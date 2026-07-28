В этом видео Борис Марцинкевич раскроет главную тайну экономики Китая: почему на фоне бума зеленой энергетики Поднебесная массово вводит в строй новые угольные электростанции. Вы узнаете, как сверхкритические технологии спасают экологию, почему российский газ из магистрали "Сила Сибири" не используется для генерации тока, и в чем заключается главная уязвимость ветряков и солнечных панелей. Мы подробно разбираем реальную энергетическую стратегию КНР без мифов и пропаганды, опираясь только на сухую статистику и факты

00:00 Энергетика Китая: зачем строят новые угольные электростанции

01:15 Массовое закрытие старых ТЭЦ и новая стратегия КНР

02:13 Сверхкритические технологии: как уголь становится экологичным

03:31 Российский газ и трубопровод Сила Сибири

04:00 Почему Китай отказывается от дорогого СПГ и газа?

06:00 Зеленая энергетика Китая: главные проблемы СЭС и ВЭС

07:42 Как гибкие угольные ТЭЦ спасают энергосистему страны

10:00 Проблема подземных хранилищ газа (ПХГ) в Азии

11:31 Водородные поезда и добыча угля: парадоксы логистики

13:00 Золошлаковые отходы: скрытая экологическая проблема

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