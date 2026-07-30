Либералы уничтожают экономику по указке Вашингтона – Михаил Хазин / Метаметрика
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Экономист Михаил Хазин – с подробной сводкой о народном хозяйстве!
Экономика России – «убожество», а денежно-кредитная политика Банка России «ни к черту не годится»! Кто годами блокирует инвестиции в российскую экономику, и по каким законам МВФ живет наш Центробанк? Почему Набиуллиной не было на ПМЭФ? Какая политическая борьба разворачивается вокруг кадровых решений в финансовом блоке?
Почему отказ от доллара – это не политический лозунг, а шаг к национальному ценообразованию? Что мешает России выйти из долларовой системы? Что происходит сегодня с экономикой США, и почему Трамп не может решить системные проблемы американской модели? Прежняя мировая финансовая система больше не работает? Отвечает Михаил Хазин!
Таймкоды:
00:00 — Лучшие моменты
00:47 — Михаил Хазин в гостях
01:33 — ПМЭФ: ощущение от форума
06:05 — ДКП России «никуда не годится»
08:05 — Силуанов и либералы в экономике
10:05 — От мехмата до Госкомстата
11:45 — Подсчеты Решетникова и экономика
14:06 — ЦБ РФ – это ячейка МВФ?
16:14 — Почему Набиуллина не поехала на ПМЭФ?
19:33 — Решение по ключевой ставке и когнитивный диссонанс
22:29 — Самый надоевший вопрос
25:39 — Политика Геращенко и Мишустина – рост 12-15%
29:15 — Укрепление рубля – вредительство
31:00 — Назначение нового главы ЦБ
33:58 — Либеральная политика губительна
34:59 — Крупный бизнес и народ «в одной лодке»?
37:44 — Новые люди в экономике
39:55 — Кампания против Мишустина
41:02 — За кого топят наши олигархи?
41:56 — Национализации элит не видно
44:21 — Политическое решение и выход из Бреттон-Вуда
45:17 — Любимые видосики Михаила Хазина
48:46 — Размышления во время прогулок и разговоров
51:25 — «Кому выгодно»?
55:32 — Финал выпуска
Михаил Хазин:
YouTube – https://www.youtube.com/@khazinml
Telegram – https://t.me/khazinml
Max – https://max.ru/khazinml
RuTube – https://rutube.ru/u/khazinml
ВКонтакте – https://vkvideo.ru/@khazinml
Сайт – https://khazin.ru
Фонд экономических исследований Михаила Хазина – https://fondmx.pro
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Михаил Хазин крайне жестко оценивает текущее состояние экономического управления в России, называя его слабым и неадекватным. - Его центральный тезис: нынешняя кредитно-денежная политика тормозит экономику, подавляет инвестиции и ведет страну к политическим рискам. - Главная претензия направлена к Центробанку и финансовому блоку, которые, по мнению Хазина, действуют в рамках старой либеральной парадигмы. - Он считает, что эта парадигма: - исторически исчерпана; - продолжает воспроизводиться через кадры, образование и институции; - мешает переходу к новой модели роста. - Высокая ключевая ставка, по его версии: - убивает внутренние частные инвестиции; - не решает проблему инфляции издержек; - искусственно охлаждает экономику, фактически создавая спад. - Хазин утверждает, что при смене денежно-кредитной политики Россия могла бы выйти на рост 12–15%. - Он связывает финансовый курс страны с влиянием либеральной элитной группы, исторически укорененной еще в 1990-х. - Отдельная мысль: формальный отказ от доллара недостаточен, если сохраняется долларовое ценообразование. - По его мнению, без пересмотра участия в глобальной долларовой системе и связанных правил Россия не сможет полностью изменить экономический курс. - Он также подчеркивает, что проблема уже не только экономическая, но и политическая, поскольку элиты начинают видеть угрозу собственной устойчивости.
Подробный вывод
1. Основной нерв беседы — конфликт двух логикВ данной лекции сталкиваются две модели мышления: - либерально-монетарная, где приоритет — инфляционное сдерживание, жесткая ставка, встроенность в глобальные финансовые правила; - суверенно-индустриальная, где приоритет — инвестиции, рост производства, расширение внутреннего развития. Хазин явно стоит на второй позиции. Для него экономика — не абстрактная игра цифр, а инструмент выживания и усиления государства. Поэтому он болезненно реагирует на ситуацию, когда статистика выглядит приемлемо, а реальный сектор задыхается. Это важный момент: он критикует не просто отдельные решения, а сам способ смотреть на экономику. Если использовать философскую аналогию, спор идет не о градусе температуры, а о том, что считать здоровьем организма. Для одних здоровье — это "нормальная отчетность", для других — способность тела действовать, расти и восстанавливаться.
2. Критика ставки и «охлаждения» экономикиОдно из центральных утверждений Хазина: высокая ставка в нынешних условиях не лечит, а калечит. По его логике: - бизнес не может брать длинные дешевые деньги; - частные инвестиции исчезают; - рост замещается “управляемым охлаждением”; - под этим термином скрывается обычный спад, просто выраженный более аккуратным бюрократическим языком. Здесь он поднимает старую, но фундаментальную проблему: можно ли лечить экономику одинаковыми средствами в разных болезнях? Если инфляция вызвана чрезмерным спросом — одна логика. Если инфляция вызвана издержками, курсом валюты, импортозависимостью и структурными дисбалансами — другая. Именно это он и утверждает: Россия имеет дело не с классическим перегревом, а с более сложной структурной ситуацией. Следовательно, механическое повышение ставки становится не терапией, а догмой.
3. Не экономика как наука, а экономика как поле властиОсобенно характерно, что беседа посвящена не только цифрам, но и кадровой преемственности. Хазин последовательно показывает: экономическая политика — это не нейтральная техника, а результат длительного господства определенной группы людей, выросших в одном идейном поле. Это интересный междисциплинарный момент. В психологии есть понятие когнитивной рамки: человек замечает и допускает только те решения, которые помещаются в его картину мира. Похожее, по Хазину, произошло и с экономическим управлением: даже если старая модель перестала работать, кадры, выращенные в ней, продолжают воспроизводить ее автоматически. То есть проблема не только в том, что “ошиблись”, а в том, что система не умеет думать иначе. Это уже почти не экономический, а культурно-политический диагноз.
4. Статистика и реальность: тема симуляции благополучияХазин несколько раз возвращается к мысли, что официальные показатели могут создавать красивую картинку, не отражая реальное состояние экономики. Это одна из самых глубоких линий всей беседы. Здесь проявляется старая человеческая слабость: подменять бытие его образом. Как в личной жизни человек иногда любит не реального партнера, а придуманный идеал, так и государственные системы нередко влюбляются в собственные таблицы. Цифры становятся не измерением реальности, а ее косметикой. Это не значит, что статистика бесполезна. Но беседа подталкивает к важной мысли: цифра без контекста может быть формой самоуспокоения. Особенно если управленческая мотивация состоит в том, чтобы отчитаться, а не изменить ситуацию.
5. Суверенитет и долларовая системаОдин из самых сильных тезисов — различие между: - расчетами в нацвалютах; - реальным выходом из долларовой логики. Хазин говорит, что если цены все равно определяются через долларовую систему, то формальная смена валюты расчета мало что меняет. Это важное уточнение, потому что оно переводит разговор с уровня символов на уровень структуры. Иными словами: суверенитет — это не лозунг, а контроль над механизмом ценообразования, кредита и инвестиций. Это очень прагматичная мысль. Она отрезвляет. Часто политическая риторика строится на видимых жестах, но экономическая зависимость живет глубже — в правилах, институтах, привычках и критериях эффективности.
6. Почему его позиция привлекательнаПозиция Хазина цепляет многих не только потому, что она резкая. Она привлекательна тем, что возвращает человеку ощущение причинности: - если изменить политику — можно получить рост; - если снять структурные ограничения — можно развернуть инвестиции; - если признать проблему — можно начать действовать. Людям всегда ближе картина, где у происходящего есть субъект, интерес, конфликт и возможность выбора. Это психологически понятнее, чем обезличенное “так устроены рынки”. Но здесь важно сохранять внутреннюю трезвость: сильная объяснительная схема удобна, потому что снижает хаос. Однако чем стройнее схема, тем выше риск начать видеть мир только через нее.
7. Слабые места и уязвимости позицииПри всей цельности аргументации у такой позиции есть и слабые стороны. - Хазин часто делает очень сильные выводы о мотивах конкретных групп и людей. - Некоторые причинно-следственные связи подаются как очевидные, хотя в реальной экономике почти всегда действует несколько факторов одновременно. - Заявления о потенциальном росте в 12–15% звучат мощно, но требуют очень серьезного эмпирического обоснования. - Критика текущей модели убедительна как политико-публицистическая рамка, но как практическая программа нуждается в детализации: - как именно перестраивать финансовую систему; - как избежать скачка инфляции; - как защитить рубль; - как организовать инвестиционный отбор, чтобы дешевые деньги не ушли в спекуляцию и неэффективность. И здесь философски важно не впасть в зеркальную идеализацию. Материалисты часто идеализируют “рынок”, словно он сам все исправит. Антилибералы иногда идеализируют “суверенное управление”, словно достаточно просто захотеть и назначить правильных людей. Но реальность обычно упрямее обоих лагерей.
8. Общий смысл беседыЕсли убрать политическую резкость и оставить суть, то беседа посвящена одной простой и большой теме: То есть страна находится в промежуточном состоянии: - внешне говорится о суверенитете; - внутри сохраняются старые институты и старые правила; - отсюда возникает внутреннее противоречие. Именно это противоречие Хазин считает главным источником будущих проблем.
ИтогВ этом видео Хазин предлагает не просто критику отдельных чиновников, а целостную интерпретацию экономической реальности: финансовый блок России, по его мнению, продолжает жить по логике глобальной либеральной системы, тогда как страна исторически уже вошла в этап, где требуется суверенная модель развития. Его главный вывод прост и жесток: если не менять кредитно-денежную политику, не восстанавливать инвестиционный контур и не пересматривать саму архитектуру зависимости от внешней долларовой системы, то разговоры о росте останутся декоративными. Это позиция спорная, местами чрезмерно категоричная, но в ней есть мощное рациональное зерно: экономика не существует отдельно от власти, идеологии и картины мира. А значит, спор о ставке — это всегда не только про деньги, но и про образ будущего. И, возможно, самый интересный вопрос здесь даже не в том, прав ли Хазин во всех деталях, а в другом: в какой момент государство перестает отличать управление реальностью от управления ее описанием?