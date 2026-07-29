«Дайвинчик» как инструмент вербовки: схема работы украинских спецслужб в Telegram
«Дайвинчик» как инструмент вербовки: схема работы украинских спецслужб в Telegram
Популярный бот для знакомств «Дайвинчик» в Telegram стал каналом для вербовки российских подростков. Схема действовала поэтапно и строилась на манипуляции и запугивании.
Сначала молодые люди вступали в переписку с собеседницами, которые выглядели как обычные девушки. После недолгого общения собеседница предлагала встретиться и просила прислать геолокацию — чаще всего точки в торговых центрах. Затем следовала просьба перевести небольшую сумму — например, на билеты в кино или подарок. Для оплаты давалась ссылка, которая на деле была фишинговой: её цель — получить платёжные данные и зафиксировать факт перевода.
На следующем этапе жертве поступал звонок от лиц, представлявшихся сотрудниками полиции или Росфинмониторинга. Под предлогом «разбора ситуации» человека запугивали: утверждали, что переведённые средства пошли на финансирование ВСУ, а переданная геолокация якобы может быть использована для ударов. Под угрозой уголовного преследования и серьёзных последствий молодых людей вынуждали совершать преступления — поджигать объекты, нападать на сотрудников полиции и выполнять иные противоправные действия.
Статистика показывает масштаб проблемы: за год через этот бот в преступную деятельность были вовлечены 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. В ряде регионов задержаны 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Особенно показательна ситуация в Санкт‑Петербурге, где 15 уголовных дел по фактам терактов объединены в одно производство.
Описанная схема — пример целенаправленной и технологически выстроенной вербовочной кампании, использующей уязвимость подростков, доверие к онлайн‑знакомствам и страх перед правовыми последствиями. Она демонстрирует, как цифровые сервисы могут быть превращены в инструмент диверсионной работы. Родителям важно уделять внимание цифровой безопасности детей: обсуждать риски онлайн‑коммуникаций и признаки манипуляций. Подросткам следует помнить: любые просьбы перевести деньги, прислать геолокацию или перейти по сомнительной ссылке от незнакомцев — повод немедленно прекратить общение и сообщить о ситуации взрослым или в правоохранительные органы.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Бот знакомств в Telegram использовался как канал первичного контакта с подростками и молодыми людьми. - Схема строилась поэтапно: знакомство, установление доверия, предложение встречи, запрос геолокации, просьба перевести небольшую сумму. - Ссылка на оплату могла быть фишинговой и использоваться для сбора платёжных данных и фиксации самого факта перевода. - Далее включался этап психологического давления: жертве звонили лица, представлявшиеся силовиками или сотрудниками госструктур. - Основной механизм воздействия — страх и дезориентация: подростку внушали, что он якобы уже совершил тяжкое правонарушение. - Под угрозами уголовного преследования жертву склоняли к реальным преступлениям: поджогам, нападениям, иным противоправным действиям. - Проблема затрагивает несовершеннолетних и молодёжь, то есть группу с повышенной уязвимостью к манипуляции, стыду и авторитарному давлению. - Ключевые инструменты схемы: фальшивая интимность, цифровой след, фишинг, социальная инженерия, ложная легитимность через “звонок от органов”. - Профилактика требует не только технической грамотности, но и психологической подготовки: умения не паниковать, проверять информацию и обращаться за помощью.
Анализ схемы работыНа практическом уровне перед нами не просто мошенничество и не просто вербовка, а комбинированная операция социальной инженерии. Она устроена почти как воронка в маркетинге, только вместо продажи товара продаётся страх, а затем — подчинение.
1. Этап входа: доверие через образ “обычной девушки”Это очень важный момент. Человек редко идёт навстречу опасности напрямую, но часто идёт навстречу собственной проекции. Подросток видит не реального собеседника, а образ: симпатия, интерес, возможность романтического контакта, признание. Здесь работает древний психологический механизм: потребность быть замеченным и выбранным. С философской точки зрения это ещё один пример того, как человек взаимодействует не с реальностью, а с её желаемой моделью. Мы влюбляемся не только в людей, но и в сценарии. Цифровая среда делает это особенно опасным: там легче сконструировать иллюзию, чем проверить истину.
2. Этап закрепления: геолокация и перевод денегПросьба прислать геолокацию или перевести небольшую сумму выглядит бытовой и даже невинной. Именно в этом сила схемы. Большие преступления часто начинаются с маленьких уступок. С точки зрения психологии это похоже на технику “нога в двери”: если человек согласился на нечто малое, вероятность следующего согласия повышается. С точки зрения кибербезопасности тут два слоя: - сбор чувствительных данных; - создание цифрового компромата, который потом можно интерпретировать в нужную сторону. Даже если сам перевод был незначительным, его превращают в инструмент давления. Не факты как таковые управляют жертвой, а интерпретация фактов, поданная в состоянии паники.
3. Этап давления: звонок от “силовиков”Это центральный узел схемы. После эмоционального втягивания включается ложная институциональная власть. Когда подростку звонят якобы из полиции или финансового контроля, он сталкивается сразу с несколькими вещами: - страхом наказания; - незнанием закона; - стыдом; - ощущением, что “теперь уже поздно что-то исправлять”; - внезапной изоляцией мышления. Это напоминает не только мошеннические колл-центры, но и механизмы тоталитарного воздействия: сначала создать вину, потом предложить “единственный путь спасения”. В этом смысле схема почти сектантская. Секта, спецоперация и продвинутый фишинг нередко используют одну и ту же архитектуру сознания: разрушить внутреннюю опору и подменить её внешним голосом.
4. Этап принуждения: от самооправдания к преступлениюНаиболее страшный момент в том, что жертву не просто пугают, а заставляют самой стать соучастником следующего шага. Человека подводят к мысли: “Я уже виноват, значит остаётся только выполнять указания, чтобы избежать худшего”. Это очень тонкая ловушка. Когда человек совершает первый вынужденный противоправный акт, его психика может начать рационализировать происходящее. Не потому что он “злой”, а потому что сознанию трудно одновременно выдерживать ужас, стыд и беспомощность. Тогда возникает опасный внутренний сдвиг: подчинение начинает казаться единственной формой спасения.
5. Почему именно подросткиПодростковый возраст — это период, когда: - потребность в принятии особенно сильна; - критическое мышление ещё нестабильно под давлением эмоций; - опыт взаимодействия с госструктурами минимален; - страх перед взрослыми и законом может быть гипертрофирован; - цифровая среда воспринимается как “естественная”, а значит менее опасная. Иными словами, подросток часто технически уверен в интернете, но психологически не защищён. Он умеет пользоваться приложением, но не всегда умеет распознавать многоходовую манипуляцию.
Что здесь важно понять принципиально
Это не “просто доверчивость”Легко сказать: “не надо было переводить деньги” или “надо было сразу понять”. Но это упрощение. Манипуляторы работают не против глупости, а против человеческой природы: - желания близости; - страха наказания; - стремления быстро исправить ошибку; - склонности верить уверенно говорящему авторитету. То есть уязвимость здесь не индивидуальный дефект, а общечеловеческая особенность. Разница лишь в степени зрелости и наличии поддержки.
Это не только вопрос технологий, но и вопрос картины мираФишинговая ссылка — технический инструмент. Но решающим становится не код, а смысловая рамка, в которую жертву помещают. Сначала создаётся одна реальность: “с тобой хочет встретиться девушка”. Потом другая: “ты перевёл деньги не туда”. Потом третья: “ты под следствием”. Потом четвёртая: “если выполнишь указание, избежишь наказания”. То есть человека последовательно переселяют из одной версии мира в другую, не давая времени на осмысление. Это почти как работа нейросети с последовательной подстройкой весов: после каждого шага система меняет внутреннюю модель. Только здесь “обучают” не алгоритм, а испуганное сознание.
Практические признаки такой схемыСтоит насторожиться, если: - знакомство слишком быстро становится “доверительным”; - незнакомец просит геолокацию; - просят перевести деньги, даже небольшие; - присылают ссылку “для оплаты” вне известных сервисов; - после перевода или переписки звонят “из полиции”, “из банка”, “из Росфинмониторинга” и требуют срочных действий; - запрещают рассказывать родителям; - давят временем: “решай сейчас, иначе будет уголовное дело”; - предлагают “искупить вину” выполнением незаконных действий.
Что делать подростку- Немедленно прекратить общение с таким собеседником. - Ничего не переводить и не вводить данные карты по сомнительным ссылкам. - Не верить звонкам от неизвестных, даже если они называют должности, звания и статьи закона. - Сразу рассказать взрослому, которому можно доверять: родителю, родственнику, учителю, школьному психологу. - Сохранить переписку, ссылки, номера телефонов, скриншоты. - Обратиться в полицию вместе со взрослым, а не пытаться “самому всё исправить”. - Главное: если тебя пугают — это уже признак манипуляции. Реальные правоохранительные процедуры не выглядят как секретные приказы по телефону от незнакомцев.
Что делать родителям- Не ограничиваться фразой “не общайся с незнакомыми” — это слишком абстрактно. - Обсуждать конкретные сценарии: - просьба перевести деньги; - просьба о геолокации; - внезапный звонок “от органов”; - шантаж после онлайн-знакомства. - Создать у ребёнка ощущение, что с любой ошибкой можно прийти домой без страха немедленного осуждения. - Объяснить: если перевёл деньги, если открыл ссылку, если испугался — нужно сразу сообщить, а не прятать. - Учить не только цифровой гигиене, но и эмоциональной паузе: сначала остановиться, потом проверять. Это очень важно. Подростка чаще ломает не сам злоумышленник, а мысль: “родители меня убьют, если узнают”. Там, где нет безопасного пространства для признания ошибки, манипулятор получает власть.
Подробный выводОписанная схема показывает, что современные угрозы давно вышли за пределы обычного кибермошенничества. Мы имеем дело с гибридной моделью, где соединяются цифровая маскировка, психологическая манипуляция, имитация государственной власти и принуждение к офлайн-преступлениям. Это уже не просто обман в интернете, а технология управления поведением через страх, одиночество и иллюзию безвыходности. Особенно тревожно то, что воронка строится на базовых человеческих потребностях — в симпатии, принятии, безопасности и оправдании себя. Поэтому жертвой становится не обязательно наивный человек, а просто человек, оказавшийся в уязвимом эмоциональном моменте. Подростки здесь наиболее подвержены риску, потому что их личность ещё формируется: они уже включены в цифровой мир как взрослые, но ещё не всегда обладают взрослой устойчивостью к многоуровневому давлению. Если смотреть глубже, эта история говорит о природе современного зла довольно прозаичную, но важную вещь: зло редко приходит в демоническом облике. Чаще оно приходит как удобный интерфейс, приятный аватар, маленькая просьба, официальный голос и обещание “решить проблему”. Сначала человеку продают образ, потом вину, потом спасение — и всё это в пределах одного мессенджера. Так цифровая среда становится не просто каналом связи, а полем борьбы за человеческую волю. Практический ответ на такие угрозы должен быть многослойным: техническая грамотность, правовое просвещение, психологическая устойчивость, доверие внутри семьи и быстрая связь с реальными взрослыми и официальными структурами. Недостаточно учить детей “не кликать по ссылкам”; нужно учить их распознавать саму архитектуру манипуляции. Потому что ссылка — это лишь инструмент, а настоящая атака направлена на способность человека сохранять внутреннюю опору под давлением. В конечном счёте вопрос упирается не только в безопасность Telegram или конкретного бота. Он упирается в более широкий вызов эпохи: как сохранить трезвость, свободу воли и контакт с реальностью в мире, где ложь всё чаще выглядит персонализированной, заботливой и правдоподобной? И, возможно, самый важный вопрос здесь такой: как научить человека отличать подлинную реальность от навязанного сценария именно в тот момент, когда страх делает ложь наиболее убедительной?