Послевоенный СССР — страна, поднявшаяся из руин и совершившая невероятный рывок. За 40 лет Советский Союз превратился из аграрной державы в урбанизированное общество с массовым образованием, доступной медициной и новыми стандартами жизни. Но что стало платой за этот рывок? Почему к концу 1970-х система потеряла темп и цели? И как поколение, воспитанное в идеалах коммунизма, оказалось не готово к реальности?

В этом выпуске цикла «История России — главное» историк Кирилл Назаренко рассказывает о послевоенном СССР — от восстановления экономики и хрущёвской «оттепели» до брежневского «застоя» и кризиса управления.

В этом видео:

— Восстановление страны: как к 1950 году промышленность превысила довоенные показатели

— Урбанизация и новые стандарты жизни: горячая вода, электричество, школы и детские сады

— Всеобщее среднее образование: почему школа стала главным социальным лифтом

— Испытание сытостью: что стало с обществом, когда исчезли голод и нужда

— Проблема отчуждения: дачи, гаражи и демонстративное потребление

— Косыгинская реформа и ОГАС: почему не удалось создать советскую систему управления будущего

— Хрущёв и Брежнев: два стиля управления и их последствия

— Карибский кризис и разрядка: как СССР сохранил лицо в холодной войне

— Поколение 1960-х: почему люди, выросшие в мире и достатке, оказались податливы к западной пропаганде

— Итоги: что СССР успел сделать и что не успел

Предыдущая часть: https://youtu.be/YX1MePrNo3E

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#Оттепель #ИсторияСССР #Назаренко

00:00 – Послевоенный СССР

04:30 – Урбанизация: 40% городов появились после войны

06:17 – Испытание сытостью и новые стандарты жизни

08:46 – Всеобщее среднее образование и изменение отношения к человеку

19:06 – Демонстративное потребление

22:10 – Дачи и гаражи как способ компенсации отчуждения

29:57 – Идеологический вакуум после Сталина

37:20 – Косыгинская реформа и нереализованный проект ОГАС

42:23 – Конфликт поколений в управлении

47:29 – Кубинская революция и дефицит романтики

55:23 – XX съезд КПСС и его последствия для коммунистического движения

01:06:29 – Карибский кризис и разрядка

01:10:30 – Поколение 1960-х: вера в идеалы и податливость к западной пропаганде

01:16:23 – Успехи СССР в 1960-е: космос, электростанции и городской образ жизни

01:19:51 – Потеря темпа и отсутствие великих целей

01:25:22 – Прогноз Ивана Ефремова и будущее человечества