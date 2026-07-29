ЯДЕРНЫЙ БЛЕФ И ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА. Виктор Надеин-Раевский о реальной военной мощи Ирана
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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
США и Израиль загнали себя в тупик: Иран не просто выстоял под ударами, но и приготовил сокрушительный ответ. Подземные ракетные города, гиперзвук и готовность КСИР идти до конца превратили Ближний Восток в пороховую бочку для самого Вашингтона. Востоковед Виктор Надеин-Раевский и Игорь Шишкин разбирают жёсткую реальность нового этапа войны.
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00:00 – Новый жесткий этап американо-израильской агрессии
01:41 – Две картины войны: Вытеснение США или кровавая бойня между арабами и персами?
03:08 – Истинная цель Израиля
07:10 – Миф о «ядерной угрозе»
11:02 – Неуязвимый гиперзвук и подземные города: Чем Иран ответит на удары
14:52 – Бескомпромиссность КСИР
16:49 – Шиитский фундамент: Учение Джафара и вековая ненависть к узурпаторам
19:22 – Как устроена жизнь синагог внутри Ирана
21:03 – Ответка по базам США
26:53 – Охота на крыс
30:48 – Диверсии на окраинах
39:15 – Шииты Ирака и жесткий турецкий суфизм
42:00 – Предательство и нефть
44:04 – Духовный фронт: В чём сходство принципов России и Ирана
47:02 – Пауза перед бурей
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Иран представлен как государство, которое не удалось сломать ни внешним военным давлением, ни внутренней дестабилизацией. - По мнению спикера, главная цель Израиля и США не достигнута: Иран сохраняет устойчивость политической системы и военного управления. - Заявления о том, что Иран якобы близок к созданию ядерного оружия, трактуются как политический предлог, а не как убедительно доказанный факт. - Подчеркивается, что в Иране существует религиозный запрет на ядерное оружие, а ядерные технологии объясняются в том числе медицинскими и гражданскими задачами. - Иран описывается как технологически развитая страна: производство лекарств, автомобилей, развитие собственной промышленности и ВПК. - Отдельно акцентируется, что у Ирана есть серьезные ракетные возможности, включая гиперзвуковые разработки и подземную инфраструктуру для хранения и запуска вооружений. - Существенная часть оборонной системы Ирана, как утверждается, переведена под землю: пусковые установки, беспилотники, склады, тоннели. - Собеседник считает, что наземная операция против Ирана крайне рискованна из-за высоких потерь для атакующей стороны. - Одной из ключевых опор иранской устойчивости названа религиозная мотивация общества и силовых структур, особенно Корпуса стражей исламской революции. - Конфликт на Ближнем Востоке в лекции интерпретируется не только как геополитический, но и как глубоко религиозный и цивилизационный. - Отмечается, что раскол между суннитами и шиитами остается важным фактором, которым внешние силы пытаются пользоваться. - США, Израиль и британские спецслужбы, по версии спикера, ведут долгую работу по внутреннему расшатыванию Ирана через национальные и конфессиональные противоречия. - При этом делается вывод, что арабские страны вряд ли способны стать эффективной сухопутной силой против Ирана, даже если внешние игроки попытаются их подтолкнуть. - Иран, по оценке автора, пока выдерживает паузу в отношении Израиля, но сохраняет возможность для будущих ударов. - Главная идея выступления: Иран — не слабое звено, а сложное, мобилизованное и гораздо более устойчивое государство, чем это часто изображается в пропаганде.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная, хотя и явно полемическая мысль: Иран нельзя понимать как очередную “проблемную страну”, которую можно запугать авиаударами, санкциями и спецоперациями. Напротив, он описывается как государство, где сочетаются несколько уровней устойчивости: идеологический, религиозный, институциональный, военный и цивилизационный. Если смотреть глубже, то логика выступления строится на важном различии между внешним образом страны и ее внутренним устройством. Со стороны Иран часто рисуют либо как “почти поверженного”, либо как “изгоя, живущего на пределе ресурсов”. Но спикер настаивает на другом: Иран — это общество с высокой способностью к мобилизации, с собственной промышленной и военной базой, с многослойной системой власти и с культурой жертвенности, которая для внешнего наблюдателя может казаться архаичной, но в условиях войны превращается в ресурс. Здесь любопытен почти психологический момент. Современные технократические элиты часто переоценивают значение инфраструктуры и недооценивают значение смысла. Им кажется, что если уничтожить склады, командные пункты и электросети, то противник “распадется”. Но история — от СССР в 1941 году до Ирана сегодня, если верить логике лекции, — показывает: система держится не только на железе, но и на вере в собственную правоту. Не обязательно религиозной в узком смысле; это может быть вера в государство, в судьбу, в миссию, в память, в мученичество, в национальное достоинство. Иран, по мысли спикера, как раз обладает таким запасом внутреннего смысла. Отдельный и центральный тезис — скепсис в отношении иранской ядерной угрозы. Здесь звучит не просто технический аргумент про уровни обогащения урана, но и мировоззренческий: нельзя механически переносить западную логику сдерживания на исламскую республику, где существуют религиозные ограничения. Конечно, этот тезис можно обсуждать и критиковать: в международной политике государства нередко расходятся между декларацией и практикой. Но сам акцент важен. Он напоминает, что геополитика — это не только материальные мощности, но и системы запретов, табу, сакральных рамок. И если игнорировать эти рамки, можно грубо ошибиться в оценке мотивов противника. Большой блок рассуждений посвящен тому, что Иран — это не только армия, но и “подземная цивилизация обороны”. Подземные базы, тоннели, скрытые склады, выдвижные пусковые установки — все это подается как символ адаптации. По сути, это биологическая модель выживания: организм, который понимает уязвимость поверхности, уходит в глубину. В этом есть почти философская метафора: все уязвимое, выставленное напоказ, рано или поздно поражается; жизнеспособным становится то, что умеет прятать центр тяжести. Так же и с обществами: страны, привыкшие жить под давлением, развивают скрытые резервы, которые внешне долго незаметны. Интересен и религиозный пласт беседы. Спикер настаивает, что без понимания шиизма, памяти о Кербеле, культа мученичества, идеи справедливого возмездия и ожидания скрытого имама невозможно понять, почему Иран воюет именно так, а не иначе. Это важное замечание. Светский аналитик нередко относится к религии как к “надстройке”, как к риторике для масс. Но в реальности религиозный миф может быть не украшением политики, а ее двигателем. Там, где материалист видит пропаганду, верующий видит онтологию, саму ткань мира. И если это не учитывать, возникает иллюзия, будто люди сражаются только за нефть, базы и проливы. В действительности же они могут сражаться еще и за образ истории, за память об унижении, за священное пространство, за метафизическую справедливость. При этом в выступлении много жестких и спорных оценок. США, Израиль, Британия описываются как силы системной дестабилизации, использующие национальные и конфессиональные трещины. В такой картине мира есть своя логика: действительно, великие державы часто играют на внутренних противоречиях других стран. Но здесь важно не впадать в удобную простоту. Любое внешнее вмешательство становится эффективным только там, где уже есть внутренняя уязвимость. То есть вина внешнего игрока не отменяет существования собственных проблем общества. Иначе анализ превращается в утешающий миф: “если бы не враги, все было бы идеально”. История почти никогда не бывает столь чистой. Очень важен и тезис о том, что арабский мир не является единым субъектом. Это, пожалуй, один из самых здравых моментов беседы. Часто “арабов”, “мусульманский мир” или “Восток” воспринимают как однородную массу. Но в реальности там пересекаются национальные интересы, экономические расчеты, исторические обиды, различия между суннитами и шиитами, прагматика режимов и религиозная риторика. Поэтому мечта внешних игроков столкнуть “арабов и персов” существует, но механически реализовать ее трудно. Идея единого исламского фронта так же мифологична, как идея единого либерального Запада: на поверхности — лозунги, в глубине — конкуренция, страх и сделки. Финальный общий вывод лекции можно сформулировать так: Иран силен не потому, что неуязвим, а потому, что привык жить в уязвимости и превратил это в систему. Он не обязательно сильнее США или Израиля в абсолютных ресурсах, но он устойчивее, чем о нем думают те, кто оценивает войны только по тоннажу бомб и числу самолетов. Его мощь — в сочетании идеологии, памяти, жесткой государственности, военной адаптации и готовности к потерям. А это уже совсем другой тип силы: не блестящий, но вязкий; не всегда красивый, но опасный для любого, кто надеется на быстрый слом. И здесь возникает почти универсальный вопрос. Что в конечном счете делает государство сильным: объем вооружений и денег — или способность общества придавать страданию смысл и не распадаться под давлением?