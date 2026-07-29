Недавно у нас выходила статья про потенциально русские Гималаи, один из эпизодов из Большой игры. Речь шла про долину реки Хунза. Этот уголок мира незнаменит, но возможно, вам попадалась вдохновляющая история про жителей этих мест. Очень любят этот сюжет веганы и сыроеды.

Долина Хунзы знаменита своими долгожителями. Племя хунзакутов — народ, не знающий болезней.

Эти люди не болеют раком, до ста лет играют в подвижные игры.

Пожилые женщины у них выглядят как девушки, а в 65 лет еще рожают детей.

В среднем живут по 120 лет, а некоторые доживают и до 160.

Но как так у них получилось? Во-первых, экология. Долина высокогорная, кругом чистый воздух и ручьи из ледников. Во-вторых, вегетарианская органическая диета. В основном питаются ячменём и сушёными абрикосами. Горец может съесть лепёшку и горсть кураги, а потом целый день ходить по горам за стадом овец. Так и получаются активные и стройные люди, которые до старости выглядят молодыми.

А в третьих, это всё враньё чистой воды. Никаким особым здоровьем и долголетием люди племени не отличаются. Средняя продолжительность жизни хунзакутов — такая же, как и у соседних народов. И точно такая же высокая детская смертность из-за инфекций, недоедания, однообразной диеты и общей бедности.

Легенду о чудесном племени придумал в середине 20 века швейцарский издатель Ральф Бирхер. Ни в какой Азии он сам не был, жил в Цюрихе и издавал журнал о здоровом питании. Попались ему на глаза записки британского врача Маккарисона, который работал в Индии в начале века. Лечил людей, в основном изучал расстройства пищеварения. И упомянул, что «есть племя в одной долине, вот они ко мне почти не обращались с болячками. Стало быть, они-то здоровее прочих. Говорят, не едят мяса и питаются абрикосами».

Уцепившись за эту фразу, Бирхер написал и сам издал целую книгу под названием «Хунза, народ не знающий болезней». Книга очень понравилась американскому обществу вегетарианцев. По их заказу вышла ещё одна книга про здоровых хунзакутов, в предисловии автор честно признал, что сам в Индии не был и пишет по открытым источникам.

(автора звали Джером Родейл. Всю жизнь пропагандировал ЗОЖ и органическую диету. Был антипрививочником.

Умер в 72 года от сердечного приступа во время съёмок телешоу. Прямо на этих съёмках он хвастался отличным самочувствием и обещал, что доживёт до ста лет. Не фартануло)

Вернёмся к племени долгожителей. Если в яндексе забить слово «хунза», то в половине статей будет канонический сказочный текст, а в другой половине — разоблачение мифа. Приведу пару тезисов с опровержением.

«Народ, не знающий болезней» — точнее было бы сказать, «народ, не знавший докторов». Тот же Маккарисон жил в столице провинции, а до самой долины дороги в те времены не было. Первый нормальный доктор в долине появился в 50х. Это был американский геолог (!) Джон Кларк, который сначала приезжал в долину по работе, а потом вернулся с благотворительной миссией.

И стал принимать больных, а главное (вот подлость) — записывать истории болезней. Оказалось, здоровье у людей не очень. Средневековому образу жизни — средневековые болезни. Стригущий лишай, дизентерия, гельминты, цинга, рахит и т.д. Ничего общего с вечно молодыми красавцами из мифов.

«Хунзакуты не едят мяса» — едят с удовольствием, когда оно есть.

Есть мясо весь год они позволить себе не могут, соответственно летом сидят на растительной диете, а скотину забивают зимой.

«У них нет полиции и тюрем, потому что нет преступлений» — сейчас это обычная провинция, живущая по законам Пакистана. Статистика преступлений сравнима с другими регионами.

С 1970х годов через долину проложили дорогу, так что об оторванности от остального мира речи не идёт. Это пошло на пользу людям — стало больше туристов.

В прежние времена племя не отличалось миролюбивостью — любили грабить корованы и захватывать рабов.

Остальные подробности про диету, особую жизнерадостность горцев, как хорошо каждый год голодать по весне и т.д. — читайте на сайтах веганов. В принципе, вы можете сами придумать свою диету и написать, что именно её придерживаются хунзакуты, которые живут по 120 лет. Последователи у метода найдутся, предыдущие разоблачения адептов не смущают.

А я оставлю ссылку на подробный разбор мифа и красивые фотки с мест, см. отчёт путешественника

Сергея Бойко, это рассказ из первых рук:

http://navostok.net/hunza-the-land-of-vegetarians-and..

Автор - Юрий Деточкин