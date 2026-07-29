Полный мини-курс “Наука жизни”

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Курс “Управление социальными суперсистемами” https://vintel.su/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=vqClXn3-Q64

Детский курс “Человек и Ноосфера” https://vintel.su/chelovek-i-noosfera?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=vqClXn3-Q64

Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео поговорим о том, что говорит ваше тело о вашей жизни. Разберём, почему здоровье — это не только генетика и питание, но и осмысленность собственной жизни. И объясним, почему тот, кто десятилетиями живёт чужую жизнь, оказывается в самом тяжёлом состоянии.

Досмотрите до конца — после этого выпуска вы иначе посмотрите на своё тело, на свой образ жизни и на то, за что стоит держаться, чтобы жить по-настоящему долго и счастливо.

✍️ Напишите в комментариях: что для вас лично сегодня является главным смыслом, ради которого стоит жить?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

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00:00 — Что ваше тело говорит о вашей жизни?

01:18 — Что влияет на здоровье будущих поколений?

04:50 — Какие факторы определяют здоровье человека?

05:49 — Почему болезни начинаются не в теле?

06:40 — Как связаны психика и тело?

08:29 — Как найти смысл жизни?