи и демонстративное потребление
— Косыгинская реформа и ОГАС: почему не удалось создать советскую систему управления будущего
— Хрущёв и Брежнев: два стиля управления и их последствия
— Карибский кризис и разрядка: как СССР сохранил лицо в холодной войне
— Поколение 1960-х: почему люди, выросшие в мире и достатке, оказались податливы к западной пропаганде
— Итоги: что СССР успел сделать и что не успел
Предыдущая часть: https://youtu.be/YX1MePrNo3E
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#Оттепель #ИсторияСССР #Назаренко
00:00 – Послевоенный СССР
04:30 – Урбанизация: 40% городов появились после войны
06:17 – Испытание сытостью и новые стандарты жизни
08:46 – Всеобщее среднее образование и изменение отношения к человеку
19:06 – Демонстративное потребление
22:10 – Дачи и гаражи как способ компенсации отчуждения
29:57 – Идеологический вакуум после Сталина
37:20 – Косыгинская реформа и нереализованный проект ОГАС
42:23 – Конфликт поколений в управлении
47:29 – Кубинская революция и дефицит романтики
55:23 – XX съезд КПСС и его последствия для коммунистического движения
01:06:29 – Карибский кризис и разрядка
01:10:30 – Поколение 1960-х: вера в идеалы и податливость к западной пропаганде
01:16:23 – Успехи СССР в 1960-е: космос, электростанции и городской образ жизни
01:19:51 – Потеря темпа и отсутствие великих целей
01:25:22 – Прогноз Ивана Ефремова и будущее человечества
,..,PrrriveTT…..
Думаю,что БОЛЬШЕНСТВО,живших В-ТО Время – ПОДДЕРЖАТ меня в том,
что ИМЕННО ТО Время – было САМОЕ Жизненное,когда ВСЁ Развивалось…
* и именно ОНО,как самое Качественное – в Памяти НАШЕЙ Осталось…
(но мы,ТОГДА живущие в ТАМошнем СССР,НЕ знали МНОГОЕ СКРЫВАЕМОЕ…)
(то Время,ОДНОВРЕМЁННО,было И…временем РАЗРУШЕНИЯ Нашего СССР…)
:-(а “ИНСТРУМЕНТОМ” разрушения БЫЛА…КПСС и правящий(в Москве)аппарат…
:-(именно ПРАВЯЩАЯ СВОРА = КПСС – и была РАЗРУШИТЕЛЕМ Нашего СССР…
:-(шла БИТВА за-власть,между ЧЛЕНами ЦК и…АНДРОПОВцами…
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Бюджет СССР – РАСХИЩАЛСЯ правящИМИ ЧЛЕНАМИ ЦК КПСС…
(нечно ПОДОБНОЕ,во-МНОГО-раз УВЕЛИЧЕННОЕ – происходит и НЫНЕ…)
-> ТОГДА,партия(ЦК КПСС),ПОВСЕМЕСТНО – занималась ХАПУНом=ВОРОвствоМ,,,
-> а НЫНЕ,тех ПРЕВЗОШЛИ,нынешние ЧЛЕНЫ=”едро$$sы” – ПОВСЕМЕСТНО в РФ-ii!
(Богатейшую страну Мира = Русь,РАЗГРАБЛЯЮТ ЧЛЕНЫ “едро$$ni”…)
(именно “ОНИ” – СПОСОБСТВУЮТ обнищанию Руси и ЗАПРЕЩАЮТ говорить Правду)
(Живущие в России и там “правящие” – две ВРАЖДЕБНЫЕ стороны…)
—> В России Нужно НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” – Срочно МЕНЯТЬ!
—> В России Нужно Власть – Русским Возвращать!!!
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….а ЧТО было в России,при РАЗНЫХ правителях Хорошо ОПИСАНО в Книге:
Игорь Бунич.ПЯТИСОТЛЕТНЯЯ война в России.
Издательство ОБЛИК.Санкт-Петербург.1996 г.(2-ва тома)Прекрасно Написано!
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!…НЫНЕшней России,НЕ так опасны разные ИЗ-ВНЕ…
!…как ТО(ТЕ),что УЖЕ НАХОДЯТСЯ в-стране…
!…именно эта,ОРДА-чужИХ…сМОГУТ ДЕСТАБИЛИЗОВАТЬ Русь ИЗ НУТРИ…
!…очень МНОГИЕ,из правящИХ…”едро$$ni” – этому СПОСОБСТВУЮТ…
!!!…скорее всего,где-то ПО-ОСЕНИ…пока погода – НАЧНУТся ВОЛНЕНИЯ…
(и РАЗНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ – готовят К-ЭТОМУ – в России население…)
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-> v России – НЕТ полит-идеологии,СКРЕПЛЯЮЩЕЙ тамошний социум…..
а посредством РЕЛИГИИ=ФАЛЬШiвые потугi – лишь ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТ массы…
! Религи(i)я(НАВЯЗЫВАЕМАЯ)- НЕ может консолидировать массы!!!
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Ныне в России,ВСЕ,Т.Н.”оппозиционные” партии – СЛУЖАТ Т.Н.”едро$$ne”…
* сплошное МЕСТЯЧКОВОЕ,ЗАЖРАВШЕЕСЯ БУРЖУИНСТВО…вместе С Т.Н.РПЦ…
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…о как – комментировать-то ринулись=ЛОМАНУЛИ…
…ВСЕМ “окормлённым-И-посвящённым” – НЕ верещать…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 30-7-26
Я , Валера, дополню.
Это всё произошло при массовой безучастности и равнодушии населения, армии, флота и внутренних органов.
Потом мы все получили кагал-шайку алкаша Боги Эльцина.
С младо-реформаторами от паразитов-охотников и полным набором (с войной) повадок..
Снова при полном безучастии стада (населения).
Итог ты описал.
https://www.youtube.com/watch?v=WSAznn_QKiI&list=RDWSAznn_QKiI&start_radio=1
постарел Серега ,оброс недвигой ,деньгами -не удалось ему тряхнуть стариной при последнем выходе из долгого отпуска..
А сюжетов куча и для тебя тоже и твоей души :
“Ирония судьбы
Компания, которая 30 лет кормила страну майонезом, решила освоить оборонку. И освоила — только не производством, а схемами.
При этом «Эфко» — это не какой-то подвал. Это третий по величине игрок в пищевой отрасли России с выручкой 344 миллиарда рублей в 2025 году. Миллиардер Кустов — 144-е место в рейтинге Forbes.
И вот этот «столп» экономики сидит в СИЗО.
Вместе с замминистра. И с невесткой. И с гендиректором.”
“Стоимость реального дрона — 1,2 миллиона. Стоимость такого же, но с биркой «Эфко» — 8 миллионов. Разница — 566% наценки. И это не работа торговой сети — это госзаказ на оборону.
Вы удивитесь, но дроны, которые должны были защищать наших солдат, оказались просто перекрашенными китайскими агродронами. А человек, который их продавал, стал 144-м в списке Forbes.
И да, он производит майонез.
30 июля 2026 года Мещанский суд Москвы отправил под арест сразу несколько фигур, связанных с агропромышленной группой «Эфко». В списке:
Валерий Кустов — основатель и основной владелец «Эфко», миллиардер с состоянием $1,1 млрд. Срок — два месяца в СИЗО.
Евгений Ляшенко — генеральный директор компании.
Екатерина Кустова — замдиректора по развитию, невестка Валерия.
Владислав Романцев — директор по развитию.
Алла Половченя — замначальника управления беспилотных систем Минпромторга.
Им вменяют статьи о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Схема: как «китайское» стало «русским»
Выглядит это примерно так.
Компания получает субсидии на разработку «отечественных» беспилотников. Вместо того чтобы что-то создавать, она закупает готовые китайские дроны. Затем — перемаркировка, «российский обвес» — и отправка в Минобороны.
Самый смак — цена.
Одна такая единица уходила военным за 8 миллионов рублей. При этом реальная стоимость аппарата — около 1,2 миллиона. Пульт управления — ещё 50–70 тысяч. Итоговая наценка — 566%. Маржа — около 85%.
По документам — это были отечественные дроны Vampire. По факту — переоборудованные агродроны, которые в Китае штампуют сотнями тысяч.”
п.с. А машины в РБ -Джили -чья схема,А Москвичи и Волги в РФ -чья..А что ?-Китаю с Порше,Ауди -можно ,а остальным нельзя ?Порше и Ауди -Китаю подарил и разрешил КИСА с Лондоном ,Москвичи и Джили -сами назовете..А это тетка Алла -Кустову сама дала деньги ,посмотрите её рожу тупой девки..https://vizitnlo.ru/sud-arestoval-zamnachalnika-upravleniya-bespilotnyh-sistem-i-robototehniki-minpromtorga-rossii-allu-polovchenyu/…
п.п.с. но должна же быть Глобальная Идея всего этого ,типа Хаоса -ковид,голод,Ормуз,Одесса ,черные в ЕС -так смотрите за чем Охота (кем -не важно)=Макфа,Майонез,Рыба ,Креветки с крабами,Бремор ,редкоземы в 404..А далее по списку ФОРБС..
Так что КТ с доХтуром -не имеете вы Идеи ,Сан Саныч ,если что ,вас не поддержит ,да и вы не согласитесь терять заработанное -маленькую конторку,пару авто,пару коттеджей ,службу у МИ6,5..
Если что??-то в РФ голодного и безработного пролетариата и крестьянства -НЭМА ,пока нет -передайте там своим на Запад..Спросите Питерского Женечку ,сына красного директора ,он не соврет вам…пока нет бифуркации ,кроме ожиревших либеров и скучающих необольшевичков,забегающих на ЯП поржать
П.П.С. Боюсь ,что БЕЛГОРОД -ПАЛ ..не дожил Жирик ,но сынов юристов в РФ полно,держался дольше многих..
Ого ,Валерик -ребенком отплыл из советской,красивой РБ в денежную,баптистскую Канаду ,а текст -то кто тебе наваял про тот период?? Может доХтур жорик и пишет??Ему не хватает поддержки ,бьётся один тут ежедневно 24х7..Ты там о проценте похлопочи -вас там змагарохохлячая “советская” диаспора уже очеееень большая ..Так кого ставить в Кремль решили “славяне” -Лжедмитрия ,как триста лет назад ?Он тут недавно китель пошил,аля шапиро..Новых идей тоже НЕМА ??
Вы смехотворны здесь все Мечтатели ..Не заметили ,что фарс уже заканчивается ,вас уносят и приготовили следующих..