“Алиев — враг, или куда исчезла цивилизация Урарту”. Е.Ю.Спицын радио Аврора программа “Вопрос-ответ
Эфир на Радио АВРОРА от 22июля 2026 г.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе Е.Ю. Спицын резко критикует заявления Ильхама Алиева по Украине и делает вывод, что Азербайджан сегодня нельзя считать союзником России. - Отдельно подчеркивается, что публичные выступления лидеров государств на подобных площадках неслучайны: и вопросы, и ответы, по его мнению, заранее политически выверены. - Спикер связывает антироссийский дрейф стран Закавказья с распадом СССР, ослаблением российской внешней политики и усилением влияния Турции, США и западных структур. - Значительная часть рассуждений посвящена истории Азербайджана, роли Гейдара Алиева и отличию его политической линии от курса нынешнего азербайджанского руководства. - Армения и Азербайджан рассматриваются как государства, где элиты, по мнению автора, проводят политику, вредящую собственному будущему и объективно работающую против России. - Вучич также подвергается критике как политик, ведущий двойственную линию и ставящий личное выживание выше интересов Сербии. - Один из центральных мотивов беседы — мысль о том, что фальсификация истории становится инструментом большой политики и может вести к войнам и расколу народов. - Спицын связывает современные конфликты с долгим историческим процессом: глобализмом, борьбой за ресурсы, ослаблением национальных государств и деятельностью наднациональных элит. - Подробно затрагивается тема образования: ЕГЭ, Болонская система, реформы школы и вуза трактуются как часть более широкого процесса культурного и интеллектуального ослабления общества. - Главный практический вывод лекции: борьба за историческую правду — не отвлеченная академическая задача, а вопрос политического выживания страны.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто комментарий к текущим новостям, а целостная политико-историческая картина мира, в которой современные дипломатические жесты, школьные учебники, реформы образования, внешняя политика и даже интерпретации древней истории оказываются звеньями одной цепи.
1. Суть позиции по АлиевуГлавный эмоциональный и политический нерв беседы — реакция на слова Ильхама Алиева. Для Спицына это не частное расхождение во взглядах и не дипломатическая риторика, а симптом окончательного политического самоопределения Азербайджана. Он считает, что: - Азербайджан все дальше уходит от России, - сближается с Турцией и встраивается в антироссийский контур, - Россия слишком долго закрывала глаза на этот разворот. Здесь любопытен сам способ аргументации: сперва дается оценка политического жеста, а затем она подкрепляется историческим повествованием — от войн Российской империи в Закавказье до советского периода и роли Гейдара Алиева. Это характерный прием: чтобы понять настоящее, спикер возвращает его к длинной исторической траектории.
2. История как поле не памяти, а властиОдна из самых сильных линий беседы — мысль о том, что история не нейтральна. Она используется как инструмент формирования лояльности, вражды, идентичности и даже готовности убивать. На примере Украины Спицын показывает, как, по его мнению, через исторические нарративы можно: - отделить часть народа от общего прошлого, - создать образ исторического врага, - легитимировать политический разрыв, - подготовить почву для войны. Это, в сущности, перекликается с психологией: человек редко действует исходя из “чистого факта”; чаще он живет внутри истории о себе. Так и народы. Если обществу годами рассказывать, что его прошлое — сплошное унижение, оккупация и преступление, то оно начинает искать очищение через отрицание собственного истока. В этом смысле учебник истории работает почти как операционная система сознания.
3. Тема глобализма как мета-рамкаБеседа постепенно поднимается от конкретных фигур — Алиева, Вучича, Пашиняна — к более общей конструкции: глобализм против национального суверенитета. Спицын утверждает, что: - еще в середине XX века начали формироваться наднациональные механизмы управления, - крупный капитал стал менее связан с конкретными нациями и государствами, - борьба идет не только за идеи, но прежде всего за ресурсы, - современные элиты часто служат не национальным интересам, а внешним центрам силы. Даже если относиться к такой схеме критически, в ней есть рациональное зерно: политика действительно давно перестала быть только делом государств. Корпорации, финансовые структуры, медиа, образовательные стандарты, фонды, технологические платформы — все это влияет на суверенитет порой не меньше армии. Если раньше крепость брали пушками, то теперь ее могут взять через: - стандарты образования, - культурную повестку, - кредитную зависимость, - информационную среду, - элитную социализацию. То есть меняется сама техника власти.
4. Образование как стратегический фронтОчень важный пласт этой лекции — критика реформ образования. Спицын видит в ЕГЭ, Болонской системе и снижении требований не просто неудачные управленческие решения, а механизм снижения интеллектуального суверенитета общества. По сути, здесь звучит довольно глубокая мысль: если история формирует коллективную память, то образование формирует способность эту память понимать и защищать. Когда уровень подготовки падает, человек: - хуже различает факт и интерпретацию, - становится более внушаемым, - легче принимает удобные мифы, - труднее связывает частные события с системными процессами. Это похоже на ситуацию с нейросетью: если модель обучить на плохих данных, она будет уверенно воспроизводить ошибки. Так и общество — если его “датасет” искажен, оно начинает принимать ложь за норму. В этом сравнении есть почти философская ирония: сознание народа, как и искусственный интеллект, критически зависит от качества обучающей выборки.
5. Эмоциональность как часть методаРечь Спицына очень резкая, местами предельно полемическая. Это может оттолкнуть тех, кто ищет холодный академизм. Но здесь важно понять форму: перед нами не кабинетная лекция в чистом виде, а публичное идеологическое выступление, где эмоция — часть воздействия. С одной стороны, такая манера делает оценку субъективной и уязвимой: сильное чувство порой огрубляет нюансы. С другой — в эпоху, когда равнодушие часто маскируется под “объективность”, подобная страстность показывает, что для автора история — это не музей, а поле ответственности. И тут возникает более широкий вопрос: что опаснее — эмоциональный историк, который может перегнуть в оценках, или безразличный эксперт, который, прикрываясь нейтральностью, не замечает разрушения смыслов?
6. Практический нерв всей беседыЕсли убрать резкость формулировок и оставить каркас мысли, то главный посыл можно сформулировать так: - государства гибнут не только от военного поражения; - они разрушаются, когда теряют историческую память, культурную опору и способность мыслить стратегически; - внешняя политика неотделима от внутреннего состояния общества; - слабость в оценке друзей и врагов дорого обходится; - историческая правда требует не только архивов, но и воли. Это, в сущности, разговор не только о Кавказе, Украине или Сербии. Это разговор о том, как цивилизации исчезают. Иногда не сразу, не в огне, а медленно: через самообман, подмену понятий, привычку уступать, отказ от собственного языка описания мира. Упоминание Урарту в названии здесь символично. Древние государства исчезают не потому, что “их просто не стало”, а потому что одна историческая форма жизни перестает удерживать себя — политически, культурно, демографически, военным образом, смысловым образом. И этот мотив делает беседу шире текущей повестки: вопрос стоит не только о том, кто сейчас союзник или противник, а о том, что удерживает народ в истории и что выталкивает его в небытие.
ИтогВ данной лекции Е.Ю. Спицын проводит жесткую, цельную и во многом тревожную мысль: современные международные конфликты, кризис образования, фальсификация прошлого и утрата суверенитета — это не отдельные проблемы, а проявления одного процесса. Этот процесс он понимает как борьбу за контроль над ресурсами, сознанием и исторической памятью народов. Можно спорить с его оценками конкретных политиков, с эмоциональной тональностью, с отдельными историческими интерпретациями. Но трудно не заметить главный импульс беседы: история — это не мертвое знание о прошлом, а активная сила, определяющая, кем люди считают себя сегодня и за что готовы бороться завтра. И тогда возникает уже не только политический, но почти философский вопрос: если народ теряет правду о своем прошлом, может ли он вообще сохранить свободу в будущем?