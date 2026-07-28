В Следственном комитете предложили считать использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) при совершении преступления отягчающим обстоятельством. Сейчас таковым считается использование VPN.

Но Бастрыкин не был бы верен себе, если бы не допустил оговорку, что при этом надо сперва выяснить мотивы применившего ИИ или другие технологии человека.

Логика странная. ИИ и компьютер — всего лишь инструменты. Допустим, один человек попытался оклеветать другого, прислав анонимное письмо в какую-нибудь инстанцию.

Допустим, донес на семью в ювенальные органы (которых у нас как бы нет, но которые исправно реагируют на подобные анонимки и приходят в семьи с проверками). Получается, если письмо отпечатано на пишущей машинке, к злоумышленнику одно отношение, а если то же самое письмо отпечатано на принтере — это уже отягчающее обстоятельство.

А уж если выяснится, что письмо записано ИИ под диктовку и этим ИИ подредактировано — такой злоумышленник уж точно гораздо опаснее того, что с пишущей машинкой. Хотя человек-то может быть тот же самый, как и его мотивы, меняется лишь инструмент.

Впрочем, нельзя не признать, что новые инструменты (ИИ и ИКТ в целом) дают всё более мощные средства по манипуляции гражданами. Причем не только классическим злоумышленникам, вроде телефонных мошенников, но и тем, кто с помощью ИИ ~~оптимизирует~~ разрушает отечественное образование и медицину.

Но к таким разрушителям, хоть они гораздо опаснее мошенников, новое законодательство вряд ли будет применено, увы.

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