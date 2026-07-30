Алексей Исаев. Днепр 1943 г.: Битва за Днепр. Кировоградская операция
Пытаясь стабилизировать фронт, германское командование перегруппировывало силы, перебрасывало новые формирования с запада. Прибывшие подразделения судорожно долбили мерзлую землю, формируя новую линию обороны. Поэтому медлить с новыми ударами И.С.Коневу было не с руки. Поступление на 2-й Украинский фронт пополнения танками и САУ позволило в начале января 1944 года спланировать новый удар, на этот раз целью стал плотно прикрытый зенитками транспортный узел и "логистический хаб" Кировоград. Чернозем плотно подмерз, но на смену распутице пришли туманы.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Смена замысла операции: в конце 1943 года Конев отказался от очередного удара на Кривой Рог и перенес главный акцент на Кировоград, важный промышленный и транспортный узел. - Причины выбора направления: успехи 2-го Украинского фронта под Знаменкой, слабая подготовленность немецкой обороны на этом участке и недостаток времени у немцев на создание развитых укреплений. - Состояние немецкой стороны: оборону держали, в частности, 10-я моторизованная дивизия, 376-я пехотная, 2-я парашютная дивизия; в резерве имелись танковые силы, включая 3-ю и 14-ю танковые дивизии, а также позднее могла вмешаться «Великая Германия». - Проблема немцев: войска стояли на широком фронте, окопы приходилось срочно выдалбливать в мерзлой земле, полноценную оборону создать не успели. - Усиление советских войск: 5-я гвардейская танковая армия получила около 300 танков и значительное пополнение людьми, что резко повысило ее ударные возможности. - План наступления: главный удар наносили 7-я гвардейская армия и 5-я гвардейская армия, с вводом в прорыв танковых и механизированных корпусов Ротмистрова. - Серьезный недостаток подготовки: выдвижение 29-го танкового корпуса было замечено немецкой авиаразведкой, и потому удар по Кировограду немцы в целом ожидали. - Начало операции: 5 января 1944 года наступление началось после мощной артподготовки, однако туман затруднял корректировку огня и оценку результатов. - Критический эпизод: перед танками оказалось минное поле; небольшая группа танков ценой подрывов и потерь сумела нащупать проходы, обеспечив ввод крупных сил в прорыв. - Фактический прорыв состоялся быстро, но советское командование не сразу поняло степень успеха из-за плохой видимости и неясной картины боя. - Спорное решение Конева: он изъял у Ротмистрова 8-й мехкорпус и перебросил его на другой участок, что ослабило развитие удара именно там, где успех уже намечался. - Ошибка немцев: они контратаковали неудачно, ударив не туда, где могли бы отсечь подвижные части, а в более устойчивые стрелковые соединения. - Советские танковые и механизированные части быстро вышли к Кировограду, ворвались в город и начали его охват с юга и запада. - К 7 января Кировоград был фактически потерян для немцев, хотя часть боев в городе и на его подступах еще продолжалась. - Возникло локальное окружение немецких частей в районе Лелековки, однако из-за неплотного кольца и ночного прорыва значительная часть окруженных ушла. - Итог операции: освобожден Кировоград, советские войска продвинулись на 30–50 км, расширили фронт прорыва до 120 км и создали выгодные условия для последующей Корсунь-Шевченковской операции. - Главный исторический смысл: операция важна не только как освобождение города, но и как формирование оперативной обстановки, из которой выросло более известное последующее окружение немецких войск.
Подробный выводВ этой лекции Кировоградская операция показана не как изолированный эпизод, а как важное звено большой зимней кампании 1943–1944 годов на Правобережной Украине. Это очень существенный ракурс. История войны часто соблазняет нас крупными, «знаковыми» названиями — Сталинград, Курск, Корсунь. Но реальные переломы складываются не только из «монументов», а из промежуточных, на первый взгляд менее громких операций, которые подготавливают следующий шаг. Кировоград в этой логике — не просто захваченный город, а узел, через который меняется конфигурация фронта. Если смотреть глубже, в беседе ясно проступают три слоя.
1. Оперативный уровень: успех рождается там, где противник не успел оформить оборону в системуНемцы на этом участке были не «слабы вообще», а слабы во времени и в организации пространства. Это важное различие. У них имелись вполне боеспособные соединения, включая свежие части из Италии и танковые резервы. Но армия — это не просто сумма дивизий. Армия похожа на нервную систему: важно не только наличие «мышц», но и скорость, с которой сигнал доходит до нужного места. Советский удар пришелся туда, где немецкая оборона еще не стала цельным организмом. Здесь особенно показателен контраст: - у немцев были хорошие тактические части; - но не было достаточно времени на оборудование глубокой обороны; - у советской стороны были проблемы с управлением и разведмаскировкой; - но было превосходство в темпе, артиллерии и подвижных соединениях. Война вообще часто решается не абстрактным «кто сильнее», а кто успел раньше превратить возможность в форму.
2. Тактический и командный уровень: операция выиграна, но не без ошибокЛекция ценна тем, что не превращает советский успех в гладкую легенду. Напротив, Исаев показывает: даже успешная операция может содержать спорные решения и упущенные возможности. Прежде всего: - немецкая авиаразведка вскрыла подготовку наступления; - туман затруднил понимание реальной обстановки; - Конев, не до конца понимая, что оборона уже проломлена, перебросил 8-й мехкорпус; - некоторые стрелковые части тратили время на лобовые действия там, где можно было обойти; - были задержки из-за захваченных складов, что очень по-человечески и очень по-военному одновременно. Это напоминает не шахматную партию, а сложную систему с неполной информацией, где решения принимаются в тумане — и буквальном, и метафорическом. В этом смысле война похожа на работу сложного алгоритма в зашумленной среде: данные неполны, каналы связи искажены, локально рациональное решение может оказаться глобально спорным. Особенно интересно выглядит эпизод с минным полем. Он почти символичен. Большая операция, корпуса, армии, тысячи снарядов — и при этом в какой-то момент все зависит от нескольких людей, которые под огнем буквально телом и взглядом «нащупывают» проход. История любит большие числа, но реальность иногда висит на одном офицере, который выскочил из танка в снег и пошел смотреть мины. Это отрезвляет: стратегия всегда опирается на чью-то конкретную решимость в конкретной точке пространства.
3. Исторический смысл: Кировоград как подготовка КорсуниПожалуй, главный вывод лекции — Кировоградская операция важна не сама по себе, а как создание выгодной оперативной геометрии. После освобождения города и прорыва фронта немцам пришлось: - срочно латать бреши; - тянуть резервы; - перегруппировывать танковые дивизии; - выстраивать новый фронт уже в неблагоприятной для себя конфигурации. Именно здесь чувствуется подлинная логика оперативного искусства: иногда решает не уничтожение противника в одном сражении, а навязывание ему такой формы фронта, в которой следующее поражение становится почти закономерным. В этом есть даже философский оттенок. Люди часто привязываются к видимому событию — «вот главная битва», «вот кульминация». Но реальность обычно устроена иначе: кульминация оказывается лишь вершиной давно набранной инерции. Корсунь не возник из ниоткуда; он был подготовлен и Знаменкой, и Кировоградом, и всей чередой маневров, которые постепенно лишали немецкую сторону свободы выбора. История редко рушится мгновенно — чаще она сначала теряет устойчивость, а потом уже падает.
Оценка результатовПо изложению Исаева, операцию можно считать успешной, но не идеально реализованной. Что удалось: - взять крупный узел обороны и коммуникаций; - быстро прорвать фронт; - отбросить противника; - навязать ему кризис управления; - подготовить почву для следующей крупной операции. Что не удалось в полной мере: - скрыть подготовку наступления; - плотнее замкнуть окружение у Лелековки; - максимально эффективно использовать все подвижные соединения; - избежать части потерь и задержек. То есть это не «безупречный триумф», а скорее пример того, как при наличии ошибок все же достигается крупный оперативный результат, если общая логика удара верна, а противник уже не успевает восстановить равновесие.
ИтогВ этом видео Кировоградская операция предстает как пример того, что победа в большой войне строится не только на лобовой мощи, но и на сочетании темпа, накопления сил, уязвимостей противника и использования даже неполного успеха. Советское командование действовало не безошибочно, но сумело использовать момент, когда немецкая оборона еще не превратилась в устойчивую конструкцию. Освобождение Кировограда было важно и само по себе, и как шаг к более крупному оперативному кризису немецких войск на Правобережной Украине. Если смотреть шире, эта история напоминает: в войне, как и в жизни, люди часто замечают только финальный результат, но не видят длинной цепи промежуточных решений, случайностей, просчетов и усилий, из которых он возник. Победа почти никогда не бывает чистой идеей — она всегда смесь замысла, импровизации, ошибок и воли. И здесь остается любопытный вопрос: что в истории важнее — яркая кульминация, которую все помнят, или те промежуточные шаги, без которых сама кульминация никогда бы не состоялась?