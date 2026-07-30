Человек разумный или безумный? Что значит быть разумным?
В этом видео мы погружаемся в истинный смысл понятия «Человек Разумный». Являемся ли мы таковыми на самом деле, или наше поведение говорит об обратном?
В этом видео мы разбираем фундаментальный вопрос: что на самом деле означает быть разумным? Нас учили в школе, что Homo Sapiens — это вершина эволюции, но так ли это на практике?
О чем поговорим:
Этимология слова «Разум»: Как первичная сияющая мудрость (РА) соединяется с умом. Человек и Животное: Почему в природе убийства оправданы, а в человеческом мире — бессмысленны.
Кризис человечества: Почему мы перестали соответствовать званию «человек» и к чему это может привести.
Иллюзия ценностей: Зачем люди убивают ради денег, если истинное счастье (рассветы, шелест листвы) дается бесплатно? Пришло время осознать, в какой точке эволюции мы находимся на самом деле.
Это не просто философия, это вопрос нашего выживания как вида. Разумный ли человек? Вся правда о Homo Sapiens. Почему животные мудрее людей? Уроки выживания и этики. Эксперимент «Человечество»: Почему мы на грани завершения? Секрет слова РАЗУМ: Божественная мудрость или просто ум? Ловушка денег: Как нас превратили в «собак Павлова».
Тайм-коды:
0:00 — Homo Sapiens: Действительно ли человек разумен?
0:11 — Глубокий смысл слова «РАЗУМ»: Расшифровка через божественную мудрость.
1:07 — Кто такой настоящий Человек Разумный?
1:30 — Почему современное человечество теряет разумность.
1:50 — Уроки природы: Чему нам стоит поучиться у животного мира.
2:57 — Почему люди убивают друг друга? Сравнение с инстинктами животных.
3:55 — Провал «эксперимента» под названием Человечество.
5:03 — Наёмники и истинные цели войн: Почему деньги стали ложным ориентиром.
6:00 — Жизнь в радости без денег: О естественном счастье и созерцании.
7:20 — Ошибка учителей: Является ли человек вершиной эволюции?
Группы Алексея Орлова
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео ставится вопрос: можно ли считать современного человека по-настоящему разумным. - Автор связывает понятие разума не просто с интеллектом, а с неким озарением ума мудростью, которая затем переходит в разумение и практическое применение в жизни. - Разумный человек — это не тот, кто повторяет чужие слова и заботится лишь о внешнем, а тот, кто: - понимает, как устроен мир, - осознает, как нужно жить, - способен к объединению и созиданию. - Главный критерий истины для автора — практика: если слова не подтверждаются жизнью, они пусты. - Проводится сравнение с животным миром: - животные убивают ради питания или продолжения рода; - человек же часто убивает без естественной необходимости, по более разрушительным и бессмысленным мотивам. - Делается резкий вывод: современное человечество ведет себя не просто неразумно, а порой хуже животных. - Войны рассматриваются как пример глубокой неразумности: - исполнители часто не понимают подлинных целей конфликта; - деньги становятся ложным мотиватором; - при этом сама жизнь содержит ценности, которые не покупаются деньгами — природа, радость, дети, рассвет, внутренний покой. - Критикуется школьное и научно-популярное представление о человеке как о вершине эволюции. - Основная мысль: если человек не соответствует званию разумного существа, то он утрачивает право считать себя зрелой формой жизни и может привести цивилизацию к саморазрушению.
Подробный выводВ данной лекции звучит не столько биологический, сколько нравственно-философский диагноз человечеству. Вопрос «что значит быть разумным?» здесь разворачивается в сторону, которая интереснее сухого определения из учебника. Автор фактически говорит: разум — это не способность считать, строить технологии и организовывать сложные системы; разум — это способность жить в согласии с истиной, мерой и жизнью. Это важное различие. Современная культура часто подменяет разумность технической эффективностью. Если человечество умеет создавать оружие, цифровые сети, финансовые системы и управлять массами — его называют развитым. Но автор переворачивает перспективу: если результат этой развитости — войны, наемное насилие, поклонение деньгам и утрата смысла, то перед нами не зрелость, а интеллект без мудрости. А интеллект без мудрости действительно может быть опаснее животного инстинкта. Сравнение с животным миром, конечно, спорное и местами упрощенное, но оно работает как моральный контраст. Животное не лицемерит, не идеологизирует насилие, не прикрывает разрушение красивыми словами о благе, порядке или прогрессе. У него есть природная необходимость. У человека же появляется нечто более сложное: способность создавать абстрактные оправдания. И тут возникает парадокс: то, что должно было сделать нас свободнее, — сознание, язык, социальные конструкции, — нередко делает нас изощреннее в самообмане. Особенно сильна в беседе критика денег как идола. Здесь не утверждается, что деньги сами по себе зло; скорее подчеркивается, что они стали заменителем смысла. Это очень точное наблюдение. Деньги — инструмент, посредник, символ договоренности. Но когда символ занимает место цели, человек начинает жертвовать живым ради условного. Это похоже и на психологический механизм зависимости: средство постепенно объявляет себя смыслом. В этом есть почти религиозная подмена — нечто рукотворное начинает управлять тем, кто его создал. Интересно и то, что в этой речи просматривается древняя философская линия: человек определяется не по виду, а по способу бытия. То есть недостаточно родиться Homo sapiens биологически — нужно еще стать человеком экзистенциально. Эта мысль встречалась в самых разных традициях: от античной этики до религиозной антропологии. Биология дает форму, но не гарантирует содержания. Мы можем иметь человеческое тело и при этом жить на уровне страха, внушения, жадности и стадного аффекта. При этом позиция автора намеренно радикальна. Он не просто критикует отдельные пороки общества, а ставит под сомнение сам тезис о человеческой разумности как уже достигнутом факте. В этом есть и сила, и уязвимость. Сила — в том, что такая постановка будит, выводит из самодовольства, не позволяет прятаться за слова «цивилизация», «прогресс», «гуманизм». Уязвимость — в том, что резкое обобщение может не замечать обратную сторону: человек способен не только разрушать, но и жертвовать собой ради других, лечить, создавать науку, искусство, право, сострадание. Иначе говоря, человечество, вероятно, не столько «неразумно вообще», сколько разорвано между разумом и безумием. В этом и состоит, возможно, самый глубокий смысл сказанного: разумность — не данность, а практика внутренней настройки. Недостаточно знать; нужно понимать. Недостаточно понимать; нужно воплощать. Недостаточно воплощать для себя; нужно уметь жить так, чтобы твое существование не разрушало ткань мира. Здесь автор почти по-йогически связывает сознание, действие и качество бытия: истина должна переходить в образ жизни, иначе она мертва. Если смотреть еще шире, беседа посвящена конфликту между цивилизацией и сознательностью. Мы научились усиливать свои возможности, но не научились в равной мере очищать свои мотивы. Технология растет быстрее этики. Коллективная мощь опережает личную зрелость. Это напоминает ситуацию, когда ребенку дают в руки сложный механизм: сам факт обладания силой еще не означает способности ею мудро пользоваться. Возможно, именно поэтому XXI век выглядит таким парадоксальным: у нас больше знаний, чем когда-либо, и одновременно больше масштабов организованного безумия. Главный практический вывод из этой лекции можно сформулировать так: - разумность проверяется не словами, а способом жизни; - человек становится человеком не по названию, а по ответственности; - деньги, идеологии и социальные роли легко превращаются в гипноз, если исчезает связь с живой реальностью; - без внутренней мудрости внешний прогресс может обернуться регрессом. И, пожалуй, самый честный итог таков: автор не столько дает окончательный ответ, сколько бросает вызов самодовольному представлению о человеке. Мы привыкли считать себя разумными по умолчанию, но, возможно, разумность — это редкое состояние ясности, которое нужно постоянно подтверждать поступками. Если так, то что в нас сегодня сильнее — подлинный разум или лишь его удобная имитация?