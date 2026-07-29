Племя долгожителей на диете из абрикосов. Разбираем популярнейший миф
Недавно у нас выходила статья про потенциально русские Гималаи, один из эпизодов из Большой игры. Речь шла про долину реки Хунза. Этот уголок мира незнаменит, но возможно, вам попадалась вдохновляющая история про жителей этих мест. Очень любят этот сюжет веганы и сыроеды.
Долина Хунзы знаменита своими долгожителями. Племя хунзакутов — народ, не знающий болезней.
Эти люди не болеют раком, до ста лет играют в подвижные игры.
Пожилые женщины у них выглядят как девушки, а в 65 лет еще рожают детей.
В среднем живут по 120 лет, а некоторые доживают и до 160.
Но как так у них получилось? Во-первых, экология. Долина высокогорная, кругом чистый воздух и ручьи из ледников. Во-вторых, вегетарианская органическая диета. В основном питаются ячменём и сушёными абрикосами. Горец может съесть лепёшку и горсть кураги, а потом целый день ходить по горам за стадом овец. Так и получаются активные и стройные люди, которые до старости выглядят молодыми.
А в третьих, это всё враньё чистой воды. Никаким особым здоровьем и долголетием люди племени не отличаются. Средняя продолжительность жизни хунзакутов — такая же, как и у соседних народов. И точно такая же высокая детская смертность из-за инфекций, недоедания, однообразной диеты и общей бедности.
Легенду о чудесном племени придумал в середине 20 века швейцарский издатель Ральф Бирхер. Ни в какой Азии он сам не был, жил в Цюрихе и издавал журнал о здоровом питании. Попались ему на глаза записки британского врача Маккарисона, который работал в Индии в начале века. Лечил людей, в основном изучал расстройства пищеварения. И упомянул, что «есть племя в одной долине, вот они ко мне почти не обращались с болячками. Стало быть, они-то здоровее прочих. Говорят, не едят мяса и питаются абрикосами».
Уцепившись за эту фразу, Бирхер написал и сам издал целую книгу под названием «Хунза, народ не знающий болезней». Книга очень понравилась американскому обществу вегетарианцев. По их заказу вышла ещё одна книга про здоровых хунзакутов, в предисловии автор честно признал, что сам в Индии не был и пишет по открытым источникам.
(автора звали Джером Родейл. Всю жизнь пропагандировал ЗОЖ и органическую диету. Был антипрививочником.
Умер в 72 года от сердечного приступа во время съёмок телешоу. Прямо на этих съёмках он хвастался отличным самочувствием и обещал, что доживёт до ста лет. Не фартануло)
Вернёмся к племени долгожителей. Если в яндексе забить слово «хунза», то в половине статей будет канонический сказочный текст, а в другой половине — разоблачение мифа. Приведу пару тезисов с опровержением.
«Народ, не знающий болезней» — точнее было бы сказать, «народ, не знавший докторов». Тот же Маккарисон жил в столице провинции, а до самой долины дороги в те времены не было. Первый нормальный доктор в долине появился в 50х. Это был американский геолог (!) Джон Кларк, который сначала приезжал в долину по работе, а потом вернулся с благотворительной миссией.
И стал принимать больных, а главное (вот подлость) — записывать истории болезней. Оказалось, здоровье у людей не очень. Средневековому образу жизни — средневековые болезни. Стригущий лишай, дизентерия, гельминты, цинга, рахит и т.д. Ничего общего с вечно молодыми красавцами из мифов.
«Хунзакуты не едят мяса» — едят с удовольствием, когда оно есть.
Есть мясо весь год они позволить себе не могут, соответственно летом сидят на растительной диете, а скотину забивают зимой.
«У них нет полиции и тюрем, потому что нет преступлений» — сейчас это обычная провинция, живущая по законам Пакистана. Статистика преступлений сравнима с другими регионами.
С 1970х годов через долину проложили дорогу, так что об оторванности от остального мира речи не идёт. Это пошло на пользу людям — стало больше туристов.
В прежние времена племя не отличалось миролюбивостью — любили грабить корованы и захватывать рабов.
Остальные подробности про диету, особую жизнерадостность горцев, как хорошо каждый год голодать по весне и т.д. — читайте на сайтах веганов. В принципе, вы можете сами придумать свою диету и написать, что именно её придерживаются хунзакуты, которые живут по 120 лет. Последователи у метода найдутся, предыдущие разоблачения адептов не смущают.
А я оставлю ссылку на подробный разбор мифа и красивые фотки с мест, см. отчёт путешественника
Сергея Бойко, это рассказ из первых рук:
http://navostok.net/hunza-the-land-of-vegetarians-and..
Автор - Юрий Деточкин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Миф о хунзакутах как о “племени долгожителей” сильно преувеличен. - Популярный образ включает набор красивых утверждений: - живут по 120–160 лет; - почти не болеют; - не знают рака; - питаются в основном абрикосами и ячменём; - сохраняют молодость и фертильность до глубокой старости. - Источник мифа — не строгая наука, а популяризаторская литература о здоровом питании. - Швейцарский издатель Ральф Бирхер, сам не бывавший в регионе, развил идею на основе косвенных упоминаний врача Роберта Маккарисона. - Позже миф подхватили сторонники вегетарианства, сыроедения и органического питания. - Более поздние наблюдения и медицинская практика показали, что у жителей региона были вполне обычные для бедного изолированного общества болезни: инфекции, паразиты, цинга, рахит, дизентерия, недоедание, высокая детская смертность. - “Не болеют” часто означало не здоровье, а отсутствие врачей и медицинской статистики. - Утверждение, что хунзакуты не едят мяса, тоже искажено: мясо они ели, когда оно было доступно. - Представление о них как о мирном, внеисторическом, почти райском народе — романтизация; реальность была куда сложнее и грубее. - История Хунзы — хороший пример того, как идеология питания ищет себе “сакральный народ-доказательство”.
Подробный выводЭтот текст разбирает не просто региональный миф, а очень узнаваемый механизм человеческого мышления. Людям нравится верить, что где-то существует “естественная”, “чистая” жизнь, которая автоматически даёт здоровье, долголетие и душевную гармонию. Хунза в таком воображении становится не географическим местом, а экраном для проекций — почти как утопия Руссо, только в формате диетологии. С практической точки зрения главный вывод прост: нет надёжных оснований считать хунзакутов уникальным народом, который благодаря абрикосам и вегетарианству живёт по 120 лет и не болеет. Напротив, данные указывают, что это было бедное высокогорное сообщество с типичными проблемами традиционного быта и ограниченной медицины. То есть реальность здесь не магическая, а историческая: нехватка пищи, сезонность питания, инфекции, тяжёлый труд, слабая медицинская инфраструктура. Здесь интересно не только “что неправда”, но и почему именно такая неправда становится популярной.
Почему миф оказался живучим1. Он красиво устроен В мифе всё логично на уровне интуиции: - чистый воздух; - природная еда; - физическая активность; - простая жизнь; - долгожительство. Это почти идеальная притча против современного мира. И потому она убеждает эмоционально раньше, чем человек начинает задавать вопросы о статистике и источниках. 2. Он льстит идеологии Если человек уже верит, что “вся беда от цивилизации, мяса, медицины, прививок, обработанной еды”, то Хунза становится удобным символом. Не доказательством, а именно символом. Мы вообще часто используем факты не чтобы узнать истину, а чтобы укрепить уже выбранную картину мира. 3. Отсутствие данных легко выдать за чудо Если в регионе долго нет врачей, регистрации болезней и демографического учёта, это не значит, что люди не болеют. Это значит, что болезнь не стала числом в таблице. В этом есть почти философская ирония: то, что не измерено, в массовом сознании легко превращается в “не существовало”. 4. Экзотика работает лучше статистики Один образ улыбающегося горца с курагой в кармане продаётся лучше, чем скучная фраза: “Продолжительность жизни сопоставима с соседними популяциями при высокой младенческой смертности”. Человеческий ум любит нарративы сильнее, чем таблицы.
Что в этой истории всё же может быть частично вернымВажно не впадать в обратный догматизм. Из того, что миф ложен в целом, не следует, что в нём вообще нет рационального зерна. Вполне вероятно, что у жителей Хунзы действительно были некоторые защитные факторы: - высокая физическая активность; - относительно низкое потребление ультрапереработанной пищи; - сезонность и умеренность рациона; - жизнь в среде с меньшим уровнем индустриального загрязнения; - плотные социальные связи. Но наличие полезных факторов не делает народ бессмертным и не отменяет инфекции, дефициты и бедность. Это типичная ошибка идеализации: мы берём один здоровый элемент образа жизни и достраиваем из него всю картину до совершенства.
Более глубокий смысл: миф как зеркало нашего сознанияИстория про Хунзу — это не только про веганов или сторонников альтернативного ЗОЖ. Это вообще про то, как человек строит веру. Мы склонны искать “чистые модели”: - идеальную диету, - идеальный народ, - идеальную древность, - идеальную духовную практику, - идеальную систему воспитания. Но жизнь почти никогда не бывает чистой. Она смешанная. В ней рядом стоят: - польза и дефицит, - сила и бедность, - красота природы и жестокость быта, - выносливость тела и высокая смертность. В этом смысле миф о Хунзе похож на многие другие культурные легенды: о “натуральном прошлом”, о “мудрых предках”, о “райской жизни вне цивилизации”. Мы влюбляемся не в реальность, а в собственный идеализированный монтаж. А потом защищаем этот монтаж, потому что он даёт надежду: если есть где-то народ, который всё делает правильно, значит и мы можем спастись простым рецептом. Но реальность взрослее. Она редко укладывается в формулу “ешь абрикосы — проживёшь 120 лет”. Настоящее здоровье — это не магический продукт и не романтика гор. Это сложная система: питание, генетика, медицина, санитария, социальная среда, детская выживаемость, нагрузка, инфекции, уровень стресса и качество учёта данных.
Практический итогИз этой статьи разумно вынести следующее: - не верить легендам о чудесных народах без проверки источников; - отделять полезные привычки от идеологической мифологии; - понимать, что “натуральное” не равно “здоровое”; - не путать отсутствие медицинской диагностики с отсутствием болезней; - с осторожностью относиться к ЗОЖ-пропаганде, которая строится на красивых историях, а не на данных. И всё же сама тяга к таким мифам тоже говорит о чём-то важном: современному человеку отчаянно хочется поверить, что существует более цельный, простой и живой способ быть в мире. Возможно, ложь мифа держится не только на невежестве, но и на подлинной человеческой тоске по целостности. И тогда вопрос уже шире самой Хунзы: мы ищем истину о здоровье — или историю, которая утешает нас больше, чем факты?