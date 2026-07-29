Гостюхин: о распаде СССР и цензуре в советском кино / Владимир Гостюхин и Егор Яковлев
«Дальнобойщики» — сериал, который в 2000-х знал каждый. Две судьбы, одна дорога и КАМАЗ, ставший символом эпохи. Но каково это — 12 часов сидеть в кабине грузовика перед камерой? Как рождались экспромты, ставшие крылатыми фразами? И почему Владимир Гостюхин до сих пор считает гибель СССР личной трагедией?
На фестивале «Прорывы в будущее» в Набережных Челнах актёр театра и кино, исполнитель главной роли в «Дальнобойщиках», вспоминал съёмки легендарного сериала, работу с выдающимися режиссёрами — Сергеем Бондарчуком, Никитой Михалковым, Ларисой Шепитько, — размышлял о распаде СССР, судьбе Владислава Галкина и о том, что значит быть характерным актёром.
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— Владислав Галкин: съёмки в тесной кабине, откровенные звонки и личные переживания актёра
— Экспромты на площадке: как рождались фразы и почему текст должен быть живым
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#Гостюхин #Дальнобойщики #СоветскоеКино
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Владимир Гостюхин вспоминает советское кино как время большой художественной силы, профессиональной школы и подлинного масштаба. - Распад СССР он воспринимает не только как политическую катастрофу, но и как личную трагедию, сопоставимую с самыми тяжелыми потерями в жизни. - Крушение страны, по его словам, привело к разрушению киностудий, падению кинопроизводства, обесцениванию труда актеров и общему культурному кризису. - Переход в 1990-е он описывает как эпоху пошлости, коммерциализации и подмены культуры дешёвым зрелищем. - Спасением для него в этот период стали режиссура, театр и собственные постановки. - Сериал «Дальнобойщики» он воспринял как редкую историю о дружбе, взаимовыручке и нормальных людях труда — без криминальной романтизации и цинизма. - Работа с Владиславом Галкиным была очень плотной профессионально, но вне съемочной площадки тесной дружбы не сложилось. - Гостюхин много говорит о важности живого слова в кадре: текст нужно «разминать», делать своим, а не произносить механически. - Из импровизаций на съемках возникли отдельные запоминающиеся реплики, в том числе знаменитое «ёкарный бабай». - Он подчеркивает, что всегда был актером, склонным к соавторству с режиссёром, иногда конфликтным, но работающим ради точного результата. - В разговоре о советской цензуре он не дает однозначно черно-белой оценки: ограничения были, вмешательства случались, но при этом существовала и высокая художественная ответственность среды. - Приводятся примеры, когда фильмы сталкивались с давлением и купюрами, но также были случаи, когда сильное произведение всё же пробивалось к зрителю. - В финале Гостюхин связывает искусство, историческую память и честность перед народом: без понимания своей истории нет будущего.
Подробный выводВ данной беседе особенно ясно звучит не просто ностальгия по ушедшей эпохе, а чувство разрыва культурной ткани. Для Гостюхина распад СССР — это не отвлечённая историческая дата, а момент, когда обрушился целый мир: производственный, нравственный, художественный. Здесь важно различать два уровня его мысли. Первый — эмоционально-личный. Он говорит о Советском Союзе как о Родине, потеря которой переживалась почти телесно. Это важный момент: человек скорбит не по абстрактной системе, а по среде, в которой был смысл, масштаб, профессиональная преемственность, ощущение общего дела. Второй — культурно-исторический. Гостюхин описывает распад страны как распад институтов: киностудий, художественных стандартов, зрительского вкуса, самого представления о том, зачем существует кино. Если советская система, при всех её противоречиях, формировала школу и удерживала высокий уровень ремесла, то 1990-е, в его восприятии, стали временем хаотизации, когда рыночная логика вытеснила художественную. Это типичный конфликт между культурой как служением и культурой как товаром. Любопытно, что тема цензуры в разговоре подана не плакатно. Он не говорит: «всё было прекрасно» — и это делает его позицию содержательной. Да, существовали запреты, давление, вырезанные сцены, вмешательство начальства. Но одновременно он показывает, что реальность была сложнее привычного позднего клише про «злые худсоветы». Иногда препятствия создавал не сам художественный совет, а конкретный администратор; иногда судьба фильма зависела от частного решения влиятельного человека; иногда сильное произведение всё-таки прорывалось. Истина здесь, как часто бывает в истории, не лежит на поверхности идеологических штампов. Это очень важная мысль: цензура — зло, но и отсутствие критериев не означает свободу искусства. В 1990-е исчезло многое из того, что ограничивало, но вместе с этим исчезло и многое из того, что удерживало качество. Это почти философский парадокс: человек борется с рамкой, а потом обнаруживает, что рамка иногда защищала картину от распада. Конечно, это не оправдание несвободы, а напоминание, что разрушить механизм проще, чем создать зрелую культурную среду взамен. Отдельно стоит линия «Дальнобойщиков». Почему этот сериал оказался для него так важен? Потому что он увидел в нём возвращение к исчезнувшей антропологии — к образу простого человека труда, способного на верность, дружбу, помощь. В эпоху, когда массовый экран был заполнен насилием, криминалом и культом успеха любой ценой, история о двух мужиках в кабине КамАЗа стала почти тихим моральным манифестом. Это не просто сериал про дорогу — это сериал про остатки нормальности. Очень выразительна и его актерская философия. Он говорит о «разминании текста» так, будто речь идет не о технике, а о вживлении слова в плоть человека. В каком-то смысле это похоже на работу музыканта или даже на духовную практику: форма должна стать естеством. Пока слово внешнее — оно мертво; когда оно прошло через тебя — появляется правда. Здесь Гостюхин неожиданно близок и к Станиславскому, и к старой риторической школе, и даже к аскетической идее внутреннего соответствия формы и содержания. Не изображать чувство, а стать проводником смысла. Его конфликты с режиссерами тоже показательны. На поверхности это может выглядеть как трудный характер, но глубже видно другое: он отстаивает не каприз, а право на внутреннюю правду роли. Конечно, такая позиция уязвима — любой артист может спутать правду с самолюбием. Но в его рассказе чувствуется именно ремесленная убежденность: если дубль уже «попал в десятку», дальнейшее повторение может лишь истощить живое. Есть и ещё один тонкий мотив: иллюзия прогресса. В рассказе о позднесоветском и постсоветском времени скрыто предупреждение: общество часто обольщается образом свободы, новизны, западности, но получает не культуру, а суррогат. Это относится не только к кино. Люди нередко любят не реальность, а её блестящую обертку — в политике, в истории, в отношениях, в искусстве. И только после потери начинают понимать цену того, что считали устаревшим. В этом смысле беседа не столько о прошлом, сколько о человеческой склонности променять живое на модное. Финал разговора особенно важен, потому что он связывает три вещи: - честность перед зрителем, - память о своей истории, - служение как смысл профессии. Это звучит старомодно — но, возможно, именно поэтому и сильно. В эпоху, где многое строится на бренде, позиции и эффекте, Гостюхин напоминает о почти забытом понимании искусства как долга. Не в бюрократическом смысле, а в человеческом: если ты говоришь с людьми, ты отвечаешь за сказанное. Если подытожить совсем просто, в этом видео звучит мысль о том, что культура умирает не только от запретов, но и от утраты внутренней меры. Советское кино, по Гостюхину, страдало от ограничений, но жило большой задачей. Постсоветское пространство получило больше внешней свободы, но часто потеряло содержательный стержень. И, может быть, главный нерв всей беседы — не спор о том, что было лучше, а вопрос о том, как сохранить достоинство, правду и человечность в эпоху исторического распада. И здесь возникает уже более широкий вопрос: если мы так часто понимаем ценность мира лишь после его исчезновения, то как научиться распознавать подлинное — пока оно ещё живо?