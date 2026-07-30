В этом видео мы погружаемся в истинный смысл понятия «Человек Разумный». Являемся ли мы таковыми на самом деле, или наше поведение говорит об обратном?

В этом видео мы разбираем фундаментальный вопрос: что на самом деле означает быть разумным? Нас учили в школе, что Homo Sapiens — это вершина эволюции, но так ли это на практике?

О чем поговорим:

Этимология слова «Разум»: Как первичная сияющая мудрость (РА) соединяется с умом. Человек и Животное: Почему в природе убийства оправданы, а в человеческом мире — бессмысленны.

Кризис человечества: Почему мы перестали соответствовать званию «человек» и к чему это может привести.

Иллюзия ценностей: Зачем люди убивают ради денег, если истинное счастье (рассветы, шелест листвы) дается бесплатно? Пришло время осознать, в какой точке эволюции мы находимся на самом деле.

Это не просто философия, это вопрос нашего выживания как вида. Разумный ли человек? Вся правда о Homo Sapiens. Почему животные мудрее людей? Уроки выживания и этики. Эксперимент «Человечество»: Почему мы на грани завершения? Секрет слова РАЗУМ: Божественная мудрость или просто ум? Ловушка денег: Как нас превратили в «собак Павлова».

Тайм-коды:

0:00 — Homo Sapiens: Действительно ли человек разумен?

0:11 — Глубокий смысл слова «РАЗУМ»: Расшифровка через божественную мудрость.

1:07 — Кто такой настоящий Человек Разумный?

1:30 — Почему современное человечество теряет разумность.

1:50 — Уроки природы: Чему нам стоит поучиться у животного мира.

2:57 — Почему люди убивают друг друга? Сравнение с инстинктами животных.

3:55 — Провал «эксперимента» под названием Человечество.

5:03 — Наёмники и истинные цели войн: Почему деньги стали ложным ориентиром.

6:00 — Жизнь в радости без денег: О естественном счастье и созерцании.

7:20 — Ошибка учителей: Является ли человек вершиной эволюции?

Группы Алексея Орлова

Telegram https://t.me/AlexeyOrlovNSR

WhatsApp https://clck.ru/3FZtcL

Быть ДОБРУ!

#Разум #Самопознание #Философия #Человечество #HomoSapiens #Мудрость #Осознанность #СлавянскоеРадио #СмыслЖизни #Эволюция

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.com/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.com

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://boosty.to/slavradio

https://rutube.ru/channel/23938023/

https://youtube.com/slavradio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-