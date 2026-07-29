«Дальнобойщики» — сериал, который в 2000-х знал каждый. Две судьбы, одна дорога и КАМАЗ, ставший символом эпохи. Но каково это — 12 часов сидеть в кабине грузовика перед камерой? Как рождались экспромты, ставшие крылатыми фразами? И почему Владимир Гостюхин до сих пор считает гибель СССР личной трагедией?

На фестивале «Прорывы в будущее» в Набережных Челнах актёр театра и кино, исполнитель главной роли в «Дальнобойщиках», вспоминал съёмки легендарного сериала, работу с выдающимися режиссёрами — Сергеем Бондарчуком, Никитой Михалковым, Ларисой Шепитько, — размышлял о распаде СССР, судьбе Владислава Галкина и о том, что значит быть характерным актёром.

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#Гостюхин #Дальнобойщики #СоветскоеКино