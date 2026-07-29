«Чёрный ход», Каллас против Ляйен, соревнование в угнетённости и тайный управляющий Евросоюза
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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#ДеньТВ #Титов #Илья_Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В видео нападение в Берлине подается как симптом более широкой европейской проблемы: миграционной политики, слабости институтов и идеологической цензуры в публичном обсуждении. - Автор акцентирует внимание на том, что европейские медиа и власти избирательно описывают подобные преступления: долго избегают прямого называния причин, но иногда вынуждены признавать очевидные связи между радикализацией, миграцией и насилием. - Отдельно подчеркивается конфликт между декларируемой толерантностью и реальной неспособностью защитить граждан. - В беседе проводится мысль о существовании «двух Европ»: - одна хочет сосредоточиться на собственной безопасности, порядке и институциональной консолидации; - другая продолжает курс на открытость, миграционное расширение и идеологическую инерцию. - Центральный политический сюжет видео — усиление власти Урсулы фон дер Ляйен внутри Евросоюза. - Автор рассматривает создание или фактическую сборку подконтрольного Еврокомиссии разведывательного контура как шаг к превращению ЕС из рыхлой надгосударственной конструкции в более цельный политический субъект. - При этом подчеркивается, что такой шаг делается не через открытый консенсус, а через аппаратное продвижение, кулуарные механизмы и опору на лояльные страны. - Важной линией выступает конфликт Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас, который трактуется не просто как личная борьба, а как выражение противостояния разных региональных групп влияния внутри ЕС. - Автор считает, что расклад сил между Северной и Южной Европой будет влиять не только на внутреннее устройство Евросоюза, но и на политику по Украине, России и будущему Европы как самостоятельного центра силы.
Подробный выводВ данной лекции соединены сразу три уровня анализа: событийный, идеологический и аппаратно-политический. Это делает повествование неровным по тону, но довольно показательным по структуре. Формально беседа начинается с теракта, но по существу она посвящена не самому нападению, а тому, что европейская элита делает с реальностью — в языке, в бюрократии и во власти.
1. Теракт здесь выступает не как отдельный эпизод, а как символАвтор использует нападение в Берлине как пример того, что Европа столкнулась с последствиями собственных решений, прежде всего в сфере миграции, интеграции и безопасности. Здесь важен не столько факт преступления, сколько реакция на него: - первоначальное обезличивание события; - осторожность медиа в формулировках; - нежелание связывать радикализм с конкретной культурной или религиозной средой; - внезапное изменение риторики, когда скрывать причинно-следственные связи становится слишком трудно. Это довольно типичный механизм для поздних идеологических систем: пока факт не пробивает оболочку, система его переваривает; когда пробивает — начинает частично признавать, но без пересмотра оснований. В психологии это похоже на защиту через вытеснение, а потом на вынужденную рационализацию. Реальность уже стучит в дверь, но картину мира менять страшнее, чем признать отдельное исключение.
2. Автор видит в этом не гуманистический кризис, а кризис иерархии ценностейОдна из центральных интуиций видео в том, что европейская публичная мораль стала селективной. Сочувствие, защита и политическая мобилизация распределяются неравномерно, а в зависимости от статуса группы в символической иерархии. Это подается как своеобразное «соревнование в угнетенности». Здесь, если отвлечься от резкой риторики, есть важное наблюдение: современные политические системы действительно часто реагируют не только на сам факт насилия, но и на то, какое место жертва и преступник занимают в идеологической карте общества. Это уже не просто право и порядок, а моральная бухгалтерия идентичностей. Но тут стоит быть осторожным. Такая схема объясняет многое, однако легко превращается в другую идеологию — зеркальную. Когда человек разоблачает мифы, он сам нередко создает новый миф: будто все действия элит абсолютно сознательны и полностью сводимы к циничному расчету. На практике смесь сложнее: там есть и страх, и инерция, и бюрократическая глухота, и настоящая вера в собственные гуманистические лозунги.
3. Ключевая идея видео — борьба «двух Европ»Наиболее содержательная часть беседы — не про сам теракт, а про внутреннюю архитектуру Евросоюза. Автор описывает две тенденции:
Первая Европа:- хочет большей централизации; - стремится к управляемости; - концентрирует разведывательные и политические ресурсы; - исходит из того, что мир стал опаснее, а потому рыхлая конструкция больше не работает.
Вторая Европа:- цепляется за старые балансы; - не хочет терять суверенные рычаги; - сопротивляется усилению брюссельского центра; - предпочитает межгосударственную координацию вместо полноценного наднационального контроля. Это уже не спор о ценностях в чистом виде, а спор о форме власти. И тут видео становится интереснее. Потому что за моральными лозунгами — правами, безопасностью, солидарностью, борьбой с угрозами — проступает классическая политическая материя: кто собирает информацию, тот формирует реальность. Разведка — это не просто данные. Это возможность определять, что считать угрозой, когда действовать и от чьего имени говорить.
4. Урсула фон дер Ляйен подается как архитектор скрытой централизацииВ лекции создание подконтрольного Еврокомиссии разведывательного узла трактуется как аппаратный прорыв. Не через открытое учреждение «общеевропейской разведки», а через постепенное складывание рабочей инфраструктуры: - защищенные помещения; - отдельный контур; - сбор цепочек данных от стран-участниц; - персональный контроль со стороны главы Еврокомиссии и ее ближайшего аппарата. Это очень по-европейски. Не революция, а регламент. Не захват, а «улучшение координации». Не новый суверен, а техническая оптимизация. В истории институтов именно так и происходит настоящее перераспределение власти: громкие декларации встречают сопротивление, а тихая операционная сборка проходит успешнее. Если смотреть философски, то это вечный парадокс либеральных систем: они долго утверждают, что хотят лишь процедуры и согласование интересов, но в кризис неизбежно начинают производить центр принятия решений. И тогда выясняется, что даже самые антииерархичные конструкции в момент угрозы ищут скрытого монарха — пусть не короля, а администратора с доступом к закрытой информации.
5. Конфликт Каллас и фон дер Ляйен в видео превращается в символ геополитического расколаАвтор связывает аппаратный конфликт не только с личными амбициями, но и с борьбой региональных групп: - северный блок усиливается; - южные страны сопротивляются; - Эстония в этой схеме занимает не вполне ожидаемую позицию; - борьба за разведывательный контур одновременно есть борьба за будущую внешнюю политику ЕС. Особенно важен тезис о том, что исход этой борьбы влияет на курс по Украине и отношениям с Россией. Это выглядит логично: тот, кто контролирует восприятие угроз, в значительной мере контролирует и стратегию ответа. Если в центре оказываются страны, настроенные на жесткую линию, то и весь Евросоюз смещается в сторону конфронтации. Здесь можно провести аналогию с нейросетью: у модели может быть один внешний интерфейс, но качество и характер ответа зависят от того, какие веса сильнее активированы внутри. ЕС внешне говорит одним голосом, но внутренние коэффициенты влияния между Севером, Югом, старыми элитами, восточными странами и брюссельским аппаратом постоянно перенастраиваются.
6. Главный нерв видео — не миграция и не разведка сами по себе, а вопрос о субъектеКто сегодня субъект Европы? - национальные правительства? - бюрократия Еврокомиссии? - коалиции региональных элит? - внешние покровители и партнеры? - идеологические группы давления? В этой беседе звучит мысль, что Европа пока еще не стала цельным государством, но уже и не остается просто союзом суверенных стран. Она находится в промежуточной фазе — самой нестабильной и самой интересной. Как в личной жизни: старое «я» уже не работает, новое еще не оформилось, и потому человек особенно уязвим для внутренних конфликтов и внешнего влияния.
7. Что можно считать сильной стороной этой лекции- Она пытается видеть связь между отдельными новостями и долгими политическими процессами. - Она справедливо подчеркивает, что борьба за безопасность почти всегда одновременно является борьбой за власть. - Она показывает, что риторика гуманизма нередко маскирует аппаратные и геополитические интересы. - Она напоминает, что наднациональные структуры редко усиливаются только через публичное согласие — чаще через кризисы и технические исключения.
8. Что в этой позиции уязвимо- Риторика местами слишком полемическая и эмоционально перегруженная, из-за чего анализ рискует стать частью той же идеологической войны, которую критикует. - Некоторые выводы подаются слишком линейно: будто есть ясный замысел, единые интересы и почти театральное распределение ролей. - Недооценивается хаотическая природа европейской политики: там часто не заговор, а конкуренция слабых центров, каждый из которых лишь частично контролирует последствия. - Сложные социальные процессы — миграция, радикализация, идентичностная политика — сведены преимущественно к элитному управлению, хотя они гораздо менее управляемы, чем кажется.
ИтогВ этом видео Европа показана как пространство, где идеология утратила связь с реальностью, а бюрократия пытается компенсировать это ростом скрытого контроля. Теракты, миграция, ценностные конфликты, борьба за разведданные и аппаратные войны в Брюсселе складываются в один сюжет: Евросоюз ищет форму власти, которая позволила бы ему выжить в мире нарастающего кризиса. Но вся драма в том, что, стремясь стать более цельным субъектом, Европа рискует окончательно потерять внутреннее доверие. А без доверия даже самая совершенная структура разведки превращается лишь в дорогую нервную систему без живого тела. И тут возникает более широкий вопрос: когда политическая система все активнее централизует контроль ради собственной устойчивости, это признак ее взросления — или уже симптом страха перед реальностью, которую она слишком долго отказывалась видеть?