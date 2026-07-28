Зачем Китай массово строит УГОЛЬНЫЕ ТЭЦ? Крах зеленой энергетики или хитрый план?
В этом видео Борис Марцинкевич раскроет главную тайну экономики Китая: почему на фоне бума зеленой энергетики Поднебесная массово вводит в строй новые угольные электростанции. Вы узнаете, как сверхкритические технологии спасают экологию, почему российский газ из магистрали "Сила Сибири" не используется для генерации тока, и в чем заключается главная уязвимость ветряков и солнечных панелей. Мы подробно разбираем реальную энергетическую стратегию КНР без мифов и пропаганды, опираясь только на сухую статистику и факты
00:00 Энергетика Китая: зачем строят новые угольные электростанции
01:15 Массовое закрытие старых ТЭЦ и новая стратегия КНР
02:13 Сверхкритические технологии: как уголь становится экологичным
03:31 Российский газ и трубопровод Сила Сибири
04:00 Почему Китай отказывается от дорогого СПГ и газа?
06:00 Зеленая энергетика Китая: главные проблемы СЭС и ВЭС
07:42 Как гибкие угольные ТЭЦ спасают энергосистему страны
10:00 Проблема подземных хранилищ газа (ПХГ) в Азии
11:31 Водородные поезда и добыча угля: парадоксы логистики
13:00 Золошлаковые отходы: скрытая экологическая проблема
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Китай не отказывается от угля: угольная генерация остается основой энергосистемы, несмотря на бурный рост солнца и ветра. - Новые угольные мощности — не просто замена старых: вводится около 80 ГВт, а вывод старых блоков идет заметно медленнее. - Ставка делается на более эффективные технологии: новые ТЭЦ — это сверхкритические и ультрасверхкритические блоки с более высоким КПД, что снижает расход угля и выбросы на единицу энергии. - Главная причина строительства — балансировка ВИЭ: солнечная и ветровая генерация нестабильны, поэтому нужны управляемые мощности. - Китай развивает “гибкие” угольные станции: такие блоки могут работать на низкой нагрузке и быстро менять мощность, компенсируя провалы солнца и ветра. - Развитие сетей — важная часть стратегии: Китай активно строит линии постоянного тока сверхвысокого напряжения, чтобы передавать энергию с запада и пустынных районов в промышленные центры с малыми потерями. - Газ не стал основой энергосистемы: его доля в выработке невелика, поскольку газ дорог, важен как химическое сырье и требует сложной инфраструктуры. - Проблема хранения газа в Китае ограничивает газовую генерацию: мало подходящих подземных хранилищ, а СПГ хранить дорого. - Уголь для Китая — вопрос не идеологии, а системной надежности: страна исходит из прагматики, а не из модных лозунгов о “чистой” энергетике. - Экологические проблемы не игнорируются: Китай снижает локальное загрязнение за счет новых технологий, газа в отдельных регионах и, вероятно, переработки золошлаковых отходов.
Подробный выводВ этой беседе хорошо видно различие между энергетикой как политическим символом и энергетикой как инженерной реальностью. В публичном поле часто рисуют простую картину: если страна строит много солнечных и ветровых станций, значит, уголь должен уйти в прошлое. Но Китай показывает, что реальность устроена сложнее. По сути, речь не о “крахе зеленой энергетики” и не о “заговоре угольщиков”, а о том, что большая энергосистема не может жить на лозунгах. Она должна каждую секунду держать частоту, покрывать пики спроса, переживать безветрие, пасмурные периоды, сезонные колебания и территориальный дисбаланс между генерацией и потреблением. Именно здесь появляется китайская логика: - строить ВИЭ там, где это выгодно по природным условиям, - тянуть оттуда мощные сети постоянного тока, - а в качестве системной страховки держать масштабную управляемую угольную генерацию. Это очень характерный для Китая подход: не выбирать одну “истинную” технологию, а собирать гибридную систему, где каждая технология занимает свое место. В каком-то смысле это напоминает зрелую психику: не вытеснять одну часть реальности ради другой, а учиться удерживать противоречия в рабочем балансе. Солнце и ветер хороши, но нестабильны. Газ гибок, но дорог и инфраструктурно сложен. Уголь грязнее по репутации, но надежен, масштабируем и доступен. Китай не романтизирует ни один из этих элементов — он их комбинирует. Особенно важна мысль о “гибких угольных ТЭЦ”. Это уже не классический образ старой угольной станции, которая только ровно и медленно “жарит базу”. Если блок может опускаться до 20% мощности и быстро менять нагрузку, он становится не только источником энергии, но и инструментом балансировки. То есть угольная генерация в Китае — это не просто архаика, а в определенном смысле адаптированный индустриальный ответ на экспансию ВИЭ. Отдельно стоит отметить тему газа. На уровне абстракции многим кажется: если уголь плохой, надо просто заменить его газом. Но инженерно и экономически это не так просто. Газовая энергетика — это не только турбина, это еще: - магистральные газопроводы, - распределительные сети, - компрессорные станции, - хранилища газа, - импортная зависимость или дорогой СПГ. Если смотреть прагматично, Китай, вероятно, считает так: зачем делать ставку на ресурс, который дороже, сложнее в хранении и нужнее в химии, если у тебя есть собственная масштабная угольная база? Это не “антизеленая” позиция, а просто приоритет системной устойчивости. Есть и экологический аспект. Важно не впасть в другую крайность: мол, раз Китай строит угольные ТЭЦ, значит, экология его не волнует. Судя по изложенному, это не так. Китай не отказывается от снижения загрязнений, но решает задачу не через отказ от угля вообще, а через: - повышение КПД, - модернизацию технологий, - частичный перевод некоторых регионов на газ, - развитие сетей, - вероятно, более глубокую работу с отходами. То есть Китай, похоже, различает локальную экологию и системную надежность. И это важное различие. Часто в общественных дискуссиях эти вещи смешивают: если технология неидеальна по выбросам, ее объявляют “врагом будущего”. Но в реальном мире плохая энергетическая надежность тоже имеет цену — экономическую, социальную и даже гуманитарную. Если сформулировать совсем коротко: Китай массово строит угольные ТЭЦ не потому, что “зеленая энергетика провалилась”, а потому что ВИЭ без мощной управляемой опоры пока не способны нести всю нагрузку большой индустриальной цивилизации. А “хитрый план” здесь, скорее, в другом: не воевать между технологиями, а заставить их работать вместе в одной архитектуре. В этом есть даже философская ирония. Люди часто спорят о технологиях как о религиях: либо уголь, либо солнце; либо традиция, либо прогресс. Но живая реальность почти всегда гибридна. Как и в человеческой жизни, проблема начинается там, где мы влюбляемся не в действительность, а в ее идеализированный образ. Китай, по крайней мере в данном вопросе, действует не из любви к образу, а из подчинения факту: энергосистема должна работать всегда. И, возможно, главный вопрос здесь не в том, “хорош уголь или плох”, а в том, готовы ли современные общества смотреть на истину в энергетике не как на моральный лозунг, а как на трудный баланс между экологией, надежностью, экономикой и реальностью?