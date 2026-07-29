«Дайвинчик» как инструмент вербовки: схема работы украинских спецслужб в Telegram

Популярный бот для знакомств «Дайвинчик» в Telegram стал каналом для вербовки российских подростков. Схема действовала поэтапно и строилась на манипуляции и запугивании.

Сначала молодые люди вступали в переписку с собеседницами, которые выглядели как обычные девушки. После недолгого общения собеседница предлагала встретиться и просила прислать геолокацию — чаще всего точки в торговых центрах. Затем следовала просьба перевести небольшую сумму — например, на билеты в кино или подарок. Для оплаты давалась ссылка, которая на деле была фишинговой: её цель — получить платёжные данные и зафиксировать факт перевода.

На следующем этапе жертве поступал звонок от лиц, представлявшихся сотрудниками полиции или Росфинмониторинга. Под предлогом «разбора ситуации» человека запугивали: утверждали, что переведённые средства пошли на финансирование ВСУ, а переданная геолокация якобы может быть использована для ударов. Под угрозой уголовного преследования и серьёзных последствий молодых людей вынуждали совершать преступления — поджигать объекты, нападать на сотрудников полиции и выполнять иные противоправные действия.

Статистика показывает масштаб проблемы: за год через этот бот в преступную деятельность были вовлечены 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. В ряде регионов задержаны 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Особенно показательна ситуация в Санкт‑Петербурге, где 15 уголовных дел по фактам терактов объединены в одно производство.

Описанная схема — пример целенаправленной и технологически выстроенной вербовочной кампании, использующей уязвимость подростков, доверие к онлайн‑знакомствам и страх перед правовыми последствиями. Она демонстрирует, как цифровые сервисы могут быть превращены в инструмент диверсионной работы. Родителям важно уделять внимание цифровой безопасности детей: обсуждать риски онлайн‑коммуникаций и признаки манипуляций. Подросткам следует помнить: любые просьбы перевести деньги, прислать геолокацию или перейти по сомнительной ссылке от незнакомцев — повод немедленно прекратить общение и сообщить о ситуации взрослым или в правоохранительные органы.

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