“Антисоветизм крепчает”. Е.Ю.Спицын, Д.Г.Новиков и С.П.Обухов на канале Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 28 июля 2026 г.
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#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео антисоветизм рассматривается как инструмент политической борьбы, который особенно усиливается в предвыборный период. - Участники беседы утверждают, что критика советского прошлого используется для ослабления позиций КПРФ как главной оппозиционной силы. - Подчеркивается, что советская эпоха сохраняет высокий авторитет в массовом сознании, поэтому ее приходится не только замалчивать, но и сознательно очернять. - Приводятся данные социологических исследований, согласно которым: - «Единая Россия» ассоциируется у многих с запретами; - КПРФ — с защитой простых людей, пенсионеров, трудящихся и борьбой против роста тарифов и цен. - Делается акцент на том, что многие рейтинги партий носят конъюнктурный и манипулятивный характер, а реальный результат зависит прежде всего от явки избирателей. - Рост просоветских настроений объясняется ухудшением социально-экономической ситуации: ростом цен, стагнацией доходов, усталостью общества от либеральных обещаний. - Участники указывают на признаки симпатии к советскому опыту даже среди части высокопоставленных государственных деятелей. - Советская модель подается как исторически доказавшая свою эффективность, особенно в сравнении с постсоветским капиталистическим курсом. - Китай приводится как пример страны, которая, по мнению выступающих, творчески использует советское наследие, не отрекаясь от него. - Внутри российской элиты, по оценке участников, существует конфликт между условно государственно-патриотическим и либерально-финансовым курсом. - Особо критикуется деятельность финансово-экономического блока и высокая ключевая ставка, которая, как утверждается, тормозит развитие производства. - Значительная часть разговора посвящена критике монархической и церковно-антисоветской риторики. - Участники отвергают идею «покаяния коммунистов» за царскую семью и гражданскую войну, утверждая, что ответственность за крушение монархии лежит на февралистах, либералах и царской элите. - ЛДПР и отдельные церковные круги обвиняются в искусственном разжигании антикоммунизма и общественного раскола. - В качестве выхода предлагается усиление левых сил, рост влияния КПРФ и реализация ее «программы победы».
Подробный выводБеседа посвящена не просто защите советского периода, а более широкой теме: какой исторический образ России сегодня навязывается обществу и в чьих интересах это делается. В этом смысле антисоветизм в обсуждении предстает не как академический спор о прошлом, а как действующий механизм управления настоящим. Здесь есть важный психологический и политический узел. Когда общество живет в условиях роста цен, неуверенности и социальной несправедливости, оно начинает искать не идеальную теорию, а рабочую историческую опору. Люди сравнивают не абстракции, а жизненные режимы: тогда и сейчас. Если в коллективной памяти советский опыт связывается с социальной защищенностью, индустриальным развитием, ясной вертикалью смысла и государственным масштабом, то неудивительно, что симпатия к нему растет. Это не обязательно ностальгия в узком смысле; это может быть форма социального запроса на порядок, справедливость и цельность. Участники передачи последовательно проводят мысль: чем слабее успехи современной капиталистической модели, тем сильнее потребность ее идеологически оправдывать. А когда реальные достижения недостаточны, в ход идет более простой способ — дискредитировать альтернативу, особенно ту, которая уже имеет позитивный след в исторической памяти народа. Отсюда, по их логике, и постоянное возвращение антисоветских сюжетов. Интересно, что в данной лекции антисоветизм трактуется не только как борьба с прошлым, но и как борьба с самой возможностью иного будущего. Это очень существенный тезис. История здесь работает как поле символического контроля: если убедить людей, что советский проект был только катастрофой, значит можно заранее обнулить и левую повестку, и саму мысль о системной альтернативе капитализму. В философском смысле это спор не о памятниках и не только о Сталине или Дзержинском — это спор о том, допустима ли для народа память о собственной способности строить большой проект. Особое место занимает критика элитного раздвоения. С одной стороны, часть власти, силового и патриотического блока, как утверждается, начинает видеть пределы нынешней модели. С другой — финансово-либеральный блок продолжает удерживать стратегические рычаги. Это описывается как внутреннее противоречие системы: государство хочет суверенитета, но экономика, по мнению выступающих, все еще мыслится в логике внешней зависимости. Здесь есть почти марксистская формула: надстройка декларирует одно, а базис продолжает тянуть в другую сторону. В этом контексте критика Центрального банка и финансовой политики выступает не техническим вопросом, а симптомом более глубокого конфликта: между экономикой как средством национального развития и экономикой как механизмом обслуживания капитала. Это уже не просто спор о ставке, а спор о природе государства: государство для народа, для производства, для исторической задачи — или государство для балансов, отчетности и ренты. Отдельный пласт беседы касается монархической и церковной темы. Здесь участники довольно резко отвергают попытку возложить на коммунистов историческую вину за падение монархии и расстрел царской семьи. В этой части видна их борьба не только с фактологией, но и с мифом. А миф, как известно, силен тем, что часто эмоционально удобнее исторической правды. Идеализированное прошлое вообще притягательно: оно избавляет от необходимости разбираться в сложной и противоречивой реальности. В этом смысле монархическая ностальгия и антисоветизм могут быть двумя сторонами одного явления — любви не к истории, а к ее отредактированному, психологически комфортному образу. Если смотреть шире, беседа отражает важную закономерность: общество почти всегда качается между двумя соблазнами — демонизировать прошлое или идеализировать его. Но зрелая позиция, вероятно, требует иного: видеть в истории не икону и не пугало, а опыт, из которого можно извлекать рабочие принципы. Участники передачи, при всей своей идеологической определенности, настаивают именно на практической стороне советского наследия: планирование, социальные гарантии, государственная ответственность, опора на производство, стратегическое мышление. Именно поэтому главный вывод беседы можно сформулировать так: рост антисоветизма интерпретируется авторами не как признак силы его носителей, а как симптом их слабости — неспособности предложить убедительный образ будущего без войны с прошлым. Это, конечно, субъективная рамка, и она уязвима, как уязвима любая политически ангажированная интерпретация. Но в ней есть и практическое зерно: если власть вынуждена постоянно спорить с памятью народа, значит в самой реальности есть нерешенный конфликт. Историческая борьба тогда становится лишь поверхностью более глубокого вопроса — какое устройство жизни люди считают справедливым и жизнеспособным. В конечном счете, беседа подводит к простой, но неудобной мысли: народ можно долго убеждать, что его память ошибочна, но если текущий опыт боли, бедности и унижения сильнее пропаганды, то прошлое начнет возвращаться не как музей, а как политический ресурс. И тогда вопрос уже не в том, кто лучше интерпретирует СССР, а в том, почему спустя десятилетия после его распада именно к нему вновь обращаются в поисках языка справедливости. И здесь остается открытый вопрос: если историческая память снова становится опорой для надежды, то что именно люди ищут в прошлом — утраченную форму государства или утраченное чувство правды о том, как вообще должна быть устроена человеческая жизнь?