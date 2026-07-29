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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

США и Израиль загнали себя в тупик: Иран не просто выстоял под ударами, но и приготовил сокрушительный ответ. Подземные ракетные города, гиперзвук и готовность КСИР идти до конца превратили Ближний Восток в пороховую бочку для самого Вашингтона. Востоковед Виктор Надеин-Раевский и Игорь Шишкин разбирают жёсткую реальность нового этапа войны.

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00:00 – Новый жесткий этап американо-израильской агрессии

01:41 – Две картины войны: Вытеснение США или кровавая бойня между арабами и персами?

03:08 – Истинная цель Израиля

07:10 – Миф о «ядерной угрозе»

11:02 – Неуязвимый гиперзвук и подземные города: Чем Иран ответит на удары

14:52 – Бескомпромиссность КСИР

16:49 – Шиитский фундамент: Учение Джафара и вековая ненависть к узурпаторам

19:22 – Как устроена жизнь синагог внутри Ирана

21:03 – Ответка по базам США

26:53 – Охота на крыс

30:48 – Диверсии на окраинах

39:15 – Шииты Ирака и жесткий турецкий суфизм

42:00 – Предательство и нефть

44:04 – Духовный фронт: В чём сходство принципов России и Ирана

47:02 – Пауза перед бурей

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