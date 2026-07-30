Борис Марцинкевич раскрывает все тайны строительства Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) – одного из самых масштабных инфраструктурных мегапроектов России нашего времени. Вы узнаете, как частная компания Эльгауголь смогла проложить сложнейший маршрут к Охотскому морю через вечную мерзлоту и горные хребты абсолютно без государственных дотаций. Мы также детально обсудим, почему этот логистический прорыв вызвал панику в США и привел к жестким вторичным санкциям, из-за которых стройка велась в режиме полной информационной тишины. Как новая транспортная артерия навсегда изменит экономику Дальнего Востока и российский экспорт угля расскажем в новом видео

00:00 Мегапроект России/ Открытие Тихоокеанской железной дороги ТЖД

01:21 Как ТЖД соединяет Якутию и Хабаровский край: развитие Дальнего Востока

04:29 Санкции США: почему проект Эльгауголь стал секретным

07:49 Рекорды строительства: как строили частную магистраль в -56°C

10:15 Экономика и экспорт: феномен Эльги и рост добычи угля в 10 раз

13:12 Частный капитал против госсубсидий: кто на самом деле финансирует ТЖД

14:52 Почему Китай называет Эльгу символом амбиций России?

17:00 Геология России: программа Возрождение легенды и новые ресурсы

19:28 Инфраструктура будущего: вахтовые поселки и 11 обогатительных фабрик

21:57 Логистика и РЖД: сравнение частного и государственного подхода

24:42 Зачем угольному месторождению Эльга собственный аэропорт

27:30 Итоги и перспективы промышленного развития Южной Якутии

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