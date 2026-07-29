Кто стоит за ужесточением ударов по врагу. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции центральной темой стал удар по мероприятию в Киевской области, связанному с беспилотными системами. - Спикер утверждает, что удар пришёлся по площадке, где могли находиться высокопоставленные военные, инженеры и представители оборонной сферы Украины и стран НАТО. - Подчёркивается, что официальные данные о потерях, по мнению автора, занижены, а реальные последствия могли быть значительно серьёзнее. - Отдельный акцент сделан на том, что подобные мероприятия, даже при секретности, уязвимы для разведки и высокоточного оружия. - В военной части беседы утверждается, что российская армия усилила темп наступательных действий сразу на нескольких направлениях, особенно в районе Константиновки, Краматорска, Славянска и Орехова. - Автор считает, что всё более значимую роль играет массированное применение авиации и авиабомб, что разрушает укреплённые позиции без необходимости больших лобовых потерь. - Также упоминаются удары по украинской портовой, энергетической и транспортной инфраструктуре. - В политическом блоке обсуждается ослабление единства ЕС по санкциям: ряд стран, по словам спикера, всё менее готов поддерживать ограничения, если они бьют по их собственным экономическим интересам. - Отдельно затрагивается тема возможного возвращения генерала Суровикина к значимой роли в военном управлении, хотя это подаётся как неподтверждённая информация. - В завершение рассматривается тезис о хрупкости украинской государственности и возможности территориальных претензий со стороны соседних стран в случае дальнейшей дестабилизации.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто сводка событий, а попытка выстроить цельную картину: ужесточение ударов объясняется не отдельным эпизодом, а изменением логики всей кампании. Если смотреть на сказанное не как на набор новостей, а как на систему аргументов, то позиция автора выглядит так: Россия переходит или уже перешла к более жёсткой, более последовательной модели ведения войны, где ставка делается не только на фронтовое давление, но и на системное разрушение инфраструктуры войны — кадровой, технологической, логистической, энергетической.
1. Удар по выставке как символ новой фазыНаиболее сильный образ лекции — удар по мероприятию, посвящённому беспилотным системам. Здесь важно не только то, сколько людей погибло или кто именно там присутствовал, а сам характер цели. Если верить логике автора, был нанесён удар не по случайному объекту, а по месту концентрации управленцев, разработчиков, военных специалистов и посредников между армией и ВПК. С военной точки зрения это напоминает переход от борьбы с “телом” системы к борьбе с её “нервными узлами”. В биологии можно долго повреждать периферию организма, но куда эффективнее воздействовать на центры координации. В мире технологий — то же самое: не обязательно уничтожать каждое устройство, если можно разрушить узел, где соединяются производство, управление и внедрение. Если эта интерпретация верна, то в данной лекции удар подаётся как признак того, что приоритетом становятся не только склады и позиции, но и экосистема украинской военной модернизации.
2. Изменение темпа на фронтеВторой важный мотив — отсутствие ожидаемой паузы после продвижения на одном из участков фронта. Автор делает из этого вывод, что российская сторона стремится не давать противнику времени на стабилизацию, на перегруппировку, на психологическое “выравнивание фронта”. Это довольно характерная военная логика: если раньше операции могли восприниматься как серия отдельных усилий, то теперь, по словам спикера, происходит их сцепление. Одно давление не завершается отдыхом, а перетекает в следующее. В шахматах это похоже не на единичную атаку фигуры, а на позиционное наращивание, где противник вынужден всё время закрывать новые слабости, не успевая восстановить старые. Здесь в беседе явно присутствует мысль: изматывание становится не побочным эффектом, а методом.
3. Роль авиации и ФАБовОтдельно автор подчеркивает возросшую роль авиаударов и авиабомб. В его изложении это едва ли не главный инструмент текущего перелома. И тут видна интересная логика современной войны: массовое применение дешёвого или относительно дешёвого средства, усиленного технологическим модулем, может менять баланс сильнее, чем редкие “чудо-оружия”. Это вообще один из вечных исторических сюжетов: не всегда побеждает самое красивое оружие, часто побеждает масштабируемое оружие. Как в промышленной революции выигрывал не ремесленный идеал, а серийность, так и здесь автор намекает: огромные советские запасы, соединённые с современной адаптацией, дают эффект, который долго недооценивали. С философской точки зрения это немного пугающий, но важный момент: история снова показывает, что прогресс — это не всегда изобретение нового, иногда это умение иначе использовать старое.
4. Политика Европы: идеология против интересаПолитический блок беседы строится вокруг трения внутри ЕС по санкциям. Главная мысль автора проста: европейское единство начинает давать трещины там, где санкционная политика упирается в экономическую реальность. Это очень человеческий и очень исторический сюжет. Пока идея существует на уровне лозунга, она кажется прочной. Но когда лозунг начинает угрожать рабочим местам, бюджету, отрасли, электоральной устойчивости правительства, идеал сталкивается с материей. Материалисты часто смеются над идеалистами, но и сами нередко живут идеалами — только экономическими или геополитическими. В этом смысле европейская политика, как её описывает спикер, тоже полна идеализма: желания выглядеть морально цельной силой. Но реальность напоминает, что государства редко жертвуют собой ради абстракции бесконечно долго. По сути, в лекции проводится мысль: санкционная машина работает до тех пор, пока цена её работы кажется терпимой. Когда цена становится политически опасной, начинается торг, исключения, лазейки, “особые случаи”.
5. Фигура Суровикина как объяснительный миф и управленческий символТема возможного возвращения Суровикина интересна даже не столько фактически, сколько символически. Даже если информация не подтверждена, сам способ её обсуждения показывает потребность в объяснении: почему удары стали жёстче, почему появилась системность, почему изменилась архитектура давления? Обществу вообще свойственно связывать сложные процессы с фигурой человека. Это почти архетип: вместо того чтобы долго разбираться в сети причин, мы говорим — “пришёл такой-то, и всё изменилось”. Иногда это упрощение, иногда — удобная форма правды. Ведь личность в иерархических системах действительно может задавать стиль: одни командиры мыслят оборонительно, другие — методично, третьи — демонстративно. В этой беседе Суровикин выступает как образ воли к системности. Не просто генерал, а фигура, через которую объясняют переход от фрагментарных действий к последовательному военному давлению.
6. Украина как конструкция и как историческая проблемаФинальная часть лекции уходит из области оперативной сводки в историко-политическую философию. Автор утверждает, что украинская государственность внутренне уязвима, поскольку собрана из разных исторических слоёв и регионов, а в случае ослабления центральной власти возможны претензии соседей. Здесь, конечно, особенно важно сохранять холодный ум. История действительно знает множество государств, чьи границы были продуктом империй, войн и компромиссов. Но почти все современные государства в той или иной мере таковы. Вопрос не только в происхождении границ, а в способности политической системы удерживать лояльность, управляемость и смысл общего существования. И вот это, пожалуй, один из самых глубоких слоёв сказанного: государство держится не на карте, а на признании этой карты людьми. Когда признание слабеет, границы становятся не фактом, а спором. Когда центр теряет авторитет, периферия начинает вспоминать альтернативные истории. Это касается не только Украины. Это вообще универсальный закон политического бытия.
Итоговое осмыслениеЕсли собрать всё вместе, то главная идея данной лекции такова: Автор пытается показать, что война входит в стадию, где решает уже не отдельная линия фронта, а способность разрушить архитектуру сопротивления целиком. На поле боя — это давление без паузы. В тылу — удары по энергетике, портам, оборонным объектам. В политике — использование нарастающих противоречий внутри Европы. В символическом поле — демонстрация уязвимости даже “закрытых” и “защищённых” мероприятий. Но здесь есть и более общий, почти философский вывод. Люди — и государства тоже — часто живут не реальностью, а образом реальности. Украина, по логике спикера, верила в защищённость своих мероприятий и в устойчивость внешней поддержки. Европа — в бесконечность санкционного единства. Военные структуры — в то, что можно долго скрывать уязвимости под риторикой. Однако реальность, как и в личной жизни, рано или поздно врывается в идеализацию. И, возможно, самая практичная мысль из всего услышанного такова: сила часто проявляется не в громких декларациях, а в способности навязать противнику новую реальность, к которой он не успевает приспособиться. А дальше уже начинается вопрос не только военный, но и метафизический: если каждая сторона называет реальностью свою картину мира, то в какой момент истина проявляется — в словах, в фактах, в последствиях или лишь в том, что остаётся после разрушения всех иллюзий?