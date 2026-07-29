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Народ в Пакистане, представители которого живут по 120 лет и больше. Разбираемся, что правда, а что миф

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Проверяем один из столбов на которых стоит фундамент конспирологии, наряду с Теслой, рептилоидами,чупакаброй и многим другим.

В 1984 году в лондонском аэропорту Хитроу офицеры пограничного контроля растерянно смотрели на паспорт пожилого пакистанца по имени Саид Абдул Мобуд.

Документ был настоящим. Человек — живым. Но дата рождения в паспорте стояла — 1823 год.

По бумагам старцу исполнилось 160 лет.

Сопровождавший его мулла пояснил: это житель долины Хунза, где люди живут необычно долго. Мобуд считается святым. Память у него отличная — помнит события с 1850 года. Зубы — все целы.

Британские газеты вышли с заголовками про «живого Мафусаила». История облетела мир. И с тех пор рассказывается снова и снова — как доказательство того, что в горах Пакистана живёт народ, которому недоступны ни старость, ни болезни.

Правда ли это?

Частично. Но именно «частично» — самое интересное.

Где это место

Долина реки Хунза находится на севере Пакистана, в точке, где сходятся три величайшие горные системы планеты: Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. Высота — около 2500 метров над уровнем моря. Со всех сторон — вершины за шесть и семь тысяч метров.

Народ буруши, которых чаще называют хунзакутами — около 87 000 человек по последним данным. Язык — бурушаски, языковой изолят: он не родственен ни одному другому известному языку в мире. Ни тюркским. Ни иранским. Ни индоарийским. Лингвисты до сих пор спорят о его происхождении.

По легенде, хунзакуты — потомки воинов армии Александра Македонского, осевших в этих горах во время Индийского похода. Это объясняло бы их нетипичную для региона внешность: светлые глаза, европейские черты лица встречаются здесь заметно чаще, чем у соседних народов. Но генетических подтверждений «македонской гипотезы» пока не найдено.

На протяжении большей части своей истории Хунза была независимым карликовым государством. Правил им Мир — наследственный правитель. В 1974 году долина вошла в состав Пакистана, хотя и сохранила широкую автономию.

Как Запад узнал о хунзакутах

Первым европейцем, кто написал о необычном здоровье жителей долины, был британский военный врач Роберт Маккаррисон. Он провёл в регионе 14 лет в начале XX века и оставил детальные наблюдения.

Маккаррисон отметил: хунзакуты практически не страдают от заболеваний, которые были обычным делом для соседних народов. Никакого диабета, почти нет сердечно-сосудистых болезней, редкость желудочно-кишечных расстройств. Физическая выносливость — исключительная. Пройти сто километров по горной тропе для здорового взрослого мужчины — обычное дело.

Маккаррисон провёл эксперимент. Он кормил лабораторных крыс рационом хунзакутов и рационом британских рабочих. У первой группы не развивалось практически никаких болезней. Вторая группа страдала от целого букета патологий. Вывод казался очевидным: питание — ключ.

Позже изучением хунзакутов занялся швейцарский диетолог Ральф Бирхер, который написал книгу «Хунзы — народ, который не знает болезней». Книга переведена на множество языков и стала главным источником легенды об «оазисе молодости».

В 1963 году французская медицинская экспедиция под руководством доктора Бельвефе провела перепись населения Хунзы. Данные о рождениях хранились в местных мечетях. Результат переписи дал среднюю продолжительность жизни в 120 лет.

Это число стало сенсацией. И поводом для первых серьёзных вопросов.

Почему учёные сомневаются

Здесь начинается часть истории, которую в популярных текстах о хунзакутах обычно пропускают.

Проблема первая: документы.

В Хунзе исторически не было системы регистрации рождений в западном понимании. Записи в мечетях — это не метрики с точными датами, а устные традиции, перенесённые на бумагу. Когда исследователи пытались верифицировать конкретные возрасты, возникали серьёзные расхождения.

Мужчина, которому на вид лет пятьдесят, говорил, что ему восемьдесят. Другой выглядевший «лет на семьдесят», утверждал, что ему сто двадцать. Но это именно то, как они выглядели — на пятьдесят и на семьдесят. Не старше.

Западные наблюдатели раз за разом фиксировали одно и то же: люди в Хунзе выглядят моложе своих заявленных лет. Один исследователь записал: «Он выглядел лет на пятьдесят, но сказал, что ему около восьмидесяти». Это ключевое наблюдение, которое можно интерпретировать двояко: либо они действительно сохраняют молодость — либо они просто не знают своего точного возраста, и завышают его. Проверить правдивость возраста исследователи не могли, так как нужно отслеживать с момента рождения человека.

Проблема вторая: культурное отношение к возрасту.

В Хунзе исторически существовала традиция отождествлять возраст с мудростью и авторитетом. Чем старше человек — тем выше его статус. В такой системе стимулов завышать возраст психологически и социально выгодно. Это не обязательно осознанный обман: просто счёт лет ведётся иначе.

Исследователи из Книги рекордов Гиннесса, занимавшиеся проверкой заявлений о долгожительстве, установили: «ни один предмет не окружён большим количеством тщеславия, обмана и мошенничества, чем крайние случаи человеческого долголетия».

Проблема третья: закрытость.

Мир Хунзы на протяжении десятилетий ограничивал доступ иностранцев в долину. Разрешение требовалось как от Пакистана, так и от самого Мира. Научные исследования без его благословения были невозможны. Что происходило внутри долины — во многом зависело от того, что Мир хотел показать гостям.

Проблема четвёртая: японская экспедиция.

В 1955 году японская исследовательская экспедиция побывала в Хунзе и нашла у жителей различные заболевания — в том числе онкологические. Это прямо противоречит расхожему утверждению об «абсолютном отсутствии рака». Упоминание об этой экспедиции есть в официальном журнале федерального правительства США, но в русскоязычных текстах о хунзакутах оно практически не встречается.

Современные научные исследования с зубным анализом для определения реального возраста показывают: пожилые хунзакуты, которые называли себя столетними, вероятнее всего были в возрасте 60–75 лет. Это заметно лучше средней продолжительности жизни по Пакистану — но совсем не 120 лет.

Что точно правда

Разобравшись с мифами, важно не выплеснуть с водой ребёнка.

Потому что кое-что в истории хунзакутов является подтверждённым фактом — и это само по себе достаточно интересно.

Сердечно-сосудистое здоровье. Исследования фиксировали исключительно низкий уровень атеросклероза у жителей долины. Даже у пожилых мужчин состояние артерий было сопоставимо с состоянием артерий молодых людей из западных стран. Это реальный, измеримый и проверенный факт.

Физическая активность. Жизнь в горах означает постоянное движение — не как упражнение, а как необходимость. Доставить воду, обработать поле на крутом склоне, добраться до соседней деревни. По оценкам исследователей, взрослый хунзакут проходил в среднем несколько десятков километров в день по пересечённой местности. Это соответствует уровню профессиональных спортсменов — но без спортзала и без выходных.

Питание. Рацион хунзакутов — одна из причин их феноменального здоровья, с которой согласны даже скептики. Суточная калорийность — около 1900 ккал при высоком уровне активности. Это значит постоянный лёгкий дефицит, который, по современным данным, является одним из факторов замедления старения. У людей нет ожирения, они не таскают лишние килограммы на себе, соответственно и нагрузка на суставы и сердце намного меньше, чем у городских западных жителей.

Основа рациона — абрикосы (в свежем и сушёном виде), пшеница и ячмень грубого помола, бобовые, овощи, немного молочных продуктов от яков и коз. Мясо — редко, по праздникам. Никакого рафинированного сахара. Никаких обработанных продуктов. Весной, когда запасы подходили к концу, наступал вынужденный пост в два-три месяца: люди жили практически только на сушёных абрикосах и воде.

Важная деталь: Маккаррисон специально указал, что соседи хунзакутов жили в идентичных климатических условиях — та же высота, та же вода, тот же воздух. Но болели совсем по-другому и жили заметно меньше. Единственное принципиальное различие между ними — диета. Это наблюдение выдержало проверку временем.

Низкий уровень стресса. Хунзакутская культура традиционно ставила общину выше индивидуума. Решения принимались коллективно, конфликты разрешались через медиацию старейшин. Ритм жизни определялся природой, а не дедлайнами. Исследователи фиксировали это как один из факторов здоровья: социальная поддержка и низкая тревожность работают на сердечно-сосудистую систему не хуже диеты.

История с паспортом — как она устроена

Вернёмся к Саиду Абдул Мобуду и его паспорту 1823 года рождения.

Это реальная история. Статья о нём появилась в гонконгской газете в 1977 году. Он действительно прибыл в Лондон.

Но вот что важно понять: паспорт не является свидетельством о рождении. Паспорт содержит те данные, которые в него внесли. В Хунзе 1970-х не было бюрократии, способной верифицировать, что человек родился в 1823 году. Это была запись с его слов — или со слов его семьи, или местного чиновника, который хотел угодить уважаемому старцу.

Сам Мобуд, по свидетельствам встречавшихся с ним людей, «выглядел на пенсионера лет семидесяти». Это единственное, что можно утверждать с уверенностью.

Этот эпизод идеально иллюстрирует проблему хунзакутских историй о долголетии в целом: ни одно из сенсационных утверждений не сопровождается верифицируемыми данными. Везде — слова, легенды, паспорта с удобными датами.

Что произошло, когда пришла цивилизация

Есть и продолжение этой истории — наглядное и поучительное.

В 1970-х годах Пакистан проложил в Хунзу Каракорумское шоссе. Долина перестала быть изолированной. Появились магазины, а в них — рафинированный сахар, белая мука, растительное масло, газировка, переработанные продукты. Туристы стали привозить деньги и незнакомые привычки.

И здоровье жителей начало меняться. Случаи сахарного диабета, гипертонии и ожирения появились там, где раньше их почти не знали. Это зафиксировано медицинскими исследованиями, которые проводились в долине в 1990-х и 2000-х.

Эта история — возможно, лучшее подтверждение того, что здоровье хунзакутов действительно было связано с их образом жизни. Не с генетикой, не с «особой энергетикой места» и не с мистическими свойствами горной воды. А с тем, что они ели, сколько двигались и как жили.

Когда образ жизни изменился — изменилось и здоровье.

Почему легенда живёт

История о народе, который не знает болезней и доживает до 120 лет, появилась в нужное время и в нужном месте.

Первые рассказы о хунзакутах дошли до широкой аудитории в начале XX века — эпохи, когда западная медицина только начинала понимать связь питания и болезней. Потом история пережила волну интереса к «голубым зонам» в 1970-х. Потом её подхватили сторонники натурального питания, потом — продавцы биодобавок, потом — каналы о здоровом образе жизни.

Каждое новое поколение дорабатывало миф в соответствии с актуальными страхами и желаниями. «Они не болеют раком» — это для тех, кого пугает онкология. «Они не стареют» — для тех, кто боится старости. «Они спокойны и счастливы» — для тех, кого измотал стресс.

Миф работает именно потому, что попадает в болевые точки.

Но правда интереснее мифа.

Что из этого следует

Хунзакуты — реальный народ с задокументированно высоким уровнем здоровья. Вероятно, они живут дольше большинства пакистанцев. Вероятно, их сердечно-сосудистая система работает лучше, чем у жителей городов с западным рационом.

Вероятно, они не доживают до 120 лет — просто потому что мало кто доживает. Подтверждённый рекорд человеческого долголетия — 122 года, и это единственный случай с полностью верифицированными документами за всю историю человечества.

Что действительно работает в образе жизни хунзакутов — это не тайна и не магия. Это то, что геронтология повторяет уже несколько десятилетий: умеренное питание с минимумом обработанных продуктов, высокая ежедневная физическая активность, крепкие социальные связи, низкий хронический стресс.

Ни одна из этих вещей не нуждается в горах Каракорума, абрикосовом масле или паспорте 1823 года рождения.

Они нуждаются в последовательности. Что значительно сложнее.

Мобуд с его паспортом, может быть, и прожил «всего» семьдесят пять лет. Но выглядел при этом крепким, ясноголовым и здоровым — в стране, где средняя продолжительность жизни в то время не достигала шестидесяти. Где была слаборазвитая медицина и вообще практически никаких обследований. Но таких активных стариков, способных полноценно жить, четко мыслить в долине было немало.

Это, собственно, и есть настоящая история о хунзакутах.

Не о том, сколько они живут. А о том, как.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Хунзакуты — реальный народ, живущий в долине Хунза на севере Пакистана. - Миф о жизни по 120–160 лет сильно преувеличен и не подтверждён надёжными документами. - Истории вроде случая с Саидом Абдул Мобудом опираются на паспортные данные, которые не равны доказанному возрасту. - Главная проблема всех сенсаций о хунзакутах — отсутствие точной регистрации рождений и культурная склонность завышать возраст. - Современные проверки показывают, что многие «столетние» хунзакуты, вероятно, были в диапазоне 60–75 лет. - При этом у жителей Хунзы действительно был очень высокий уровень здоровья, особенно в части сердечно-сосудистой системы. - Их преимущества объясняются прежде всего образом жизни, а не мистикой, не «особой расой» и не чудесной водой. - Ключевые факторы: - много движения каждый день, - простое и умеренное питание, - минимум переработанных продуктов, - крепкие социальные связи, - низкий хронический стресс. - После прихода дорог, магазинов и современной пищевой среды здоровье жителей стало ухудшаться, появились диабет, ожирение, гипертония. - Настоящая ценность истории хунзакутов не в рекордах возраста, а в том, как образ жизни влияет на качество старения.

Подробный вывод

История о хунзакутах интересна именно тем, что в ней переплетаются правда, человеческая склонность к идеализации и культурный миф. Это довольно типичный сюжет: реальное явление — хорошее здоровье горного народа — постепенно обрастает желаниями наблюдателя. Западный человек, уставший от болезней цивилизации, хочет найти где-то «чистый народ», который победил старость. И когда он находит сообщество, где люди стройные, выносливые, активные и внешне моложавые, сознание почти автоматически достраивает остальное: значит, они живут 120 лет, не знают рака, не болеют вовсе. Но реальность, как это часто бывает, скромнее мифа и глубже его. Если смотреть строго, то доказательств экстремального долголетия у хунзакутов нет. Здесь важен научный критерий: не достаточно рассказа, даже повторённого сотню раз; нужны документы, непрерывная верификация, независимая проверка. В этом смысле легенда о 120–160 годах рассыпается. Не потому, что хунзакуты кого-то обязательно обманывали, а потому что в традиционных обществах возраст часто существует не как точная биографическая метка, а как социальный символ. Чем ты старше, тем ты мудрее, тем весомее твой статус. Возраст становится не только числом, но и формой культурного достоинства. Но разрушение мифа не означает, что рушится вся история. Наоборот: если убрать сенсационную шелуху, остаётся нечто гораздо более полезное. Хунзакуты — пример того, как экология повседневности формирует тело и здоровье. Их образ жизни долгое время был почти противоположностью городской современности: постоянная естественная физическая нагрузка, простая еда без индустриальной переработки, умеренность в калориях, низкий уровень ожирения, включённость в общину, меньше хронического психического напряжения. Это не магия, а биология, встроенная в культуру. Здесь можно провести любопытную параллель: человеческий организм во многом похож на сложную самонастраивающуюся систему, как алгоритм, который обучается на среде. Если среда перегружена сахаром, гиподинамией, хроническим стрессом и социальной атомизацией, система начинает давать сбои. Если же среда содержит ритм, движение, умеренность и связанность с другими, организм работает ближе к своему эволюционному диапазону нормы. Иными словами, хунзакуты не “сломали законы старения”, они меньше конфликтовали с ними. Особенно показательно то, что произошло после прихода «цивилизации» в виде дорог, магазинов и переработанной еды. Это почти лабораторный эксперимент истории: изменилась среда — изменилось здоровье. В этом есть даже некоторая философская ирония. Мы часто идеализируем прогресс как автоматическое улучшение жизни, но прогресс в одном измерении нередко вносит деградацию в другом. Технологически общество становится мощнее, а метаболически — слабее. Мы выигрываем в удобстве, но платим за него телом. Это не аргумент против цивилизации, а напоминание, что не всякое удобство полезно, и не всякая модернизация равна благополучию. По сути, история Хунзы разоблачает сразу две крайности. Первая крайность — наивный романтизм: будто где-то существует почти райский народ, победивший смерть благодаря абрикосам и горному воздуху. Вторая — высокомерный скептицизм: раз миф о 120 годах ложен, значит, и говорить не о чем. Обе позиции слишком просты. Более зрелый взгляд признаёт, что миф ложен в деталях, но указывает на подлинную проблему современности: мы действительно живём так, что сами ускоряем собственное старение. И в этом смысле настоящая история о хунзакутах полезнее легенды. Она не обещает чудо. Она говорит о вещах скучных, но работающих: еда попроще, сахара поменьше, движение не по расписанию фитнес-клуба, а как естественная ткань дня, меньше хронической тревоги, больше человеческой связанности. Это не выглядит как эзотерическое откровение, потому что истина о теле вообще часто прячется не в сенсации, а в дисциплине. А дисциплина редко романтична. Есть и более тонкий, почти экзистенциальный слой этой истории. Мы часто спрашиваем: сколько живёт человек? Но куда важнее вопрос: как он живёт в старости? Ясный ли у него ум, крепко ли тело, способен ли он ходить, работать, быть включённым в жизнь, сохранять достоинство? Возможно, западная культура, obsessed метриками, слишком привязана к числу лет, тогда как подлинное долголетие — это не просто продление времени, а сохранение качества присутствия в жизни. Семьдесят пять активных и ясных лет могут быть человечески значительнее, чем сто лет немощи. Поэтому главный вывод таков: хунзакуты — не народ сверхлюдей, а народ, чья традиционная среда долго поддерживала более здоровый способ жизни. Их мифологизировали, потому что людям нужен был символ победы над страхом старости. Но реальный урок Хунзы не в бессмертии, а в простом и требовательном знании: здоровье редко строится на чуде, почти всегда — на образе жизни, повторяемом изо дня в день. И, возможно, самый интересный вопрос здесь не в том, почему миф оказался преувеличением, а в том, почему нам так хочется верить в далёкий народ, который уже нашёл истину о жизни, вместо того чтобы признать: эта истина давно известна, но требует от нас внутренней честности и последовательности?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/ag1Q81Re-29MPjB4
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5651 4873
    Андрей Попов три часа назад

      И скорее всего они искренни в оценке своего возраста: для них возраст не то же самое понятие что для европейцев, они в принципе не знают сколько им лет.

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      • 4415 4175
        Сан СанычАндрей Попов 44 мин. назад

          Открою маленький секрет из Танаха-Библии. Еврейские праотцы жили по 700-800-900 лет.

          Но… Год считался по лунному циклу (29,5 суток – 1 год). Делим 365 (солнечный год) на 29,5 (лунный цикл), получаем 12,3. Делим 800 на 12,3, получаем 65 лет – вполне обычная продолжительность жизни для человека.

          Вот и весь секрет.

          Для южных народов (живущих около Экватора) сезонные изменения солнечной активности не сильно заметны. Зато Луна в безоблачном небе юга растёт, достигает полнолуния и убывает очень заметно.

          Андрей Попов поднимает очень интересные темы-разоблачения. С нетерпением ждём, когда он обратил свой взор на Ветхий и Новый Завет.

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