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Экономист Михаил Хазин – с подробной сводкой о народном хозяйстве!

Экономика России – «убожество», а денежно-кредитная политика Банка России «ни к черту не годится»! Кто годами блокирует инвестиции в российскую экономику, и по каким законам МВФ живет наш Центробанк? Почему Набиуллиной не было на ПМЭФ? Какая политическая борьба разворачивается вокруг кадровых решений в финансовом блоке?

Почему отказ от доллара – это не политический лозунг, а шаг к национальному ценообразованию? Что мешает России выйти из долларовой системы? Что происходит сегодня с экономикой США, и почему Трамп не может решить системные проблемы американской модели? Прежняя мировая финансовая система больше не работает? Отвечает Михаил Хазин!

Таймкоды:

00:00 — Лучшие моменты

00:47 — Михаил Хазин в гостях

01:33 — ПМЭФ: ощущение от форума

06:05 — ДКП России «никуда не годится»

08:05 — Силуанов и либералы в экономике

10:05 — От мехмата до Госкомстата

11:45 — Подсчеты Решетникова и экономика

14:06 — ЦБ РФ – это ячейка МВФ?

16:14 — Почему Набиуллина не поехала на ПМЭФ?

19:33 — Решение по ключевой ставке и когнитивный диссонанс

22:29 — Самый надоевший вопрос

25:39 — Политика Геращенко и Мишустина – рост 12-15%

29:15 — Укрепление рубля – вредительство

31:00 — Назначение нового главы ЦБ

33:58 — Либеральная политика губительна

34:59 — Крупный бизнес и народ «в одной лодке»?

37:44 — Новые люди в экономике

39:55 — Кампания против Мишустина

41:02 — За кого топят наши олигархи?

41:56 — Национализации элит не видно

44:21 — Политическое решение и выход из Бреттон-Вуда

45:17 — Любимые видосики Михаила Хазина

48:46 — Размышления во время прогулок и разговоров

51:25 — «Кому выгодно»?

55:32 — Финал выпуска

Михаил Хазин:

YouTube – https://www.youtube.com/@khazinml

Telegram – https://t.me/khazinml

Max – https://max.ru/khazinml

RuTube – https://rutube.ru/u/khazinml

ВКонтакте – https://vkvideo.ru/@khazinml

Сайт – https://khazin.ru

Фонд экономических исследований Михаила Хазина – https://fondmx.pro

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

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