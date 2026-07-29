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Таймкод:

00:50 Научный дайджест: аравийский клад

01:25 Роботы-хирурги

02:05 Где располагалось государство кельтов

02:50 Пересчёт Млечного Пути

03:30 Самая умная голосовая нейросеть

04:45 Чем занят космический долгожитель

06:40 Когда древние люди приручили огонь

08:24 Хищные насекомые Австралии

11:00 Сила шоколадных газов

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